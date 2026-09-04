Новини
България »
Всички градове »
ПП: Свърши времето за експерименти със здравето на българите. Министър Ивкова да освободи поста

ПП: Свърши времето за експерименти със здравето на българите. Министър Ивкова да освободи поста

4 Септември, 2026 13:38 521 7

  • продължаваме промяната-
  • оставка-
  • министър на здравеопазването

Вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път показа, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси. А предложената „реформа“ в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати, казват от формацията на Асен Василев

ПП: Свърши времето за експерименти със здравето на българите. Министър Ивкова да освободи поста - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си.
Вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път показа, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси. А предложената „реформа“ в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати.

Това публикуваха на страницата си във фейсбук от "Продължаваме промяната". Ето и още от становището на партията:

За какво се предлагат промените, гръмко наречени “реформи”? За спестяване на средства ли - колко, на каква цена за здравето на хората и струва ли си? Или за подобряване на здравето на българите - как по-точно ще стане това с тези промени? Аргументи няма, но за сметка на това се създават нови проблеми.
Няма отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към МЗ.
Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи.
Няма обяснение за тежките разминавания между обещанието на МЗ за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК.
Спокойни ли ще бъдете, ако хора със средно образование ви препоръчват лекарства в аптеката? Това ще стане, ако МЗ премахне изискването за висше образование на помощник-фармацевтите и го замени със средно-специално.
И това са само част от тревожните примери.
България не може да си позволи некомпетентно ръководство на МЗ, което рискува да „довърши“ и без това бедстващата здравна система – с всички последствия за пациенти и медици.
И със сигурност заслужава по-добър здравен министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отмяна на имунизационния календар!

    0 0 Отговор
    MMR ваксината (морбили рубеола, паротит) 3 жертви две бебета на 1 г. и един дядо на 76 г. това за 2026 г. Пробивите инфекции над 40%, ваксинационният щам е на 50 години ефективността е само срещу децата на ваксъри. За 2026 няма починали от морбили срещу 3 от ваксината. Между 1995-2025 г. 193 жертви на ваксината срещу 7 на вируса. Тази година Кенеди МЗ лично провери докладвани 3 смъртни случая морбили, коронерът докладва реално Няма нито един, едното бебе само положителен тест с друга причина.

    13:53 04.09.2026

  • 2 Последна имунизация

    0 1 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата.

    13:55 04.09.2026

  • 3 пфф

    2 0 Отговор
    Как да е свършило?! Че ние имаме министър(външен) който е работил за GAVI на добрия самарянин Бил Гейтс, великия ваксинатор. Експериментите продължават с пълна сила, либepacти.

    13:56 04.09.2026

  • 4 ОСТАВКА! СЪД! ЗАТВОР!

    1 1 Отговор
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни...

    Коментиран от #7

    13:57 04.09.2026

  • 5 Мхм

    4 0 Отговор
    Как прозира сглобката между пп (дб) и герб. Имат общи опорки и лялят. Заедно са в оплюването на правителството, но за тяхно съжаление му правят реклама.

    13:57 04.09.2026

  • 6 Прогресивна България

    1 0 Отговор
    А ПП да се пресели при Бай Ставри

    14:03 04.09.2026

  • 7 че този

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОСТАВКА! СЪД! ЗАТВОР!":

    календар не е задължителен бе Льольо! Като не искаш не си ваксинирай чаветата, какво си ревнал тук под 1000 ника?

    14:05 04.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол