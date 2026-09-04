ПП: Свърши времето за експерименти със здравето на българите. Министър Ивкова да освободи поста

Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си.

Вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път показа, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси. А предложената „реформа“ в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати.

Това публикуваха на страницата си във фейсбук от "Продължаваме промяната". Ето и още от становището на партията:

За какво се предлагат промените, гръмко наречени “реформи”? За спестяване на средства ли - колко, на каква цена за здравето на хората и струва ли си? Или за подобряване на здравето на българите - как по-точно ще стане това с тези промени? Аргументи няма, но за сметка на това се създават нови проблеми.

Няма отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към МЗ.

Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи.

Няма обяснение за тежките разминавания между обещанието на МЗ за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК.

Спокойни ли ще бъдете, ако хора със средно образование ви препоръчват лекарства в аптеката? Това ще стане, ако МЗ премахне изискването за висше образование на помощник-фармацевтите и го замени със средно-специално.

И това са само част от тревожните примери.

България не може да си позволи некомпетентно ръководство на МЗ, което рискува да „довърши“ и без това бедстващата здравна система – с всички последствия за пациенти и медици.

И със сигурност заслужава по-добър здравен министър.