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Десетки хиляди подкрепят България в най-мащабното спортно събитие на годината

Десетки хиляди подкрепят България в най-мащабното спортно събитие на годината

4 Септември, 2026 13:59 675 2

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Часовникът до началото на шампионата беше открит официално на площад "Света Неделя", а очакванията са огромни. България е съдомакин на първенството

Десетки хиляди подкрепят България в най-мащабното спортно събитие на годината - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

София официално започна да се готви за най-голямото спортно събитие, което България ще приеме тази година. Само след пет дни столицата ще посрещне ЕвроВолей 2026 за мъже.

Часовникът до началото на шампионата беше открит официално на площад "Света Неделя", а очакванията са огромни. България е съдомакин на първенството.

"Най-голямото събитие в България започва след 5 дни. Събитие с такъв мащаб досега не сме имали. Над 120 000 човека ще минат през залата за тези 11 дни, над 160 са акредитираните журналисти.

Има огромен интерес от фенове и партньори. Да си пожелаем нашите момчета да са здрави, да ни радват с добра игра и да ни зарадват с успех", заяви председателят на БФВ Любомир Ганев.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че градът ще живее с шампионата през следващите дни.

"Чест и привилегия за София е да бъде домакин. Благодаря на г-н Любо Ганев и БФВ за тази възможност. Градът ще се наслади на нещо невиждано. Нещата не свършват в залата. В целия град ще има активности. В почти всички паркове ще има възможност да поиграем и да се запознаем с тази игра. Залата ще бъде пълна и се надявам да се поздравим с успех", заяви Терзиев.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    2 0 Отговор
    Супер, успех! :)

    14:01 04.09.2026

  • 2 Кочо

    1 0 Отговор
    Нали беше в Бургас!? Каква е тази дезинформация!? 9 септември, а!?

    14:13 04.09.2026

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