България е първа в ЕС по смъртност от мръсен въздух

България заема първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност, причинена от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато държави като Швеция и Финландия отчитат най-ниски нива с едва 39 смъртни случая на 100 000 души, у нас ситуацията остава критична.

Цялото население на страната ни живее при нива на замърсяване, надвишаващи препоръките на СЗО, като за периода 2021–2023 г. прогресът на България в редуцирането на риска е едва 2–5%, за разлика от скандинавските страни, предава БНР.

Основни източници и здравни рискове

Факторите за замърсяването включват битовото отопление на твърди горива, енергетиката и остарелия автопарк. Излагането на ФПЧ води до инсулти, сърдечни и хронични белодробни заболявания.

Предизвикателства и мерки

България, заедно с други държави, се опитва да отложи с 10 години срока за по-строгите европейски норми за 2030 г. Отчитат се и дефицити като ограничен брой мониторингови станции и отсъствието на НЦОЗА при екологичните стратегии.