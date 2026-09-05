България е първа в ЕС по смъртност от мръсен въздух

България заема първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност, причинена от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато държави като Швеция и Финландия отчитат най-ниски нива с едва 39 смъртни случая на 100 000 души, у нас ситуацията остава критична.
Цялото население на страната ни живее при нива на замърсяване, надвишаващи препоръките на СЗО, като за периода 2021–2023 г. прогресът на България в редуцирането на риска е едва 2–5%, за разлика от скандинавските страни, предава БНР.
Основни източници и здравни рискове
Факторите за замърсяването включват битовото отопление на твърди горива, енергетиката и остарелия автопарк. Излагането на ФПЧ води до инсулти, сърдечни и хронични белодробни заболявания.
Предизвикателства и мерки
България, заедно с други държави, се опитва да отложи с 10 години срока за по-строгите европейски норми за 2030 г. Отчитат се и дефицити като ограничен брой мониторингови станции и отсъствието на НЦОЗА при екологичните стратегии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Коментиран от #3
06:23 05.09.2026
2 Ванков
06:25 05.09.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Някой си":Прави се аутопсия
Коментиран от #5
06:25 05.09.2026
4 Преводач от български
06:28 05.09.2026
5 Гошо
До коментар #3 от "оня с коня":А от Ковид не се прави!...Тиквеник, слагай маската!
06:28 05.09.2026
6 Надъхан капейчо 🤩🤡
06:44 05.09.2026
7 Троян
06:44 05.09.2026
8 Авторът да обясни първо
06:47 05.09.2026