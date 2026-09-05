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България е първа в ЕС по смъртност от мръсен въздух

България е първа в ЕС по смъртност от мръсен въздух

5 Септември, 2026 06:10, обновена 5 Септември, 2026 06:14 414 8

  • въздух-
  • замърсяване-
  • здраве-
  • смъртност

Страната ни отчита най-висока преждевременна смъртност заради фини прахови частици (ФПЧ) и бавен прогрес в подобряването на жизнената среда

България е първа в ЕС по смъртност от мръсен въздух - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България заема първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност, причинена от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато държави като Швеция и Финландия отчитат най-ниски нива с едва 39 смъртни случая на 100 000 души, у нас ситуацията остава критична.

Цялото население на страната ни живее при нива на замърсяване, надвишаващи препоръките на СЗО, като за периода 2021–2023 г. прогресът на България в редуцирането на риска е едва 2–5%, за разлика от скандинавските страни, предава БНР.

Основни източници и здравни рискове

Факторите за замърсяването включват битовото отопление на твърди горива, енергетиката и остарелия автопарк. Излагането на ФПЧ води до инсулти, сърдечни и хронични белодробни заболявания.

Предизвикателства и мерки

България, заедно с други държави, се опитва да отложи с 10 години срока за по-строгите европейски норми за 2030 г. Отчитат се и дефицити като ограничен брой мониторингови станции и отсъствието на НЦОЗА при екологичните стратегии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    6 0 Отговор
    Я обяснете как точно изчислихте кой от какво е умрял?!

    Коментиран от #3

    06:23 05.09.2026

  • 2 Ванков

    6 0 Отговор
    Щом е от СЗО....аре, нема нужда!

    06:25 05.09.2026

  • 3 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Прави се аутопсия

    Коментиран от #5

    06:25 05.09.2026

  • 4 Преводач от български

    3 0 Отговор
    От цигарите ще де е, Kaufland не замърсява въздуха.

    06:28 05.09.2026

  • 5 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    А от Ковид не се прави!...Тиквеник, слагай маската!

    06:28 05.09.2026

  • 6 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 1 Отговор
    Искам си Кремиковци тецовете камазите зиловете твърде ми е проветрено и не усещам миризмата на комисоца

    06:44 05.09.2026

  • 7 Троян

    0 0 Отговор
    Сега е горещо, но иде зима. Дядките вече приготвиха дървата. Да излезеш навън тук през зимата трябва противогазова маска.

    06:44 05.09.2026

  • 8 Авторът да обясни първо

    1 0 Отговор
    какво значи НЦОЗА. За никого не е новост това което съобщава. И да не се обиждаме когато професор 80 % ни уведомява, че съседите ни наричат " демографско недоразумение".

    06:47 05.09.2026

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