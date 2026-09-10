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"За Земята": Данък върху печалбите на изкопаемите горива може да осигури около 100 млн. евро годишно за по-чист въздух

"За Земята": Данък върху печалбите на изкопаемите горива може да осигури около 100 млн. евро годишно за по-чист въздух

10 Септември, 2026 14:10 503 9

  • изкопаеми горива-
  • въздух-
  • данък-
  • печалби

Средствата биха позволили подмяна на отоплителните уреди на още близо 27 200 домакинства всяка година

"За Земята": Данък върху печалбите на изкопаемите горива може да осигури около 100 млн. евро годишно за по-чист въздух - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още около 100 млн. евро годишно за държавния бюджет може да осигури допълнителен 20-процентов данък върху печалбите, свързани с изкопаеми горива в България. Екологично сдружение „За Земята“ предлага така събраните средства да бъдат насочени към справяне с климатичната криза и мерки за по-чист въздух. Мярката е в духа на глобалната инициатива „Замърсителят трябва да плати“ (Polluters Must Pay), докато в рамките на ООН се договаря и Рамкова конвенция за международно данъчно сътрудничество, която се очаква да бъде финализирана през 2027 г.

Как средствата от по-високи данъци могат да се инвестират в климатични мерки е основната тема на новия наръчник на „За Земята“ „Данъчно облагане при източника: защо секторът на изкопаемите горива трябва да плати за климатичната криза и какво печели България“, който включва проучване на гл. ас. д-р Димитър Събев от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.

Анализът обхваща 81 компании в пет сегмента: въглища, изкопаем газ, рафинерии, търговия с горива и топлофикации. Проучени са над двеста годишни финансови отчета и доклади за дейността за периода 2021 - 2024 г. За тези четири години компаниите са отчели общо 6,5 млрд. лв. печалба преди облагане с данъци, или приблизително 3,34 млрд. евро. Най-голям дял - 37% - се пада на въглищния сектор, най-вече заради 2022 г., когато енергийната криза след началото войната в Украйна доведе до рязък ръст на цените на електроенергията и съответно до рекордни печалби на въглищните ТЕЦ.

Ако върху тези отчетени печалби беше приложен допълнителен данък от 20%, потенциалните приходи за държавния бюджет биха достигнали общо 667 млн. евро за разглеждания период или между 91 и 289 млн. евро на година.

От печалбите на замърсителите към по-чист въздух

Около 100 млн. евро годишно биха покрили приблизително 90% от разходите за специализирани съоръжения за чист въздух или биха позволили подмяната на отоплителните уреди на още близо 27 200 домакинства всяка година.

„Така принципът „замърсителят плаща“ може да придобие конкретно социално измерение. Част от печалбите на големите замърсители ще се връща към домакинствата под формата на по-чист въздух, по-ниски разходи за отопление и подкрепа за енергийния преход“, коментира Ива Димитрова от екип „Икономическа справедливост“ на „За Земята“.

Необходим е глобален модел

Националните и регионални мерки са важна първа стъпка, но големите корпоративни групи могат да прехвърлят печалбите си към юрисдикции с ниски данъци. Показателен е случаят с „Лукойл Нефтохим Бургас“, отчетените сумарни загуби от 680 млн. евро за периода 2014–2025 г. я освобождават от корпоративен данък у нас, докато компанията майка внася над 22 млрд. евро в бюджета на Русия само за 2024 г.

За предотвратяване на подобни случаи в момента в рамките на ООН се договаря Рамкова конвенция за международно данъчно сътрудничество, която се очаква да бъде финализирана през 2027.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    10 1 Отговор
    Пак да храним търтеи които са за трепане. 😀

    14:12 10.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Как ДАНЪК ВЪЗДУХ, ще направи въздуха по-чист🤔❓❗
    Как ще направи някого по- богат е ясно ‼️

    14:12 10.09.2026

  • 3 Дърт гербесък

    4 1 Отговор
    Нас не ни бърка, ние нямаме такива.

    14:15 10.09.2026

  • 4 Стенли

    4 0 Отговор
    Че , чистия въздух е важен в това спор няма , но всичките тези данъци и такси , накрая ги плащаме ние потребителите , и да питам като ми вземат в магазините такса кутийка и аз после като нямам съзнание и изхвърля където ми падне , с какво точно помагат тези стотинки , центове , на природата , също и от миналата годинант маркет събира такса и върху торбичките без дръжки същата работа , вземат ти парите , а пък ти къде ще я хвърлиш зависи , от възпитанието

    14:28 10.09.2026

  • 5 И естествено

    8 0 Отговор
    Данъка ще се отрази на цената! Но освен него, компаниите ще си начислят и "обезщетения" за трудностите, които ще им дастави тази допълнителна такса! После ще ги последват и преработвателите на тези ископаеми и цената на тока отиде с 70% нагоре 🤣 Дишайте си чистия въздух на воля когато всичко фалира и се закрие!

    14:28 10.09.2026

  • 6 Абе

    5 0 Отговор
    Каже те ми,какво правят за опазването на природата като взимат данъци,някъде да има фабрика за преработване на парникови газове,оли за пречистване на въздуха, всичко отива в някои джоб.

    14:29 10.09.2026

  • 7 Айде

    4 0 Отговор
    и тези с поредния данък на хранилката.. докато разни търтеи цъкат джобен тенис. Може ли някой да каже колко данъка има вече за изкопаемите, всичките "за по чуст въздух".. И къде са парите от тези данъци.

    14:37 10.09.2026

  • 8 Да вкарайте си го още по навътре

    3 0 Отговор
    Да облагайте ги с безумни данъци точно когато има криза с горивата и енергията! Така цената на енергията и всички стоки ще хвръкнат в космоса, понеже не ви стигат двойните цени от приемането на еврото!!! Либерални дебили !!!

    14:42 10.09.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Възмутен съм !
    Как може още да не е въведен "Данък въздух" , който дишаме и "Данък земя" - по която стъпваме !!!

    14:50 10.09.2026

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