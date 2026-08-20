След замърсяването с фекални води: Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас

Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените". Отстранена е вече повредата, съобщи БНТ.
От днес туристите вече могат спокойно да влизат в морето на плаж "Изток" в Свети Влас. Заповедта, която позволява къпането вече е връчена на концесионера на плажа.
До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на РЗИ-Бургас установиха в пъти завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателната станция в района на "Елените" и авария на отвеждаща тръба, при която фекалните води се изливаха в морето. С помощта на водолази повредата вече е отстранена. А взетите проби от водата показват, че няма опасност за здравето на жителите и туристите.
От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са едни от най-чистите в Европа.
Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас: “Днес също се взимат проби, но имаме две последователни проби, които са с отлично качество. В тази част плажовете на Свети Влас ще продължим на взимаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.”
Дико Диков, областен управител на Бургас: “Оказва се, че има пробив в тръбата за отвеждащите води. Специализирани водолази направиха необходимия байпас, чрез който отстраниха повредата. Предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата, плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
12:39 20.08.2026
2 666
12:39 20.08.2026
3 Ешерихия
Коментиран от #7
12:39 20.08.2026
4 Без рекет от ВиК Несебър
12:40 20.08.2026
5 Кой
Коментиран от #33
12:40 20.08.2026
6 РЗИ
12:40 20.08.2026
7 Дифтерия
До коментар #3 от "Ешерихия":И аз ходих на плаж на Свети Влас
12:41 20.08.2026
8 Клостридия яко
12:42 20.08.2026
9 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #43
12:42 20.08.2026
10 Братята мултимилионери
12:42 20.08.2026
11 Това е пълна лъжа.
12:47 20.08.2026
12 Плажанга лойнаранга
Коментиран от #20
12:49 20.08.2026
13 Купчина и петно кафяво
12:54 20.08.2026
14 Свети Влас е руска губерния
Коментиран от #19
13:01 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това в загубената Гърция
Коментиран от #39
13:10 20.08.2026
17 ричарт с ланците алибегай
13:11 20.08.2026
18 Присмехулник
13:11 20.08.2026
19 Нищо лично
До коментар #14 от "Свети Влас е руска губерния":Тя цяла България е руска губерния вече.
Коментиран от #22
13:12 20.08.2026
20 Сила
До коментар #12 от "Плажанга лойнаранга":Био - разградими и екологично чисти ....
Произведени по програмата за регионално развитие на малкия и среден бизнес на Министерство на туризма и околната среда !!!
13:13 20.08.2026
21 604
13:14 20.08.2026
22 заблудена копейка
До коментар #19 от "Нищо лично":не е вярно САЩ са виновни!!
13:15 20.08.2026
23 Питане
13:15 20.08.2026
24 Янко
13:21 20.08.2026
25 бай Иван
13:21 20.08.2026
26 Верваме
Коментиран от #31
13:21 20.08.2026
27 бай Иван
13:22 20.08.2026
28 ако бяхте гласували с 10
13:26 20.08.2026
29 пешо
13:28 20.08.2026
30 В СВЕТИ ВЛАС НЯМА ФЕКАЛНИ ВОДИ
13:29 20.08.2026
31 Родолюбци сте
До коментар #26 от "Верваме":Ей много ви пречи на селския живот този Слънчев Бряг. То не е плюене то не са обиди. Хубаво е че такива крививи хора си седят в къщи. Добре си е сезона. Плажа е пълен.
Коментиран от #38
13:30 20.08.2026
32 Бангаранга
13:31 20.08.2026
33 БАРС
До коментар #5 от "Кой":ДА,СКОРО МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВАТ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА КЪПАНЕТО ВЪВ ФЕКАЛИИ ПО ТИК ТОК.
13:33 20.08.2026
34 Фекалната яма бургас
13:39 20.08.2026
35 Спасител на плажа
13:41 20.08.2026
36 Оказаха Се !
13:47 20.08.2026
37 Хаха
13:48 20.08.2026
38 Родолюбец
До коментар #31 от "Родолюбци сте":Слънчев бряг е супер, ама от родолюбие трябва ли да се къпем във фекалии заради алчността на едни и подкупността на други? За толкова години някой от големите родолюбци на власт да е направил нещо за решаване на проблема?
13:49 20.08.2026
39 Шопо чака в Лидъл
До коментар #16 от "Това в загубената Гърция":Ти в Гърция да си виждал пречиствателна станция? Всичко по баирите е на септични ями и тръби в морето. Целия Тасос е така. Или има тръба да Кавала? Просто водата им е по солена.
14:00 20.08.2026
40 бай Ганя
14:01 20.08.2026
41 Нема ядове
14:04 20.08.2026
42 бушприт
14:04 20.08.2026
43 Кирчо
До коментар #9 от "kоkорчо 💋🍌":Не, у вас.
14:13 20.08.2026