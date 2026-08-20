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След замърсяването с фекални води: Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас

След замърсяването с фекални води: Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас

20 Август, 2026 12:37 1 109 43

  • плаж изток-
  • свети влас-
  • фекални води-
  • замърсяване

От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са едни от най-чистите в Европа

След замърсяването с фекални води: Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените". Отстранена е вече повредата, съобщи БНТ.

От днес туристите вече могат спокойно да влизат в морето на плаж "Изток" в Свети Влас. Заповедта, която позволява къпането вече е връчена на концесионера на плажа.

До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на РЗИ-Бургас установиха в пъти завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателната станция в района на "Елените" и авария на отвеждаща тръба, при която фекалните води се изливаха в морето. С помощта на водолази повредата вече е отстранена. А взетите проби от водата показват, че няма опасност за здравето на жителите и туристите.

От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са едни от най-чистите в Европа.

Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас: “Днес също се взимат проби, но имаме две последователни проби, които са с отлично качество. В тази част плажовете на Свети Влас ще продължим на взимаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.”

Дико Диков, областен управител на Бургас: “Оказва се, че има пробив в тръбата за отвеждащите води. Специализирани водолази направиха необходимия байпас, чрез който отстраниха повредата. Предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата, плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    50 2 Отговор
    Дето е текло,пак ще тече

    12:39 20.08.2026

  • 2 666

    17 5 Отговор
    българите са мн гали

    12:39 20.08.2026

  • 3 Ешерихия

    25 0 Отговор
    так съм много е готино

    Коментиран от #7

    12:39 20.08.2026

  • 4 Без рекет от ВиК Несебър

    16 0 Отговор
    Не може да бъде

    12:40 20.08.2026

  • 5 Кой

    28 1 Отговор
    Знае, може пък и къпането във фекалии да е полезно за нещо?

    Коментиран от #33

    12:40 20.08.2026

  • 6 РЗИ

    33 1 Отговор
    Важно е да плувате със затворена уста,за да не глътнете използван тампон.

    12:40 20.08.2026

  • 7 Дифтерия

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ешерихия":

    И аз ходих на плаж на Свети Влас

    12:41 20.08.2026

  • 8 Клостридия яко

    22 1 Отговор
    Е да де но бактериите образуват спори по изсъхналия пясък и водорасли

    12:42 20.08.2026

  • 9 kоkорчо 💋🍌

    12 3 Отговор
    румен там ли ше се кьпе

    Коментиран от #43

    12:42 20.08.2026

  • 10 Братята мултимилионери

    26 2 Отговор
    Разбира се нямат нищо общо с липсата на добра канализация в Свети Влас6

    12:42 20.08.2026

  • 11 Това е пълна лъжа.

    34 0 Отговор
    Станцията не е частна. Държавна е. Чрез сложни схеми и подкупи Вълчо Арабаджиев я присвоява. Държавни служители са взели пари. Значи държавата е виновна. По същия начин застройха дерето на Елените и виновни отново няма. Пазят се един друг.

    12:47 20.08.2026

  • 12 Плажанга лойнаранга

    38 0 Отговор
    От рзи Бургас уверяват, че в морето в момента текат най-чистите л@ йна, които някога са текли

    Коментиран от #20

    12:49 20.08.2026

  • 13 Купчина и петно кафяво

    25 0 Отговор
    Купчината камъни на снимката е сюрреалистична, трябва да е купчина с л@ йна, да отразява съвременния реализъм на българския туризъм

    12:54 20.08.2026

  • 14 Свети Влас е руска губерния

    13 10 Отговор
    Добра новина за наташките!

    Коментиран от #19

    13:01 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това в загубената Гърция

    18 2 Отговор
    няма да намерите. Водата им една такава, прозрачна. Пфу!

    Коментиран от #39

    13:10 20.08.2026

  • 17 ричарт с ланците алибегай

    15 0 Отговор
    за 50 евро тараторя нямам празно място в ресторантя!

    13:11 20.08.2026

  • 18 Присмехулник

    9 0 Отговор
    Какво им е на фекалните води? Тъкмо ще напълнят фиска.

    13:11 20.08.2026

  • 19 Нищо лично

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Свети Влас е руска губерния":

    Тя цяла България е руска губерния вече.

    Коментиран от #22

    13:12 20.08.2026

  • 20 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Плажанга лойнаранга":

    Био - разградими и екологично чисти ....
    Произведени по програмата за регионално развитие на малкия и среден бизнес на Министерство на туризма и околната среда !!!

    13:13 20.08.2026

  • 21 604

    5 0 Отговор
    Ацкането да започне сега!

    13:14 20.08.2026

  • 22 заблудена копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо лично":

    не е вярно САЩ са виновни!!

    13:15 20.08.2026

  • 23 Питане

    4 0 Отговор
    Украйнците и руснаци напълниха ли тумбаци та вече е изчистено ???

    13:15 20.08.2026

  • 24 Янко

    13 0 Отговор
    Едно време бати бойко тиквата го къпаха с такава вода и още не може да избелее.

    13:21 20.08.2026

  • 25 бай Иван

    2 0 Отговор
    Мерси,мерси!

    13:21 20.08.2026

  • 26 Верваме

    11 1 Отговор
    Станцията е стара и няма капацитет и за половината от това, което е включено към нея. Виновни за това няма, всичко е правено по закон - нали така, пазители на закона. Да не сте луди да си отваряте работа с тия дето са над закона. Това, че са позакърпили тръбата означава, че непречистените води се изливат 50 м по-навътре в морето и пробите до брега са ОК. Да живей родния туризъм - с еколози и журналисти на хранилка ще вземе някой пак да се излъже да дойде на море на Слънчев бряг.

    Коментиран от #31

    13:21 20.08.2026

  • 27 бай Иван

    2 0 Отговор
    Мерси,мерси!

    13:22 20.08.2026

  • 28 ако бяхте гласували с 10

    2 0 Отговор
    досега вече отдавна всички да гниеха натикани по затворите!

    13:26 20.08.2026

  • 29 пешо

    6 1 Отговор
    затова сме в гурция

    13:28 20.08.2026

  • 30 В СВЕТИ ВЛАС НЯМА ФЕКАЛНИ ВОДИ

    7 1 Отговор
    Там това са си нормалните води.

    13:29 20.08.2026

  • 31 Родолюбци сте

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Верваме":

    Ей много ви пречи на селския живот този Слънчев Бряг. То не е плюене то не са обиди. Хубаво е че такива крививи хора си седят в къщи. Добре си е сезона. Плажа е пълен.

    Коментиран от #38

    13:30 20.08.2026

  • 32 Бангаранга

    9 0 Отговор
    Отново щастливите туристи ще ходят на кафяви бани. Кеффф

    13:31 20.08.2026

  • 33 БАРС

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой":

    ДА,СКОРО МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВАТ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА КЪПАНЕТО ВЪВ ФЕКАЛИИ ПО ТИК ТОК.

    13:33 20.08.2026

  • 34 Фекалната яма бургас

    7 0 Отговор
    И там ще правят Евровизия,гостите ще избягат моментално с 200,голяма излагация ще е

    13:39 20.08.2026

  • 35 Спасител на плажа

    9 1 Отговор
    Най чистите води в Европа :)), сега тръгвам от Халкидики за Св.Влас .

    13:41 20.08.2026

  • 36 Оказаха Се !

    4 0 Отговор
    Лековити !

    13:47 20.08.2026

  • 37 Хаха

    6 1 Отговор
    Демек тия дни туристите са . рали по - малко и кафявото е успяло да се разнесе. Ура другари, напред към хотелите на братя Диневи

    13:48 20.08.2026

  • 38 Родолюбец

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Родолюбци сте":

    Слънчев бряг е супер, ама от родолюбие трябва ли да се къпем във фекалии заради алчността на едни и подкупността на други? За толкова години някой от големите родолюбци на власт да е направил нещо за решаване на проблема?

    13:49 20.08.2026

  • 39 Шопо чака в Лидъл

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Това в загубената Гърция":

    Ти в Гърция да си виждал пречиствателна станция? Всичко по баирите е на септични ями и тръби в морето. Целия Тасос е така. Или има тръба да Кавала? Просто водата им е по солена.

    14:00 20.08.2026

  • 40 бай Ганя

    4 0 Отговор
    Срама нямат,лъжат че било чисто

    14:01 20.08.2026

  • 41 Нема ядове

    4 1 Отговор
    В територията отиваш не на море, а на кални бани с изпражнения. За това всеки ходи в Гърция или Турция.

    14:04 20.08.2026

  • 42 бушприт

    3 0 Отговор
    Като източник на замърсяването беше посочен недостатъчният капацитет на частна пречиствателната станция...

    14:04 20.08.2026

  • 43 Кирчо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "kоkорчо 💋🍌":

    Не, у вас.

    14:13 20.08.2026

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