Антон Кутев: Има три приоритета за Бюджет 2027

Силно намаляване на бюджетния дефицит, запазване на социалните разходи и подкрепа за икономиката – това са трите приоритета за бюджета за 2027 г., които депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев очерта в ефира на Нова телевизия. Според него обаче решаващата оценка за управлението ще бъде дали е успяло да върне чувството за справедливост в обществото.

„Ще търсим силно намаляване на дефицита. Няма да намаляваме социалните разходи. Третият приоритет е икономиката“, заяви Кутев.

По думите му следващият държавен бюджет трябва да съчетае ограничаването на дефицита със запазване на социалната защита и създаване на условия за икономическо развитие.

Депутатът коментира и обществените нагласи към бедността, като заяви, че българите са склонни към прекомерно самосъжаление.

„Бедността не е главната характеристика на българското общество. Две трети от света живеят значително по-бедно от българите, а тя води до загуба на човешки животи реално. Като общество прекалено много се самосъжаляваме“, каза той.

Кутев подчерта, че възстановяването на справедливостта е основният ангажимент, заради който управляващите са получили обществено доверие.

„Главното нещо, за което ни избраха, е връщане на справедливостта в обществото. Ако това не сме направили, значи нищо друго не сме направили“, заяви депутатът.

По отношение на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет той посочи, че водещият критерий трябва да бъде почтеността на кандидатите.

„Не е целта тези, които сме предложили, да бъдат представени във ВСС“, каза Кутев и допълни, че трябва да бъдат избрани най-почтените магистрати.

Депутатът коментира и номинацията на директора на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова. Според него Вълчев не може да бъде определян като човек на ГЕРБ.

„Той си свърши прекрасно работата. БТА започна да представлява България в чужбина“, заяви Кутев.

По думите му не е съществено, че Вълчев е излязъл в неплатен отпуск, вместо окончателно да напусне директорския пост. Кутев защити работата му начело на агенцията и подчерта разширеното международно присъствие на БТА през последните години.