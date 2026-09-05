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Антон Кутев: Има три приоритета за Бюджет 2027

Антон Кутев: Има три приоритета за Бюджет 2027

5 Септември, 2026 10:22 433 10

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  • бюджет

По думите му следващият държавен бюджет трябва да съчетае ограничаването на дефицита със запазване на социалната защита и създаване на условия за икономическо развитие

Антон Кутев: Има три приоритета за Бюджет 2027 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силно намаляване на бюджетния дефицит, запазване на социалните разходи и подкрепа за икономиката – това са трите приоритета за бюджета за 2027 г., които депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев очерта в ефира на Нова телевизия. Според него обаче решаващата оценка за управлението ще бъде дали е успяло да върне чувството за справедливост в обществото.

„Ще търсим силно намаляване на дефицита. Няма да намаляваме социалните разходи. Третият приоритет е икономиката“, заяви Кутев.

По думите му следващият държавен бюджет трябва да съчетае ограничаването на дефицита със запазване на социалната защита и създаване на условия за икономическо развитие.

Депутатът коментира и обществените нагласи към бедността, като заяви, че българите са склонни към прекомерно самосъжаление.

„Бедността не е главната характеристика на българското общество. Две трети от света живеят значително по-бедно от българите, а тя води до загуба на човешки животи реално. Като общество прекалено много се самосъжаляваме“, каза той.

Кутев подчерта, че възстановяването на справедливостта е основният ангажимент, заради който управляващите са получили обществено доверие.

„Главното нещо, за което ни избраха, е връщане на справедливостта в обществото. Ако това не сме направили, значи нищо друго не сме направили“, заяви депутатът.

По отношение на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет той посочи, че водещият критерий трябва да бъде почтеността на кандидатите.

„Не е целта тези, които сме предложили, да бъдат представени във ВСС“, каза Кутев и допълни, че трябва да бъдат избрани най-почтените магистрати.

Депутатът коментира и номинацията на директора на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова. Според него Вълчев не може да бъде определян като човек на ГЕРБ.

„Той си свърши прекрасно работата. БТА започна да представлява България в чужбина“, заяви Кутев.

По думите му не е съществено, че Вълчев е излязъл в неплатен отпуск, вместо окончателно да напусне директорския пост. Кутев защити работата му начело на агенцията и подчерта разширеното международно присъствие на БТА през последните години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Кой ще го пълни този бюджет? Всички фалираха.

    10:25 05.09.2026

  • 2 дундьо2026

    5 1 Отговор
    как можеш да лъжеш в национален ефир
    на ли щяхме да измръзнем! ти си" гняз" за България!

    10:25 05.09.2026

  • 3 Овчар

    4 1 Отговор
    Тази торба с лай.на цял живот яде и пия на гърба народен..! Пожелавам му да хване рак на ануса.

    Коментиран от #5

    10:27 05.09.2026

  • 4 Хубаво хортува Кутев

    0 5 Отговор
    Но това не пречи на науките и нечетящи от опозицията да плюят
    Това не са българи

    10:28 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой си

    5 0 Отговор
    Знаем, пенсионерите, майките с деца и работещите на минимална заплата...
    Те са олигархията!
    Горките държавни хрантутници, какво ще правят сега с тия "малки" заплати, бонуси, безотчетни, тези 13 заплати..... направо не ми се мисли!
    Некадърници сте всичките с шофьора на самолет начело!

    10:35 05.09.2026

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор
    България как стигна до тук дърти червени комунисти цял живот на държавната софра да овладеят властта

    10:36 05.09.2026

  • 8 Ботат мазник на Беден селяне вярва....

    4 1 Отговор
    Кутев , тази добре натъпкана раница на гърба ти , с какво е пълна ,
    ако не е тайна???

    10:38 05.09.2026

  • 9 В "прогресивните бабаити"

    5 0 Отговор
    всички са бюджетари. "Най-компетентните" са рундьо и дондьо!

    10:38 05.09.2026

  • 10 миме

    0 3 Отговор
    требе да се набутат у Белене сички часници краднали България 36 години ,и да им се земе накраденото както беше след 9-ти

    10:41 05.09.2026

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