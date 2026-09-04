Асен Василев към Радев: ЕС надживя СССР, ще надживее и режима на Путин

По повод пораженческото изказване на премиера днес: Европейският съюз надживя Съветския съюз. Ще надживее и режима на Путин. Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По-рано днес по време на блиц контрола в парламента премиерът Румен Радев заяви, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.

В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия.

"Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.