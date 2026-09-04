Асен Василев към Радев: ЕС надживя СССР, ще надживее и режима на Путин

По повод пораженческото изказване на премиера днес: Европейският съюз надживя Съветския съюз. Ще надживее и режима на Путин. Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
По-рано днес по време на блиц контрола в парламента премиерът Румен Радев заяви, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.
В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия.
"Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.
"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леля Асена спецова е доста зла, явно не
Коментиран от #7
18:30 04.09.2026
2 14/88
18:30 04.09.2026
3 Пич
ЕС не надживя СССР, а се превърне в ЕССР, и то в много зловещ и фашистки вариант!!!
Коментиран от #5, #53
18:31 04.09.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #43, #86
18:31 04.09.2026
5 Асен
До коментар #3 от "Пич":Ви закопа копейките!!!
Коментиран от #73
18:32 04.09.2026
6 Асенка не е в час по история
От колко години е ЕС, онзи с 12-е жълти петолъчки на знамето си?
Коментиран от #17
18:33 04.09.2026
7 Леля Асенка
До коментар #1 от "Леля Асена спецова е доста зла, явно не":За какви ласки говориш като с Вденков сме с отпаднала необходимост
18:34 04.09.2026
8 Нека
18:34 04.09.2026
9 Джадая Степан
Коментиран от #84
18:35 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 тоя ококорения пак се изкара неподготвен
русия е нашата освободителка никой не може да я надживеее
в българина има ген на благодарност към русия кокорчо ти не си българин затова не знаеш
Коментиран от #42
18:36 04.09.2026
12 Айййй!
18:36 04.09.2026
13 3.14К
18:36 04.09.2026
14 Анонимен
18:36 04.09.2026
15 Цялата истина
А България трудно ще съществува дълго без Русия, освен като разграден селски двор за хищния ЕС или като нов турски вилает...
18:38 04.09.2026
16 Моя идол е Бойко Борисов
„Не яж, не се мий, не плащай“ е рецептата за оцеляване в Европейския съюз.
18:39 04.09.2026
17 хмм
До коментар #6 от "Асенка не е в час по история":ЕИО, която е само икономически съюз и предистория на ЕС съществува от 1957 г.
Коментиран от #20
18:40 04.09.2026
18 Параной Патологин
Внимателно с лампичката. Щом сетне ,нищо не се вижда. Но там в тъмното е Путин!
18:42 04.09.2026
19 Асенката както винаги е у левата река
18:43 04.09.2026
20 То и Руската империя
До коментар #17 от "хмм":е предистория на СССР, но не е СССР.
Коментиран от #63
18:43 04.09.2026
21 Ко речи?
Разпадане на СССР- На 25 декември 1991 г. бившите републики стават независими държави.
Асен е писател, Асен не е читател, но моля Ви, който публикува статиите проверявайте поне малко...има хора с развита фантазия няма лошо, но ФАКТИте са други :)
18:44 04.09.2026
22 Фейк - либераст
18:48 04.09.2026
23 Ами
18:49 04.09.2026
24 Пульо Пулев
18:50 04.09.2026
25 Гай Турий
18:53 04.09.2026
26 Кокорчо,
Коментиран от #30, #56
18:53 04.09.2026
27 Без име
18:58 04.09.2026
28 !!!?
18:59 04.09.2026
29 020304
18:59 04.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сатана Z
19:03 04.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ВВП
19:06 04.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дернев
Коментиран от #44, #88
19:07 04.09.2026
36 КАЗВАМ
В БЛИЦ ИМА СТАТИЯ: Морето ни гъмжи от разузнавателни дронове, НО НАШИТЕ СЛУГИ НА СОРОС И УРСУЛА НЕ ПЛАЧАТ ЗА ТОВА, А ЗА ДРОНА КОЙТО Е НАМЕРЕН НА ЛЕТИЩЕТО В ЛАЙПЦИГ И НЯМАТ ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧИЙ Е, НО НИЕ ТРЯБВА ДА КРЕЩИМ, ЧЕ Е РУСКИ. НЕЩА..СТНИ ПОД...ЛОГИ!
19:08 04.09.2026
37 ВВП
19:09 04.09.2026
38 Тоя Радев
19:10 04.09.2026
39 ВВП
19:12 04.09.2026
40 ВВП
19:13 04.09.2026
41 Верно ли бе
19:13 04.09.2026
42 Сесесере
До коментар #11 от "тоя ококорения пак се изкара неподготвен":Генно обременени сте само копеите, вече има подробни изследвания още преди третия месец!
Коментиран от #50
19:13 04.09.2026
43 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Тик-Ток":Киро про100то отлетял за Канада! Не му минават номерата в България и никой не купува безглутенови торти!
19:15 04.09.2026
44 Ами
До коментар #35 от "Дернев":Света няма нужда от Руската федерация, а от поне 20 нови независими републики освободили се от кремълското робство завинаги и Украйна със геройската си саможертва допринася за това.Нормален и мирен живот в света ще има само след разпадането на остатъците от предходния разпад.
Коментиран от #47, #76, #77
19:17 04.09.2026
45 ганев
19:18 04.09.2026
46 хахаха
19:20 04.09.2026
47 ганев
До коментар #44 от "Ами":ДАА..ТЯ ЗАТУЙ..МАЙКА..ТИ..ТЕ ИЗХВЪРЛИ ..В КАЗАНА
19:20 04.09.2026
48 Той
19:20 04.09.2026
49 Защо давате
19:21 04.09.2026
50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #42 от "Сесесере":Е....ти...КЬРАВ..ЛИ СИ ЧЕ ОНУЙ Е ...ОКОКОРЕНО
19:23 04.09.2026
51 1234
Коментиран от #60
19:26 04.09.2026
52 az СВО Победа 81
С отпаднала необходимост е, също като вас, ламо Кокор!
Коментиран от #62
19:26 04.09.2026
53 един
До коментар #3 от "Пич":A ве,аз не помня в СССР да е имало частна собственост/за разлика от ЕС/,ти помнищ ли такава подробност,че си сравняваш?
Коментиран от #58
19:27 04.09.2026
54 Бай Хой
19:28 04.09.2026
55 Шат на патката главата
19:28 04.09.2026
56 Ти си гоуем
До коментар #26 от "Кокорчо,":педант! Преди Маастрихт има Париж, така е, но по същество става дума за ЕС в ранна форма. Това твоето е просто тролско заяждане.
19:28 04.09.2026
57 кокорчо,
19:29 04.09.2026
58 Д-р Хаус
До коментар #53 от "един":Пий едно смути от бучиниш и ще си спомниш.
19:31 04.09.2026
59 Завърнал се
Коментиран от #64, #87
19:32 04.09.2026
60 Абе
До коментар #51 от "1234":А ако не ги измете, а броя ми подължи да нараства и междувременно почнат да летят и балисични ракети от Украйна към Путлериста какво ли ще стане?
Времето ще покаже това не е спринт, а маратон
19:33 04.09.2026
61 Този
19:34 04.09.2026
62 И твоето
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Пътник си.
19:35 04.09.2026
63 повЕрвах ти
До коментар #20 от "То и Руската империя":Само дето преминаването от ЕИО към ЕС не е белязано от кръвопролитни революции.
Индоктринирането в комунизма преминава с тежки мозъчни повреди и извадихме голям късмет, че за нас отмениха Комсомола и ни се размина.🤭
19:35 04.09.2026
64 Абе
До коментар #59 от "Завърнал се":Зелемия чорап е под контрола на Решетников отдавна какво очакваш да направи?
19:36 04.09.2026
65 А МОЧАТА?
Коментиран от #69
19:36 04.09.2026
66 Психопатчо сляп ли си
19:36 04.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Асан си
И всяка нация си има собствена история и характерна народопсихология . Различаваме се по религия , както по междусъседски отношения и претенции. Опасенията и заплахите за националната сигурност на на различните европейски народи се различават.
Например онова което за балтийските републики е заплаха , нас българите въобще не ни плаши.
И обратно.
Колкото повече се разширява НАШАТА империя , колкото повече народи превзема , толкова повече ще се задълбочават противоречията помежду ни и толкова по-нестабилна ще става.
И все по-малко ще стават общите ценности които ни обединяват. Ще нарастват и разделенията. Атлантическата ценностна система и омразата наречена русофобия ни разделят .
И още , нека "гражданите на света" да не бъдат толкова нахални и нагли и не пращат гражданите на България някъде другаде.
Коментиран от #90
19:38 04.09.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #65 от "А МОЧАТА?":Върху твоите кокали
19:39 04.09.2026
70 Ще надживее той...
19:39 04.09.2026
71 Е кукорчо
19:40 04.09.2026
72 Ба баааа
19:40 04.09.2026
73 Мухахаха
До коментар #5 от "Асен":Не закопа седна
19:41 04.09.2026
74 Анонимен
19:42 04.09.2026
75 По важното е
19:42 04.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ехо муции
До коментар #44 от "Ами":Аде бегай
19:43 04.09.2026
78 Атлантическият пакт
19:45 04.09.2026
79 Пора
Коментиран от #82
19:45 04.09.2026
80 Путин е шефа
19:47 04.09.2026
81 И защо го е
Коментиран от #93
19:48 04.09.2026
82 Мухахаха
До коментар #79 от "Пора":Ес умира
19:48 04.09.2026
83 Както винаги
19:48 04.09.2026
84 Ъъъъ
До коментар #9 от "Джадая Степан":Къде е ЕС и къде СССР?
19:48 04.09.2026
85 Атина Палада
19:49 04.09.2026
86 Киро подаде оставка
До коментар #4 от "Тик-Ток":А Шиши къде е?
19:49 04.09.2026
87 уахахаха
До коментар #59 от "Завърнал се":Какъв самолет, какви пет лева?!? Ние нямаме адекватно ПВО, ерго руснаците директно ще ни пуснат една ракета, а еф16 ще си стои приземен в Граф Игнатиево! Как си натовец?!?
19:49 04.09.2026
88 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "Дернев":Когато в Европа са строели каменни градове, в Москва са живяли и хвърчали само комари. Кремъл е строен от италианци. Русия без Европа не може.
19:50 04.09.2026
89 КУКОРЧО МНОГО СЕ УДРЯМА
19:50 04.09.2026
90 Абе
До коментар #68 от "Асан си":Заплаха за света, а не за ЕС е само една Руската федерация управлявана Кремълските нищожества.
В почети всеки конфликт на земята през последните 20-30, години се виждапряко или не пряко точно едно и също и то е имперските амбиции на режима в Кремъл
19:51 04.09.2026
91 Произход и домашно влияние
Уж беше умен
19:51 04.09.2026
92 И това не е верно! Че:
19:52 04.09.2026
93 По делата ще ги познаете
До коментар #81 от "И защо го е":Не гледам Народното събрание, откакто чалгите го оскверниха. Разбрах от новините обаче, че Радев се направил днес на Борисов и си тръгнал, а неговете глашатаи твърдяха че бил различен.😎
19:53 04.09.2026
94 Съюз ли ? Антонио Коста
каква е целта на обиколката реално ?
Защо цели осем предложения за нови данъци са на масата за попълване на бюджета на ЕС ?
Каква е причината, поради която ЕС предлага нови данъци?
Какви други стратегически теми ще бъдат в дневния ред на ЕС тази есен? ....
19:57 04.09.2026