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Асен Василев към Радев: ЕС надживя СССР, ще надживее и режима на Путин

Асен Василев към Радев: ЕС надживя СССР, ще надживее и режима на Путин

4 Септември, 2026 18:27 1 293 94

  • асен василев-
  • румен радев

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза министър-председателят

Асен Василев към Радев: ЕС надживя СССР, ще надживее и режима на Путин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По повод пораженческото изказване на премиера днес: Европейският съюз надживя Съветския съюз. Ще надживее и режима на Путин. Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По-рано днес по време на блиц контрола в парламента премиерът Румен Радев заяви, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.

В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия.

"Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Асена спецова е доста зла, явно не

    64 30 Отговор
    Е имало скоро мъжки ласки

    Коментиран от #7

    18:30 04.09.2026

  • 2 14/88

    43 9 Отговор
    демек още три макс четири месеца

    18:30 04.09.2026

  • 3 Пич

    77 31 Отговор
    Много тъпо парче!!!
    ЕС не надживя СССР, а се превърне в ЕССР, и то в много зловещ и фашистки вариант!!!

    Коментиран от #5, #53

    18:31 04.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    49 15 Отговор
    Абе къде е батко (Киру)

    Коментиран от #43, #86

    18:31 04.09.2026

  • 5 Асен

    26 49 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ви закопа копейките!!!

    Коментиран от #73

    18:32 04.09.2026

  • 6 Асенка не е в час по история

    52 22 Отговор
    СССР с червена петолъчка живя 70 години.

    От колко години е ЕС, онзи с 12-е жълти петолъчки на знамето си?

    Коментиран от #17

    18:33 04.09.2026

  • 7 Леля Асенка

    26 12 Отговор

    До коментар #1 от "Леля Асена спецова е доста зла, явно не":

    За какви ласки говориш като с Вденков сме с отпаднала необходимост

    18:34 04.09.2026

  • 8 Нека

    13 11 Отговор
    да живее ЕССР !

    18:34 04.09.2026

  • 9 Джадая Степан

    37 15 Отговор
    Как може ЕС да е надживял СССР като са създадени по различно време ????

    Коментиран от #84

    18:35 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тоя ококорения пак се изкара неподготвен

    45 19 Отговор
    дрън дрън ярина

    русия е нашата освободителка никой не може да я надживеее

    в българина има ген на благодарност към русия кокорчо ти не си българин затова не знаеш

    Коментиран от #42

    18:36 04.09.2026

  • 12 Айййй!

    15 4 Отговор
    Хибридните тролеи получиха сърцебиене от тази новина. Техният вожд е безсмъртен като доктрината на марксизма.

    18:36 04.09.2026

  • 13 3.14К

    24 12 Отговор
    Ако кокоччо отиде при при азовците на Редис, няма да им се налага да плащат за проститутки и наркомана ще го награди с медал, че му е спестил от разходите, които няма с какво и без това да им покрие.

    18:36 04.09.2026

  • 14 Анонимен

    13 4 Отговор
    ...., голяма дума не казвай!

    18:36 04.09.2026

  • 15 Цялата истина

    25 17 Отговор
    "Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия."

    А България трудно ще съществува дълго без Русия, освен като разграден селски двор за хищния ЕС или като нов турски вилает...

    18:38 04.09.2026

  • 16 Моя идол е Бойко Борисов

    18 15 Отговор
    „Не вярвай, не се страхувай, не питай“ беше рецептата за оцеляване в Съветския съюз.

    „Не яж, не се мий, не плащай“ е рецептата за оцеляване в Европейския съюз.

    18:39 04.09.2026

  • 17 хмм

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Асенка не е в час по история":

    ЕИО, която е само икономически съюз и предистория на ЕС съществува от 1957 г.

    Коментиран от #20

    18:40 04.09.2026

  • 18 Параной Патологин

    21 3 Отговор
    Някой е забравил да си провери хладилника!
    Внимателно с лампичката. Щом сетне ,нищо не се вижда. Но там в тъмното е Путин!

    18:42 04.09.2026

  • 19 Асенката както винаги е у левата река

    24 7 Отговор
    Прави се на стършел а всъщност е с обратна резба.

    18:43 04.09.2026

  • 20 То и Руската империя

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "хмм":

    е предистория на СССР, но не е СССР.

    Коментиран от #63

    18:43 04.09.2026

  • 21 Ко речи?

    21 10 Отговор
    Създаване на ЕС договор Маастрих влиза в сила -1 ноември 1993
    Разпадане на СССР- На 25 декември 1991 г. бившите републики стават независими държави.
    Асен е писател, Асен не е читател, но моля Ви, който публикува статиите проверявайте поне малко...има хора с развита фантазия няма лошо, но ФАКТИте са други :)

    18:44 04.09.2026

  • 22 Фейк - либераст

    17 11 Отговор
    Г- Василев, От философска гледна точка въпросът е спорен Но, че ПП ще се спихне окончателно от философска гледна точка въпросът е ясен!

    18:48 04.09.2026

  • 23 Ами

    14 13 Отговор
    Украйна изпълнява вече 4.5години много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР. СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.Точно за това месната кукла на конци на Решетников е толкова загрижена за прекратяване.

    18:49 04.09.2026

  • 24 Пульо Пулев

    10 9 Отговор
    вижда далеч напред във времето с естествения си оцъклен бинокъл. Само дето не му е на фокус! Това е брадата на Лена, а не падналия режим на този Волдемар Путьонин.

    18:50 04.09.2026

  • 25 Гай Турий

    19 10 Отговор
    Много западни коментатори прогнозират, че Еврейският Съюз и НАТО са свършили вече. Ще свършат заради застаряващата си и кукуригаща бюрокрация, както Съветския Съюз.

    18:53 04.09.2026

  • 26 Кокорчо,

    26 14 Отговор
    По времето на СССР нямаше ЕС, глупав пеньоар!

    Коментиран от #30, #56

    18:53 04.09.2026

  • 27 Без име

    15 9 Отговор
    Ние колко империи сме надживели и ЕС и НАТО ще надживеем.

    18:58 04.09.2026

  • 28 !!!?

    9 10 Отговор
    Не става въпрос за Русия, а става въпрос за Кремълският Фашизъм !!!?

    18:59 04.09.2026

  • 29 020304

    14 7 Отговор
    кокорко е слънчасал бързо викайте доктора една клизма ще го приведе в чуства

    18:59 04.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сатана Z

    11 6 Отговор
    СССР мина през ЕС(Хитлерова Европа) през 1945 та съпоставката на Леля Асена е лишена от съдържание при положение ,че го казва осъден престъпник издигнал се до виден партиен функционер.

    19:03 04.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ВВП

    6 9 Отговор
    Тоя шушлек е една голяма измама.Нещо като Конфуций..Рудолф хесс ,умря на преклонна възраст в затвора .1988 на ..Това не определя нищо..На Путин режима е ,най добрия ..Окропитеците ядат яко Лобута .Това е добре за света .Целият свят ,начело с Есср сащ НАТО и другите терлици искат окропите добре умрели .Иначе биха свирили отбой .

    19:06 04.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дернев

    5 7 Отговор
    Европа НЕ може да съществува без Русия, както НЕ може да съществува дълго, ако не е единна. Единна Европа е силна Европа и силна Русия. А това не искат Щатите и НАТО е инструмента да постигнат целта си. Затова вън от НАТО, и поставяме в Брюксел твърдо въпроса за една граница и една армия, която да е пази. И изграждане на единна Европа ЗА европейците. Това трябва да направим, но явно не и с прогресивните възпитаници на Тато, лека му пръст.

    Коментиран от #44, #88

    19:07 04.09.2026

  • 36 КАЗВАМ

    12 5 Отговор
    НА ТОВА СЕ КАЗВА ТРАЙ КОНЬО ЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВА! МЕЧТАЙ СИ, АСЕНЧО!
    В БЛИЦ ИМА СТАТИЯ: Морето ни гъмжи от разузнавателни дронове, НО НАШИТЕ СЛУГИ НА СОРОС И УРСУЛА НЕ ПЛАЧАТ ЗА ТОВА, А ЗА ДРОНА КОЙТО Е НАМЕРЕН НА ЛЕТИЩЕТО В ЛАЙПЦИГ И НЯМАТ ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧИЙ Е, НО НИЕ ТРЯБВА ДА КРЕЩИМ, ЧЕ Е РУСКИ. НЕЩА..СТНИ ПОД...ЛОГИ!

    19:08 04.09.2026

  • 37 ВВП

    9 5 Отговор
    България е надживяла ,Византия ,Отоманците , СССР,сега ще надживее и Европата .и Ко ще става ??

    19:09 04.09.2026

  • 38 Тоя Радев

    7 11 Отговор
    е като заклет комунист. Едно си знае, едно си бае, и не гледа календара, че е вече XXI век.

    19:10 04.09.2026

  • 39 ВВП

    9 3 Отговор
    На тоя пацуланко,една сопа по табаните и да хваща гората..Ахаха .

    19:12 04.09.2026

  • 40 ВВП

    9 3 Отговор
    Това хавно ,не го понасям..честно.Отврст .

    19:13 04.09.2026

  • 41 Верно ли бе

    9 3 Отговор
    Скрий се бе , гаден Петроханец.

    19:13 04.09.2026

  • 42 Сесесере

    4 11 Отговор

    До коментар #11 от "тоя ококорения пак се изкара неподготвен":

    Генно обременени сте само копеите, вече има подробни изследвания още преди третия месец!

    Коментиран от #50

    19:13 04.09.2026

  • 43 Град Козлодуй

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Киро про100то отлетял за Канада! Не му минават номерата в България и никой не купува безглутенови торти!

    19:15 04.09.2026

  • 44 Ами

    6 13 Отговор

    До коментар #35 от "Дернев":

    Света няма нужда от Руската федерация, а от поне 20 нови независими републики освободили се от кремълското робство завинаги и Украйна със геройската си саможертва допринася за това.Нормален и мирен живот в света ще има само след разпадането на остатъците от предходния разпад.

    Коментиран от #47, #76, #77

    19:17 04.09.2026

  • 45 ганев

    5 2 Отговор
    НО ТУЙ...ИЗПЪРЖЕНОТО...НЯМА ДА НАДЖИВЕЕ

    19:18 04.09.2026

  • 46 хахаха

    9 3 Отговор
    ЕС се роди след разпада на СССР, през 1993 г. неуко същество...

    19:20 04.09.2026

  • 47 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    ДАА..ТЯ ЗАТУЙ..МАЙКА..ТИ..ТЕ ИЗХВЪРЛИ ..В КАЗАНА

    19:20 04.09.2026

  • 48 Той

    3 1 Отговор
    Когато сам не си вярваш, едва ли другите ще ти повярват!

    19:20 04.09.2026

  • 49 Защо давате

    6 4 Отговор
    този крадец боклук? Къде е Радев, къде това крадливо и лъжливо нищожество!

    19:21 04.09.2026

  • 50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Сесесере":

    Е....ти...КЬРАВ..ЛИ СИ ЧЕ ОНУЙ Е ...ОКОКОРЕНО

    19:23 04.09.2026

  • 51 1234

    7 3 Отговор
    Радев гледа реално на нещата. Украйна е пред катастрофа. Чорапа ще се разплете много бързо. Единствената пречка това да не се случи до сега е използването на дроновете. Ако се появи военна машина на открито, веднага бива атакувана от десетина изключително евтини дрончета. Това се отнася и за двете страни. Русия в момента изпробва уникални разработки за борба с дронове. Създаде и такъв род войски. При тази ситуация, при която дроновете ще бъдат изметени от небето ,украинската армия няма никакви шансове да се противопостави. Ще последва много бърза капитулация.

    Коментиран от #60

    19:26 04.09.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    6 4 Отговор
    Свърши му времето и на ЕС!

    С отпаднала необходимост е, също като вас, ламо Кокор!

    Коментиран от #62

    19:26 04.09.2026

  • 53 един

    0 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    A ве,аз не помня в СССР да е имало частна собственост/за разлика от ЕС/,ти помнищ ли такава подробност,че си сравняваш?

    Коментиран от #58

    19:27 04.09.2026

  • 54 Бай Хой

    2 2 Отговор
    Странна стана природата....от два пееедала поколение не излиза а за сметка на това се множат ....

    19:28 04.09.2026

  • 55 Шат на патката главата

    5 3 Отговор
    Абе продължавайте меките фашистки китки да се базикате с Русия, пък ще видите дали ще я надживеете

    19:28 04.09.2026

  • 56 Ти си гоуем

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кокорчо,":

    педант! Преди Маастрихт има Париж, така е, но по същество става дума за ЕС в ранна форма. Това твоето е просто тролско заяждане.

    19:28 04.09.2026

  • 57 кокорчо,

    8 3 Отговор
    Милиони глупаци са вярвали, че Римската империя никога няма да се разпадне. Милиони глупаци са вярвали, че Третия Райх няма да се разпадне. Милиони глупаци са смятали, че комунистическия блок няма да се разпадне. Сега милиони глупаци смятат, че НАТО и Европейският съюз няма да се разпаднат. Ами няма такова нещо в историята

    19:29 04.09.2026

  • 58 Д-р Хаус

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "един":

    Пий едно смути от бучиниш и ще си спомниш.

    19:31 04.09.2026

  • 59 Завърнал се

    7 3 Отговор
    Радев е един страхливец. Представете си руски самолет влиза в България с цел удар и тоя велик пилот и генерал трябва да излети и да се бие. Е как ще стане при положение че руснаците имали ядрени оръжия, ами ако го уцели и свали, Русия ще ни метне една ядрена бомба, затова по добре да изядем четири ракети от руския самолет и да спасим България. Е това му е мисленето на тоя.

    Коментиран от #64, #87

    19:32 04.09.2026

  • 60 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "1234":

    А ако не ги измете, а броя ми подължи да нараства и междувременно почнат да летят и балисични ракети от Украйна към Путлериста какво ли ще стане?
    Времето ще покаже това не е спринт, а маратон

    19:33 04.09.2026

  • 61 Този

    5 1 Отговор
    е неграмотен. ЕС колхоза го е нямало по времето на СССР.

    19:34 04.09.2026

  • 62 И твоето

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Пътник си.

    19:35 04.09.2026

  • 63 повЕрвах ти

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "То и Руската империя":

    Само дето преминаването от ЕИО към ЕС не е белязано от кръвопролитни революции.
    Индоктринирането в комунизма преминава с тежки мозъчни повреди и извадихме голям късмет, че за нас отмениха Комсомола и ни се размина.🤭

    19:35 04.09.2026

  • 64 Абе

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Завърнал се":

    Зелемия чорап е под контрола на Решетников отдавна какво очакваш да направи?

    19:36 04.09.2026

  • 65 А МОЧАТА?

    3 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #69

    19:36 04.09.2026

  • 66 Психопатчо сляп ли си

    5 5 Отговор
    ЕС умира откъдето да го погледнеш , упадък във всички аспекти , това че една шепа кресливи психопати като Василев крещят че ЕС е във възход не означава че е истина

    19:36 04.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Асан си

    2 3 Отговор
    Европа не е нация , Европа е империя в състава на която са включени много нации.
    И всяка нация си има собствена история и характерна народопсихология . Различаваме се по религия , както по междусъседски отношения и претенции. Опасенията и заплахите за националната сигурност на на различните европейски народи се различават.
    Например онова което за балтийските републики е заплаха , нас българите въобще не ни плаши.
    И обратно.
    Колкото повече се разширява НАШАТА империя , колкото повече народи превзема , толкова повече ще се задълбочават противоречията помежду ни и толкова по-нестабилна ще става.
    И все по-малко ще стават общите ценности които ни обединяват. Ще нарастват и разделенията. Атлантическата ценностна система и омразата наречена русофобия ни разделят .
    И още , нека "гражданите на света" да не бъдат толкова нахални и нагли и не пращат гражданите на България някъде другаде.

    Коментиран от #90

    19:38 04.09.2026

  • 69 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "А МОЧАТА?":

    Върху твоите кокали

    19:39 04.09.2026

  • 70 Ще надживее той...

    6 5 Отговор
    Къв съюз е тва бре мурджо изкокорчен? Дали можеш да обясниш кое точно и как ни съюзява ?

    19:39 04.09.2026

  • 71 Е кукорчо

    4 3 Отговор
    Този път не позна

    19:40 04.09.2026

  • 72 Ба баааа

    4 4 Отговор
    Ес отдавна е мъртвец

    19:40 04.09.2026

  • 73 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Асен":

    Не закопа седна

    19:41 04.09.2026

  • 74 Анонимен

    3 4 Отговор
    Русия вече се е разпаднала Путин е убиец диктатор Европа е демокрация който желае убийци натам е Москва

    19:42 04.09.2026

  • 75 По важното е

    3 1 Отговор
    Да не надживее България, че на там е тръгнало с такива предатели като вас. Символите на държавността ги ликвидирате методично вече 37 години атлантенца проклети

    19:42 04.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ехо муции

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Аде бегай

    19:43 04.09.2026

  • 78 Атлантическият пакт

    1 1 Отговор
    Е точно като тристранният пакт от ВСВ. Но знаем как свърши нали Кокорчо? И знаем впрочем и как свършиха и тогавашните атлантици нали ?

    19:45 04.09.2026

  • 79 Пора

    0 0 Отговор
    Путинова Русия умира.

    Коментиран от #82

    19:45 04.09.2026

  • 80 Путин е шефа

    1 1 Отговор
    Свиквайте мишоци

    19:47 04.09.2026

  • 81 И защо го е

    2 1 Отговор
    написал в профила си във Фейсбук "лидерът" а не го каза на парламентарната трибуна днес ? Нещо в устата ли имаше или от реплики се страхуваше ?

    Коментиран от #93

    19:48 04.09.2026

  • 82 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Пора":

    Ес умира

    19:48 04.09.2026

  • 83 Както винаги

    0 1 Отговор
    Василев е прав.Русофилките ги боли. Вият на умрело.Но в кочината не стъпват.Това е още по-добре.

    19:48 04.09.2026

  • 84 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Джадая Степан":

    Къде е ЕС и къде СССР?

    19:48 04.09.2026

  • 85 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:49 04.09.2026

  • 86 Киро подаде оставка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    А Шиши къде е?

    19:49 04.09.2026

  • 87 уахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Завърнал се":

    Какъв самолет, какви пет лева?!? Ние нямаме адекватно ПВО, ерго руснаците директно ще ни пуснат една ракета, а еф16 ще си стои приземен в Граф Игнатиево! Как си натовец?!?

    19:49 04.09.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дернев":

    Когато в Европа са строели каменни градове, в Москва са живяли и хвърчали само комари. Кремъл е строен от италианци. Русия без Европа не може.

    19:50 04.09.2026

  • 89 КУКОРЧО МНОГО СЕ УДРЯМА

    1 0 Отговор
    И Киро парапета го напусна.....загуби всяка ориентация за всичко !!!!

    19:50 04.09.2026

  • 90 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Асан си":

    Заплаха за света, а не за ЕС е само една Руската федерация управлявана Кремълските нищожества.
    В почети всеки конфликт на земята през последните 20-30, години се виждапряко или не пряко точно едно и също и то е имперските амбиции на режима в Кремъл

    19:51 04.09.2026

  • 91 Произход и домашно влияние

    1 0 Отговор
    Причиняват дълбоки социални проблеми
    Уж беше умен

    19:51 04.09.2026

  • 92 И това не е верно! Че:

    1 0 Отговор
    (Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия) .... Европа НЕ може да съществува без Русия ! Не може и без суровинната база на Русия, не може и без пазарите на Русия ! Без нея ще се превърне в икономическо джудже тотално неконкурентноспособно и една карфица да произведе

    19:52 04.09.2026

  • 93 По делата ще ги познаете

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "И защо го е":

    Не гледам Народното събрание, откакто чалгите го оскверниха. Разбрах от новините обаче, че Радев се направил днес на Борисов и си тръгнал, а неговете глашатаи твърдяха че бил различен.😎

    19:53 04.09.2026

  • 94 Съюз ли ? Антонио Коста

    0 1 Отговор
    председателят на Европейския съвет нали беше в България на така наречената „обиколка на столиците“, и след България дигна гълабите за Любляна май . Но удобно не отговори на нито един въпрос!
    каква е целта на обиколката реално ?
    Защо цели осем предложения за нови данъци са на масата за попълване на бюджета на ЕС ?
    Каква е причината, поради която ЕС предлага нови данъци?
    Какви други стратегически теми ще бъдат в дневния ред на ЕС тази есен? ....

    19:57 04.09.2026

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