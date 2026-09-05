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Джордж Ръсел отново бе най-бърз на „Монца“

Джордж Ръсел отново бе най-бърз на „Монца“

5 Септември, 2026 17:06 478 1

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Хамилтън и Верстапен се сблъскаха в края

Джордж Ръсел отново бе най-бърз на „Монца“ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел продължи да впечатлява на „Монца“ и даде най-доброто време и в третата свободна тренировка преди Гран при на Италия във Формула 1. Британският пилот на Mercedes записа обиколка за 1:22.219 минути, с която подобри с около три десети най-доброто си постижение от петъчния ден, съобщава БТА. Ръсел се превърна в основния фаворит за първата позиция на стартовата решетка, след като демонстрира впечатляващо темпо във всички тренировъчни сесии на легендарната италианска писта. Последната тренировка беше особено важна за отборите, тъй като в заключителните 15 минути почти всички пилоти направиха симулации на квалификационни обиколки с най-меките гуми.

Първоначално Кими Антонели оглави класирането с време 1:23.032 минути. Италианецът обаче ще има сериозно предизвикателство в неделното състезание, тъй като заради наказание ще стартира последен. Антонели не успя да се задържи дълго на върха. Ръсел бързо подобри времето му, записвайки 1:22.687 минути, а малко по-късно британецът направи още една впечатляваща обиколка и спря хронометрите на 1:22.219. Втори остана Люис Хамилтън с Ferrari, който завърши на 0.226 секунди зад Ръсел. Макс Ферстапен с Red Bull даде третото най-добро време, на 0.350 секунди от лидера.

Кими Антонели остана четвърти, следван от Ландо Норис и Шарл Льоклер.

Резултатите от тренировката дават сериозни основания за очакванията за силно представяне на Mercedes в квалификацията. „Монца“ е писта, на която максималната скорост и ефективността на автомобила по дългите прави са от решаващо значение, а Ръсел изглежда намери правилния баланс между скоростта на правите и поведението на болида в завоите.

Хамилтън и Верстапен отново се оказаха в центъра на вниманието.

Най-интересният момент обаче дойде след края на тренировката. Люис Хамилтън и Макс Верстапен завършиха бързите си обиколки почти гума до гума, след което си попречиха взаимно при първия завой. Ситуацията веднага върна спомените за един от най-известните инциденти между двамата пилоти. През 2021 година именно на „Монца“ Хамилтън и Верстапен се сблъскаха в разгара на битката за световната титла. Тогава двамата отпаднаха от състезанието след контакт на първия шикан.

Сега последствията бяха далеч по-малки, но случилото се отново показа колко малка е границата между двама пилоти, които се борят за всяка стотна от секундата. Предстои квалификацията, която ще даде първия реален отговор дали отличното темпо на Ръсел от тренировките може да се превърне в полпозишън. А за Антонели задачата ще бъде още по-сложна – независимо от резултата в квалификацията, той ще трябва да започне неделната надпревара от последната позиция.


Италия
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