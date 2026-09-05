Рекорд в „Шейново“: 5 бебета се родиха за 10 минути

Истински медицински прецедент и огромна радост разтърсиха столичната Втора АГ болница „Шейново“. Общо пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути, съобщиха официално от ръководството на лечебното заведение. Необичайното събитие се е разиграло на 4 септември, предизвиквайки мобилизация на целия дежурен медицински състав.

В рамките на този изключително динамичен момент, четири от общо петте родилни зали на болницата са били заети едновременно. Три от жените са дали живот на по едно дете, а четвъртата майка е родила близнаци. Според дежурните екипи, ражданията са преминали в пълен синхрон и без усложнения за майките и новородените дребосъчета.

От болница „Шейново“ подчертават, че подкрепата за естественото раждане остава водещ приоритет за техния екип, стига то да е напълно безопасно за здравето на родилките и децата. Професионализмът и бързата реакция на лекарите и акушерките са помогнали за успешното посрещане на новия живот в тази рекордно интензивна смяна.