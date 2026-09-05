Рекорд в „Шейново“: 5 бебета се родиха за 10 минути

Истински медицински прецедент и огромна радост разтърсиха столичната Втора АГ болница „Шейново“. Общо пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути, съобщиха официално от ръководството на лечебното заведение. Необичайното събитие се е разиграло на 4 септември, предизвиквайки мобилизация на целия дежурен медицински състав.
В рамките на този изключително динамичен момент, четири от общо петте родилни зали на болницата са били заети едновременно. Три от жените са дали живот на по едно дете, а четвъртата майка е родила близнаци. Според дежурните екипи, ражданията са преминали в пълен синхрон и без усложнения за майките и новородените дребосъчета.
От болница „Шейново“ подчертават, че подкрепата за естественото раждане остава водещ приоритет за техния екип, стига то да е напълно безопасно за здравето на родилките и децата. Професионализмът и бързата реакция на лекарите и акушерките са помогнали за успешното посрещане на новия живот в тази рекордно интензивна смяна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #2
18:23 05.09.2026
2 Един
До коментар #1 от "Боруна Лом":Само едно,но се казва Лоренцо.
18:37 05.09.2026
3 Ами до сега
Геноцидния план Ранът се проваля.
Run, baby, run 😀 come and slam and welcome to the jam 😁
Коментиран от #4
18:41 05.09.2026
4 Факултето
До коментар #3 от "Ами до сега":Не се радвай много, сега е сезонът на прибиращите се бразилци от чужбина.
18:46 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 в софя заплатите са
18:50 05.09.2026
7 Роза
18:59 05.09.2026
8 Да, да
19:01 05.09.2026