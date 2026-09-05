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Рекорд в „Шейново“: 5 бебета се родиха за 10 минути

Рекорд в „Шейново“: 5 бебета се родиха за 10 минути

5 Септември, 2026 18:17, обновена 5 Септември, 2026 18:20 559 8

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  • раждане

Истински бейби бум в столицата: Четири майки родиха по естествен път в рамките на броени минути

Рекорд в „Шейново“: 5 бебета се родиха за 10 минути - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Истински медицински прецедент и огромна радост разтърсиха столичната Втора АГ болница „Шейново“. Общо пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути, съобщиха официално от ръководството на лечебното заведение. Необичайното събитие се е разиграло на 4 септември, предизвиквайки мобилизация на целия дежурен медицински състав.

В рамките на този изключително динамичен момент, четири от общо петте родилни зали на болницата са били заети едновременно. Три от жените са дали живот на по едно дете, а четвъртата майка е родила близнаци. Според дежурните екипи, ражданията са преминали в пълен синхрон и без усложнения за майките и новородените дребосъчета.

От болница „Шейново“ подчертават, че подкрепата за естественото раждане остава водещ приоритет за техния екип, стига то да е напълно безопасно за здравето на родилките и децата. Професионализмът и бързата реакция на лекарите и акушерките са помогнали за успешното посрещане на новия живот в тази рекордно интензивна смяна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    И КОЛКО БЪЛГАРЧЕТА?

    Коментиран от #2

    18:23 05.09.2026

  • 2 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Само едно,но се казва Лоренцо.

    18:37 05.09.2026

  • 3 Ами до сега

    0 3 Отговор
    Троловете врякаха "гроб" сега врякат "изродИ".
    Геноцидния план Ранът се проваля.
    Run, baby, run 😀 come and slam and welcome to the jam 😁

    Коментиран от #4

    18:41 05.09.2026

  • 4 Факултето

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами до сега":

    Не се радвай много, сега е сезонът на прибиращите се бразилци от чужбина.

    18:46 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в софя заплатите са

    2 0 Отговор
    двойни и тройни и половината страна е там

    18:50 05.09.2026

  • 7 Роза

    2 0 Отговор
    Много е интересна и хубава снимката на бебето-вързоп,което спи!Който не е изгледал малко бебе и не му се е радвал как расте,голямо щастие е пропуснал!

    18:59 05.09.2026

  • 8 Да, да

    3 0 Отговор
    Е, какъв е тоя зор!

    19:01 05.09.2026

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