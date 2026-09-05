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Мавровски: Магазините са пълни с лоши храни, БАБХ е в колапс

Мавровски: Магазините са пълни с лоши храни, БАБХ е в колапс

5 Септември, 2026 19:01, обновена 5 Септември, 2026 19:08 704 39

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  • храни-
  • мерки

Бившият шеф на БАБХ обяви правителствената инициатива „Кошница с грижа“ за колосална измама и предупреди за нелегален внос и скрит антракс

Мавровски: Магазините са пълни с лоши храни, БАБХ е в колапс - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският пазар е залят от некачествена продукция, а Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се намира пред пълен административен колапс поради политически назначения и липса на реален държавен контрол. Това алармира днес бившият директор на ведомството д-р Ангел Мавровски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според експерта държавата реагира панически по границите, докато реалната безопасност на българските потребители е сериозно застрашена от нелегален внос и епидемии.

„Кошница с грижа“ – колосална измама за гражданите

Бившият шеф на хранителния надзор остро критикува актуалната кампания на правителството. „Инициативата 'Кошница с грижа' е колосална измама на държавата към българските граждани. Там процесът трябва да бъде абсолютно контролиран и да имаме реално намалени цени, а ние нямаме такова понятие“, категоричен бе Мавровски. Според него вместо качествени и достъпни стоки, търговската мрежа ври от рискови продукти.

Нелегалнен внос от Турция и схеми с камиони

Мавровски разкри притеснителни схеми, свързани с контрола на външната ни граница. По думите му проблемът с влизащите млечни продукти от Турция се крие в нелегалните канали. Тези стоки не се обмитяват и носят огромен риск от пренасяне на заразни заболявания.

„Правителството се опитва панически да покаже дейност на границата и постоянно бълва съобщения, но реалността е друга. Има случаи, при които в документите на камионите е записано, че превозват магданоз, а вътре всъщност има домати и други храни. Контролът липсва заради неадекватни политически назначения на ключови позиции“, заяви бившият директор, определяйки управлението на БАБХ като поредица от провали.

Скандалът с антракс в Ловешко: Умишлено ли крие държавата?

Особен акцент в гостуването му бе поставен върху огнищата на антракс в Ловешко, където вече има три потвърдени проби при хора. Според Мавровски Агенцията по храните е допуснала сериозен пропуск с дезинфекцията в село Стефаново.

Неадекватен препарат: Използваният дезинфектант се неутрализира веднага при контакт с почва и органична материя, което го прави напълно безполезен.

Скриване на истината: „По-голямата глупост, която направиха, и то умишлено, е да пропуснат думата 'антракс' в заповедта за дезинфекция, когато изпратиха персонала на терен“, алармира той.

Нови огнища: Бившият шеф на БАБХ разкри, че е получил кадри за масово изхвърлени животни от необявени огнища в Хасковско и района на Благоевград. „Държавата продължава да спи“, заключи експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 5 Отговор
    Измамника вика на другите измамници..

    19:10 05.09.2026

  • 2 болшевик

    11 3 Отговор
    При капитализъм, олигархия и феодализъм за над 80% от хората не може да има нищо хубаво, камо ли храната да е хубава за робите.

    Коментиран от #9, #13, #39

    19:12 05.09.2026

  • 3 За колапс заплати се не взимат чичо

    5 2 Отговор
    И той защо е бивш? Изпъдиха ли го и какво е направил по въпроса, докато е бил активен?

    19:15 05.09.2026

  • 4 Мич

    8 1 Отговор
    Така е откакто дойде измислената демокрация.

    Коментиран от #8, #19

    19:15 05.09.2026

  • 5 шменти капели

    4 1 Отговор
    гледайте филма със същото име и всичко ще ви се изясни за положението в тази територия!!!

    19:17 05.09.2026

  • 6 Заслуга има

    3 2 Отговор
    президента на народа!И бившия,и бъдещия!

    19:17 05.09.2026

  • 7 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Ментетата да устоите на пазарната икономика

    19:17 05.09.2026

  • 8 При диктаторите

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мич":

    храните са чудесни !

    19:18 05.09.2026

  • 9 Виж Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "болшевик":

    как хубаво храни руснаците!

    Коментиран от #22

    19:19 05.09.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    Бившият журналист Любо Огнянов, продаде душата си на Дявола/Сорос и като негов служител е безинтересен на нормалните хора!

    19:20 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    6 2 Отговор
    Грижа за бедните е да взимаш половинота от доходите на богати, които надвишавот 10 000 евро месечно и да ги даваш на най-бедните, 20%-30% от населението, но умно. Трябва да се прави така, че бедните най-много да се изравнят с хората над тяхнжто стъпало. Но не и да станат по-ботати от вторите 30%-30%.

    Крайно време и българите да разберат, че "плоския данък" е грижа за най-богатите и е в ущърб на най-бедните. Грижа за бедните би било въвеждането на "необлагаем минимум" и прогресивин данък доход.

    19:21 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    3 4 Отговор
    Kayн, ти като беше шеф, що не махна всички тея некачествени храни. Да не би да са напълнили мрежата c боклуци едва в последните два месеца, от как управлява Радев!

    Коментиран от #21

    19:24 05.09.2026

  • 17 Трол

    3 1 Отговор
    Радев е виновен имахме надежда в него той го продаде

    Коментиран от #23

    19:25 05.09.2026

  • 18 Румбата

    0 1 Отговор
    не вдигна ли качеството?

    19:25 05.09.2026

  • 19 верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мич":

    Защо цялата Родопа станаха вегетарианци още по тошово време?

    Коментиран от #28

    19:26 05.09.2026

  • 20 Знайко

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всеки има село":

    Отровиха земята, не знам Чернобил ли, Фукушима ли, или нещо друго. Редуват се наводнения, с градушки и суша. Водата е скъпа, а понякога въобще я няма. И семаната вече не са читави. Баща ми се мъчи да гледа някакви зеленчуци, не му се получава. Малко раждат или въобще не раждат, изсъхват.

    19:26 05.09.2026

  • 21 А не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    от хан Аспарух са!

    19:26 05.09.2026

  • 22 име

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Виж Путин":

    Поинтересувай се коя страна е самодостатъчна в изхранването на населението си и енергийната осигуреност. Не случайно това и все още са целенасочени политики в Русия от както Путин е на власт. Там няма скъсани центаджии да бъркато по кофите и да викат "нато ни брани, есср ни храни, а руснаците ни цапат гащите".

    Коментиран от #24

    19:28 05.09.2026

  • 23 Всеки ден

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    засичам Радев в Кауфланд!

    19:28 05.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фермерите

    0 0 Отговор
    бяха зад Радев !

    19:29 05.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бОли го ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "незнайко":

    за територийката ти.

    19:31 05.09.2026

  • 30 Както казваше дедо

    2 0 Отговор
    Яжте ми....

    19:31 05.09.2026

  • 31 За цялата тази покъртителна информация

    1 0 Отговор
    цитираният д-р Ангел Мавровски подал ли е сигнал ми е по интересно ? И доматите и чушките влизащи като магданоз коя фирма е вносител е също интересно ? Въобще каква е достоверноста на изложеното проверка направена ли е защото действително има много притеснителни неща включително и става дума за корупция в митниците

    19:32 05.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този

    0 0 Отговор
    не съм срещал в Кауфланд!

    19:34 05.09.2026

  • 34 ......-

    2 1 Отговор
    Скачахте ли 89 за банани ,скачахте !

    Ежте банани и Бананите на корпорациите.

    19:35 05.09.2026

  • 35 реално действително намалени цени,

    1 0 Отговор
    Няма в тази „Кошница с грижа“! А би трябвало точно това да е крайният резултат

    19:35 05.09.2026

  • 36 За бога братя

    0 0 Отговор
    не купувайте !

    19:36 05.09.2026

  • 37 " Това алармира днес "

    0 0 Отговор
    НЕ е сигнал ! Не е това начина

    19:37 05.09.2026

  • 38 Днес пак

    0 0 Отговор
    са ,,открили " шарка по добитака!

    19:38 05.09.2026

  • 39 Знайко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "болшевик":

    Защо си пропуснал комунизма, в края на комунистимеската диктатурата на Тодор Живков, когато почти бяхме станали 16-та република. България е внасяла огромни количеснва храни, но се криеше от хората, било е секретна информация. И понеже е изнасяла по-малко, отколкото е внасяла. Тодор Живков е взимал външни заеми и с тях е кепувал храни. И когато настъпи момента комунистшчедка Бългэрия да фалипа. Комунистичиските му другари свалиха Живков и започнаха, да си присвояват държавната собственост. Първите комунисти, станаха първи капиталисти, първи семократи ... и обвиниха демокрацията , че е виновна за всички безобразия, които комунистите феосали направиха.
    Да комунистште бяха едри феалодоли, а ние им бяхве крепостни. Имаше жителство, не можеше да отидиш да живееш където си искаш, не можеше да напустеш границите на България без розришение. Който се опитваше да премини през границата биваше залавян с хитрости и съсен като престъпник.

    19:40 05.09.2026

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