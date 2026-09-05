Мавровски: Магазините са пълни с лоши храни, БАБХ е в колапс

Българският пазар е залят от некачествена продукция, а Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се намира пред пълен административен колапс поради политически назначения и липса на реален държавен контрол. Това алармира днес бившият директор на ведомството д-р Ангел Мавровски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според експерта държавата реагира панически по границите, докато реалната безопасност на българските потребители е сериозно застрашена от нелегален внос и епидемии.

„Кошница с грижа“ – колосална измама за гражданите

Бившият шеф на хранителния надзор остро критикува актуалната кампания на правителството. „Инициативата 'Кошница с грижа' е колосална измама на държавата към българските граждани. Там процесът трябва да бъде абсолютно контролиран и да имаме реално намалени цени, а ние нямаме такова понятие“, категоричен бе Мавровски. Според него вместо качествени и достъпни стоки, търговската мрежа ври от рискови продукти.

Нелегалнен внос от Турция и схеми с камиони

Мавровски разкри притеснителни схеми, свързани с контрола на външната ни граница. По думите му проблемът с влизащите млечни продукти от Турция се крие в нелегалните канали. Тези стоки не се обмитяват и носят огромен риск от пренасяне на заразни заболявания.

„Правителството се опитва панически да покаже дейност на границата и постоянно бълва съобщения, но реалността е друга. Има случаи, при които в документите на камионите е записано, че превозват магданоз, а вътре всъщност има домати и други храни. Контролът липсва заради неадекватни политически назначения на ключови позиции“, заяви бившият директор, определяйки управлението на БАБХ като поредица от провали.

Скандалът с антракс в Ловешко: Умишлено ли крие държавата?

Особен акцент в гостуването му бе поставен върху огнищата на антракс в Ловешко, където вече има три потвърдени проби при хора. Според Мавровски Агенцията по храните е допуснала сериозен пропуск с дезинфекцията в село Стефаново.

Неадекватен препарат: Използваният дезинфектант се неутрализира веднага при контакт с почва и органична материя, което го прави напълно безполезен.

Скриване на истината: „По-голямата глупост, която направиха, и то умишлено, е да пропуснат думата 'антракс' в заповедта за дезинфекция, когато изпратиха персонала на терен“, алармира той.

Нови огнища: Бившият шеф на БАБХ разкри, че е получил кадри за масово изхвърлени животни от необявени огнища в Хасковско и района на Благоевград. „Държавата продължава да спи“, заключи експертът.