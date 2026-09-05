Мавровски: Магазините са пълни с лоши храни, БАБХ е в колапс

Българският пазар е залят от некачествена продукция, а Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се намира пред пълен административен колапс поради политически назначения и липса на реален държавен контрол. Това алармира днес бившият директор на ведомството д-р Ангел Мавровски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според експерта държавата реагира панически по границите, докато реалната безопасност на българските потребители е сериозно застрашена от нелегален внос и епидемии.
„Кошница с грижа“ – колосална измама за гражданите
Бившият шеф на хранителния надзор остро критикува актуалната кампания на правителството. „Инициативата 'Кошница с грижа' е колосална измама на държавата към българските граждани. Там процесът трябва да бъде абсолютно контролиран и да имаме реално намалени цени, а ние нямаме такова понятие“, категоричен бе Мавровски. Според него вместо качествени и достъпни стоки, търговската мрежа ври от рискови продукти.
Нелегалнен внос от Турция и схеми с камиони
Мавровски разкри притеснителни схеми, свързани с контрола на външната ни граница. По думите му проблемът с влизащите млечни продукти от Турция се крие в нелегалните канали. Тези стоки не се обмитяват и носят огромен риск от пренасяне на заразни заболявания.
„Правителството се опитва панически да покаже дейност на границата и постоянно бълва съобщения, но реалността е друга. Има случаи, при които в документите на камионите е записано, че превозват магданоз, а вътре всъщност има домати и други храни. Контролът липсва заради неадекватни политически назначения на ключови позиции“, заяви бившият директор, определяйки управлението на БАБХ като поредица от провали.
Скандалът с антракс в Ловешко: Умишлено ли крие държавата?
Особен акцент в гостуването му бе поставен върху огнищата на антракс в Ловешко, където вече има три потвърдени проби при хора. Според Мавровски Агенцията по храните е допуснала сериозен пропуск с дезинфекцията в село Стефаново.
Неадекватен препарат: Използваният дезинфектант се неутрализира веднага при контакт с почва и органична материя, което го прави напълно безполезен.
Скриване на истината: „По-голямата глупост, която направиха, и то умишлено, е да пропуснат думата 'антракс' в заповедта за дезинфекция, когато изпратиха персонала на терен“, алармира той.
Нови огнища: Бившият шеф на БАБХ разкри, че е получил кадри за масово изхвърлени животни от необявени огнища в Хасковско и района на Благоевград. „Държавата продължава да спи“, заключи експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:10 05.09.2026
2 болшевик
Коментиран от #9, #13, #39
19:12 05.09.2026
3 За колапс заплати се не взимат чичо
19:15 05.09.2026
4 Мич
Коментиран от #8, #19
19:15 05.09.2026
5 шменти капели
19:17 05.09.2026
6 Заслуга има
19:17 05.09.2026
7 Тик-Ток
19:17 05.09.2026
8 При диктаторите
До коментар #4 от "Мич":храните са чудесни !
19:18 05.09.2026
9 Виж Путин
До коментар #2 от "болшевик":как хубаво храни руснаците!
Коментиран от #22
19:19 05.09.2026
10 Мдаа!🤔
19:20 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
Крайно време и българите да разберат, че "плоския данък" е грижа за най-богатите и е в ущърб на най-бедните. Грижа за бедните би било въвеждането на "необлагаем минимум" и прогресивин данък доход.
19:21 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 име
Коментиран от #21
19:24 05.09.2026
17 Трол
Коментиран от #23
19:25 05.09.2026
18 Румбата
19:25 05.09.2026
19 верно ли
До коментар #4 от "Мич":Защо цялата Родопа станаха вегетарианци още по тошово време?
Коментиран от #28
19:26 05.09.2026
20 Знайко
До коментар #11 от "Всеки има село":Отровиха земята, не знам Чернобил ли, Фукушима ли, или нещо друго. Редуват се наводнения, с градушки и суша. Водата е скъпа, а понякога въобще я няма. И семаната вече не са читави. Баща ми се мъчи да гледа някакви зеленчуци, не му се получава. Малко раждат или въобще не раждат, изсъхват.
19:26 05.09.2026
21 А не бе
До коментар #16 от "име":от хан Аспарух са!
19:26 05.09.2026
22 име
До коментар #9 от "Виж Путин":Поинтересувай се коя страна е самодостатъчна в изхранването на населението си и енергийната осигуреност. Не случайно това и все още са целенасочени политики в Русия от както Путин е на власт. Там няма скъсани центаджии да бъркато по кофите и да викат "нато ни брани, есср ни храни, а руснаците ни цапат гащите".
Коментиран от #24
19:28 05.09.2026
23 Всеки ден
До коментар #17 от "Трол":засичам Радев в Кауфланд!
19:28 05.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фермерите
19:29 05.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бОли го ЕС
До коментар #25 от "незнайко":за територийката ти.
19:31 05.09.2026
30 Както казваше дедо
19:31 05.09.2026
31 За цялата тази покъртителна информация
19:32 05.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този
19:34 05.09.2026
34 ......-
Ежте банани и Бананите на корпорациите.
19:35 05.09.2026
35 реално действително намалени цени,
19:35 05.09.2026
36 За бога братя
19:36 05.09.2026
37 " Това алармира днес "
19:37 05.09.2026
38 Днес пак
19:38 05.09.2026
39 Знайко
До коментар #2 от "болшевик":Защо си пропуснал комунизма, в края на комунистимеската диктатурата на Тодор Живков, когато почти бяхме станали 16-та република. България е внасяла огромни количеснва храни, но се криеше от хората, било е секретна информация. И понеже е изнасяла по-малко, отколкото е внасяла. Тодор Живков е взимал външни заеми и с тях е кепувал храни. И когато настъпи момента комунистшчедка Бългэрия да фалипа. Комунистичиските му другари свалиха Живков и започнаха, да си присвояват държавната собственост. Първите комунисти, станаха първи капиталисти, първи семократи ... и обвиниха демокрацията , че е виновна за всички безобразия, които комунистите феосали направиха.
Да комунистште бяха едри феалодоли, а ние им бяхве крепостни. Имаше жителство, не можеше да отидиш да живееш където си искаш, не можеше да напустеш границите на България без розришение. Който се опитваше да премини през границата биваше залавян с хитрости и съсен като престъпник.
19:40 05.09.2026