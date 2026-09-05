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Двама души загинаха в тежка катастрофа край Ямбол
  Тема: Войната на пътя

Двама души загинаха в тежка катастрофа край Ямбол

5 Септември, 2026 20:49, обновена 5 Септември, 2026 20:53 1 424 11

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  • ямбол

Път II-53 е напълно затворен след челен сблъсък с пожар до изхода на града

Двама души загинаха в тежка катастрофа край Ямбол - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха на място при тежка катастрофа до изхода на Ямбол в посока Сливен. Тежкият инцидент е станал на път II-53 минути след 19:00 часа, информират от пресцентъра на МВР и местните полицейски служби.

Според първоначалните данни, сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Ударът е бил изключително силен, като в резултат на него едното от превозните средства се е запалило веднага.

Към мястото на произшествието незабавно са били изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Спешна помощ и „Пътна полиция“. Огънят е потушен, но за съжаление медиците само са констатирали смъртта на двамата участници в движението.

Към 20:50 часа движението в участъка остава изцяло блокирано заради извършването на неотложни процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ и полицията в Ямбол са въвели временен обходен маршрут за всички превозни средства. Шофьорите се пренасочват по направлението: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Причините и точните обстоятелства, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване по образуваното досъдебно производство. Органите на реда призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост по обходните трасета.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 4 Отговор
    ииии... стига бе! дано са успели да ги снимат и да засекат средна скорост, че КАТ да си вземе парите, иначе днеска да работили залудо горките!

    21:11 05.09.2026

  • 3 МИРО

    3 0 Отговор
    Радев няма ли някога да вземе отн ошение за тези катастрофи (ПТП) ??? ТАКА НАРОДЪТ НИ НАМАЛЯВА ПОГОЛОВНО !!! СРАМОТА !!!

    21:30 05.09.2026

  • 4 Тежките катастрофи и Убийствата

    11 0 Отговор
    Извършени от непълнолетни Показват че обучението на шофьорите и на учениците нещо Не е наред въпреки високите учителски заплати. Учителите Родителите и Обучителите трябва да носят отговорност и на тази база да им се плаща. Това което става в страната е потресаващо и никаква реакция. ....

    21:35 05.09.2026

  • 5 Всеки фатален изход има причина

    3 0 Отговор
    Ако причината е обучението Глоба.

    21:39 05.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор
    АВЕ ВАЖНОТО Е ЧЕ
    БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧОРАПА И СИМПЛИ РЕД
    СЕ ПРЕВЪРНА НА ОНЕЗИ
    АТРАКЦИОНИ ОТ ЛУНА ПАРКИВЕТЕ
    С БЛЪСКАЩИТЕ СЕ КОЛИЧКИ😡

    21:42 05.09.2026

  • 7 Другия автомобил защо

    2 0 Отговор
    Не са извадили хората от запаления автомобил. Какви екипи чакат ? Ми те екипите докато дойдат хората изгорели. Другия автомобил са отговорни Защо не са помогнали , това е ужасно.

    21:44 05.09.2026

  • 8 Другия автомобил защо

    2 0 Отговор
    Не са извадили хората от запаления автомобил. Какви екипи чакат ? Ми те екипите докато дойдат хората изгорели. Другия автомобил са отговорни. Защо не са помогнали , това е ужасно. Управляващите също. Никакви мерки няма до сега сто дни. Буквално гледат сеира на хората.

    21:46 05.09.2026

  • 9 От май до септември

    2 0 Отговор
    Само гледат сеира на хората и абсолютно никаква реакция все едно сме в космоса. Президентски избори ли ?

    22:03 05.09.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    Органите на Реда колкото повече предупреждават да се кара със съобразена скорост и повишено внимание,толкова повече се множат и катастрофите.А личният ми полезен съвет е да се натиска АКУРАТНО Педала до метала за да се стигне максимално бързо до целта на пътуването.Колкото до логиката - тя е елементарна :Колкото по-дълго шматкане из Националната пътна мрежа- толкова по-голяма вероятност да стане Сакатлъка!И е казано:Ако ти не блъснеш някого - друг ще те блъсне,ама некаи хора не го осъзнават.

    22:14 05.09.2026

  • 11 Тези с автомобилите

    0 0 Отговор
    са пълни донори. Разбиват се горят денем нощем лято и зима. По двама трима и петима.

    22:29 05.09.2026

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