Двама души загинаха в тежка катастрофа край Ямбол

Двама души загинаха на място при тежка катастрофа до изхода на Ямбол в посока Сливен. Тежкият инцидент е станал на път II-53 минути след 19:00 часа, информират от пресцентъра на МВР и местните полицейски служби.
Според първоначалните данни, сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Ударът е бил изключително силен, като в резултат на него едното от превозните средства се е запалило веднага.
Към мястото на произшествието незабавно са били изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Спешна помощ и „Пътна полиция“. Огънят е потушен, но за съжаление медиците само са констатирали смъртта на двамата участници в движението.
Към 20:50 часа движението в участъка остава изцяло блокирано заради извършването на неотложни процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ и полицията в Ямбол са въвели временен обходен маршрут за всички превозни средства. Шофьорите се пренасочват по направлението: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.
Причините и точните обстоятелства, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване по образуваното досъдебно производство. Органите на реда призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост по обходните трасета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
21:11 05.09.2026
3 МИРО
21:30 05.09.2026
4 Тежките катастрофи и Убийствата
21:35 05.09.2026
5 Всеки фатален изход има причина
21:39 05.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧОРАПА И СИМПЛИ РЕД
СЕ ПРЕВЪРНА НА ОНЕЗИ
АТРАКЦИОНИ ОТ ЛУНА ПАРКИВЕТЕ
С БЛЪСКАЩИТЕ СЕ КОЛИЧКИ😡
21:42 05.09.2026
7 Другия автомобил защо
21:44 05.09.2026
8 Другия автомобил защо
21:46 05.09.2026
9 От май до септември
22:03 05.09.2026
10 оня с коня
22:14 05.09.2026
11 Тези с автомобилите
22:29 05.09.2026