Двама души загинаха в тежка катастрофа край Ямбол

Двама души загинаха на място при тежка катастрофа до изхода на Ямбол в посока Сливен. Тежкият инцидент е станал на път II-53 минути след 19:00 часа, информират от пресцентъра на МВР и местните полицейски служби.

Според първоначалните данни, сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Ударът е бил изключително силен, като в резултат на него едното от превозните средства се е запалило веднага.

Към мястото на произшествието незабавно са били изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Спешна помощ и „Пътна полиция“. Огънят е потушен, но за съжаление медиците само са констатирали смъртта на двамата участници в движението.

Към 20:50 часа движението в участъка остава изцяло блокирано заради извършването на неотложни процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ и полицията в Ямбол са въвели временен обходен маршрут за всички превозни средства. Шофьорите се пренасочват по направлението: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Причините и точните обстоятелства, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване по образуваното досъдебно производство. Органите на реда призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост по обходните трасета.