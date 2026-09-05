Тапи край Кресна: Трафикът към Гърция се успокои

Интензивният трафик в района на Кресна, който през целия ден предизвика огромни километрични опашки към Гърция, вече е значително по-спокоен в посока границата. Към 20:30 часа ситуацията в Кресненското дефиле се нормализира за пътуващите на юг, но трафикът остава засилен в обратна посока – към София, предава БНТ.
През по-голямата част от съботния ден шофьорите бяха подложени на сериозно изпитание, като времето за изчакване в тапите варираше между един и три часа. Задръстванията блокираха движението още преди пътен възел „Асимити“, преминаваха през цялото дефиле и стигаха до град Кресна. Причина за усложнената обстановка е струпването на почивни дни около празника 6 септември и масовото пътуване на българи към гръцките курорти преди началото на учебната година.
Следобед посоката на натоварване се промени и се образуваха колони на кръговото кръстовище в Кресна за прибиращите се към столицата. Още вчера от Пътна полиция предупредиха за очакван засилен контрол и въведоха временни ограничения за движение на ТИР-ове в пиковите часове с цел облекчаване на трафика. Очаква се следващата голяма вълна от автомобили и блокирани участъци да бъде в понеделник, когато е последният почивен ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай ганьо
Коментиран от #5
20:42 05.09.2026
2 Един от русенско
20:48 05.09.2026
3 А ся де
20:54 05.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
До коментар #1 от "бай ганьо":Времето хубаво, гръцкото море чисто, но по скъпичко от бг-то..... Дано пътуващите да изкарат хубав уикенд и да се приберат безаварийно .... Пътувам през нощта, няма движение и задръствания, но е изморително..... Но спрях да ходя на Халкидики, защото се напълни с сънародници, румънци и македонци... Сега пътувам по-далече и по островите....
20:55 05.09.2026
6 Мадам Бътър Флай
21:17 05.09.2026