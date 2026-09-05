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Тапи край Кресна: Трафикът към Гърция се успокои

Тапи край Кресна: Трафикът към Гърция се успокои

5 Септември, 2026 20:36, обновена 5 Септември, 2026 20:40 479 6

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  • автомобили

Движението през Кресненското дефиле вече е нормализирано в посока Кулата, но колони се образуваха към София

Тапи край Кресна: Трафикът към Гърция се успокои - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивният трафик в района на Кресна, който през целия ден предизвика огромни километрични опашки към Гърция, вече е значително по-спокоен в посока границата. Към 20:30 часа ситуацията в Кресненското дефиле се нормализира за пътуващите на юг, но трафикът остава засилен в обратна посока – към София, предава БНТ.

През по-голямата част от съботния ден шофьорите бяха подложени на сериозно изпитание, като времето за изчакване в тапите варираше между един и три часа. Задръстванията блокираха движението още преди пътен възел „Асимити“, преминаваха през цялото дефиле и стигаха до град Кресна. Причина за усложнената обстановка е струпването на почивни дни около празника 6 септември и масовото пътуване на българи към гръцките курорти преди началото на учебната година.

Следобед посоката на натоварване се промени и се образуваха колони на кръговото кръстовище в Кресна за прибиращите се към столицата. Още вчера от Пътна полиция предупредиха за очакван засилен контрол и въведоха временни ограничения за движение на ТИР-ове в пиковите часове с цел облекчаване на трафика. Очаква се следващата голяма вълна от автомобили и блокирани участъци да бъде в понеделник, когато е последният почивен ден.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай ганьо

    3 0 Отговор
    смених европата с гръцко!

    Коментиран от #5

    20:42 05.09.2026

  • 2 Един от русенско

    1 0 Отговор
    До преди време за мен Кресна,Гърция беше статистика ...докато не ми се наложи да ползвам вик майстор-спешно, да се пострижа за повод ...Гърция съм на почивка ...

    20:48 05.09.2026

  • 3 А ся де

    2 0 Отговор
    А онзи министер на туризма на територията вика, че чека барем 200 000 германци у повече, ама тва чак от догодина, ама освен да идат до Кауфлана за да сверят цените и да видат, че при них е по-еФтино кво ша праат тука?

    20:54 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай ганьо":

    Времето хубаво, гръцкото море чисто, но по скъпичко от бг-то..... Дано пътуващите да изкарат хубав уикенд и да се приберат безаварийно .... Пътувам през нощта, няма движение и задръствания, но е изморително..... Но спрях да ходя на Халкидики, защото се напълни с сънародници, румънци и македонци... Сега пътувам по-далече и по островите....

    20:55 05.09.2026

  • 6 Мадам Бътър Флай

    0 0 Отговор
    Причината за задръстванията са, понеже всички пътуват за остров Лезбос!

    21:17 05.09.2026

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