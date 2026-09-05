Тапи край Кресна: Трафикът към Гърция се успокои

Интензивният трафик в района на Кресна, който през целия ден предизвика огромни километрични опашки към Гърция, вече е значително по-спокоен в посока границата. Към 20:30 часа ситуацията в Кресненското дефиле се нормализира за пътуващите на юг, но трафикът остава засилен в обратна посока – към София, предава БНТ.

През по-голямата част от съботния ден шофьорите бяха подложени на сериозно изпитание, като времето за изчакване в тапите варираше между един и три часа. Задръстванията блокираха движението още преди пътен възел „Асимити“, преминаваха през цялото дефиле и стигаха до град Кресна. Причина за усложнената обстановка е струпването на почивни дни около празника 6 септември и масовото пътуване на българи към гръцките курорти преди началото на учебната година.

Следобед посоката на натоварване се промени и се образуваха колони на кръговото кръстовище в Кресна за прибиращите се към столицата. Още вчера от Пътна полиция предупредиха за очакван засилен контрол и въведоха временни ограничения за движение на ТИР-ове в пиковите часове с цел облекчаване на трафика. Очаква се следващата голяма вълна от автомобили и блокирани участъци да бъде в понеделник, когато е последният почивен ден.