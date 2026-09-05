Пътна обстановка: Тапи към Гърция и забрани за ТИР-ове

Интензивен трафик в посока Гърция и Южна България бележи утрото на 5 септември. Тъй като страната навлиза в почивните дни около Деня на Съединението, хиляди шофьори тръгнаха на път, което наложи извънредни мерки за сигурност и облекчаване на трасетата от страна на държавните институции. Към 07:30 часа българско време обстановката по републиканската пътна мрежа остава динамична, но под контрол.

Мерки на АПИ и реверсивно движение за празниците

Заради очаквания огромен брой превозни средства, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въведе специална организация на движението. По автомагистрала „Струма“ и в района на Симитли – отсечка, известна с традиционните си задръствания – движението се осъществява реверсивно. Днес автомобилите в посока Гърция и Банско разполагат с две ленти за движение, а в посока София пътуването се извършва само в една лента. Тази организация ще бъде обърната в понеделник (7 септември), за да поеме прибиращите се към столицата.

Допълнително, от 09:00 ч. до 14:00 ч. днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Шофьорите могат да проследяват натовареността на републиканската мрежа в реално време чрез официалната платформа BGtoll TrafficMap.

Трафик по границите към 07:30 часа

Според актуалния бюлетин на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, преминаването през българо-гръцката граница е натоварено на пунктовете „Кулата“ и „Маказа“. Трафикът на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Румъния, Сърбия, Република Северна Македония и Турция е нормален.

Важно напомняне от МВР: Поради ниското ниво на река Дунав остава временно спряно движението на фериботите по линиите „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“. Поради техническа неизправност не работи и фериботната връзка „Силистра – Кичу“.

Сводка на МВР и КАТ: Катастрофи и инциденти на пътя

Статистиката на „Пътна полиция“ (КАТ) за изминалите 24 часа показва сериозна натовареност. През денонощието на територията на страната са регистрирани 21 леки катастрофи в София и десетки леки инциденти в провинцията. За щастие, в столицата няма тежки произшествия и загинали. Националната сводка отчита общо 1 тежък инцидент на регионално ниво, при който има 1 ранен гражданин, но няма загинали през последното денонощие. От МВР предупреждават за засилено полицейско присъствие и проверки за скорост, алкохол и наркотици по всички основни направления.

Сводка от Пожарната: Извънредни ситуации в страната

Служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) също отчетоха интензивно денонощие. Екипите на пожарната са се отзовали на общо 188 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 140 пожара на територията на страната. От тях 25 са с преки материални щети (включително в жилищни сгради и транспортни средства), а 97 са регистрирани в сухи треви и храсти без материални загуби. При огнените стихии за денонощието са пострадали 2 души, няма загинали граждани.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за отлични условия за туризъм в по-големите български масиви – Рила, Пирин, Родопите и Стара планина. Времето в планините е ясно, слънчево и сравнително топло, без регистрирани инциденти с туристи през последните 24 часа. Спасителите напомнят на планинарите да се движат по маркираните пътеки, да носят заредени телефони и да съобразяват преходите си с дължината на деня. При спешни случаи гражданите трябва да търсят помощ на единен европейски номер 112, тъй като краткият номер на ПСС 1470 вече е закрит.