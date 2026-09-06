Рокада в ЦСКА 1948 след поражението от Левски

Александър Александров вече не е старши треньор на ЦСКА 1948, съобщава Sportal.bg. Решението на ръководството е било съобщено на специалиста малко след загубата с 0:1 от Левски на стадион „Георги Аспарухов“. Поражението остави ЦСКА 1948 на четвъртата позиция във временното класиране. Тимът вече изостава с осем точки от Левски, който е лидер в първенството.

Възможността Александров да бъде освободен при поражение от Левски се обсъждаше още преди двубоя. След негативния резултат ръководството е взело окончателно решение да прекрати работата си с наставника.

Неговият пост ще бъде поет от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов. Новият старши треньор е завършил образованието си в Канада и владее отлично английски и френски език. В треньорската си кариера Младенов е водил Оборище (Панагюрище).