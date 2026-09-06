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Рокада в ЦСКА 1948 след поражението от Левски

Рокада в ЦСКА 1948 след поражението от Левски

6 Септември, 2026 12:48 783 4

  • александър александров-
  • цска 1948-
  • треньор-
  • уволнен-
  • рокада

Александър Александров е освободен от поста, неговото място ще заеме Огнян Младенов

Рокада в ЦСКА 1948 след поражението от Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александър Александров вече не е старши треньор на ЦСКА 1948, съобщава Sportal.bg. Решението на ръководството е било съобщено на специалиста малко след загубата с 0:1 от Левски на стадион „Георги Аспарухов“. Поражението остави ЦСКА 1948 на четвъртата позиция във временното класиране. Тимът вече изостава с осем точки от Левски, който е лидер в първенството.

Възможността Александров да бъде освободен при поражение от Левски се обсъждаше още преди двубоя. След негативния резултат ръководството е взело окончателно решение да прекрати работата си с наставника.

Неговият пост ще бъде поет от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов. Новият старши треньор е завършил образованието си в Канада и владее отлично английски и френски език. В треньорската си кариера Младенов е водил Оборище (Панагюрище).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Цеката кво? Сърдит е, че е паднал от отбора шампион и то като гост? Разбирам някое Берое или Арда да те опънат на твоя стадион с разлика и да си недоволен, но няма нищо по нормално от това да паднеш като гост на шампиона! Спал е на криво или Алвеша му е отговорил нещо!!

    13:00 06.09.2026

  • 2 В подкрепа на треньорите

    0 0 Отговор
    Време е треньорсата професия да се закрие и собствениците на отборите да си тренират и дават стратегиите и тактиките по време на мачовете и така няма да има виновни и недоволни . Това което вършат собствениците или президентите на клубовете е подигравка с треньорската професия и е време синдикатите да защитят тази професия и смяна на треньора да става в края на договора му а не когато им скимне на богатите

    13:13 06.09.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    Ясен Петров, сега Александров, Янев ли е следващият :)

    13:14 06.09.2026

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    Сашо Александров нЕма го взема да ми пасе оФцете на село!

    Тъпо парче, Баце още като го видиш! ::)

    13:16 06.09.2026

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