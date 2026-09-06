Рокада в ЦСКА 1948 след поражението от Левски

Александър Александров вече не е старши треньор на ЦСКА 1948, съобщава Sportal.bg. Решението на ръководството е било съобщено на специалиста малко след загубата с 0:1 от Левски на стадион „Георги Аспарухов“. Поражението остави ЦСКА 1948 на четвъртата позиция във временното класиране. Тимът вече изостава с осем точки от Левски, който е лидер в първенството.
Възможността Александров да бъде освободен при поражение от Левски се обсъждаше още преди двубоя. След негативния резултат ръководството е взело окончателно решение да прекрати работата си с наставника.
Неговият пост ще бъде поет от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов. Новият старши треньор е завършил образованието си в Канада и владее отлично английски и френски език. В треньорската си кариера Младенов е водил Оборище (Панагюрище).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
13:00 06.09.2026
2 В подкрепа на треньорите
13:13 06.09.2026
3 гост
13:14 06.09.2026
4 Спецназ
Тъпо парче, Баце още като го видиш! ::)
13:16 06.09.2026