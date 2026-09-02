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Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

2 Септември, 2026 14:21 1 312 32

  • пожар-
  • реснт-
  • каваците

По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант

Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар гори в ресторант „Ресто дел Вероно“ на плаж „Каваците“ край Созопол, съобщиха от полицията в Бургас.

На място са два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. В района се издига гъст пушек, видим от разстояние.

По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант.

Действията по гасенето продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    23 2 Отговор
    Със сигурност е застрахован в края на слабия летен сезон!

    Коментиран от #20, #21

    14:22 02.09.2026

  • 2 Ареее...

    19 1 Отговор
    И тея ги удари украински дрон като в Созопол

    14:24 02.09.2026

  • 3 Само

    23 2 Отговор
    по този начин ще се разчисти бетономорието.

    14:24 02.09.2026

  • 4 Петьо

    14 0 Отговор
    Стига с тези пожари !!!

    14:24 02.09.2026

  • 5 Така им се пада на

    29 1 Отговор
    На тоя ресторант „Ресто дел Вероно“. 9 евро бира представете си 330 мл.

    Коментиран от #14

    14:25 02.09.2026

  • 6 Ама верно плащаш сметката

    4 0 Отговор
    И ти иди да ги запалиш

    14:30 02.09.2026

  • 7 Не е

    7 2 Отговор
    укрински ще кажат,че е руски - урсата

    14:33 02.09.2026

  • 8 45 евро за панирани калмари

    18 1 Отговор
    Нормално ли ви изглежда ? А?

    Коментиран от #10, #12, #19, #23, #28

    14:33 02.09.2026

  • 9 Май това

    19 0 Отговор
    е в отговор на другия запален ресторант в Созопол преди 3-4 дена.

    14:35 02.09.2026

  • 10 Няма как

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":

    да те подкрепя с "+" ,защото все едно е нормално. Но съм съгласен.

    Коментиран от #16

    14:38 02.09.2026

  • 11 Олееееее.......

    27 0 Отговор
    Цените в ресторант Resto Del Verano (на плаж GreenLife се определят като по-високи от средните, тъй като заведението е от по-изискван средиземноморски тип...... не думайте, .... щото ние не сме били ама хич по средиземноморието нали .....измамници крадливи

    14:40 02.09.2026

  • 12 Цената

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":

    предполага да са били омари.

    14:41 02.09.2026

  • 13 Всччко свързано с GreenLife

    16 0 Отговор
    е не само скандално, но и за прокурор впрочем. Всичко! Вижте собствениците кои са и си направете сами сметката

    14:44 02.09.2026

  • 14 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така им се пада на":

    Съгласен с ника и с коментарът ти... Затова да горят....

    14:44 02.09.2026

  • 15 Ще ги палят не ами и даже ще ги

    12 0 Отговор
    взривяват. Нещастници смотани ... GreenLife

    14:46 02.09.2026

  • 16 Толкова са нагли

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма как":

    Че като ги попиташ: Кви са тея цени бре хора? ти отговарят: Ами плащаш си за гледката.... Сега те ще и се радват ...

    14:53 02.09.2026

  • 17 GreenLife никой не ги проверява

    14 0 Отговор
    за нищо. Защо е така не знам, но от много години е така. Имат там някакви техни общински съветници и са действително под як чадър

    14:58 02.09.2026

  • 18 6767

    5 1 Отговор
    Да се раследва за умишлени пожари на ресторанти, този е втори около Бургас, като провокации за да им се отнеме домакинството на Евровизия. Шопска им работа, ще си запалят къщата да им изгори плевнята.

    15:00 02.09.2026

  • 19 Нормално

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":

    ако е за 2 килограма.

    15:07 02.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Запали са къщата

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Да видиш български застрахователи как плащат. Ще станеш богат.

    Коментиран от #29

    15:12 02.09.2026

  • 22 НАШИЯ РЕСТОРАНТ ПОЗДРАВЯВА ВАШИЯ

    6 0 Отговор
    С ПЕСЕНТА
    СМОК🐍ОH ДЪ УOOTЪР..☝

    15:14 02.09.2026

  • 23 В. Иванов

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":

    Ти не гледаш ли цените преди да седнеш? Да си беден не трябва да бъде недостатък на другите.

    Коментиран от #31

    15:16 02.09.2026

  • 24 Дън Бай

    9 0 Отговор
    Почнаха да се палят, да избием сезона от застраховката.

    15:21 02.09.2026

  • 25 Холмс

    7 0 Отговор
    В края на проваления сезон тези ще се изгорят за застраховките!!!

    15:34 02.09.2026

  • 26 А50

    5 0 Отговор
    Тия там си палят ресторантите. За 5 дена втори

    15:34 02.09.2026

  • 27 Чупката

    1 0 Отговор
    Само от МВР, не разбраха, че това са мутренски палежи, понеже искат да лапат около Евровизия.

    15:44 02.09.2026

  • 28 Толкова баце

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":

    Двойна порция панирани калмари е толкова. 44.99 евро. И бирата е 9 евро... и всичко е 6.

    Коментиран от #32

    15:45 02.09.2026

  • 29 Не го мисли

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Запали са къщата":

    Нали се сещаш,че тая кръчма не е на случаен човек.
    Най вероятно нещата са уговорени

    15:49 02.09.2026

  • 30 Боци

    0 0 Отговор
    Мдааа много удобно в края на сезона.

    15:50 02.09.2026

  • 31 Не се прави на интересен бре баровец

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "В. Иванов":

    Цените въобще не кореспондират с никакво качество и сервиз. И не е само там. В Созопол в старият град на дясната крайбрежна улица зааведенията са изтрещяли едни цени като в Монако бре ей ... чеснова питка ти я хващат 8 евро а десерт ореховка 11

    15:51 02.09.2026

  • 32 Тея калмари

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Толкова баце":

    Рибарите в Созопол знаеш ли колко време са ги гонили докато ги хванат? А?

    15:57 02.09.2026

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