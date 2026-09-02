Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

Пожар гори в ресторант „Ресто дел Вероно“ на плаж „Каваците“ край Созопол, съобщиха от полицията в Бургас.

На място са два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. В района се издига гъст пушек, видим от разстояние.

По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант.

Действията по гасенето продължават.