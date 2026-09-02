Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

Пожар гори в ресторант „Ресто дел Вероно“ на плаж „Каваците“ край Созопол, съобщиха от полицията в Бургас.
На място са два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. В района се издига гъст пушек, видим от разстояние.
По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант.
Действията по гасенето продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #20, #21
14:22 02.09.2026
2 Ареее...
14:24 02.09.2026
3 Само
14:24 02.09.2026
4 Петьо
14:24 02.09.2026
5 Така им се пада на
Коментиран от #14
14:25 02.09.2026
6 Ама верно плащаш сметката
14:30 02.09.2026
7 Не е
14:33 02.09.2026
8 45 евро за панирани калмари
Коментиран от #10, #12, #19, #23, #28
14:33 02.09.2026
9 Май това
14:35 02.09.2026
10 Няма как
До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":да те подкрепя с "+" ,защото все едно е нормално. Но съм съгласен.
Коментиран от #16
14:38 02.09.2026
11 Олееееее.......
14:40 02.09.2026
12 Цената
До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":предполага да са били омари.
14:41 02.09.2026
13 Всччко свързано с GreenLife
14:44 02.09.2026
14 Европеец
До коментар #5 от "Така им се пада на":Съгласен с ника и с коментарът ти... Затова да горят....
14:44 02.09.2026
15 Ще ги палят не ами и даже ще ги
14:46 02.09.2026
16 Толкова са нагли
До коментар #10 от "Няма как":Че като ги попиташ: Кви са тея цени бре хора? ти отговарят: Ами плащаш си за гледката.... Сега те ще и се радват ...
14:53 02.09.2026
17 GreenLife никой не ги проверява
14:58 02.09.2026
18 6767
15:00 02.09.2026
19 Нормално
До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":ако е за 2 килограма.
15:07 02.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Запали са къщата
До коментар #1 от "Дааааа":Да видиш български застрахователи как плащат. Ще станеш богат.
Коментиран от #29
15:12 02.09.2026
22 НАШИЯ РЕСТОРАНТ ПОЗДРАВЯВА ВАШИЯ
СМОК🐍ОH ДЪ УOOTЪР..☝
15:14 02.09.2026
23 В. Иванов
До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":Ти не гледаш ли цените преди да седнеш? Да си беден не трябва да бъде недостатък на другите.
Коментиран от #31
15:16 02.09.2026
24 Дън Бай
15:21 02.09.2026
25 Холмс
15:34 02.09.2026
26 А50
15:34 02.09.2026
27 Чупката
15:44 02.09.2026
28 Толкова баце
До коментар #8 от "45 евро за панирани калмари":Двойна порция панирани калмари е толкова. 44.99 евро. И бирата е 9 евро... и всичко е 6.
Коментиран от #32
15:45 02.09.2026
29 Не го мисли
До коментар #21 от "Запали са къщата":Нали се сещаш,че тая кръчма не е на случаен човек.
Най вероятно нещата са уговорени
15:49 02.09.2026
30 Боци
15:50 02.09.2026
31 Не се прави на интересен бре баровец
До коментар #23 от "В. Иванов":Цените въобще не кореспондират с никакво качество и сервиз. И не е само там. В Созопол в старият град на дясната крайбрежна улица зааведенията са изтрещяли едни цени като в Монако бре ей ... чеснова питка ти я хващат 8 евро а десерт ореховка 11
15:51 02.09.2026
32 Тея калмари
До коментар #28 от "Толкова баце":Рибарите в Созопол знаеш ли колко време са ги гонили докато ги хванат? А?
15:57 02.09.2026