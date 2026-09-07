Очаква се засилен поток от автомобили в цялата страна

В последния почивен ден около празника 6 септември се очаква засилен поток от автомобили в цялата страна. Във връзка с това Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Пътна полиция (КАТ) въвеждат извънредни мерки за улесняване на придвижването. Ето най-важното от актуалната пътна обстановка, границите, планинските условия и черната статистика от денонощието.

Мерки на АПИ и ограничения за камиони

Днес от 12:00 до 20:00 часа се въвежда временна забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления според официалния сайт на АПИ. Ограничението важи за:

Автомагистрала „Тракия“ (посока София)

Автомагистрала „Хемус“ (посока София)

Автомагистрала „Струма“ (посока София)

Път I-1 (Е-79) в област Благоевград

В района на Симитли се въвежда реверсивно движение – осигурени са две ленти в посока София и една в посока Кулата. Шофьорите могат да следят трафика в реално време чрез платформата BGtoll TrafficMap.

Трафик по границите и ремонти

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ се отчита засилен трафик на българо-турската и българо-сръбската граница. На ГКПП „Капитан Андреево“ има натрупване на леки автомобили на вход към България.

В София днес се променя организацията в центъра заради провеждането на „София Екиден Маратон 2026“. Допълнително Столична община информира пред БТА, че в часовите отсечки след полунощ ще се мият транспортните подлези при НДК, Лъвов мост и Ситняково. Във Варна на 7 септември Синята и Зелената зона са безплатни, припомнят от БНР.

Сводка от КАТ и Пожарната за последните 24 часа

Пътната полиция към МВР отчита черна статистика и интензивни произшествия през изминалите 24 часа вследствие на празничния уикенд:

Тежки катастрофи: 18 инцидента в страната

18 инцидента в страната Загинали: 2 души

2 души Ранени: 22 души

22 души Леки ПТП в София: 21 инцидента (без тежко пострадали)

Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) също са имали натоварено денонощие. В страната са ликвидирани общо 145 пожара, при които са пострадали четирима души, съобщава информационният портал 24 часа.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информират, че условията за планински туризъм в цялата страна са отлични. Времето в сутрешните часове е ясно и тихо, с умерен вятър по високите части на Стара планина. В планинските курорти е топло, а температурите варират между 10 и 16 градуса. Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие. От ПСС напомнят, че краткият номер 1470 вече е закрит и при спешност трябва да се набира единният номер 112.