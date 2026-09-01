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Каякари от Созопол се превърнаха в „ловци“ на военни дронове

Каякари от Созопол се превърнаха в „ловци“ на военни дронове

1 Септември, 2026 11:02 809 14

  • каякари-
  • созопол-
  • дрон-
  • война-
  • руска агресия

Решението дронът да бъде изваден от морето било продиктувано от опасенията, че теченията могат да го отнесат и той да се превърне в риск за други плавателни съдове или хора

Каякари от Созопол се превърнаха в „ловци“ на военни дронове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Каякари от Созопол все по-често попадат на останки от военни дронове в морето. Само през последната седмица те са откривали крила, части от корпуси, двигатели и дори цели летателни апарати. При последния случай обаче находката е била особено опасна – цял дрон с предполагаем боеприпас.

Апаратът е забелязан от Георги Христов, който води групата каякари. Докато били в морето, той видял предмет във водата и предположил, че става дума за дрон.

Христов спрял останалите от групата от съображения за сигурност и се приближил сам, без да докосва апарата. При огледа забелязал, че в предната му част има конструкция, наподобяваща боеприпас.

„Не знам какво е и не съм проверявал вътре, защото това не е желателно. Не съм експерт в тази област. Предположих, че е боеприпас“, разказва той пред бТВ.

Каякарите извадили дрона на скалите и подали сигнал на телефон 112. По думите на Христов около три часа по-късно на място пристигнал катер на Военновъздушните сили. По-късно апаратът бил взривен.

Решението дронът да бъде изваден от морето било продиктувано от опасенията, че теченията могат да го отнесат и той да се превърне в риск за други плавателни съдове или хора.

Това не е първата подобна находка за каякарите. Те разказват, че през последните дни редовно откриват различни части от летателни апарати. Сред находките има крила, двигатели, витла и части от корпуси. Един от откритите дронове е имал украинско знаме, но при много от останките е невъзможно да бъде установен произходът им.

Каякарите предупреждават, че подобни находки могат да представляват сериозна опасност, дори когато са били продължително време във водата.

Съветът им към хората, които попаднат на подозрителен предмет в морето или на брега, е да не се приближават и в никакъв случай да не го докосват или преместват.

При подобна находка най-сигурната реакция е незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112, а районът да бъде избягван до пристигането на специализираните служби.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 0 Отговор
    Обществена тайна е че руснаците контролират черно море..! Не е тайна за никой че българските политици работят срещу собствения си народ.!

    11:07 01.09.2026

  • 2 защо

    12 0 Отговор
    Всичко що е неидентифицирано е руско!!
    Не противоречете на правата линия.

    11:08 01.09.2026

  • 3 Кануистите

    2 1 Отговор
    съветват, ако видите плаващ труп във водата, първо да го ударите няколко пъти с веслото и чак тогава да го извадите, да му вържете тежести и да го пуснете отново във водата да захрани риболовната промишленост!

    11:09 01.09.2026

  • 4 Дзак

    0 2 Отговор
    Защо няма лодки с весла вече! Екологично и приятно.

    Коментиран от #5

    11:12 01.09.2026

  • 5 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    докато си джиткаме на телефона, няма кой да гребе

    11:14 01.09.2026

  • 6 Хан Ауспух

    4 2 Отговор
    някакви мyxльовцци които си нямат длуго работа и избиват коплексите си.

    11:17 01.09.2026

  • 7 след незаконния град

    3 1 Отговор
    България за пореден път се прочу с гения си този път с революционна ПВО защита от каякари платена все едно ПВО на САЩ...

    Коментиран от #9

    11:17 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ганчо уолигофрена

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "след незаконния град":

    запада е виновен за всичко слава расий

    11:23 01.09.2026

  • 10 Цвете

    4 0 Отговор
    КОЛКО " БЪРЗО " СА ДЕЙСТВАЛИ ,СЛЕД 3 ЧАСА?! НАВЕРНО СА БИЛИ НА БРИФИНГ ЗА ДРАГАЛЕВСКИЯТ ДРОН? КАК ДА КАЖАТ, ЧЕ ГРУПАТА Е ВЪЗИРАЛА УСПЕШНО.🤔🤦‍♂️🤫🚔🚔

    11:24 01.09.2026

  • 11 Евродебил

    7 0 Отговор
    При толъкав щат от адмирали,вице контра адмирали,подводничари....и прочее НАТОвска платена сбирщина от кибици(пардон флот ) я докарахме до там, че с канута и каяци, като по времето на Винету, събираме парчета от дронове за происводството на който също плащаме масрафа. Ни да се смееш ни да плачеш като гледаш във вихъра на евроатлантическата чума.

    11:40 01.09.2026

  • 12 Грозев е еничарин

    1 0 Отговор
    Какво ми ги рекламирате тия с елски тарикати.Морето е отровено с радиация от обеднения уран,с който се стрелят и други токсични вещества.Ядеш ли черноморска риба или миди рискуваш рак,насам всеки ден идват невзривени мини от Одеса,а най-големия ни проблем били няколко пластмасови чаркалаци без взривно вещество.

    11:54 01.09.2026

  • 13 Миндич

    3 0 Отговор
    Вах маа му,евроатлантическия ни флот се състой от каяци,гребла ...и масивен щат базиран по офисите.Де пусно не прежалят няколко ядрени бойни глави руснаците и да ни спасят веднъж и завинаги.

    11:54 01.09.2026

  • 14 Тропическа пpъдня

    0 0 Отговор
    Екстра, сега освен гoBHa морето ни е пълно и с разни остри, украински чаркаляци и боеприпаси.....

    12:33 01.09.2026

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