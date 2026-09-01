Каякари от Созопол се превърнаха в „ловци“ на военни дронове

Каякари от Созопол все по-често попадат на останки от военни дронове в морето. Само през последната седмица те са откривали крила, части от корпуси, двигатели и дори цели летателни апарати. При последния случай обаче находката е била особено опасна – цял дрон с предполагаем боеприпас.

Апаратът е забелязан от Георги Христов, който води групата каякари. Докато били в морето, той видял предмет във водата и предположил, че става дума за дрон.

Христов спрял останалите от групата от съображения за сигурност и се приближил сам, без да докосва апарата. При огледа забелязал, че в предната му част има конструкция, наподобяваща боеприпас.

„Не знам какво е и не съм проверявал вътре, защото това не е желателно. Не съм експерт в тази област. Предположих, че е боеприпас“, разказва той пред бТВ.

Каякарите извадили дрона на скалите и подали сигнал на телефон 112. По думите на Христов около три часа по-късно на място пристигнал катер на Военновъздушните сили. По-късно апаратът бил взривен.

Решението дронът да бъде изваден от морето било продиктувано от опасенията, че теченията могат да го отнесат и той да се превърне в риск за други плавателни съдове или хора.

Това не е първата подобна находка за каякарите. Те разказват, че през последните дни редовно откриват различни части от летателни апарати. Сред находките има крила, двигатели, витла и части от корпуси. Един от откритите дронове е имал украинско знаме, но при много от останките е невъзможно да бъде установен произходът им.

Каякарите предупреждават, че подобни находки могат да представляват сериозна опасност, дори когато са били продължително време във водата.

Съветът им към хората, които попаднат на подозрителен предмет в морето или на брега, е да не се приближават и в никакъв случай да не го докосват или преместват.

При подобна находка най-сигурната реакция е незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112, а районът да бъде избягван до пристигането на специализираните служби.