Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои

Изчаках да отмине Деня на Съединението, за да не замърсявам празника с омерзителните думи на един виден прогресист. В навечерието на 6 септември, той каза " смелостта е проява на глупост". Плю на паметта на хиляди смели български герои. Глупаци ли са, бе Антоне, че са пролели кръвта си, та десетки хрантутници днес да се изживявате като велики политици и мислители. Всички големи дати в българската история са създадени от смели хора. Цялата човешка цивилизация е движена напред от смелчаци, а не от мижитурки. Но днешните управляващи мишоци не искат да сме смели хора със смели мисли и смели мечти. Те искат послушковци. Искат да сме пионки.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:
Искат да мълчим и да ги търпим. Искат да ни дават думата, когато те решат. Искат да сме с отпаднала необходимост. Да минаваме покрай тях с наведена глава. Няма да стане. Ще бъдем непокорни пред диктата. Ще бъдем силен глас за справедливост. От римско време до ден днешен: Fortuna favet fortibus (съдбата обича смелите). Ще бъдем смели докрай. За вас глупост. За нас чест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека скача
Коментиран от #13
15:36 07.09.2026
2 Овчар
15:37 07.09.2026
3 Боруна Лом
15:37 07.09.2026
4 оня с коня
15:40 07.09.2026
5 Да, да
15:43 07.09.2026
6 Слави
15:45 07.09.2026
7 ПУНКО
15:53 07.09.2026
8 Майора
15:57 07.09.2026
9 Задника !
Независимо !
На каква позиция !
Ще го Поставиш !
15:58 07.09.2026
10 АНТОНЧО ПРЪВЛИЗАЧ НА ГЕРГОВ
Коментиран от #15
16:02 07.09.2026
11 Цвете
16:03 07.09.2026
12 Физиотерапевт
16:03 07.09.2026
13 Мериленд
До коментар #1 от "Нека скача":Тоя е глупак и подлизурко. Може би затова отстраниха Нинова, защото не им понася. И добре, че е имало смели българи иначе тия нямаше да ги има
16:04 07.09.2026
14 Тази изкукуригала бабичка прави точно
Коментиран от #19
16:04 07.09.2026
15 А ПРОПО ИМА И ДОСТОЙНИ ШЕФОВЕ
До коментар #10 от "АНТОНЧО ПРЪВЛИЗАЧ НА ГЕРГОВ":ДАВАЩИ ПРИЛИЧНИ ЗАПЛАТИ НО ТЕ СА ОТ СРЕДНИЯ И ПО ДРЕБЕН БИЗНЕС ПОГЛЕФНЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И МЕСТНИТЕ ДЕРИБЕЙ. СЕ ОКОЛО 620 ЕВРАКИСА И ТО ПРЕДИ ДАНЪЦИТЕ А И ДЪРЖАВАТА ДЕРЕ С ДВОООЙНО ДДС СЛЕД НАЛАГАНЕТО НА ЕВРАКИСА
16:05 07.09.2026
16 когато бсп беше против герб
16:07 07.09.2026
17 Такива са си
16:11 07.09.2026
18 Кака Корни отново е права
16:11 07.09.2026
19 Ей пишлеменце със жълто около човката
До коментар #14 от "Тази изкукуригала бабичка прави точно":Нинова НЕ е "бабичка" а много свежо гадже даже
16:12 07.09.2026
20 Така е
Госпожа Нинова май БЪЛНУВА.
16:12 07.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Точно
16:14 07.09.2026
23 Като го запукам с бастуня
Коментиран от #28
16:15 07.09.2026
24 БОЦ - ко
Всеки де по някой при.пи.кава 🤣
16:16 07.09.2026
25 Нинова такава-онакава, но поне има топки
16:17 07.09.2026
26 Няма да стане
16:17 07.09.2026
27 да да
16:18 07.09.2026
28 Мнение
До коментар #23 от "Като го запукам с бастуня":С канадката и пам. ПЕРСА е по-добре !
16:18 07.09.2026
29 име
16:18 07.09.2026