Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои

Изчаках да отмине Деня на Съединението, за да не замърсявам празника с омерзителните думи на един виден прогресист. В навечерието на 6 септември, той каза " смелостта е проява на глупост". Плю на паметта на хиляди смели български герои. Глупаци ли са, бе Антоне, че са пролели кръвта си, та десетки хрантутници днес да се изживявате като велики политици и мислители. Всички големи дати в българската история са създадени от смели хора. Цялата човешка цивилизация е движена напред от смелчаци, а не от мижитурки. Но днешните управляващи мишоци не искат да сме смели хора със смели мисли и смели мечти. Те искат послушковци. Искат да сме пионки.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:

Искат да мълчим и да ги търпим. Искат да ни дават думата, когато те решат. Искат да сме с отпаднала необходимост. Да минаваме покрай тях с наведена глава. Няма да стане. Ще бъдем непокорни пред диктата. Ще бъдем силен глас за справедливост. От римско време до ден днешен: Fortuna favet fortibus (съдбата обича смелите). Ще бъдем смели докрай. За вас глупост. За нас чест.