Новини
България »
Всички градове »
Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои

Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои

7 Септември, 2026 15:33 1 330 29

  • корнелия нинова-
  • антон кутев-
  • памет-
  • заплюване-
  • български герои

Глупаци ли са, бе Антоне, че са пролели кръвта си, та десетки хрантутници днес да се изживявате като велики политици и мислители. Всички големи дати в българската история са  създадени от смели хора. Цялата човешка цивилизация е движена напред от смелчаци, а не от мижитурки, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изчаках да отмине Деня на Съединението, за да не замърсявам празника с омерзителните думи на един виден прогресист. В навечерието на 6 септември, той каза " смелостта е проява на глупост". Плю на паметта на хиляди смели български герои. Глупаци ли са, бе Антоне, че са пролели кръвта си, та десетки хрантутници днес да се изживявате като велики политици и мислители. Всички големи дати в българската история са създадени от смели хора. Цялата човешка цивилизация е движена напред от смелчаци, а не от мижитурки. Но днешните управляващи мишоци не искат да сме смели хора със смели мисли и смели мечти. Те искат послушковци. Искат да сме пионки.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:

Искат да мълчим и да ги търпим. Искат да ни дават думата, когато те решат. Искат да сме с отпаднала необходимост. Да минаваме покрай тях с наведена глава. Няма да стане. Ще бъдем непокорни пред диктата. Ще бъдем силен глас за справедливост. От римско време до ден днешен: Fortuna favet fortibus (съдбата обича смелите). Ще бъдем смели докрай. За вас глупост. За нас чест.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека скача

    17 12 Отговор
    На кое му скочи бре, Ефремова 🤭

    Коментиран от #13

    15:36 07.09.2026

  • 2 Овчар

    19 12 Отговор
    Пак правят сеир на маймуните..! Ега ти фекалиите..

    15:37 07.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    КУТЕВ,КУТЕЕЕВ.....

    15:37 07.09.2026

  • 4 оня с коня

    10 9 Отговор
    нека да гръмне вече АЕЦа и да затрия тия продажници

    15:40 07.09.2026

  • 5 Да, да

    9 20 Отговор
    Нинова може да скочи само на коча в ТКЗС-то на Крушовица.

    15:43 07.09.2026

  • 6 Слави

    11 15 Отговор
    Нинова много взе да копира Чалгатаря

    15:45 07.09.2026

  • 7 ПУНКО

    9 10 Отговор
    ... КРАВАТА -СТРЪВНИЦА - ВЕЧЕ НЕМА ЦИЦА И НЕ ДАВА "МЛЕКО " - АРЕ У ЕГРЕКО !?!?!?!?

    15:53 07.09.2026

  • 8 Майора

    10 2 Отговор
    Нищо чудно Нинова , от хора мислещи си че са вся и всьо на този свят!

    15:57 07.09.2026

  • 9 Задника !

    9 0 Отговор
    Си Е Задник !

    Независимо !

    На каква позиция !

    Ще го Поставиш !

    15:58 07.09.2026

  • 10 АНТОНЧО ПРЪВЛИЗАЧ НА ГЕРГОВ

    14 0 Отговор
    И СПЕКУЛАНТИТЕРОБОВЛАДЕЛЦИ ,,РАБОТОДАТЕЛИ,,

    Коментиран от #15

    16:02 07.09.2026

  • 11 Цвете

    9 2 Отговор
    ЗАСЛУЖАВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ДА ЧЕТАТ И ДА ПРЕСТАНАТ ДА ШИКАЛКАВАТ ,ЗАЩОТО ВТРЪСНАХТЕ ПРЕДИ 100 ДНИ И ИМА НАИСТИНА НАПРЕЖЕНИЕ И ДО НИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕТЕ.ИЗЛОЖИХТЕ СЕ МНОГО. ✈️

    16:03 07.09.2026

  • 12 Физиотерапевт

    1 5 Отговор
    Искам да видя Нинова как скача.Не мога да си го представя.

    16:03 07.09.2026

  • 13 Мериленд

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека скача":

    Тоя е глупак и подлизурко. Може би затова отстраниха Нинова, защото не им понася. И добре, че е имало смели българи иначе тия нямаше да ги има

    16:04 07.09.2026

  • 14 Тази изкукуригала бабичка прави точно

    0 11 Отговор
    Каквото прави всяка изкукуригала креслива бабичка , да кудкудяка и да обвинява във всичко всички освен себе си за това че е останала напълно сама

    Коментиран от #19

    16:04 07.09.2026

  • 15 А ПРОПО ИМА И ДОСТОЙНИ ШЕФОВЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "АНТОНЧО ПРЪВЛИЗАЧ НА ГЕРГОВ":

    ДАВАЩИ ПРИЛИЧНИ ЗАПЛАТИ НО ТЕ СА ОТ СРЕДНИЯ И ПО ДРЕБЕН БИЗНЕС ПОГЛЕФНЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И МЕСТНИТЕ ДЕРИБЕЙ. СЕ ОКОЛО 620 ЕВРАКИСА И ТО ПРЕДИ ДАНЪЦИТЕ А И ДЪРЖАВАТА ДЕРЕ С ДВОООЙНО ДДС СЛЕД НАЛАГАНЕТО НА ЕВРАКИСА

    16:05 07.09.2026

  • 16 когато бсп беше против герб

    5 0 Отговор
    браво на Нинова!!!

    16:07 07.09.2026

  • 17 Такива са си

    4 1 Отговор
    той, Антон Кутев действително каза : " смелостта е проява на глупост"и плю на паметта на хиляди смели български герои верно. Позор ! И да върнете паметника в Борисовата ей нищожества! Кво чакате ? А?

    16:11 07.09.2026

  • 18 Кака Корни отново е права

    5 1 Отговор
    Кутю Маринкин е най-голямата кутка от всички предателски ПБ-кутки.

    16:11 07.09.2026

  • 19 Ей пишлеменце със жълто около човката

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тази изкукуригала бабичка прави точно":

    Нинова НЕ е "бабичка" а много свежо гадже даже

    16:12 07.09.2026

  • 20 Така е

    1 3 Отговор
    Ако Българинът беше смел сам щеше да създаде държава нямаше да се подчини на Руснака.

    Госпожа Нинова май БЪЛНУВА.

    16:12 07.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Точно

    3 0 Отговор
    Направо му е разказала играта на тая мижитурка докопала се до яслата. Да живуркат на гърба на работещите е висшата цел на прогресистите.

    16:14 07.09.2026

  • 23 Като го запукам с бастуня

    3 0 Отговор
    Тоя Антон Кутев, само на "реформатор" ще го направя. Мижитурка нещастна

    Коментиран от #28

    16:15 07.09.2026

  • 24 БОЦ - ко

    0 2 Отговор
    "другарката" за своя чест и слава,
    Всеки де по някой при.пи.кава 🤣

    16:16 07.09.2026

  • 25 Нинова такава-онакава, но поне има топки

    2 1 Отговор
    за разлика от прогресистите.

    16:17 07.09.2026

  • 26 Няма да стане

    0 0 Отговор
    Искат да мълчим и да ги търпим. Искат да ни дават думата, когато те решат. Няма, няма, да имат да вземат нещастниците подли ...

    16:17 07.09.2026

  • 27 да да

    0 0 Отговор
    Да лапне бахура целият.....

    16:18 07.09.2026

  • 28 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Като го запукам с бастуня":

    С канадката и пам. ПЕРСА е по-добре !

    16:18 07.09.2026

  • 29 име

    0 0 Отговор
    Кака корнела освен да плюва, друго не и остана. Толкова се е изчерпала, горката. Ако не се стегне скоро, ще се отрови в собствената си злоба. Станала е като радо гела, по всичко и всички плюе, нормален човек едва ли би имал какво да си каже с нея. Говорещ политически труп.

    16:18 07.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол