Христо Гаджев: Хората се чудят Гюров и Кандев меден месец ли празнуват или кампания правят

Не знам с какъв акъл представят Гюров като десен кандидат. Той не е и няма нищо общо с дясното! Това написа депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Ето и още от неговата публикация:

Десните хора уважават и защитават ценностите и традициите на обществото си. Те са фундаментът на дясното - Бог, Родина, Семейство. Затова десните хора се наричат консерватори. Гюров е продукт на онази група хора криво разбрали цивилизацията в България, за които ултралибералното е дясно (а консервативното било комунизъм), но то не е. Вие сте просто леви либерали и вашият модел няма нищо общо с дясното.

А кампанията на Гюров ще спечели Златна малинка за некадърност. Хората се чудят тези двамата меден месец ли празнуват или кампания правят.

Повод за коментара му са обявените кандидатури на бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вицепрезидент. След като обявиха участието си във вота на 25 октомври, двамата започнаха активна кампания в социалните мрежи с видеа и снимки.

Очаква се основният конкурент на Гюров да бъде евентуален кандидат за президент, издигнат от ГЕРБ като дясноцентристка партия. В партията обаче има разнопосочни позиции по въпроса - част от членовете настояват ГЕРБ да издигне собствен кандидат, докато други са против. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не подкрепя идеята партията да има кандидатура, но окончателното решение ще бъде взето до 8 декември.