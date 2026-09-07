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Христо Гаджев: Хората се чудят Гюров и Кандев меден месец ли празнуват или кампания правят

Христо Гаджев: Хората се чудят Гюров и Кандев меден месец ли празнуват или кампания правят

7 Септември, 2026 15:44 714 22

  • христо гаджев-
  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • кампания-
  • меден месец

Не знам с какъв акъл представят Гюров като десен кандидат. Той не е и няма нищо общо с дясното, написа още депутатът от ГЕРБ

Христо Гаджев: Хората се чудят Гюров и Кандев меден месец ли празнуват или кампания правят - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не знам с какъв акъл представят Гюров като десен кандидат. Той не е и няма нищо общо с дясното! Това написа депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Ето и още от неговата публикация:

Десните хора уважават и защитават ценностите и традициите на обществото си. Те са фундаментът на дясното - Бог, Родина, Семейство. Затова десните хора се наричат консерватори. Гюров е продукт на онази група хора криво разбрали цивилизацията в България, за които ултралибералното е дясно (а консервативното било комунизъм), но то не е. Вие сте просто леви либерали и вашият модел няма нищо общо с дясното.

А кампанията на Гюров ще спечели Златна малинка за некадърност. Хората се чудят тези двамата меден месец ли празнуват или кампания правят.

Повод за коментара му са обявените кандидатури на бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вицепрезидент. След като обявиха участието си във вота на 25 октомври, двамата започнаха активна кампания в социалните мрежи с видеа и снимки.

Очаква се основният конкурент на Гюров да бъде евентуален кандидат за президент, издигнат от ГЕРБ като дясноцентристка партия. В партията обаче има разнопосочни позиции по въпроса - част от членовете настояват ГЕРБ да издигне собствен кандидат, докато други са против. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не подкрепя идеята партията да има кандидатура, но окончателното решение ще бъде взето до 8 декември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кина

    5 5 Отговор
    Овцете вече не се изненадват от нищо..! Който плати ще се направим че гласуваме за него..! ТОВА Е..АКО ИСКАШ...!

    Коментиран от #10

    15:48 07.09.2026

  • 4 Име

    6 7 Отговор
    BMECTO ДA CE ЧУДИTE, ПУCHETE CИ ГИ ПPИ ГEHKA. Гяypoв го видяхме какъв лицемер е, необелващ дума за кpaвapите, които избиватневини иранци. HO KAHДEB ДOPИ HE MOЖE ДA ГOВOPИ

    15:52 07.09.2026

  • 5 Те комай !

    2 3 Отговор
    Всичките Това Правят !

    15:52 07.09.2026

  • 6 Сийка

    9 3 Отговор
    Миче, кой бе тоз Гаджев, ма??

    15:52 07.09.2026

  • 7 Кои хора се чудят???

    12 2 Отговор
    На теб какво ти пука, ти нямаш общо с тях. Меден месец празнуват вашият льольо и йоца чугуна.

    15:52 07.09.2026

  • 8 НЕРАЗБИРАЩ

    9 0 Отговор
    Тез щели да умуват за кандидат до 8 декември. И правилно, неможеш да загубиш нещо в което не си участвал.
    Нека умуват има време

    15:53 07.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    11 2 Отговор
    Всички сте банда негодници

    15:53 07.09.2026

  • 10 Това Е Българския Вот !

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "кина":

    Пито Платено !

    15:54 07.09.2026

  • 11 Дзак

    1 1 Отговор
    Всеки си има недостатъци!

    15:56 07.09.2026

  • 12 хах

    1 1 Отговор
    Хахахах

    15:58 07.09.2026

  • 13 Кои са вашите кандидати,

    6 0 Отговор
    че хората ви се чудят на шубето. С ГЕРБ сватбувате, йоца сглобихте с вашия кадър. От как в зор се озяпвате в чуждата паница. Хората ви разбраха докъде ви е моженето. Гушнахте се с бесепето! Кой ви е общия десен кандидат, има десни извънпарламентарни партии. Копейките са
    смелчаци винаги излъчват кандидати. Шубелии! Маймувска интелект!

    16:02 07.09.2026

  • 14 комиците

    2 0 Отговор
    -------но окончателното решение ще бъде взето до 8 декември--------
    Решението за участие в президентските избори ... през 2031 г. ще бъде взето своевременно за студентския празник.... чак през 2030г.

    16:04 07.09.2026

  • 15 Цвете

    2 1 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ КОМЕНТИРАТЕ БЪДЕЩИТЕ ДВАМА МЪЖЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ НАСТРОЙВАТЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. БЛАГОДАРЯ. 🐔🎈🐷🎃🤫

    16:06 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Сякаш потомственият милиционер Кандев с киселата физиономия има нещо общо с вице президентската длъжност като институция в правовата демократична държава?

    16:08 07.09.2026

  • 18 Цвете

    1 1 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ КОМЕНТИРАТЕ БЪДЕЩИТЕ ДВАМА МЪЖЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ НАСТРОЙВАТЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. БЛАГОДАРЯ. 🐔🎈🐷🎃🤫

    16:08 07.09.2026

  • 19 12345

    2 0 Отговор
    Там медените месеци вие ги правите с тиквата ,целуване на ръце и други работи

    16:08 07.09.2026

  • 20 Да ви е честита

    1 0 Отговор
    снахата, най-личната снаха ви даде бесепето!

    16:15 07.09.2026

  • 21 Чичковото

    2 0 Отговор
    Я се разкарай ти се чуди.

    16:16 07.09.2026

  • 22 Котато човек се омаже си трае,

    1 0 Отговор
    а вие зяете да ви чуе и тоя, който не ви е чул!

    16:17 07.09.2026

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