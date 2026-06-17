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България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май

България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май

17 Юни, 2026 13:35 881 37

  • инфлация-
  • еврозона-
  • бвп

Страната ни и Гърция са на последно място по брутен вътрешен продукт на човек от населението в ЕС

България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година, сочи справка на БТА в база данните на Евростат, и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто, а двете държави са следвани от Литва с 5,1 на сто, сочи справка в базата данни на Евростат.

Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната.

На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на сто през май. През април годишната инфлация у нас беше 6 на сто, по данни на Евростат.

Данните съответстват на предварителната оценка, публикувана по-рано този месец.

По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9 на сто на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст.

Евростат: Инфлацията в България през юни 2025 г. е 3,1%

В еврозоната годишната инфлация през май е достигнала 3,2 на сто, което е най-високото равнище от септември 2023 година. През април инфлацията в страните от валутния съюз беше 3 на сто, а през май 2025 година - 1,9 на сто. На месечна база потребителските цени в еврозоната са се повишили с 0,1 на сто.

За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3 на сто спрямо 3,2 на сто през април. Година по-рано показателят е бил 2,2 на сто.

Спрямо април годишната инфлация е намаляла в единадесет държави членки и се е повишила в шестнадесет. Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на услугите, който е добавил 1,61 процентни пункта към общия показател. Следват енергията с 0,98 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,36 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,23 процентни пункта.

България остава сред най-бедните държави в Европейския съюз през 2025 г., показват данни на Евростат. Заедно с Гърция страната ни заема последното място по брутен вътрешен продукт на човек от населението, който е с 32% под средното ниво за ЕС.

На другия полюс са Люксембург и Ирландия, където БВП на човек от населението е над два пъти по-висок от средния за Съюза.

По показателя за реално потребление на домакинствата България също остава под средното равнище за ЕС - с 23%. Въпреки това страната не е на последно място, тъй като по-ниски нива са отчетени в Унгария, Латвия и Естония.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    15 4 Отговор
    Абе не бе как! Просто е в клуба на богатите!
    Кефят се българите, че плащат европейски цени (и над) и че имат евро!

    13:37 17.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    Доскоро УЖ беше ПОД 3%- а сега НАД 6%🤔❗

    Коментиран от #28

    13:40 17.06.2026

  • 3 Пецата

    8 1 Отговор
    Аз от инфлациа не разбирам вобще разбираш ли затова си пиа ракиата и се кефа 🤣

    13:45 17.06.2026

  • 4 Винкело

    17 0 Отговор
    ... и пълно с туристи от другите богати, направо се настъпват по ушите, гледам. Нали ви казаха, че ще ви залеят туристи след еврото? Казаха ви.

    13:45 17.06.2026

  • 5 АБВ

    18 3 Отговор
    Българската инфлация е по-висока от руската. Настигаме украинската.
    Ама сме в клуба на богатите !
    Браво на назе !
    Ура, дрОгари !

    Коментиран от #31

    13:45 17.06.2026

  • 6 провинциалист

    12 0 Отговор
    Това откога е новина?

    13:46 17.06.2026

  • 7 хехе

    13 1 Отговор
    теменушка таборетката идея си нямала от къде се е взел този дефицит лани га влезнахме в клуба на богатите всичко си било ОК..

    13:50 17.06.2026

  • 8 жоро

    10 5 Отговор
    Трябва СПЕШНО ДА ВЪРНЕМ ЛЕВА!
    Иначе сме фалирали като държава

    13:54 17.06.2026

  • 9 Факти

    3 7 Отговор
    Инфлация +6.3%
    Минимална пенсия +7,8%
    Минимална заплата + 12,6%
    Средна пенсия +12%
    Средна заплата +12,7%

    Коментиран от #17, #35

    13:58 17.06.2026

  • 10 Потрес

    7 2 Отговор
    Инфлация за работещите пенсионери професори, директори и учители няма....само за младите служители, които са подложени на ежедневен тормоз от тях... Променете го този закон най- накрая- след навършване на пенсионна възраст да бъдат прекратявани трудовите договори на тези дърти мързеланковци и пиявици. Нека се развиват и работят спокойно младите кадри...

    13:58 17.06.2026

  • 11 И този МАй

    10 1 Отговор
    Както ланшният Май! Май. май ще гризнем ,, дръвцето" докрай!

    13:59 17.06.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    13 4 Отговор
    Бацо набута стадото в обора на богатите и сега се е покрил, кат шуменска пантера да не го добарат да му благодарят😉

    14:02 17.06.2026

  • 13 123

    12 3 Отговор
    Честито Евро, пазарувайте си спокойно макар че ще купувате два пъти по малко неща.Но пък сме "европейци" и най важното вече сме в "клуба на богатите", макар че там сме чистачи и миячи на тоалетни.И Бойко и Шишо да попитате и те ще кажат ашколсун, натирихме ви в еврозоната и толкоз.

    14:04 17.06.2026

  • 14 Нулевия Дефицит !

    4 1 Отговор
    Носи Висока Инфлация !

    ++ ++ ++ ++ !

    14:05 17.06.2026

  • 15 За къв чеп ни трябваше тая Еврозона

    9 4 Отговор
    Стой си мирно на задника .........

    14:05 17.06.2026

  • 16 БОЙО

    8 3 Отговор
    ТЪПОТО
    Е ЗА ЗАТВОРА,ДЕТО НИ НАБУТА В ЕВРОТИНЯТА.

    14:05 17.06.2026

  • 17 И Накрая !

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Един Среден !

    14:06 17.06.2026

  • 18 дрън дрън

    3 1 Отговор
    Не може да бъде, сакън

    14:07 17.06.2026

  • 19 Виктор Суворов

    8 2 Отговор
    В клуба на богатите сме. Евала другари!

    14:09 17.06.2026

  • 20 Виктор Суворов

    8 1 Отговор
    Забравих - и в шенген сме, бизнеса забогатя, хората пътуват като волни птици. Магазин за закупуване на крила / криле ще отворите ли, та да могат и бедните да пътуват и хвърчат на воля....

    14:12 17.06.2026

  • 21 Станоев

    7 4 Отговор
    Важното е, че Тиквата, Теменужка, Роско Водопада и Влади Горонов Прасевски ни набутаха в Клуба на богатите.

    Коментиран от #23

    14:13 17.06.2026

  • 22 Някой

    7 0 Отговор
    Влизането ни в еврозоната е нарушение на Договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото), поради неизпълнение на критериите за това (да сме до трите държави с най-добри показатели). Освен че в параграф 3 се изисква и одобрението от самата кандидат членка, след одобрението по критерии - не както лъжеха тук погазилите демокрацията, конституцията, закона за прякото участие. В еврозоната ни вкараха едни престъпници, мошеници и лъжци! Доказано!

    14:19 17.06.2026

  • 23 Богат-беден

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Станоев":

    Важното е че с първата поява на Мунчо, ЕС ни нарита в клуба на бедните. Когато Господ е раздавал акъл на моста, военните форсирали реката под моста. Е, избрахте си го, ся що ривете че все някой ви е крив. Бедни сте на акъл а от там и на всичко останало.

    Коментиран от #29

    14:21 17.06.2026

  • 24 Лелеее,

    2 2 Отговор
    тука все финансисти събрани :)

    14:22 17.06.2026

  • 25 Стенли

    3 1 Отговор
    И тази "благинка" имам предвид прословутата еврозона ни я докара партия гроб с любезното съдействие на "демократичните "партии ппдб и ДПС ново начало и да не забравяме и другарите социалисти от бсп ново начало , единствената партия която искрено се противопостави в набутва ето ни в тази кошара наречена еврозона беше ВЪЗРАЖДАНЕ и когато поискаха да се чуе мнението на народа и протестираха срещу спирането на референдума , същите тези "демократи "които се противопоставиха да се чуе мнението на хората ги нарекоха фашисти😡, айде нема нужда аман от такива "демократи"😡👎♿

    14:22 17.06.2026

  • 26 Сиси

    2 3 Отговор
    Управлява чорапа! Ура другарю!

    14:24 17.06.2026

  • 27 Елла

    4 0 Отговор
    Тази сутрин пих кафе и хапнах едно парченце торта в Созопол. Цена - 12 евро! Наистина стана ненормално!

    14:25 17.06.2026

  • 28 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Цялата продажна, чуждопоклонна и престъпна управляваща сган, която с фалшиви данни ни натика в заробвозоната, трябва моментално със синджирите публично и показно (за следващите като тях) да бъде тикната по затворите в България!

    Само да имах власт, моментално влизам с цялото ГДБОП в парламента точно когато гласуват бюджета (т.е. когато всички са там), затварям вратите и всеки един депутат по отделно - с какво е допринесъл в управлението на България, ако е с нищо, или напротив ощетил го е, щраквам белезниците и към бусовете за затвора!

    Доматите миналата година по това време бяха 3.5лв/кг, вчера купувах на 3 евро/кг???
    Какви 6%, какви 9-15%???
    Всичко е със около 100% по-скъпо!!!
    Мобилните оператори от сметки към 20-25лв/месец с неограничени минути, сега искат между 14-18 евро/месец??? Без никой гък да им каже???
    В лидъл шоколад Милка беше към 3.5лв/бр сега е над 2.5 евро/бр?!

    ОТКРАДНАХА СПЕСТЯВАНИЯТА НА ХОРАТА КАТО ГИ РАЗДЕЛИХА НА ДВЕ (МИНИМУМ)!!!

    И СЛЕД КАТО РАДЕВ КАЗА ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ВКАРАНА В ЕВРОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ, ТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ЛЕВА И ВАЛУТНИЯ БОРД!!!
    ВСИЧКО ДРУГО СА ОБЩИ ПРИКАЗКИ!

    ВСИЧКИ КОИТО ИСКАХА ЕВРОТО, ДА ВАДЯТ СПЕСТЯВАНИЯ И ИМОТИ И ДА ГИ ДАВАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА ПОКРИЯТ РАЗЛИКИТЕ!!!
    ЩОТО ВСИЧИ ИНАКОМИСЛЕЩИ (НА ЦЪНЦИТЕ) ИМ ГО ОБЯСНИХА ПУБЛИЧНО ,ЧЕ ЩЕ ИМА ГИГАНТСКА ИНФЛАЦИЯТА, НО БЕЗМОЗЪЧНИТЕ НЕ ПОВЯРВАХА!!!
    СЕГА ДА ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!
    КАКТО БЪЛГАРСКАТА, ТАКА И ТЕЗИ НА ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ!!!

    Коментиран от #33

    14:26 17.06.2026

  • 29 важното е

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Богат-беден":

    такива неграмотници като ТЕБЕ да не ги пускат да си излагат ексрементите по сайтове. НИЩО не си отбрал от икономика и политика и НЯМА да отбереш. БЕГАЙ У ЗАЙЧАРНИКА в Банкя онзи шишкавия да те оправя с 200 или ти да го ближеш, както се разберете.

    14:27 17.06.2026

  • 30 Бай Араб

    0 2 Отговор
    България плаща на БОТАШ

    Коментиран от #37

    14:28 17.06.2026

  • 31 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "АБВ":

    Ти плаща ли днес на господин Ердоган

    14:29 17.06.2026

  • 32 Госあ

    1 0 Отговор
    Гълъб кʼво каза ? М ?!

    14:29 17.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    1 0 Отговор
    И това е официалната орязана статистика. Реалната е около 40%.

    14:32 17.06.2026

  • 35 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Цени +100%.
    Това си го пропуснал, Пеньо!

    14:33 17.06.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣

    Честит ви шиткойн!

    Няма и шест месеца от набутването ни в еврозоната и кризата но сграбчи за врата....

    Къде са сега всичките агитатори на шиткойна???

    14:34 17.06.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Араб":

    Като не се сети Тиквуций да направи едно кранче от транзитния газопровод, ще плащаме. Все на някого плащаме, като сме бОдали.

    14:35 17.06.2026

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