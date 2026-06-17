България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май

България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.
Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година, сочи справка на БТА в база данните на Евростат, и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто, а двете държави са следвани от Литва с 5,1 на сто, сочи справка в базата данни на Евростат.
Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната.
На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на сто през май. През април годишната инфлация у нас беше 6 на сто, по данни на Евростат.
Данните съответстват на предварителната оценка, публикувана по-рано този месец.
По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9 на сто на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст.
Евростат: Инфлацията в България през юни 2025 г. е 3,1%
В еврозоната годишната инфлация през май е достигнала 3,2 на сто, което е най-високото равнище от септември 2023 година. През април инфлацията в страните от валутния съюз беше 3 на сто, а през май 2025 година - 1,9 на сто. На месечна база потребителските цени в еврозоната са се повишили с 0,1 на сто.
За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3 на сто спрямо 3,2 на сто през април. Година по-рано показателят е бил 2,2 на сто.
Спрямо април годишната инфлация е намаляла в единадесет държави членки и се е повишила в шестнадесет. Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на услугите, който е добавил 1,61 процентни пункта към общия показател. Следват енергията с 0,98 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,36 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,23 процентни пункта.
България остава сред най-бедните държави в Европейския съюз през 2025 г., показват данни на Евростат. Заедно с Гърция страната ни заема последното място по брутен вътрешен продукт на човек от населението, който е с 32% под средното ниво за ЕС.
На другия полюс са Люксембург и Ирландия, където БВП на човек от населението е над два пъти по-висок от средния за Съюза.
По показателя за реално потребление на домакинствата България също остава под средното равнище за ЕС - с 23%. Въпреки това страната не е на последно място, тъй като по-ниски нива са отчетени в Унгария, Латвия и Естония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Кефят се българите, че плащат европейски цени (и над) и че имат евро!
13:37 17.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #28
13:40 17.06.2026
3 Пецата
13:45 17.06.2026
4 Винкело
13:45 17.06.2026
5 АБВ
Ама сме в клуба на богатите !
Браво на назе !
Ура, дрОгари !
Коментиран от #31
13:45 17.06.2026
6 провинциалист
13:46 17.06.2026
7 хехе
13:50 17.06.2026
8 жоро
Иначе сме фалирали като държава
13:54 17.06.2026
9 Факти
Минимална пенсия +7,8%
Минимална заплата + 12,6%
Средна пенсия +12%
Средна заплата +12,7%
Коментиран от #17, #35
13:58 17.06.2026
10 Потрес
13:58 17.06.2026
11 И този МАй
13:59 17.06.2026
12 Гласове от зайчарника в Банкя
14:02 17.06.2026
13 123
14:04 17.06.2026
14 Нулевия Дефицит !
++ ++ ++ ++ !
14:05 17.06.2026
15 За къв чеп ни трябваше тая Еврозона
14:05 17.06.2026
16 БОЙО
Е ЗА ЗАТВОРА,ДЕТО НИ НАБУТА В ЕВРОТИНЯТА.
14:05 17.06.2026
17 И Накрая !
До коментар #9 от "Факти":Един Среден !
14:06 17.06.2026
18 дрън дрън
14:07 17.06.2026
19 Виктор Суворов
14:09 17.06.2026
20 Виктор Суворов
14:12 17.06.2026
21 Станоев
Коментиран от #23
14:13 17.06.2026
22 Някой
14:19 17.06.2026
23 Богат-беден
До коментар #21 от "Станоев":Важното е че с първата поява на Мунчо, ЕС ни нарита в клуба на бедните. Когато Господ е раздавал акъл на моста, военните форсирали реката под моста. Е, избрахте си го, ся що ривете че все някой ви е крив. Бедни сте на акъл а от там и на всичко останало.
Коментиран от #29
14:21 17.06.2026
24 Лелеее,
14:22 17.06.2026
25 Стенли
14:22 17.06.2026
26 Сиси
14:24 17.06.2026
27 Елла
14:25 17.06.2026
28 Мнение
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Цялата продажна, чуждопоклонна и престъпна управляваща сган, която с фалшиви данни ни натика в заробвозоната, трябва моментално със синджирите публично и показно (за следващите като тях) да бъде тикната по затворите в България!
Само да имах власт, моментално влизам с цялото ГДБОП в парламента точно когато гласуват бюджета (т.е. когато всички са там), затварям вратите и всеки един депутат по отделно - с какво е допринесъл в управлението на България, ако е с нищо, или напротив ощетил го е, щраквам белезниците и към бусовете за затвора!
Доматите миналата година по това време бяха 3.5лв/кг, вчера купувах на 3 евро/кг???
Какви 6%, какви 9-15%???
Всичко е със около 100% по-скъпо!!!
Мобилните оператори от сметки към 20-25лв/месец с неограничени минути, сега искат между 14-18 евро/месец??? Без никой гък да им каже???
В лидъл шоколад Милка беше към 3.5лв/бр сега е над 2.5 евро/бр?!
ОТКРАДНАХА СПЕСТЯВАНИЯТА НА ХОРАТА КАТО ГИ РАЗДЕЛИХА НА ДВЕ (МИНИМУМ)!!!
И СЛЕД КАТО РАДЕВ КАЗА ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ВКАРАНА В ЕВРОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ, ТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ЛЕВА И ВАЛУТНИЯ БОРД!!!
ВСИЧКО ДРУГО СА ОБЩИ ПРИКАЗКИ!
ВСИЧКИ КОИТО ИСКАХА ЕВРОТО, ДА ВАДЯТ СПЕСТЯВАНИЯ И ИМОТИ И ДА ГИ ДАВАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА ПОКРИЯТ РАЗЛИКИТЕ!!!
ЩОТО ВСИЧИ ИНАКОМИСЛЕЩИ (НА ЦЪНЦИТЕ) ИМ ГО ОБЯСНИХА ПУБЛИЧНО ,ЧЕ ЩЕ ИМА ГИГАНТСКА ИНФЛАЦИЯТА, НО БЕЗМОЗЪЧНИТЕ НЕ ПОВЯРВАХА!!!
СЕГА ДА ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!
КАКТО БЪЛГАРСКАТА, ТАКА И ТЕЗИ НА ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ!!!
Коментиран от #33
14:26 17.06.2026
29 важното е
До коментар #23 от "Богат-беден":такива неграмотници като ТЕБЕ да не ги пускат да си излагат ексрементите по сайтове. НИЩО не си отбрал от икономика и политика и НЯМА да отбереш. БЕГАЙ У ЗАЙЧАРНИКА в Банкя онзи шишкавия да те оправя с 200 или ти да го ближеш, както се разберете.
14:27 17.06.2026
30 Бай Араб
Коментиран от #37
14:28 17.06.2026
31 Бай Араб
До коментар #5 от "АБВ":Ти плаща ли днес на господин Ердоган
14:29 17.06.2026
32 Госあ
14:29 17.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
14:32 17.06.2026
35 Гост
До коментар #9 от "Факти":Цени +100%.
Това си го пропуснал, Пеньо!
14:33 17.06.2026
36 az СВО Победа 81
Честит ви шиткойн!
Няма и шест месеца от набутването ни в еврозоната и кризата но сграбчи за врата....
Къде са сега всичките агитатори на шиткойна???
14:34 17.06.2026
37 Гост
До коментар #30 от "Бай Араб":Като не се сети Тиквуций да направи едно кранче от транзитния газопровод, ще плащаме. Все на някого плащаме, като сме бОдали.
14:35 17.06.2026