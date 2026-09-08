Собствениците от "Баба Алино" искат спешна среща с Благомир Коцев

Собствениците на жилища в местността "Баба Алино" във Варна излязоха с обръщение към кмета на града Благомир Коцев, като настояват да се обърне внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.
Ето и текста на обръщението на жителите на Forest club, цитиран от "Фокус":
Ние, жителите на Forest Club, м. "Баба Алино" - гр. Варна се обръщаме към Правителството на Република България, кмета на Варна - Благомир Коцев и ръководството на Община Варна с искане да обърнат внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.
Молим за спешна лична среща с кмета на Варна, с представители на общината и юристи, както и за създаването на работна група, която да вникне подробно в ситуацията и да намери законово и максимално справедливо решение.
Ние, жителите на Forest Club всъщност се оказваме заложници на правен и административен спор, към който нямаме нищо общо. Ние сме добросъвестни купувачи на недвижими имоти.
Разполагаме с нотариални актове за обекти, които ни принадлежат. Редица семейства са закупили недвижими имоти, ползвайки банкови заеми, което означава, че преди сключването на сделки са били проверени не само самите купувачи, но и имотите, приети от банките като обезпечение за кредитите. Имотите след това са официално декларирани пред Община Варна и за тях са обособени данъчни партиди. През целия период собствениците са плащали и продължават да плащат данъци и такси към общинския бюджет на Варна.
Освен това някои документи, включително удостоверения за търпимост, са издадени и от компетентните органи и служители на общинската администрация.
Ето защо имаме един фундаментален въпрос:
Как един обикновен гражданин да предположи, че има проблеми с имота, който е придобил, ако сделката е извършена официално, собствеността е регистрирана, имотът е приет от банката, общината го е регистрирала за данъчни цели и е приемала данъчни плащания от собственика в продължение на години?
Ако днес представители на Община Варна твърдят, че по отношение на някои имоти има нарушения, жителите имат право да получат ясен отговор: как би могла да възникне такава ситуация и защо сега се предлага последиците от решения или действия на институции да бъдат прехвърлени на добросъвестните собственици?
Сред нас има семейства, които живеят в домовете си от дълго време. Тук се намират личните ни вещи, тук живеят нашите деца и близки.
Вместо открит диалог жителите са изправени пред постоянна несигурност, заплахи от ограничаване на достъпа до собствените им домове и проблеми, свързани с водоснабдяването и електроснабдяването, инспекции и административен натиск.
Десетки хора не могат да живеят с месеци в състояние на страх и очакване, че утре ще бъдат ограничени в способността да използват собственото си жилища или жизненоважна инфраструктура.
Тук живеят граждани на България, Украйна, Израел, Германия и други страни от Европейския съюз. Всички сме в една и съща ситуация. Закупихме недвижим имот, платихме го, регистрирахме собствеността си, платихме данъци на държавата и общината и продължаваме да плащаме, и изхождахме от това, че официално изпълнените документи са основание да се доверим на законосъобразността на сделките.
Днес жителите сме особено загрижени, че предвид мащаба на ситуацията все още няма никакъв пряк и систематичен диалог с нас.
Затова публично се обръщаме към кмета на Варна Благомир Коцев за среща с жителите на Forest Club. Обръщаме се и към Правителството на Република България с молба да обърне внимание на случващото се и да улесни търсенето на законово и морално решение, което няма да унищожи правата на добросъвестните собственици.
Предлагаме създаването на съвместна работна група с участието на:
представители на Община Варна;
представители на компетентни държавни институции;
юристи;
представители на собствениците на Forest Club.
Задачата на тази група трябва да бъде да проучи документите за всеки спорен обект и да разработи специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията.
Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог.
Изключително сме обезпокоени и от постоянното обществено внимание, което конкретни политически представители обръщат на комплекса, появата им заедно с постоянното фото и видео заснемане на жителите и техните домове и нарушаването на основни – гарантирани от Конституцията, лични права. Жилищният комплекс е място, където живеят семейства, а не платформа за политическа конфронтация и място за демонстрация и конфронтации.
Ние не трябва да се превръщаме в инструмент на политическа борба.
Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, а натискът върху собствениците продължи, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, предвидени в закона, включително да се свържем с компетентни европейски институции, правозащитни организации и международни медии. Но днес ние преди всичко искаме да решим този въпрос тук - в България, чрез диалог с общинските и държавните институции.
Още веднъж подчертаваме: не ние сме създали тази ситуация. Ние сме обикновени хора, които са закупували недвижими имоти по официални договори, регистрирали са собственост, вземали са банкови кредити, регистрирали са имоти и са плащали данъци в продължение на години. Имаме право да знаем защо документите, на които сме се доверили и въз основа на които сме направили транзакции, се поставят под въпрос - и какво решение предлага държавата на хората, които са действали добросъвестно.
Ние настояваме за:
открит диалог;
среща лице в лице с кмета на Варна;
създаване на работна група;
индивидуален преглед на документи по обекти;
предотвратяване на натиска върху жителите и необосновано ограничаване на достъпа до тяхната собственост и комунални услуги;
конкретен план за разрешаване на ситуацията.
Зад всеки имот тук няма квадратни метри или кадастрални номера. Зад тях стоят семейства, деца, спестявания на живот, банкови заеми и човешки съдби. И затова тази ситуация не изисква политически изявления, а отговорност, диалог и конкретно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Територията
Коментиран от #21, #31
07:24 08.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НА РЕДАКЦИЯТА ДА КАЖА
07:31 08.09.2026
6 Бегом в урайна
07:32 08.09.2026
7 Джинсата
07:34 08.09.2026
8 хмм
07:40 08.09.2026
9 Kaлпазанин
Коментиран от #15
07:45 08.09.2026
10 абе, да
07:46 08.09.2026
11 Още ли не разрушихте
Коментиран от #16
07:47 08.09.2026
12 Арх
07:48 08.09.2026
13 благо кокорчев
07:51 08.09.2026
14 Да влязат багерите
Коментиран от #28
07:52 08.09.2026
15 няма да плащаме
До коментар #9 от "Kaлпазанин":За да имат право на обезщетение, трябва да са добросъвестни купувачи и да не е имало начин да узнаят, че купуват незаконни постройки. В случая повечето от тях са знаели, а останалите са можели да узнаят чрез елементарни проверки. Да си търсят парите от Невзоров. Невинни били, хайде, бе! Не се усетили дори когато разбират, че нямат персонални партиди за ток и вода, а ги плащат на Невзоров. По-голямата част от тези "собственици" са купували имотите си на зелено, толкова ли не са сетили, че трябва да подпишат издаването на Акт 16 и едва след това да се нанесат в имота си.
07:53 08.09.2026
16 собствениците имат редовни документи
До коментар #11 от "Още ли не разрушихте":който е разрешил строителството да ги компенсира и едва тогава ще се види какво ше се прави с градчето
Коментиран от #17, #18
07:54 08.09.2026
17 не точно
До коментар #16 от "собствениците имат редовни документи":Собствениците имат документи за незаконни стради, които подлежат на премахване. Нотариалните им актове са нищожни, защото противоречат на закона, сградите се намират в гора, а в гората не може да има нито законни, нито търпими жилищни сгради.
Коментиран от #22
07:57 08.09.2026
18 Колко да са им редовни документите?
До коментар #16 от "собствениците имат редовни документи":За нещо, което по закон не трябва да го има?
Коментиран от #24, #29
07:59 08.09.2026
19 Немо
08:00 08.09.2026
20 Трол
08:03 08.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 имат редовни документи
До коментар #17 от "не точно":партиди в нап и енергото който ги е издал да си поеме вината
08:04 08.09.2026
23 факт
08:05 08.09.2026
24 ма това не е проблем на собственика
До коментар #18 от "Колко да са им редовни документите?":той си купува жилище а другото е работа на общината и държавата
Коментиран от #27
08:06 08.09.2026
25 1234
08:09 08.09.2026
26 центавос
08:10 08.09.2026
27 така де
До коментар #24 от "ма това не е проблем на собственика":Те са си купили жилище, а работата на държавата и общината е да премахне жилището, защото е построено незаконно. Какъв е проблемът?
Коментиран от #30
08:13 08.09.2026
28 центавос
До коментар #14 от "Да влязат багерите":ква квартира,да си отиват в кииф при златните им тоалетни,а на останалите навлеци соц.пенсия за издръжка като много българи,както те се оправят така и на тез трябва да им стигат,кат не им харесва у тях
08:15 08.09.2026
29 факуса
До коментар #18 от "Колко да са им редовни документите?":на гражданите с лизинговите крадени навън са им баш законни документите ама на вземат ги и пари не им връщат
08:17 08.09.2026
30 някой си е купил законно жилище
До коментар #27 от "така де":ако има проблем той не е при него, ако си ти ще виеш на умряло нон стоп
Коментиран от #37
08:18 08.09.2026
31 Прави разлика !
До коментар #2 от "Територията":Собственост и законност са две различни неща ! Правете разлика ! Държавата колкото и да ви е интересно е най големия собственик на незаконно строителство. Само някои от лотовете на магистралите са достатъчен пример !
Но, закона трябва да се спази ! Две мнения няма !
08:19 08.09.2026
32 Зельонъiй
Гоу хоум
И на фронте .
Кви съдби ,кви пет гривни ?!?!
До паследния укр , до последния .
08:19 08.09.2026
33 ШЕФА
08:22 08.09.2026
34 бай Иван
08:23 08.09.2026
35 Варна
08:29 08.09.2026
36 Циник
08:29 08.09.2026
37 да бе, да
До коментар #30 от "някой си е купил законно жилище":Аз жилище в гора няма да купя. Те като са купили, защото им харесва да се правят на горски, да се тръшкат и да вият. Това е положението, кьорав карти не играе. А това за банките не го вярвам. Ако някои от гордите собственици има кредит, то той е потребителски, а не ипотечен. При потребителските кредите банките не се интересуват от законността на сградата. А не вярвам да има банка, която да ипотекира жилищна сграда в гора.
08:34 08.09.2026
38 хахах
08:37 08.09.2026
39 Факт
08:38 08.09.2026
40 Фори
Коментиран от #46
08:40 08.09.2026
41 даааа
Коментиран от #48
08:41 08.09.2026
42 спешна среща
08:41 08.09.2026
43 Гожи
Коментиран от #45
08:43 08.09.2026
44 Георги
Коментиран от #47
08:43 08.09.2026
45 Георги
До коментар #43 от "Гожи":преди 6-7 години, като започвахме да строим къща, всички строители и архитекта ни питаха "Ама вие ще чакате документите ли? Защо не започнете още сега да строите?" Това явно е честа практика у нас.
08:45 08.09.2026
46 хаха
До коментар #40 от "Фори":Всеки документ в разрез със закона не е редовен, дори привидно да изглежда такъв. В този смисъл, техните "нотатриални" актове са напълно нищожни и фалшиви. Проблема, е че служителите от всичките администрации, и фирми, които са одобрили ток, вода, канал, за нещо, което практически НЕ е УПИ, и никога не е било, законово има забрана дори да се вкарва в регулация, и са си затворили очите за строителството, следва да бъдат хвърлени в затвора, до изясняване на случая. Това не е построено за един ден с вълшебна пръчица. Гарван гарвану око не вади.
08:47 08.09.2026
47 абе, да
До коментар #44 от "Георги":Я се опитай да построиш някъде нещо незаконно и да видиш как ще те оставят да го достроиш и да го ползваш. За тази работа трябват много пари, за да се плаща на всички по веригата да си затварят очите и да помагат строителството да наподобява нещо законно.
08:49 08.09.2026
48 Гожи
До коментар #41 от "даааа":На 10 км от Варна земетръсна зона? Тогава цяла Варна да се изнася.
08:49 08.09.2026