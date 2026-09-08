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Собствениците от "Баба Алино" искат спешна среща с Благомир Коцев

Собствениците от "Баба Алино" искат спешна среща с Благомир Коцев

8 Септември, 2026 07:10 1 476 48

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  • благомир коцев

Хората настояват да се обърне внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.

Собствениците от "Баба Алино" искат спешна среща с Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Собствениците на жилища в местността "Баба Алино" във Варна излязоха с обръщение към кмета на града Благомир Коцев, като настояват да се обърне внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.

Ето и текста на обръщението на жителите на Forest club, цитиран от "Фокус":

Ние, жителите на Forest Club, м. "Баба Алино" - гр. Варна се обръщаме към Правителството на Република България, кмета на Варна - Благомир Коцев и ръководството на Община Варна с искане да обърнат внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.

Молим за спешна лична среща с кмета на Варна, с представители на общината и юристи, както и за създаването на работна група, която да вникне подробно в ситуацията и да намери законово и максимално справедливо решение.

Ние, жителите на Forest Club всъщност се оказваме заложници на правен и административен спор, към който нямаме нищо общо. Ние сме добросъвестни купувачи на недвижими имоти.

Разполагаме с нотариални актове за обекти, които ни принадлежат. Редица семейства са закупили недвижими имоти, ползвайки банкови заеми, което означава, че преди сключването на сделки са били проверени не само самите купувачи, но и имотите, приети от банките като обезпечение за кредитите. Имотите след това са официално декларирани пред Община Варна и за тях са обособени данъчни партиди. През целия период собствениците са плащали и продължават да плащат данъци и такси към общинския бюджет на Варна.

Освен това някои документи, включително удостоверения за търпимост, са издадени и от компетентните органи и служители на общинската администрация.

Ето защо имаме един фундаментален въпрос:

Как един обикновен гражданин да предположи, че има проблеми с имота, който е придобил, ако сделката е извършена официално, собствеността е регистрирана, имотът е приет от банката, общината го е регистрирала за данъчни цели и е приемала данъчни плащания от собственика в продължение на години?

Ако днес представители на Община Варна твърдят, че по отношение на някои имоти има нарушения, жителите имат право да получат ясен отговор: как би могла да възникне такава ситуация и защо сега се предлага последиците от решения или действия на институции да бъдат прехвърлени на добросъвестните собственици?

Сред нас има семейства, които живеят в домовете си от дълго време. Тук се намират личните ни вещи, тук живеят нашите деца и близки.

Вместо открит диалог жителите са изправени пред постоянна несигурност, заплахи от ограничаване на достъпа до собствените им домове и проблеми, свързани с водоснабдяването и електроснабдяването, инспекции и административен натиск.

Десетки хора не могат да живеят с месеци в състояние на страх и очакване, че утре ще бъдат ограничени в способността да използват собственото си жилища или жизненоважна инфраструктура.

Тук живеят граждани на България, Украйна, Израел, Германия и други страни от Европейския съюз. Всички сме в една и съща ситуация. Закупихме недвижим имот, платихме го, регистрирахме собствеността си, платихме данъци на държавата и общината и продължаваме да плащаме, и изхождахме от това, че официално изпълнените документи са основание да се доверим на законосъобразността на сделките.

Днес жителите сме особено загрижени, че предвид мащаба на ситуацията все още няма никакъв пряк и систематичен диалог с нас.

Затова публично се обръщаме към кмета на Варна Благомир Коцев за среща с жителите на Forest Club. Обръщаме се и към Правителството на Република България с молба да обърне внимание на случващото се и да улесни търсенето на законово и морално решение, което няма да унищожи правата на добросъвестните собственици.

Предлагаме създаването на съвместна работна група с участието на:

представители на Община Варна;

представители на компетентни държавни институции;

юристи;

представители на собствениците на Forest Club.

Задачата на тази група трябва да бъде да проучи документите за всеки спорен обект и да разработи специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията.

Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог.

Изключително сме обезпокоени и от постоянното обществено внимание, което конкретни политически представители обръщат на комплекса, появата им заедно с постоянното фото и видео заснемане на жителите и техните домове и нарушаването на основни – гарантирани от Конституцията, лични права. Жилищният комплекс е място, където живеят семейства, а не платформа за политическа конфронтация и място за демонстрация и конфронтации.

Ние не трябва да се превръщаме в инструмент на политическа борба.

Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, а натискът върху собствениците продължи, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, предвидени в закона, включително да се свържем с компетентни европейски институции, правозащитни организации и международни медии. Но днес ние преди всичко искаме да решим този въпрос тук - в България, чрез диалог с общинските и държавните институции.

Още веднъж подчертаваме: не ние сме създали тази ситуация. Ние сме обикновени хора, които са закупували недвижими имоти по официални договори, регистрирали са собственост, вземали са банкови кредити, регистрирали са имоти и са плащали данъци в продължение на години. Имаме право да знаем защо документите, на които сме се доверили и въз основа на които сме направили транзакции, се поставят под въпрос - и какво решение предлага държавата на хората, които са действали добросъвестно.

Ние настояваме за:

открит диалог;

среща лице в лице с кмета на Варна;

създаване на работна група;

индивидуален преглед на документи по обекти;

предотвратяване на натиска върху жителите и необосновано ограничаване на достъпа до тяхната собственост и комунални услуги;

конкретен план за разрешаване на ситуацията.

Зад всеки имот тук няма квадратни метри или кадастрални номера. Зад тях стоят семейства, деца, спестявания на живот, банкови заеми и човешки съдби. И затова тази ситуация не изисква политически изявления, а отговорност, диалог и конкретно решение.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Територията

    55 2 Отговор
    Как може да си собственик на нещо незаконно!? Наглост и безочие. Катунарска ливада е България!?!

    Коментиран от #21, #31

    07:24 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НА РЕДАКЦИЯТА ДА КАЖА

    48 2 Отговор
    В Баба Алино няма собственици. Там всичко е незаконно.

    07:31 08.09.2026

  • 6 Бегом в урайна

    45 2 Отговор
    Махайте се, наглециии

    07:32 08.09.2026

  • 7 Джинсата

    10 4 Отговор
    Хи хи хи хи 💶👅

    07:34 08.09.2026

  • 8 хмм

    43 2 Отговор
    Обикновените граждани имат прекрасна възможност да разберат, че има проблем с имота им, като се консултират с адвокат преди да го платят. Необяснимо е как се дават десетки хиляди евро, а се спестява от адвокатски хонорар. А в този случай дори е можело да се мине и без адвокат - скиците са били изготвени преди сделката и на тях пише, че имотът се намира в горска територия, т.е. насред гората. Дори в Украйна не е разрешено да се строят жилищни сгради в гора. Можело е да проверят и историята на бизнесмена Невзоров, за да им светне червената лампичка, че нещо не е наред. Още една лампичка е ниската цена - по това време дори панелките във Владиславово се продаваха по-скъпо на квадратен метър. Никой от гордите собственици ли не се е сетил за поиска строителните книжа на видимо новите сгради, за да разбере дали сградата е въведена в експлоатация? Уважаеми собственици, вината си е ваша точно толкова, колкото е на строителя, шефката на кадастъра, районния архитект и нотариуса.

    07:40 08.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    И там.щр.плвщамр обезщетения ,кога е теглим пак борчове за богоизбраните ,тази държава с тази простотия няма оправия

    Коментиран от #15

    07:45 08.09.2026

  • 10 абе, да

    38 1 Отговор
    Искали били законно и максимално справедливо решение. Законното решение е сградите да се съборят, а виновните да почистят терена и да засадят дървета. Справедливо е сградите да се съборят, защото няма как да е справедливо българските граждани да минават по тежката и скъпа процедура за законен строеж, а украинските граждани да секат и строят където им харесва без изобщо да се интересуват от закона. Никаква милост не трябва да има за хора, които много добре са знаели какво правят и въпреки това са го направили. Тук няма невинни, има пострадали граждани на Варна, които от деца са се разхождали в тази гора, която вече е унищожена, а достъпът им до терена е спрян.

    07:46 08.09.2026

  • 11 Още ли не разрушихте

    25 2 Отговор
    тази Гавра, какво чакате?

    Коментиран от #16

    07:47 08.09.2026

  • 12 Арх

    4 12 Отговор
    Като изключим, че сградите са навряни една в друга, както законът не позволява, че са проектирани от неправоспособни на българска територия проектанти и на незаконно място без разрешение, те все пак изглеждат съвременно, за разлика от масовото строителство по морето.

    07:48 08.09.2026

  • 13 благо кокорчев

    19 3 Отговор
    заедно с бою циганина сме разрешили строителството на тоя град а ся се правим на луди

    07:51 08.09.2026

  • 14 Да влязат багерите

    16 2 Отговор
    И няма да искат среща, ще търсят квартира.

    Коментиран от #28

    07:52 08.09.2026

  • 15 няма да плащаме

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    За да имат право на обезщетение, трябва да са добросъвестни купувачи и да не е имало начин да узнаят, че купуват незаконни постройки. В случая повечето от тях са знаели, а останалите са можели да узнаят чрез елементарни проверки. Да си търсят парите от Невзоров. Невинни били, хайде, бе! Не се усетили дори когато разбират, че нямат персонални партиди за ток и вода, а ги плащат на Невзоров. По-голямата част от тези "собственици" са купували имотите си на зелено, толкова ли не са сетили, че трябва да подпишат издаването на Акт 16 и едва след това да се нанесат в имота си.

    07:53 08.09.2026

  • 16 собствениците имат редовни документи

    4 12 Отговор

    До коментар #11 от "Още ли не разрушихте":

    който е разрешил строителството да ги компенсира и едва тогава ще се види какво ше се прави с градчето

    Коментиран от #17, #18

    07:54 08.09.2026

  • 17 не точно

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "собствениците имат редовни документи":

    Собствениците имат документи за незаконни стради, които подлежат на премахване. Нотариалните им актове са нищожни, защото противоречат на закона, сградите се намират в гора, а в гората не може да има нито законни, нито търпими жилищни сгради.

    Коментиран от #22

    07:57 08.09.2026

  • 18 Колко да са им редовни документите?

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "собствениците имат редовни документи":

    За нещо, което по закон не трябва да го има?

    Коментиран от #24, #29

    07:59 08.09.2026

  • 19 Немо

    11 1 Отговор
    Ще му искат да върне кеша, който е взел от украинеца ли?

    08:00 08.09.2026

  • 20 Трол

    6 0 Отговор
    Искат да набият канчето на Благо.

    08:03 08.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 имат редовни документи

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "не точно":

    партиди в нап и енергото който ги е издал да си поеме вината

    08:04 08.09.2026

  • 23 факт

    14 2 Отговор
    При един от опитите да се спре водата на незаконните сгради, един възпълен и много агресивен украинец се разкрещя на общински съветник, че не можел да го снима без негово разрешение, защото така пишело в Конституцията. Значи знаят какво пише в Конституцията, а не знаят какво пише в Закона за устройство на територията и Закона за горите. Явно украинците у нас научават единствено правата си, а какво е забранено да правят не ги интересува. Те имат единствено и само права, които всички българи са длъжни да уважават. Задълженията са за българите, не за тях, те да жертви на Путин и всички сме длъжни да ги обгрижваме и търпим да правят каквото си искат. Мога да се обзаложа, че след като им спряха тока и водата, те пак са си ги пуснали.

    08:05 08.09.2026

  • 24 ма това не е проблем на собственика

    4 11 Отговор

    До коментар #18 от "Колко да са им редовни документите?":

    той си купува жилище а другото е работа на общината и държавата

    Коментиран от #27

    08:06 08.09.2026

  • 25 1234

    6 1 Отговор
    и са прави!? няма наказани(глобени в затвора) нотариуси, общински служители. Няма следствие и съдебен процес срещу служители във ВиК и "енерго". Ако банките са отпуснали заем и са си затворили очите - закон кредита не се връща. На това всичко са казва материална и съдебна отговорност...

    08:09 08.09.2026

  • 26 центавос

    4 1 Отговор
    ха ха питайте тез дет са излъгани с крадени лизингови коли,кво става питеци,студена вода чемодан вокзал кииф

    08:10 08.09.2026

  • 27 така де

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "ма това не е проблем на собственика":

    Те са си купили жилище, а работата на държавата и общината е да премахне жилището, защото е построено незаконно. Какъв е проблемът?

    Коментиран от #30

    08:13 08.09.2026

  • 28 центавос

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да влязат багерите":

    ква квартира,да си отиват в кииф при златните им тоалетни,а на останалите навлеци соц.пенсия за издръжка като много българи,както те се оправят така и на тез трябва да им стигат,кат не им харесва у тях

    08:15 08.09.2026

  • 29 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Колко да са им редовни документите?":

    на гражданите с лизинговите крадени навън са им баш законни документите ама на вземат ги и пари не им връщат

    08:17 08.09.2026

  • 30 някой си е купил законно жилище

    1 7 Отговор

    До коментар #27 от "така де":

    ако има проблем той не е при него, ако си ти ще виеш на умряло нон стоп

    Коментиран от #37

    08:18 08.09.2026

  • 31 Прави разлика !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Територията":

    Собственост и законност са две различни неща ! Правете разлика ! Държавата колкото и да ви е интересно е най големия собственик на незаконно строителство. Само някои от лотовете на магистралите са достатъчен пример !
    Но, закона трябва да се спази ! Две мнения няма !

    08:19 08.09.2026

  • 32 Зельонъiй

    6 2 Отговор
    Укри .......
    Гоу хоум
    И на фронте .
    Кви съдби ,кви пет гривни ?!?!
    До паследния укр , до последния .

    08:19 08.09.2026

  • 33 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Няма проблем,ще се срещнем,да приготвят кеш и ще видим.Благия Коцев е справедлив,но алчен !

    08:22 08.09.2026

  • 34 бай Иван

    5 1 Отговор
    Разбира се,че ще искат среща? Приготвили са нов сак с пари.

    08:23 08.09.2026

  • 35 Варна

    3 1 Отговор
    БлагиятМирен Коцев е отказал срещата защото той с престъпници които строят не законно не се среща ! Хич не ги обича тези работи,а ако беше разбрал !!!!! че някъде във Варна се строи не законно веднага щеше да изпрати полиция да ги арестува,но той просто не е знаел защото по това време е бил командировка на МАРС !

    08:29 08.09.2026

  • 36 Циник

    3 1 Отговор
    Благомир Коцев вместо да е в ареста сега ще намаже от още подкупи. Only in Bulgaria:(

    08:29 08.09.2026

  • 37 да бе, да

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "някой си е купил законно жилище":

    Аз жилище в гора няма да купя. Те като са купили, защото им харесва да се правят на горски, да се тръшкат и да вият. Това е положението, кьорав карти не играе. А това за банките не го вярвам. Ако някои от гордите собственици има кредит, то той е потребителски, а не ипотечен. При потребителските кредите банките не се интересуват от законността на сградата. А не вярвам да има банка, която да ипотекира жилищна сграда в гора.

    08:34 08.09.2026

  • 38 хахах

    3 0 Отговор
    Всичко, което е незаконно одобрено за построяване, и незаконно построено/достроено е нищожно пред всякакъв съд. В този смисъл тези не са никакви собственици на нищо, просто са си подарили парите на един крадец, и са си изживяли приказката, която леко фалшива се оказала, и сега вой до небесата. Да си вдигат боклуците, и да се махват откъдето са дошли. Какво стана със двата блока в Редута на оня Анжел? Е така си седят, и тук с тия така ще стане.

    08:37 08.09.2026

  • 39 Факт

    1 3 Отговор
    Хората са прави, защото те са собственици. Виновна е системата, която и политизира проблема. Рано или късно държавата ще отговаря, ако не проумее, че трябва да се оставят хората в имотите им. Вина да се търси във всички, които са отговаряли, разрешавали и т. н. .И да се санкционират жестоко! Затвор и конфискация на имуществото, за да знаят , тези , след тях, какво ги чака.

    08:38 08.09.2026

  • 40 Фори

    1 0 Отговор
    Това е български абсурд. Имаш редовни документи за незаконен имот! А Колко коли обявени за издирване регистрираха в КАТ?

    Коментиран от #46

    08:40 08.09.2026

  • 41 даааа

    1 1 Отговор
    Бях чел, че точно там е много силна земетръсна зона, а тези сгради нямат никаква устойчивост на земетресение, или по-скоро е под някакъв минимум. Да оставим природата сама да си свърши работата.

    Коментиран от #48

    08:41 08.09.2026

  • 42 спешна среща

    2 1 Отговор
    Кое му е спешното не разбрах. А между другото наглостта продължава - те настоявали?! Кои сте вие, че настоявате законите в България да не се спазват? Кой ви покани тук и ви каза, че можете да си правите каквото си искате? Аз пък настоявам да ми покажат доказателства, че парите, с които са платили имотите, имат законен произход. Настоявам да знам и колко от тези луксозни обитатели на луксозни незаконни постройки, получават месечни помощи като лица с временна закрила в България. Имам право да знам на колко "бедни" украинци плащам помощи. Настоявали били, спешна среща искали. А да си ходите обратно настоявате ли?

    08:41 08.09.2026

  • 43 Гожи

    2 0 Отговор
    Дано някой научи на законност всички архитекти в България, защото те съветват хората как да заобикалят закона в строителството. Дано и такива като тези в администрацията на Варна(а така е във всички градове на България) бъдат научени по трудния начин да спазват законите.

    Коментиран от #45

    08:43 08.09.2026

  • 44 Георги

    3 2 Отговор
    у нас е така! Ако си бяхте сковали някаква съборетина, тип землянка, на чужд имот без кьорав документ, бяхте си краднали ток и вода и бяхте с постоянен тен, поне 10 организации щяха да скочат във ваша защита и да отгледате и внуците си там, преди някой да дойде да ви изгони или поне да ви спре тока, като за тока и водата нямаше да ви се налага да плащате през това време. Обаче, понеже сте си плащали като попове на всяка крачка и имате, на практика, всички документи, които би трябвало да имате за тези имоти сега ви гонят!

    Коментиран от #47

    08:43 08.09.2026

  • 45 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гожи":

    преди 6-7 години, като започвахме да строим къща, всички строители и архитекта ни питаха "Ама вие ще чакате документите ли? Защо не започнете още сега да строите?" Това явно е честа практика у нас.

    08:45 08.09.2026

  • 46 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фори":

    Всеки документ в разрез със закона не е редовен, дори привидно да изглежда такъв. В този смисъл, техните "нотатриални" актове са напълно нищожни и фалшиви. Проблема, е че служителите от всичките администрации, и фирми, които са одобрили ток, вода, канал, за нещо, което практически НЕ е УПИ, и никога не е било, законово има забрана дори да се вкарва в регулация, и са си затворили очите за строителството, следва да бъдат хвърлени в затвора, до изясняване на случая. Това не е построено за един ден с вълшебна пръчица. Гарван гарвану око не вади.

    08:47 08.09.2026

  • 47 абе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Георги":

    Я се опитай да построиш някъде нещо незаконно и да видиш как ще те оставят да го достроиш и да го ползваш. За тази работа трябват много пари, за да се плаща на всички по веригата да си затварят очите и да помагат строителството да наподобява нещо законно.

    08:49 08.09.2026

  • 48 Гожи

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "даааа":

    На 10 км от Варна земетръсна зона? Тогава цяла Варна да се изнася.

    08:49 08.09.2026

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