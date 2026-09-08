Боряна Димитрова: През последните дни стана ясно, че двете крила в ГЕРБ наистина съществуват

Все още не са известни всички имена в инициативните комитети, които подкрепят кандидат-президентските двойки.

Социологът Боряна Димитрова коментира пред БНТ, че инициативните комитети често изглеждат по-скоро формални – уж те номинират кандидатите, но в действителност самите кандидати ги избират. „Не инициативните комитети са водещи“, заяви тя в студиото на "Денят започва", цитирана от novini.bg.

Политологът доц. Димитър Ганев също коментира, че инициативните комитети са част от предизборната кампания. По думите му президентските избори са специфични, като особено важно значение има кандидат-президентската двойка.

Димитрова коментира случващото се в ГЕРБ. „До преди две-три седмици коментирахме, че има две крила в ГЕРБ, а през последните дни стана ясно, че те наистина съществуват“, посочи тя. "Едното крило е свързано с управлението и вижда възможностите за сериозни щети, които партията може да понесе при явяване на вота октомври месец. Другото е структурирано основно около хората по места, които мислят в перспектива. За тях ключово важно е мобилизирането на избирателите", заяви тя.

По думите ѝ ГЕРБ е изправен пред труден път в навечерието на президентските избори.

Боряна Димитрова коментира двете основни кандидат-президентски двойки, които се очаква да участват в изборите през октомври 2026 г. – Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Според нея кампанията на Гюров идва малко в повече за по-възрастните избиратели, но в същото време е привлекателна за младата аудитория.