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Боряна Димитрова: През последните дни стана ясно, че двете крила в ГЕРБ наистина съществуват

Боряна Димитрова: През последните дни стана ясно, че двете крила в ГЕРБ наистина съществуват

8 Септември, 2026 10:11 853 5

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"Едното крило е свързано с управлението и вижда възможностите за сериозни щети, които партията може да понесе при явяване на вота октомври месец. Другото е структурирано основно около хората по места, които мислят в перспектива. За тях ключово важно е мобилизирането на избирателите", заяви социологът

Боряна Димитрова: През последните дни стана ясно, че двете крила в ГЕРБ наистина съществуват - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Все още не са известни всички имена в инициативните комитети, които подкрепят кандидат-президентските двойки.

Социологът Боряна Димитрова коментира пред БНТ, че инициативните комитети често изглеждат по-скоро формални – уж те номинират кандидатите, но в действителност самите кандидати ги избират. „Не инициативните комитети са водещи“, заяви тя в студиото на "Денят започва", цитирана от novini.bg.

Политологът доц. Димитър Ганев също коментира, че инициативните комитети са част от предизборната кампания. По думите му президентските избори са специфични, като особено важно значение има кандидат-президентската двойка.
Димитрова коментира случващото се в ГЕРБ. „До преди две-три седмици коментирахме, че има две крила в ГЕРБ, а през последните дни стана ясно, че те наистина съществуват“, посочи тя. "Едното крило е свързано с управлението и вижда възможностите за сериозни щети, които партията може да понесе при явяване на вота октомври месец. Другото е структурирано основно около хората по места, които мислят в перспектива. За тях ключово важно е мобилизирането на избирателите", заяви тя.

По думите ѝ ГЕРБ е изправен пред труден път в навечерието на президентските избори.

Боряна Димитрова коментира двете основни кандидат-президентски двойки, които се очаква да участват в изборите през октомври 2026 г. – Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Според нея кампанията на Гюров идва малко в повече за по-възрастните избиратели, но в същото време е привлекателна за младата аудитория.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    10 2 Отговор
    И простата и крадлива герберска Тиква Борисов знае че в затвора има две крила. Северно и южно.

    10:26 08.09.2026

  • 2 ГЕРБ е дрмоде

    1 2 Отговор
    Няма ли свестни и читави политици е тази партия , за да направят нов ГЕРБ в съответствие с новите предизвикателства на обстановката.
    В такава голяма партия не може всичките да са урсули .

    10:39 08.09.2026

  • 3 нннн

    2 1 Отговор
    Въртят-сучат, все Гюро гласят за балотаж. Пък, аз него не го виждам в челната тройка. Ще остане без бронзов медал даже.

    10:41 08.09.2026

  • 4 Има ни пак

    1 1 Отговор
    Абе, какво толкова ги коментирате ГЕРБ? На всички е ясно, че са със затихващи функции. Явно се цепят, защото на тиквата му намаляват възможностите да ги управлява със страх и да ги рекетира. Същото става и с ДПС.

    10:42 08.09.2026

  • 5 ГЕРБ

    0 1 Отговор
    е синоним на най-тежката престъпност! Крилата са с гьонсурат и без гьонсурат.......!

    10:50 08.09.2026

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