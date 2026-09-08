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МОН представя резултатите на българските ученици от международното изследване PISA

МОН представя резултатите на българските ученици от международното изследване PISA

8 Септември, 2026 07:34 734 2

  • министерство на образованието-
  • резултати-
  • изследване-
  • ученици-
  • 2025 г.

PISA се организира от 2000 г. от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е сред най-важните проучвания за развитието на образованието в света. То оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика.

МОН представя резултатите на българските ученици от международното изследване PISA - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката (МОН) ще представи днес резултатите на България от международното изследване PISA 2025, съобщават от novini.bg. Ще бъдат огласени основните изводи от данните, както и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати у нас, информират от пресцентъра на МОН.

Събитието ще се състои от 14:00 часа в ротондата на петия етаж в сградата на МОН.PISA се организира от 2000 г. от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е сред най-важните проучвания за развитието на образованието в света. То оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика.

В изследването през 2025 г. участват ученици от 91 държави.
Във всеки три- или четиригодишен цикъл акцентът пада върху една конкретна сфера, като за PISA 2025 това е природонаучната грамотност.

Тестът проверява до каква степен младите хора могат да обясняват природни и технологични явления научно, да тълкуват критично данни и доказателства, както и да оценяват достоверността на информацията при вземането на лични или обществени решения.


България
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