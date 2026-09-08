Красимир Каракачанов: Кандев политически не познава процесите

Крайната десница постигна исторически успех на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. "Алтернатива за Германия" спечели близо 44% от гласовете, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство.
"Звучен шамар" за политиката на Европейския съюз
"Камбаната за Европа бие отдавна. Само че настоящият олигархичнобюрократичен елит в Брюксел и европейските столици се прави, че не чува този сигнал. Естествено, това е закономерен резултат, въпреки опитите на цялата бюрокрация в ЕС, на цялата германска машина - правителството на Мерц, да уплаши хората, да пречи на кампанията на "Алтернатива за Германия". А случаят с дрона в Лайпциг е предизборен пропаганден ход. Какъв беше ефектът? От 41%, които социолозите даваха на "Алтернатива за Германия", те спечелиха с 44%", каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му гражданите на Германия очевидно не харесват този модел.
"Другата политическа формация, която проби в Саксония, е една крайно лява формация. Този протестен вот, ако го съберем, той е повече от 50%. Това е звучен шамар по политиката, която води целият Европейски съюз, като Германия продължава да е двигателят. Този шамар ще отекне и на изборите във Франция, където Марин Льо Пен води в социологическите изследвания. Европейците видяха, че тази олигархия, която ги управлява и им говори за върховенство на закона, потъпква техните интереси", допълни Каракачанов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той подчерта, че 24% от жителите на Берлин са родени извън ЕС.
Критики към Брюксел
"Въпреки дроновете и заплахите за Путин, резултатът е увеличение в полза на "Алтернатива за Германия". Целият този плач на Брюксел и на нашите псевдодемократи за солидарност с Германия, осъждаме е смешен. Защо не бяха солидарни с Германия, когато някой взриви Северен поток и нанесе на същата Германия загуби за стотици милиарди евро, и доведе до колапс германската икономика. Хората го виждат цялото това двуличие. Ще видим и резултатите в Австрия, Франция", подчерта гостът.
Лидерът на ВМРО обърна внимание и на мълчанието на Урсула фон дер Лайен след победата на "Алтернатива за Германия".
Подкрепата на ВМРО за Илияна Йотова
Попитан дали тази тенденция ще се отрази и на предстоящите президентски избори в България, той отговори: "Това е нашата мотивация, която аз и моите колеги имаме във ВМРО, да излезем в подкрепа на Илияна Йотова. В годините ние сме политически опоненти. През 2016 година бях трети като резултат на изборите, а Радев и Йотова спечелиха. Но когато сложиш политиците на масата - тези, които претендират да станат президенти, трябва да се замислим върху няколко неща".
Каракачанов смята, че светът върви към разширяване на конфликтите и затова е от изключително значение кой ще бъде новият държавен глава на България.
"Всеки един политик, който отстоява чужда политика или чужди интереси, за който една чужда столица е по-важна, отколкото мнението на българския народ, е вреден политик. За президент трябва да имаме улегнал човек със сериозен политически опит, човек, който проявява характер, а не хора, които за едно потупване по рамото са готови да вземат решения, без да отчитат интересите на собствения си народ", категоричен е той.
"Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е изключително грамотен човек. И ако трябва да го сравним с Кандев, е крайно несериозно. Той политически не познава процесите. Ако има балотаж, той ще бъде не защото Йотова няма да вземе процентите, а защото тактиката на ГЕРБ е хитра, те имат интерес от втори тур", заключи лидерът на ВМРО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агент
08:26 08.09.2026
2 Ъхъъъъ
Примерно Билла
08:26 08.09.2026
3 гюровамастия
08:27 08.09.2026
4 Фифи сладката
08:27 08.09.2026
5 честен ционист
08:28 08.09.2026
6 Наблюдател
С такива застъпници Йотова гори на изборите
Коментиран от #12
08:28 08.09.2026
7 зоро
08:29 08.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
08:31 08.09.2026
9 на село
08:32 08.09.2026
10 14/88
08:34 08.09.2026
11 Въй
08:35 08.09.2026
12 Това
До коментар #6 от "Наблюдател":не е лошо.
08:36 08.09.2026
13 Пустиня(к)
08:36 08.09.2026
14 Тоя
08:37 08.09.2026
15 Трол
08:40 08.09.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
08:40 08.09.2026
17 лют пипер
Коментиран от #19
08:43 08.09.2026
18 Емигрант
за какво става или не, защо не каже нещо за собственото си измамничество с паспорти например, а се занимава с мнение за друга персона ? Защо тези "умрели" български журналисти канят в студията "специалисти" под контрол да ви убеждават например със сравнения за цени с Франция, а не с Хърватска, Словакия или Чехия, вие в България на нивото на Франция ли сте или на Хърватия, за заплати например достигнахте ли нивото на Хърватия, че се оглеждате във Франция, защо например цените на горивата тук вече един месец падат всеки ден, при вас какво става намаляват ли или излизат разни "специалисти" да ви лъжат нагло защото знаят, че вие сте страхливи буболечки и само ще мрънкате по сайтовете и кротко ще приемате всичко с мишкуване ? До когато се навеждате тези политици-измамници ще ви третират като РОБИ !
08:52 08.09.2026
19 Ъъъъ
До коментар #17 от "лют пипер":Припомни ми на какъв висш военен пост е бил, моля?
08:54 08.09.2026
20 Доносникът Агент Иван!
08:55 08.09.2026
21 мъкаааа
08:57 08.09.2026
22 ВМРО
08:58 08.09.2026
23 Познава не познава все тая
09:01 08.09.2026