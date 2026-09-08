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Красимир Каракачанов: Кандев политически не познава процесите

Красимир Каракачанов: Кандев политически не познава процесите

8 Септември, 2026 08:24 664 23

  • красимир каракачанов-
  • георги кандев-
  • политически процеси

"Ако има балотаж, той ще бъде не защото Йотова няма да вземе процентите, а защото тактиката на ГЕРБ е хитра, те имат интерес от втори тур", заключи лидерът на ВМРО

Красимир Каракачанов: Кандев политически не познава процесите - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Крайната десница постигна исторически успех на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. "Алтернатива за Германия" спечели близо 44% от гласовете, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство.

"Звучен шамар" за политиката на Европейския съюз

"Камбаната за Европа бие отдавна. Само че настоящият олигархичнобюрократичен елит в Брюксел и европейските столици се прави, че не чува този сигнал. Естествено, това е закономерен резултат, въпреки опитите на цялата бюрокрация в ЕС, на цялата германска машина - правителството на Мерц, да уплаши хората, да пречи на кампанията на "Алтернатива за Германия". А случаят с дрона в Лайпциг е предизборен пропаганден ход. Какъв беше ефектът? От 41%, които социолозите даваха на "Алтернатива за Германия", те спечелиха с 44%", каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му гражданите на Германия очевидно не харесват този модел.

"Другата политическа формация, която проби в Саксония, е една крайно лява формация. Този протестен вот, ако го съберем, той е повече от 50%. Това е звучен шамар по политиката, която води целият Европейски съюз, като Германия продължава да е двигателят. Този шамар ще отекне и на изборите във Франция, където Марин Льо Пен води в социологическите изследвания. Европейците видяха, че тази олигархия, която ги управлява и им говори за върховенство на закона, потъпква техните интереси", допълни Каракачанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че 24% от жителите на Берлин са родени извън ЕС.

Критики към Брюксел
"Въпреки дроновете и заплахите за Путин, резултатът е увеличение в полза на "Алтернатива за Германия". Целият този плач на Брюксел и на нашите псевдодемократи за солидарност с Германия, осъждаме е смешен. Защо не бяха солидарни с Германия, когато някой взриви Северен поток и нанесе на същата Германия загуби за стотици милиарди евро, и доведе до колапс германската икономика. Хората го виждат цялото това двуличие. Ще видим и резултатите в Австрия, Франция", подчерта гостът.
Лидерът на ВМРО обърна внимание и на мълчанието на Урсула фон дер Лайен след победата на "Алтернатива за Германия".

Подкрепата на ВМРО за Илияна Йотова
Попитан дали тази тенденция ще се отрази и на предстоящите президентски избори в България, той отговори: "Това е нашата мотивация, която аз и моите колеги имаме във ВМРО, да излезем в подкрепа на Илияна Йотова. В годините ние сме политически опоненти. През 2016 година бях трети като резултат на изборите, а Радев и Йотова спечелиха. Но когато сложиш политиците на масата - тези, които претендират да станат президенти, трябва да се замислим върху няколко неща".

Каракачанов смята, че светът върви към разширяване на конфликтите и затова е от изключително значение кой ще бъде новият държавен глава на България.

"Всеки един политик, който отстоява чужда политика или чужди интереси, за който една чужда столица е по-важна, отколкото мнението на българския народ, е вреден политик. За президент трябва да имаме улегнал човек със сериозен политически опит, човек, който проявява характер, а не хора, които за едно потупване по рамото са готови да вземат решения, без да отчитат интересите на собствения си народ", категоричен е той.

"Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е изключително грамотен човек. И ако трябва да го сравним с Кандев, е крайно несериозно. Той политически не познава процесите. Ако има балотаж, той ще бъде не защото Йотова няма да вземе процентите, а защото тактиката на ГЕРБ е хитра, те имат интерес от втори тур", заключи лидерът на ВМРО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент

    4 6 Отговор
    Иван "политик" ?

    08:26 08.09.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    7 5 Отговор
    Няма значение!ще стане рекламен агент на някоя верига супермаркети
    Примерно Билла

    08:26 08.09.2026

  • 3 гюровамастия

    9 4 Отговор
    с кандева сме на меден месец 🌈 не ни притеснявайте

    08:27 08.09.2026

  • 4 Фифи сладката

    1 0 Отговор
    Ами тогава политически да се запознае с тях. - Здрасти,политически да се запознаем,о процес! И те така с всичките останали.

    08:27 08.09.2026

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор
    Може бъкел да не разбира от политика, обаче е идиален да подкара Ганчо към Военните окръжия.

    08:28 08.09.2026

  • 6 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Шкембе воевода пак се изхвърля, с надежда да лапне нещо от Радев.
    С такива застъпници Йотова гори на изборите

    Коментиран от #12

    08:28 08.09.2026

  • 7 зоро

    7 3 Отговор
    Тази фекална торба какво дири тук..?

    08:29 08.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 0 Отговор
    Кондьо познава фитнес процесите и е почетен член на нашия геь клуб в Лом.

    08:31 08.09.2026

  • 9 на село

    5 3 Отговор
    На този тлъстеняк какво му пречи г-н Кандев? Ще го съблича ,преглед ли да му прави?!?!

    08:32 08.09.2026

  • 10 14/88

    8 1 Отговор
    гульо и кондьо в момента обикалят сички геь клубове в страната за симпатизанти

    08:34 08.09.2026

  • 11 Въй

    1 3 Отговор
    "АзГъз"спечели близо 44% от гласовете, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство.

    08:35 08.09.2026

  • 12 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    не е лошо.

    08:36 08.09.2026

  • 13 Пустиня(к)

    2 1 Отговор
    Ваньо, бе, се са каним да та питам, на онаа снимка онова вода ли ти беше на потурите или са беше изпущил?

    08:36 08.09.2026

  • 14 Тоя

    3 0 Отговор
    кога беше министър, що ни рИва срещу ес.

    08:37 08.09.2026

  • 15 Трол

    2 4 Отговор
    Г-н Кандев е геополитически стратег от високо ниво.

    08:40 08.09.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    8 3 Отговор
    Толкова е закъсала педофилската общност, че опря до един неграмотен милиционер!😂 Стана за смях още при първото си интервю!😂

    08:40 08.09.2026

  • 17 лют пипер

    2 7 Отговор
    Кандев има политическа подготовка,той има висше,военно образование и политически науки е изучавал. Няма как да не познава процесите на политиката в страната. Все пак беше на висш,военен пост.

    Коментиран от #19

    08:43 08.09.2026

  • 18 Емигрант

    3 0 Отговор
    Абе българи в България до кога ще позволявате да ви будалкат в телевизии и радиа разни контролирани и вероятно НЕумни журналисти ? По всички канали които наблюдавам и са достъпни за чужбина се канят на интервюта такива като този на снимката измамници и политически тарикати, които ви мътят главите с познати едни и същи "хватки" на манипулация, къде беше този преди месец например, а излезе СЕГА педи избори за Президент да определя кой
    за какво става или не, защо не каже нещо за собственото си измамничество с паспорти например, а се занимава с мнение за друга персона ? Защо тези "умрели" български журналисти канят в студията "специалисти" под контрол да ви убеждават например със сравнения за цени с Франция, а не с Хърватска, Словакия или Чехия, вие в България на нивото на Франция ли сте или на Хърватия, за заплати например достигнахте ли нивото на Хърватия, че се оглеждате във Франция, защо например цените на горивата тук вече един месец падат всеки ден, при вас какво става намаляват ли или излизат разни "специалисти" да ви лъжат нагло защото знаят, че вие сте страхливи буболечки и само ще мрънкате по сайтовете и кротко ще приемате всичко с мишкуване ? До когато се навеждате тези политици-измамници ще ви третират като РОБИ !

    08:52 08.09.2026

  • 19 Ъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "лют пипер":

    Припомни ми на какъв висш военен пост е бил, моля?

    08:54 08.09.2026

  • 20 Доносникът Агент Иван!

    2 0 Отговор
    Не можеш да стъпиш на малкия му пръст, Торба с л на мазна!

    08:55 08.09.2026

  • 21 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Страхливи бубулечки,возещи се на плъхове.Дърпащи мишките за опашките,за по-висока скорост на движение.

    08:57 08.09.2026

  • 22 ВМРО

    2 0 Отговор
    Нали подкрепяте Президентката ?

    08:58 08.09.2026

  • 23 Познава не познава все тая

    3 0 Отговор
    Много хора подкрепят Кандев.

    09:01 08.09.2026

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