Красимир Каракачанов: Кандев политически не познава процесите

Крайната десница постигна исторически успех на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. "Алтернатива за Германия" спечели близо 44% от гласовете, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство.

"Звучен шамар" за политиката на Европейския съюз

"Камбаната за Европа бие отдавна. Само че настоящият олигархичнобюрократичен елит в Брюксел и европейските столици се прави, че не чува този сигнал. Естествено, това е закономерен резултат, въпреки опитите на цялата бюрокрация в ЕС, на цялата германска машина - правителството на Мерц, да уплаши хората, да пречи на кампанията на "Алтернатива за Германия". А случаят с дрона в Лайпциг е предизборен пропаганден ход. Какъв беше ефектът? От 41%, които социолозите даваха на "Алтернатива за Германия", те спечелиха с 44%", каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му гражданите на Германия очевидно не харесват този модел.

"Другата политическа формация, която проби в Саксония, е една крайно лява формация. Този протестен вот, ако го съберем, той е повече от 50%. Това е звучен шамар по политиката, която води целият Европейски съюз, като Германия продължава да е двигателят. Този шамар ще отекне и на изборите във Франция, където Марин Льо Пен води в социологическите изследвания. Европейците видяха, че тази олигархия, която ги управлява и им говори за върховенство на закона, потъпква техните интереси", допълни Каракачанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че 24% от жителите на Берлин са родени извън ЕС.

Критики към Брюксел

"Въпреки дроновете и заплахите за Путин, резултатът е увеличение в полза на "Алтернатива за Германия". Целият този плач на Брюксел и на нашите псевдодемократи за солидарност с Германия, осъждаме е смешен. Защо не бяха солидарни с Германия, когато някой взриви Северен поток и нанесе на същата Германия загуби за стотици милиарди евро, и доведе до колапс германската икономика. Хората го виждат цялото това двуличие. Ще видим и резултатите в Австрия, Франция", подчерта гостът.

Лидерът на ВМРО обърна внимание и на мълчанието на Урсула фон дер Лайен след победата на "Алтернатива за Германия".

Подкрепата на ВМРО за Илияна Йотова

Попитан дали тази тенденция ще се отрази и на предстоящите президентски избори в България, той отговори: "Това е нашата мотивация, която аз и моите колеги имаме във ВМРО, да излезем в подкрепа на Илияна Йотова. В годините ние сме политически опоненти. През 2016 година бях трети като резултат на изборите, а Радев и Йотова спечелиха. Но когато сложиш политиците на масата - тези, които претендират да станат президенти, трябва да се замислим върху няколко неща".

Каракачанов смята, че светът върви към разширяване на конфликтите и затова е от изключително значение кой ще бъде новият държавен глава на България.

"Всеки един политик, който отстоява чужда политика или чужди интереси, за който една чужда столица е по-важна, отколкото мнението на българския народ, е вреден политик. За президент трябва да имаме улегнал човек със сериозен политически опит, човек, който проявява характер, а не хора, които за едно потупване по рамото са готови да вземат решения, без да отчитат интересите на собствения си народ", категоричен е той.

"Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е изключително грамотен човек. И ако трябва да го сравним с Кандев, е крайно несериозно. Той политически не познава процесите. Ако има балотаж, той ще бъде не защото Йотова няма да вземе процентите, а защото тактиката на ГЕРБ е хитра, те имат интерес от втори тур", заключи лидерът на ВМРО.