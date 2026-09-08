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Асоциацията на прокурорите в България алармира за натиск и заплахи, свързани с избора на нов ВСС

Асоциацията на прокурорите в България алармира за натиск и заплахи, свързани с избора на нов ВСС

8 Септември, 2026 09:40 515 14

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  • асоциация на прокурорите

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността, казват още магистратите

Асоциацията на прокурорите в България алармира за натиск и заплахи, свързани с избора на нов ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).

Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за разправа с несъгласните.


Това се казва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България, изпратена до медиите. Ето и още от становището:

Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.

Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение.

Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.

Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.

Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните.

ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    КОГАТО ХОРАТА ПОДЦЕНЯВАТ НАУКАТА, ТЕ ПОДЦЕНЯВАТ И РИСКОВЕТЕ.
    ДНЕС, С ЧАСТИЧНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И АВТОНОМНИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ПО НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ.
    АКО НЯКОЙ РАЗГНЕВЕН БЪЛГАРИН, ВЛАДЕЕЩ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ, РЕШИ ДА НАСОЧИ МАШИНА СРЕЩУ АЛЧЕН ПОЛИТИК, ТОВА НЕ БИ БИЛО ПРОБЛЕМ.
    ДРОНИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ИЛИ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, НАВИГАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ.
    ТОВА Е СЕРИОЗЕН ВЪПРОС.

    Коментиран от #10

    09:47 08.09.2026

  • 3 12 500 еврака

    5 0 Отговор
    заплатка

    Коментиран от #5

    09:48 08.09.2026

  • 4 Шапкаря

    5 0 Отговор
    Оставете ни да живуркаме както до сега ,ние сме само едни малки джуджета.

    09:56 08.09.2026

  • 5 Феликс Дж

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "12 500 еврака":

    Само това ли е?

    09:57 08.09.2026

  • 6 Някой си

    2 0 Отговор
    Прокурватурата си я знаем......

    10:01 08.09.2026

  • 7 Еди Мърфи

    0 0 Отговор
    "Смяна на местата".

    10:04 08.09.2026

  • 8 Асоциацията на прокурорите в България

    4 1 Отговор
    Не сме осъдили нито един престъпник, но взимаме 12500 евро месечна заплата без ежемесечните добавки под масата от "преборените" олигарси.

    10:04 08.09.2026

  • 9 тога

    3 1 Отговор
    Това са същите,които бранеха и защитаваха Иван Гешев и Сарафов!
    Малко чест и достойнство!

    Коментиран от #11

    10:07 08.09.2026

  • 10 Натиск ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Сарафов, Гешев и Цацаров на подсъдимата скамейка. Веднага! Затвор и за тримата.

    10:08 08.09.2026

  • 11 Ще те допълня

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "тога":

    И същите са слуги на простата герберска Тиква Борисов и Пеевски.

    10:09 08.09.2026

  • 12 Представяте си, тия щом се

    3 1 Отговор
    Натискат един друг и се заплашват, какво правят с хората, обърнали се към тях за справедливост.
    А всъщност, защо не се казва кои са били натискани?
    Да ги видим, че за някои прокурори се носчт какви ли не отвратителни истории!
    Асоциацията на прокурорите е като Камарата на следователите- напълно ЗАВИСИМИ от сионите на деня!
    Айде, чао!

    10:09 08.09.2026

  • 13 тикви

    0 0 Отговор
    Крадецът вика дръжте крадеца!

    10:12 08.09.2026

  • 14 Да се изгонят всички

    0 0 Отговор
    Които взимат и пенсия и заплата. Никакви обезщетения? За какво ги обезщетяват? За това, че са рискували живота си за народа, или са претърпяли тежки инциденти по време на работа?
    Срамота!

    10:15 08.09.2026

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