Асоциацията на прокурорите в България алармира за натиск и заплахи, свързани с избора на нов ВСС

До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).
Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за разправа с несъгласните.
Това се казва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България, изпратена до медиите. Ето и още от становището:
Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.
Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение.
Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.
Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.
Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.
Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните.
ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
ДНЕС, С ЧАСТИЧНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И АВТОНОМНИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ПО НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ.
АКО НЯКОЙ РАЗГНЕВЕН БЪЛГАРИН, ВЛАДЕЕЩ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ, РЕШИ ДА НАСОЧИ МАШИНА СРЕЩУ АЛЧЕН ПОЛИТИК, ТОВА НЕ БИ БИЛО ПРОБЛЕМ.
ДРОНИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ИЛИ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, НАВИГАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ.
ТОВА Е СЕРИОЗЕН ВЪПРОС.
Коментиран от #10
09:47 08.09.2026
3 12 500 еврака
Коментиран от #5
09:48 08.09.2026
4 Шапкаря
09:56 08.09.2026
5 Феликс Дж
До коментар #3 от "12 500 еврака":Само това ли е?
09:57 08.09.2026
6 Някой си
10:01 08.09.2026
7 Еди Мърфи
10:04 08.09.2026
8 Асоциацията на прокурорите в България
10:04 08.09.2026
9 тога
Малко чест и достойнство!
Коментиран от #11
10:07 08.09.2026
10 Натиск ли?
До коментар #2 от "Овчар":Сарафов, Гешев и Цацаров на подсъдимата скамейка. Веднага! Затвор и за тримата.
10:08 08.09.2026
11 Ще те допълня
До коментар #9 от "тога":И същите са слуги на простата герберска Тиква Борисов и Пеевски.
10:09 08.09.2026
12 Представяте си, тия щом се
А всъщност, защо не се казва кои са били натискани?
Да ги видим, че за някои прокурори се носчт какви ли не отвратителни истории!
Асоциацията на прокурорите е като Камарата на следователите- напълно ЗАВИСИМИ от сионите на деня!
Айде, чао!
10:09 08.09.2026
13 тикви
10:12 08.09.2026
14 Да се изгонят всички
Срамота!
10:15 08.09.2026