"Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога"

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас изрази тревога след победата на дясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на изборите в Саксония-Анхалт, съобщава литовският информационен канал LRT, предава News.bg.
„Просто се страхувам, че може да се събудим в ситуация, в която не сме направили достатъчно, за да предотвратим заплахите и да се защитим. Но, разбира се, самите германски граждани, като демократична страна, трябва да направят свой собствен избор“, заяви Калас след среща с литовския премиер Миндаугас Синкявичюс.
Тя заяви, че партиите, които според нея игнорират предупрежденията ѝ за руската заплаха, продължават да засилват позициите си.
„В същото време партии, които в известен смисъл са слепи за тази заплаха и казват, че не трябва да правим нищо по въпроса, защото не е наша работа, засилват позициите си“, заяви ръководителят на европейската дипломация.
АзГ спечели с 43,8% от гласовете
На изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт на 6 септември АзГ получи 43,8% от гласовете.
Управляващият Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, който постави акцент върху увеличаването на военните разходи, получи 17,2%.
На пресконференция на 7 септември Мерц призна, че резултатът представлява най-тежкото поражение на ХДС на избори от десетилетия.
Той заяви също, че резултатът от вота ще има международни последици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не бре мадам , не е повод за тревога
Коментиран от #8, #51
10:56 08.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #34
10:56 08.09.2026
3 Голяма е
Коментиран от #6, #10, #12, #19, #36, #37, #58, #65, #69, #71, #77, #78
10:57 08.09.2026
4 Хе хе...
10:58 08.09.2026
5 На Кая ездача
10:58 08.09.2026
6 ......-
До коментар #3 от "Голяма е":С какви ментални отклонения си ?
10:58 08.09.2026
7 Припари ли ви?
10:59 08.09.2026
8 Нищо лично просто бизнес
До коментар #1 от "Не бре мадам , не е повод за тревога":През лятото на 2023 г. естонски медии разкриват, че логистичната компания Stark Logistics, в която съпругът ѝ Арво Халик притежава дял, продължава да обслужва дейността на друга фирма с бизнес в Русия след началото на войната в Украйна
Коментиран от #57
10:59 08.09.2026
9 Кайчето
10:59 08.09.2026
10 От клуба на Соломон
До коментар #3 от "Голяма е":Печелиш парче пица . Но другия път го напиши така , все едно си вярваш !
11:00 08.09.2026
11 Георги
11:01 08.09.2026
12 Умрех от смех
До коментар #3 от "Голяма е":Очевидно е на твоето интелектуално равнище.
11:01 08.09.2026
13 Зевзек
11:02 08.09.2026
14 Ще ти одрусат
11:03 08.09.2026
15 Моряка
11:03 08.09.2026
16 Пенчо
Коментиран от #17
11:05 08.09.2026
17 Георги
До коментар #16 от "Пенчо":по-скоро се тревожи, че ще остане без доходи. Ако искаше да работи нямаше да е там.
11:07 08.09.2026
18 хининков
11:07 08.09.2026
19 Баце,
До коментар #3 от "Голяма е":Последно чух подобни скучни лафове на село от другаря Тонев, местния партиен секретар преди прожекцията на филма "тайната на дяволското оръжие" в лятното кино. Беше през далечната 1984г.
Ти сигурно си синът му, но да знаеш, че татко ти се справяше доста по добре, пък дори не си беше сменил пола.
11:07 08.09.2026
20 Търновец
11:07 08.09.2026
21 гошо
11:09 08.09.2026
22 Грую
Коментиран от #49
11:10 08.09.2026
23 От Магдебург
11:10 08.09.2026
24 Софиянец
11:11 08.09.2026
25 Айде
Коментиран от #27
11:11 08.09.2026
26 Нексус
11:14 08.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 нннн
11:15 08.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лопата Орешник
11:16 08.09.2026
31 Долу ЕС
11:19 08.09.2026
32 Баш Хайдутин и действащ комунист
11:21 08.09.2026
33 Гоуст
11:21 08.09.2026
34 не е ясно за кой Радев говориш,
До коментар #2 от "честен ционист":но СИЛНО ГРЕШИШ, че генерал Румен Радев не знае руски на задоволително ниво поне. Знаеш къде се е учил и служил - във Варшавския договор, който честните политици от Източна Европа закриха срещу обещанието и неизпълнението и натото да бъде закрито. А не сега да рънчи война след война по света, за да се намира на работа, по-конкретно да убива хора.
За свещената ти простота няма извинение. Поне не се тикай да пишеш глупости.
11:21 08.09.2026
35 Повод е за
11:23 08.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 бай Ставри
До коментар #3 от "Голяма е":Страхотен виц ! Имаш + от мен.
11:26 08.09.2026
38 Нали това е целта
11:27 08.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бъдеще
11:28 08.09.2026
41 литовският информационен канал LRT
11:29 08.09.2026
42 За кого е опасността, кайо?
Аз казвам: Внучка на човек от СС, дъщеря на такъв от КПСС, самата тя дребна та ситна като експерт в държавата със столица Естония (няма и 1.2 млн.) ни сипе ЗЛОСТНА и зелена необоснована и вредна злоба към Русия. Да гледа да не се задави! Отдавна трябва да бъде свалена от този пост, нали натам бяха тръгнали нещата, или ще изчакат пълния си позор с акушерката - урсулата/мечката?
11:29 08.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Смешник
11:31 08.09.2026
45 гочето
Путин ше те уреди за снаха на едни чеченски овчари. Петима братя са, бедни, но пък много потентни!
Гладна няма да останеш!
11:33 08.09.2026
46 Зеления
А вчера Тръмп пусна в профила си нова актуализирана карта на света, в която оцвети с американското знаме освен Канада и Гренландия, вече и Мексико, а най-важното за Европа - оцвети и има апетити и за Исландия.
Всеки ден неговите мераци за нови територии в Европа се увеличават, а Урсула му плаща пари за американско оръжие и за високи мита.
Уважаеми ЕС, заплахата не е от Изток, тя идва много бързо от Запад и вашия така наречен съюзник.
11:34 08.09.2026
47 Логичен успех на АзГ
11:38 08.09.2026
48 Така Така
11:38 08.09.2026
49 Така Така
До коментар #22 от "Грую":Да но от злоба та задна така ще пръхти :))))
11:42 08.09.2026
50 Пука ми за притесненията
11:42 08.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 "ЗАПАДА" нали беше единен бре
11:44 08.09.2026
53 кая
11:44 08.09.2026
54 Край на боклуците като вас
11:44 08.09.2026
55 Доктор
11:45 08.09.2026
56 И тая
11:45 08.09.2026
57 Е хайде сега, на всеки
До коментар #8 от "Нищо лично просто бизнес":може да се случи да е русофоб, t-ъп като на слона задницата и съпругът да прави бизнес с Русия.
11:47 08.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 не може да бъде
11:51 08.09.2026
60 Странна глупост
11:56 08.09.2026
61 знаещ
12:00 08.09.2026
62 Еврококошарник
12:02 08.09.2026
63 Васил
Отврат!
12:06 08.09.2026
64 Ехааааааа
12:09 08.09.2026
65 Баланс
До коментар #3 от "Голяма е":Какви русофили тази е номенклатурна пръчка и преди и сега Баща и виден номенклатурен кадър на КПСС. По майчина линия сутрудничат на германците през 1941 до 1944 и после пратени в Сибир за това. Тази жена е в двете крайности и е неподходяща за този пост. Действията и са като в сапунен сериал малко и са продиктувани от омраза по лични причини. Тук трябва балансиран политик не такъв като нея
12:12 08.09.2026
66 Калина Белополска
12:15 08.09.2026
67 1./ Просто
3./ Изключително просто
4./ Кая Калас
12:16 08.09.2026
68 Естествено
12:17 08.09.2026
69 Хайо
До коментар #3 от "Голяма е":Щом тази е умна си те представям теб:)))
12:18 08.09.2026
70 Фаш-кия
12:20 08.09.2026
71 Глупак с ИИ
До коментар #3 от "Голяма е":Тя и херингата има гръбнак, а пък акулите нямат. Затова и мазните мекотели са толкова впечатлени.
12:20 08.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Григор
Щом Кая Калас се тревожи, значи нещата са добре. Елементарно Уотсън!
12:36 08.09.2026
74 Анонимен
12:39 08.09.2026
75 А ГДЕ
12:46 08.09.2026
76 Малкия Стоянчо
12:48 08.09.2026
77 Умните ?
До коментар #3 от "Голяма е":Ако вие сте умните , жалко за човечеството !
Наследници на фашисти изграждали лагери за убийства на хора в космически мащаби .
Нови процеси и смъртни присъди за сегашната либерална измет .
12:59 08.09.2026
78 Пробвай с билки
До коментар #3 от "Голяма е":Медицината е безсилна .
13:00 08.09.2026