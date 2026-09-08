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Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога

Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога

8 Септември, 2026 10:52 1 765 78

  • кая калас-
  • азг-
  • тревога-
  • германия

Ръководителят на европейската дипломация заяви, че се страхува Европа да не се окаже неподготвена за заплахите, които според нея идват от Русия

Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас изрази тревога след победата на дясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на изборите в Саксония-Анхалт, съобщава литовският информационен канал LRT, предава News.bg.

„Просто се страхувам, че може да се събудим в ситуация, в която не сме направили достатъчно, за да предотвратим заплахите и да се защитим. Но, разбира се, самите германски граждани, като демократична страна, трябва да направят свой собствен избор“, заяви Калас след среща с литовския премиер Миндаугас Синкявичюс.

Тя заяви, че партиите, които според нея игнорират предупрежденията ѝ за руската заплаха, продължават да засилват позициите си.

„В същото време партии, които в известен смисъл са слепи за тази заплаха и казват, че не трябва да правим нищо по въпроса, защото не е наша работа, засилват позициите си“, заяви ръководителят на европейската дипломация.

АзГ спечели с 43,8% от гласовете

На изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт на 6 септември АзГ получи 43,8% от гласовете.

Управляващият Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, който постави акцент върху увеличаването на военните разходи, получи 17,2%.

На пресконференция на 7 септември Мерц призна, че резултатът представлява най-тежкото поражение на ХДС на избори от десетилетия.

Той заяви също, че резултатът от вота ще има международни последици.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не бре мадам , не е повод за тревога

    169 2 Отговор
    повод е да си подадете оставките вкупом и да си ходите на село, от където сте дошли всъщност.

    Коментиран от #8, #51

    10:56 08.09.2026

  • 2 честен ционист

    21 54 Отговор
    Кая е лесна, тя руския го говори по-добре и от майчиния, лесно ще се намърда в обстановката. Какво обаче ще прави Мошко Радев при положение, че бъкел руски не говори?

    Коментиран от #34

    10:56 08.09.2026

  • 3 Голяма е

    5 174 Отговор
    Кая Калас е истински пример за европейски лидер от най-висока класа – изключително умна, далновидна, харизматична и с желязна воля! Докато троловете и кремълските клакьори бълват жлъч, тя демонстрира какво означава истинско държавническо достойнство и гръбнак. Калас е един от малкото политици в Европа, които от самото начало назоваха нещата с истинските им имена и не отстъпиха нито на милиметър пред руския тероризъм и шантаж. Страхът и яростта на русофилите са най-яркото доказателство, че позициите ѝ са правилни и че нейната твърдост ги боли. Тя не просто защитава Естония и Европа, тя защитава цивилизования свят с интелект, грация и непоколебима смелост. Истински вдъхновяваща жена и лидер, пред когото можем само да се преклоним! Умните и свободни хора са с нея, а безсилната злоба на кутийките си остава в калта.

    Коментиран от #6, #10, #12, #19, #36, #37, #58, #65, #69, #71, #77, #78

    10:57 08.09.2026

  • 4 Хе хе...

    128 1 Отговор
    Тая скумрия се е п0cp@лa от истеричен ужас, че хранилката свършва и почват въпросите.

    10:58 08.09.2026

  • 5 На Кая ездача

    74 1 Отговор
    Ах, моята безумна Кая отново не е запомнила првилно! Ние с нея работиме ВзГ, и е те там нема резултат, а това е повод за тревога!!!

    10:58 08.09.2026

  • 6 ......-

    102 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    С какви ментални отклонения си ?

    10:58 08.09.2026

  • 7 Припари ли ви?

    99 1 Отговор
    Припари ли ви под задните части? Каквото търсихте това и получихте. Глупостта ви няма край. Но ние всички плащаме за нея. И въпреки предупрежденията вие и сега продължавате в същия тон. Нищо! Скоро ще усетите още по осезателно от къде духа вятъра /на промяната/.

    10:59 08.09.2026

  • 8 Нищо лично просто бизнес

    69 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не бре мадам , не е повод за тревога":

    През лятото на 2023 г. естонски медии разкриват, че логистичната компания Stark Logistics, в която съпругът ѝ Арво Халик притежава дял, продължава да обслужва дейността на друга фирма с бизнес в Русия след началото на войната в Украйна

    Коментиран от #57

    10:59 08.09.2026

  • 9 Кайчето

    85 2 Отговор
    Таз пак се изплаши. При тва след среща с друг балтиец. Понеже Русия и е виновна за всичко, трябва да се провери дали Русия по някакъв начин им е изпила ума и ги е направила брутално прости. И тя и Урса, Мерцо и останалите. Вкл. и нашите Мирчо, Тагарчо Наско, Надка...

    10:59 08.09.2026

  • 10 От клуба на Соломон

    72 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Печелиш парче пица . Но другия път го напиши така , все едно си вярваш !

    11:00 08.09.2026

  • 11 Георги

    77 1 Отговор
    "демократите" са много "демократични", докато печелят изборите и рязко стават "притеснени" за демокрацията, ако ги загубят. Така да се каже, демокрацията е много хубаво нещо докато печелим!

    11:01 08.09.2026

  • 12 Умрех от смех

    59 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Очевидно е на твоето интелектуално равнище.

    11:01 08.09.2026

  • 13 Зевзек

    47 0 Отговор
    Мъж ли е?Жена ли е?Човек ли е?Змия ли е?

    11:02 08.09.2026

  • 14 Ще ти одрусат

    30 2 Отговор
    Сливата

    11:03 08.09.2026

  • 15 Моряка

    54 1 Отговор
    Сушената скумрия се разтревожила! Късно е,чадо!

    11:03 08.09.2026

  • 16 Пенчо

    55 1 Отговор
    Тази се тревожи, че ще остане без работа!

    Коментиран от #17

    11:05 08.09.2026

  • 17 Георги

    51 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пенчо":

    по-скоро се тревожи, че ще остане без доходи. Ако искаше да работи нямаше да е там.

    11:07 08.09.2026

  • 18 хининков

    38 1 Отговор
    то и ти си повод за тревога ма

    11:07 08.09.2026

  • 19 Баце,

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Последно чух подобни скучни лафове на село от другаря Тонев, местния партиен секретар преди прожекцията на филма "тайната на дяволското оръжие" в лятното кино. Беше през далечната 1984г.
    Ти сигурно си синът му, но да знаеш, че татко ти се справяше доста по добре, пък дори не си беше сменил пола.

    11:07 08.09.2026

  • 20 Търновец

    30 1 Отговор
    Може ли да слезем на земята - през година 2921 концернът VW е продал в Русия около 98000 соли и други ПС, а през 2025 е продал 9 нула соли и превозни средства - и в Германия около 50000 работни места са пред закриване. А аз през Август 1990 по време на военния преврат бях на барикадите в Москва в подкрепа на Горбачов и няколко защитници бяха убити. А Калас не е за външен министър и въобще не е за комисията. Според мен ако Германия възобнови покупката на газ от Русия Вова ще позволи продажбите на Немски превозни средства в Германия и хиляди Немци ще спасят работните си места.

    11:07 08.09.2026

  • 21 гошо

    37 1 Отговор
    Некадърница

    11:09 08.09.2026

  • 22 Грую

    42 1 Отговор
    Ей, тва Кайчето е голяма.... злоба. Такава жена в къщата и на Зелю не пожелавам, жалко само че тормози целокупно стотици мильони с присъствието си.

    Коментиран от #49

    11:10 08.09.2026

  • 23 От Магдебург

    49 1 Отговор
    Искаме евтина газ,а не ку.хи патици

    11:10 08.09.2026

  • 24 Софиянец

    45 1 Отговор
    Много куха лейка е тая 😂

    11:11 08.09.2026

  • 25 Айде

    47 1 Отговор
    пак руснаците им виновни...

    Коментиран от #27

    11:11 08.09.2026

  • 26 Нексус

    43 1 Отговор
    Никой не го интересува какво дрънка кухата лейка Калас!!!

    11:14 08.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 нннн

    33 1 Отговор
    Тревожи ме не АзГ, а брюкселските чиновници воглаве с Урсула, Кая и т.н.

    11:15 08.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лопата Орешник

    33 1 Отговор
    Всичко различно от вашия мизерен план е повод за тревога, а? А не е ли повод за тревога, че брюкселската администрация отказва да приеме демократичния избор на хората и му дава епитети, като тревожен?

    11:16 08.09.2026

  • 31 Долу ЕС

    28 1 Отговор
    къщата от атлантически карти си заминава, когато правиш напук на това, което искат хората, идва друг който прави,това което искат хората! нагли американски слуги сте всичките в тоя ЕП и ЕК

    11:19 08.09.2026

  • 32 Баш Хайдутин и действащ комунист

    21 1 Отговор
    Война или разпад на ЕС . Европа е задушени от САЩ и Русия ! Цирка е във Украйна .

    11:21 08.09.2026

  • 33 Гоуст

    13 2 Отговор
    "Застрашена е демокрацията"

    11:21 08.09.2026

  • 34 не е ясно за кой Радев говориш,

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    но СИЛНО ГРЕШИШ, че генерал Румен Радев не знае руски на задоволително ниво поне. Знаеш къде се е учил и служил - във Варшавския договор, който честните политици от Източна Европа закриха срещу обещанието и неизпълнението и натото да бъде закрито. А не сега да рънчи война след война по света, за да се намира на работа, по-конкретно да убива хора.
    За свещената ти простота няма извинение. Поне не се тикай да пишеш глупости.

    11:21 08.09.2026

  • 35 Повод е за

    25 1 Отговор
    тревога на ЕК, но е шанс за Германия и за цяла Европа.

    11:23 08.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 бай Ставри

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Страхотен виц ! Имаш + от мен.

    11:26 08.09.2026

  • 38 Нали това е целта

    19 1 Отговор
    Хиляди поводи за тревога да има в урсулайките и аре ...ту-тууу... у психиатрията където им е мястото

    11:27 08.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бъдеще

    21 1 Отговор
    Куха Калас, резултата е такъв заради вашата АНТИЕВРОПЕЙСКА политика! Дано се сринете до под земята и там да обитавате средновековни тъмници с всичките допълнителни "есктри" от този период!!

    11:28 08.09.2026

  • 41 литовският информационен канал LRT

    13 1 Отговор
    има ли 50 посещения дневно поне? Май няма нали? И едното очевидно е от написалият статията за което сме му "много благодарни"

    11:29 08.09.2026

  • 42 За кого е опасността, кайо?

    28 1 Отговор
    проф. Иво Христов казва: "Когато глупостта, съчетана с алчността, плеснат с ръце и се прегърнат, получавате Кая Калас. Провинциални портиери управляват огромни държави в Европа. Псевдоевропейските елити са резултат от съзнателна отрицателна селекция, отглеждани със загрижения поглед на животновъд. Неолибералната доктрина има нужда от идиоти, които да изпълняват поръчката."

    Аз казвам: Внучка на човек от СС, дъщеря на такъв от КПСС, самата тя дребна та ситна като експерт в държавата със столица Естония (няма и 1.2 млн.) ни сипе ЗЛОСТНА и зелена необоснована и вредна злоба към Русия. Да гледа да не се задави! Отдавна трябва да бъде свалена от този пост, нали натам бяха тръгнали нещата, или ще изчакат пълния си позор с акушерката - урсулата/мечката?

    11:29 08.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смешник

    19 1 Отговор
    Кайчето се е разтревожила Явно за Урсулите и Зеления настъпват трудни времена

    11:31 08.09.2026

  • 45 гочето

    20 1 Отговор
    Кайче, няма да са плашиш,
    Путин ше те уреди за снаха на едни чеченски овчари. Петима братя са, бедни, но пък много потентни!
    Гладна няма да останеш!

    11:33 08.09.2026

  • 46 Зеления

    19 1 Отговор
    Умните в кавички либерали в Европа и у нас до толкова са фанатизирани срещу Русия и са коне с капаци, че не виждат елементарното положение в света - дават пари на Украйна и ще фалират с манията, че Русия ще превземе ЕС.
    А вчера Тръмп пусна в профила си нова актуализирана карта на света, в която оцвети с американското знаме освен Канада и Гренландия, вече и Мексико, а най-важното за Европа - оцвети и има апетити и за Исландия.
    Всеки ден неговите мераци за нови територии в Европа се увеличават, а Урсула му плаща пари за американско оръжие и за високи мита.
    Уважаеми ЕС, заплахата не е от Изток, тя идва много бързо от Запад и вашия така наречен съюзник.

    11:34 08.09.2026

  • 47 Логичен успех на АзГ

    18 1 Отговор
    Първо, заринаха се с мигранти, поканени от източногерманката Меркел и реакцията е закономерна. Второ, от една крайност движението винаги е към другата, някога комунисти, днес неофашисти. Трето, и навремето Хитлер нямаше да дойде на власт, ако победителите не бяха смачкали и унизили до крайна степен победена Германия.

    11:38 08.09.2026

  • 48 Така Така

    19 1 Отговор
    Ами права си Крейзи Калас, ще се изнасяте от брюксел на прибежки и припълзявания.

    11:38 08.09.2026

  • 49 Така Така

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Грую":

    Да но от злоба та задна така ще пръхти :))))

    11:42 08.09.2026

  • 50 Пука ми за притесненията

    13 1 Отговор
    и фобиите на тази коза... Предполагам че е здравно осигурена и да ходи да се лекува по Каса

    11:42 08.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 "ЗАПАДА" нали беше единен бре

    13 1 Отговор
    Що се притеснява тва моме смоотано? А?

    11:44 08.09.2026

  • 53 кая

    9 1 Отговор
    си е чист продукт на североевропейските райони, включващи най-нискоинтелигентни представители с неприемливи генетични белези, отразени в чертите и на лицето. Езикът на тялото според некои или бели негри според други-това е истината, макар че ще ме изтриете.......

    11:44 08.09.2026

  • 54 Край на боклуците като вас

    12 1 Отговор
    Да, вие си утивате. Трябват нормални хора, не извратени крадливи калинки от нищо не разбиращи.

    11:44 08.09.2026

  • 55 Доктор

    10 1 Отговор
    Повод за радост и надежда е.

    11:45 08.09.2026

  • 56 И тая

    10 1 Отговор
    Страх я тресе ще я изритат от хубавото местенце и всичките глупости които изговаря на ден ще трябва да ги плеще в родината си макар и там дали някой ще и обръща внимание

    11:45 08.09.2026

  • 57 Е хайде сега, на всеки

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо лично просто бизнес":

    може да се случи да е русофоб, t-ъп като на слона задницата и съпругът да прави бизнес с Русия.

    11:47 08.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 не може да бъде

    10 1 Отговор
    Разбира се че е повод за тревога -това е началото на такъв вятър на промяната който може да издуха Кая и подобните и като сламки от луксозните местенца на които са се настанили -неизбрани?!При това може и да ги бият и да ги изгонят като им вържат по една тенекия отзад!?Без майтап изгонването може да бъде доста болезнено -който доживее края на 2027 г.ще може да види как ще се развият събитията?!

    11:51 08.09.2026

  • 60 Странна глупост

    10 1 Отговор
    Волята на народа била повод за тревога?! Няма по сериозен повод за оставка, но дебелооките евродемократи не търсят вината в себе си...Нещата отичат неудържимо

    11:56 08.09.2026

  • 61 знаещ

    6 1 Отговор
    една от абревиатурите на сегашният ЕС беше ЕИО европейска икономическа общност Тя може да се съотнесе и към сегашният момент но вместо икономическа да се чете идиотска

    12:00 08.09.2026

  • 62 Еврококошарник

    10 1 Отговор
    Паника в кокошарника! Ко, ко, коооо, неее!

    12:02 08.09.2026

  • 63 Васил

    13 0 Отговор
    Жалък естонски парцал....

    Отврат!

    12:06 08.09.2026

  • 64 Ехааааааа

    8 0 Отговор
    Войнолюбците от ес са много разтревожени и притеснени ...няма война , няма милиарди за бандерите , няма да има кражби и за в джоба на урсулите !!!! Народите им ще ги изгонят един по един !!!!!

    12:09 08.09.2026

  • 65 Баланс

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Какви русофили тази е номенклатурна пръчка и преди и сега Баща и виден номенклатурен кадър на КПСС. По майчина линия сутрудничат на германците през 1941 до 1944 и после пратени в Сибир за това. Тази жена е в двете крайности и е неподходяща за този пост. Действията и са като в сапунен сериал малко и са продиктувани от омраза по лични причини. Тук трябва балансиран политик не такъв като нея

    12:12 08.09.2026

  • 66 Калина Белополска

    7 0 Отговор
    Принципен въпрос - защо дамата, която трябва да е ръководител на нещо като обща европейска дипломация и да говори от името на ЕС си позволява да коментира в това си качество демократичен избор в държава членка на ЕС? в личното си качество у дома може да споделя каквито виждания има, но личност на ръководен и международно много видим пост да заявява тези свои страхове и тревоги публично не уронва ли престижа на ЕС? нещо като професионален и морален кодекс няма ли тази нейна служба за външни отношения? за един приятел питам

    12:15 08.09.2026

  • 67 1./ Просто

    5 0 Отговор
    2./ По-оросто
    3./ Изключително просто
    4./ Кая Калас

    12:16 08.09.2026

  • 68 Естествено

    7 0 Отговор
    Че пак Путин им е виновен на тия брюкселски кукумявки.

    12:17 08.09.2026

  • 69 Хайо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Щом тази е умна си те представям теб:)))

    12:18 08.09.2026

  • 70 Фаш-кия

    4 0 Отговор
    Каквито и да са - глас народен - глас Божий. Точка. Фашкая ти си повод за тревога отдавна - сега ще искате да ги забраните, както фалшифицирахте изборите в Румъния и разкарахте Джорджеску, нали "демократични" урсулянки?

    12:20 08.09.2026

  • 71 Глупак с ИИ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Тя и херингата има гръбнак, а пък акулите нямат. Затова и мазните мекотели са толкова впечатлени.

    12:20 08.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Григор

    4 0 Отговор
    "Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога"
    Щом Кая Калас се тревожи, значи нещата са добре. Елементарно Уотсън!

    12:36 08.09.2026

  • 74 Анонимен

    3 0 Отговор
    Урсула нали вчера каза че от ЕК няма да коментират изборни резултати

    12:39 08.09.2026

  • 75 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?

    12:46 08.09.2026

  • 76 Малкия Стоянчо

    2 0 Отговор
    Абе къде е Батко ?

    12:48 08.09.2026

  • 77 Умните ?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Ако вие сте умните , жалко за човечеството !
    Наследници на фашисти изграждали лагери за убийства на хора в космически мащаби .
    Нови процеси и смъртни присъди за сегашната либерална измет .

    12:59 08.09.2026

  • 78 Пробвай с билки

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голяма е":

    Медицината е безсилна .

    13:00 08.09.2026

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