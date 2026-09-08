"Кая Калас: Резултатът на АзГ в Саксония-Анхалт е повод за тревога"

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас изрази тревога след победата на дясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на изборите в Саксония-Анхалт, съобщава литовският информационен канал LRT, предава News.bg.

„Просто се страхувам, че може да се събудим в ситуация, в която не сме направили достатъчно, за да предотвратим заплахите и да се защитим. Но, разбира се, самите германски граждани, като демократична страна, трябва да направят свой собствен избор“, заяви Калас след среща с литовския премиер Миндаугас Синкявичюс.

Тя заяви, че партиите, които според нея игнорират предупрежденията ѝ за руската заплаха, продължават да засилват позициите си.

„В същото време партии, които в известен смисъл са слепи за тази заплаха и казват, че не трябва да правим нищо по въпроса, защото не е наша работа, засилват позициите си“, заяви ръководителят на европейската дипломация.

АзГ спечели с 43,8% от гласовете

На изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт на 6 септември АзГ получи 43,8% от гласовете.

Управляващият Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, който постави акцент върху увеличаването на военните разходи, получи 17,2%.

На пресконференция на 7 септември Мерц призна, че резултатът представлява най-тежкото поражение на ХДС на избори от десетилетия.

Той заяви също, че резултатът от вота ще има международни последици.