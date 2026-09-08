Днес трябва да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за президент

Днес е предпоследният ден за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. ЦИК ще приема документи до 17:00 часа на 9 септември.

Очаква се днес да стане ясно и дали ГЕРБ ще участва със собствен кандидат за президент, припомнят от "Фокус". Лидерът на партията Бойко Борисов заяви преди дни, че не е убеден, че формацията трябва да издига свой претендент за държавен глава.

"Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не", каза Борисов преди дни в Арбанаси.

Документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов.

Междувременно инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират за участие във вота. Очаква се още днес да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Също така в четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев.

Регистрираните участници разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. На следващия ден ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината.