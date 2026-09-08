Днес трябва да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за президент

Днес е предпоследният ден за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. ЦИК ще приема документи до 17:00 часа на 9 септември.
Очаква се днес да стане ясно и дали ГЕРБ ще участва със собствен кандидат за президент, припомнят от "Фокус". Лидерът на партията Бойко Борисов заяви преди дни, че не е убеден, че формацията трябва да издига свой претендент за държавен глава.
"Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не", каза Борисов преди дни в Арбанаси.
Документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов.
Междувременно инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират за участие във вота. Очаква се още днес да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Също така в четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев.
Регистрираните участници разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. На следващия ден ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
08:10 08.09.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #18, #23
08:12 08.09.2026
3 Ъхъъъ
До коментар #1 от "честен ционист":В панделата куфари не им трябват.там раздават раирани униформи!
08:12 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
08:13 08.09.2026
6 Сорос
08:13 08.09.2026
7 БОЦ - ко
Бях във Чехия, в затвора,
Щото крадохме коли,
После много се озорих,
Но преметнах ви, нали ?
Мутра бях, но станах политик,
Със ЧЕРВЕНА членска книжка,
С едно лице, но всъщност многолик,
Водейки ви на каишка !
08:13 08.09.2026
8 хехе
Коментиран от #14
08:14 08.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 престъпникът от снимката
08:14 08.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
08:15 08.09.2026
14 честен ционист
До коментар #8 от "хехе":По време на диктатура и то военна, всички партии са в канала.
08:15 08.09.2026
15 Перо
08:15 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НЯКОИ МУРГАВИ,,БЪЛГАРИ,,
08:17 08.09.2026
18 Това
До коментар #2 от "Красимир Петров":На вас - комунягите е последния душевен уна.ни. ЗЪМ.
Друго вече нямате
08:17 08.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Радо
08:23 08.09.2026
22 факуса
08:23 08.09.2026
23 Анонимен
До коментар #2 от "Красимир Петров":Пожизнените живкови тандем счупени мадуровки хахахахаха жалки лъжци тук има специален комфорт тук за вас
Коментиран от #25
08:24 08.09.2026
24 вълчо
08:26 08.09.2026
25 Евгени от Алфапласт
До коментар #23 от "Анонимен":Кеф, а?🤣
08:26 08.09.2026
26 Ами ако "Хунтата" все оше има топки???
и Феномена от "КТБ" за вице президент!!!
08:26 08.09.2026
27 Анонимен
Коментиран от #29, #30, #31
08:27 08.09.2026
28 Гласове от зайчарника в Банкя
08:27 08.09.2026
29 Евгени от Алфапласт
До коментар #27 от "Анонимен":Бегай, бе, сериозно?!🤣🤣🤣
08:28 08.09.2026
30 Майна
До коментар #27 от "Анонимен":Успех: само в пандиза!!!
08:29 08.09.2026
31 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #27 от "Анонимен":Леле, Бацо знаеш ли откога те търси, единствения останал заблуден, пардон фен! Я дай контакт да се свърже с теб да те издигне теб за президент, има още няколко часа до края на срока!
08:33 08.09.2026
32 СИГУРНО....
08:33 08.09.2026
33 ни дал
08:33 08.09.2026
34 ШЕФА
08:36 08.09.2026
35 СПРАВЕДЛИВ
08:39 08.09.2026
36 Сега му
08:41 08.09.2026
37 Софчо
08:50 08.09.2026
38 Доротея
08:54 08.09.2026
39 ПОКАЖИ
Коментиран от #40, #42
08:54 08.09.2026
40 Доротея
До коментар #39 от "ПОКАЖИ":Герб вече участва! Сам Лидерът призна, че негови хора са в ИК на Йотова, но това било тяхна работа и вътрешнопартиен плурализъм! И какви са тези комитети!? Всеки кандидат с комитет! Сякаш ще правят пак 9 септември!
08:58 08.09.2026
41 не съм маймуна
08:59 08.09.2026
42 Бай Мишо Математиката
До коментар #39 от "ПОКАЖИ":"ДОРИ и да загуби..."
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Ти сериозно ли? Та то това е най-сигурното нещо. Загубата на ОПГ ГЕПИ на президентските избори е 1000% гарантирана. "Харизмата" на кафявия работи само за Лели ГЕРБ. Но, да, нека се кандидатира, забавно ще е да се гледат после мегаломанските му оправдания.
09:02 08.09.2026
43 Атина Паднала
09:05 08.09.2026
44 Шапкаря
09:07 08.09.2026