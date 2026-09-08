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Днес трябва да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за президент

Днес трябва да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за президент

8 Септември, 2026 08:08 729 44

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  • кандидат-
  • президентски избори

Лидерът на партията Бойко Борисов заяви преди дни, че не е убеден, че формацията трябва да издига свой претендент за държавен глава.

Днес трябва да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес е предпоследният ден за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. ЦИК ще приема документи до 17:00 часа на 9 септември.

Очаква се днес да стане ясно и дали ГЕРБ ще участва със собствен кандидат за президент, припомнят от "Фокус". Лидерът на партията Бойко Борисов заяви преди дни, че не е убеден, че формацията трябва да издига свой претендент за държавен глава.

"Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не", каза Борисов преди дни в Арбанаси.

Документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов.

Междувременно инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират за участие във вота. Очаква се още днес да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Също така в четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев.

Регистрираните участници разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. На следващия ден ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    ГЕРБ още някоя и друга годинка и финишираха, кой откъде е. Те хората куфари стягат, вие за работа ги търсите.

    Коментиран от #3

    08:10 08.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    12 3 Отговор
    Хаха който и да издигнат той е пътник.Йотова ще спечели още на първият тур.

    Коментиран от #18, #23

    08:12 08.09.2026

  • 3 Ъхъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В панделата куфари не им трябват.там раздават раирани униформи!

    08:12 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.

    08:13 08.09.2026

  • 6 Сорос

    6 1 Отговор
    Моето момче Гюров има шанс да победи на третият тур.

    08:13 08.09.2026

  • 7 БОЦ - ко

    13 1 Отговор
    Биографично :

    Бях във Чехия, в затвора,
    Щото крадохме коли,
    После много се озорих,
    Но преметнах ви, нали ?

    Мутра бях, но станах политик,
    Със ЧЕРВЕНА членска книжка,
    С едно лице, но всъщност многолик,
    Водейки ви на каишка !

    08:13 08.09.2026

  • 8 хехе

    11 1 Отговор
    Борисов е наясно, че партията му е в канала и при участие в изборите това ще се види черно на бяло.

    Коментиран от #14

    08:14 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 престъпникът от снимката

    7 1 Отговор
    трябва да лежи в цсз

    08:14 08.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    2 3 Отговор
    Рано рано обединени лъжители тук бързат бързат да очернят

    08:15 08.09.2026

  • 14 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    По време на диктатура и то военна, всички партии са в канала.

    08:15 08.09.2026

  • 15 Перо

    8 1 Отговор
    При мутренската държава и сбъркания обществен модел, няма никакво значение кой ще е президент! Напливът е заради измислените и абсолютно нецелесъобразни доходи и доживотните привилегии, при това дередже на държавата!

    08:15 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НЯКОИ МУРГАВИ,,БЪЛГАРИ,,

    7 1 Отговор
    ИЗСВЕТЛЯВАТ С ВРЕМЕТО НООО ББ С ВРЕМЕТО СЕ ПОЙЧЕ СТААА МУРГАВ......И ПОКАЗВА КЪВ Е ...

    08:17 08.09.2026

  • 18 Това

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    На вас - комунягите е последния душевен уна.ни. ЗЪМ.
    Друго вече нямате

    08:17 08.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Радо

    7 0 Отговор
    Барни Ръбъл е най-достойният кандидат от ГЕРБ.

    08:23 08.09.2026

  • 22 факуса

    5 1 Отговор
    кога ще влизате в затвора гробари крадливи,кви избори

    08:23 08.09.2026

  • 23 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Пожизнените живкови тандем счупени мадуровки хахахахаха жалки лъжци тук има специален комфорт тук за вас

    Коментиран от #25

    08:24 08.09.2026

  • 24 вълчо

    5 0 Отговор
    Не е ли на ГЕРБ и ДПС кандидата ? За ДПС никой не пита. Щот те бяха едно с ГЕРБ. Но то беше по рано.

    08:26 08.09.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Кеф, а?🤣

    08:26 08.09.2026

  • 26 Ами ако "Хунтата" все оше има топки???

    4 2 Отговор
    Да издигнат Банкера от Банкя за Президент
    и Феномена от "КТБ" за вице президент!!!

    08:26 08.09.2026

  • 27 Анонимен

    2 9 Отговор
    ГЕРБ европейският път на България Свободата и Демокрацията са ГЕРБ и Борисов УСПЕХ

    Коментиран от #29, #30, #31

    08:27 08.09.2026

  • 28 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор
    Бацо от месеци се опитва да навие някое магаре да се съгласи, ама греда!

    08:27 08.09.2026

  • 29 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Бегай, бе, сериозно?!🤣🤣🤣

    08:28 08.09.2026

  • 30 Майна

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Успех: само в пандиза!!!

    08:29 08.09.2026

  • 31 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Леле, Бацо знаеш ли откога те търси, единствения останал заблуден, пардон фен! Я дай контакт да се свърже с теб да те издигне теб за президент, има още няколко часа до края на срока!

    08:33 08.09.2026

  • 32 СИГУРНО....

    6 0 Отговор
    ....НЕКОЙ ОТ ЗАЙЧАРНИКА

    08:33 08.09.2026

  • 33 ни дал

    5 0 Отговор
    ту тууу - идва сретен йосич сикаджииска герб магнитска мутрооо

    08:33 08.09.2026

  • 34 ШЕФА

    7 0 Отговор
    От три месеца ОПГ ГРОБ за България търси престъпник който да е по малко омазан в корупция и всякакви други престъпления за да го издигнат за Президент , но НЯМА такъв,а полицията ги пази !

    08:36 08.09.2026

  • 35 СПРАВЕДЛИВ

    6 0 Отговор
    Тези избори са напълно безсмислени. Ясно е кой ще победи и продължи, но да се намират на работа и печалба, определени конфигурации.

    08:39 08.09.2026

  • 36 Сега му

    4 1 Отговор
    е времето на боко да се върне на бял кон ,кандидатирайки се! “Успеха” му е в кърпа вързан”! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:41 08.09.2026

  • 37 Софчо

    0 1 Отговор
    Няма да има кандидат. Ще предложат гласуване по съвест, но на балотажа ще предложат да се гласува за Гюров.

    08:50 08.09.2026

  • 38 Доротея

    0 0 Отговор
    Ще издигне! Разира се! Няма да се огъваме пред трудностите и врага! Но, по добре да съхраним финансите за местния вот!

    08:54 08.09.2026

  • 39 ПОКАЖИ

    0 0 Отговор
    Ако не издигнат кандидат, как си представят да спечелят местните избори. Ще стане много кметове ще припознаят този който е на власт ПБ. Отсега е ясно, Бойко може само да спечели дори и да загуби поне ще покаже характер сила и трябва той д а се кандидатира. От там нататък харизмата ще работи дори ПБ може леко да му помогнат. Ако не издигнат кандидат ГЕРБ просто ще изчезне.

    Коментиран от #40, #42

    08:54 08.09.2026

  • 40 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ПОКАЖИ":

    Герб вече участва! Сам Лидерът призна, че негови хора са в ИК на Йотова, но това било тяхна работа и вътрешнопартиен плурализъм! И какви са тези комитети!? Всеки кандидат с комитет! Сякаш ще правят пак 9 септември!

    08:58 08.09.2026

  • 41 не съм маймуна

    1 1 Отговор
    Със сигурност, в ГЕРБ има по-свестни хора от Гюро, Кандимен, Христанов и Руди Гела!

    08:59 08.09.2026

  • 42 Бай Мишо Математиката

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ПОКАЖИ":

    "ДОРИ и да загуби..."
    ----
    Ти сериозно ли? Та то това е най-сигурното нещо. Загубата на ОПГ ГЕПИ на президентските избори е 1000% гарантирана. "Харизмата" на кафявия работи само за Лели ГЕРБ. Но, да, нека се кандидатира, забавно ще е да се гледат после мегаломанските му оправдания.

    09:02 08.09.2026

  • 43 Атина Паднала

    0 0 Отговор
    На кой му пука дали герп ще излезе с кандидат за президентските избори,това вече е ОПГ със затихващи функции като ндсв.

    09:05 08.09.2026

  • 44 Шапкаря

    0 0 Отговор
    Бил дал срок! На група крадливи пирати.

    09:07 08.09.2026

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