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Критики към методиката, по която се изчислява "справедливата стойност" на храните

Критики към методиката, по която се изчислява "справедливата стойност" на храните

8 Септември, 2026 09:22 496 16

  • критики-
  • методика-
  • храни-
  • справедлива стойност

Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане, но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френският модел обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България

Критики към методиката, по която се изчислява "справедливата стойност" на храните - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спор около методиката за изчисляване на т.нар. „справедлива стойност“ на храните. Темата коментираха председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на „Здравей, България“.
По думите на Гълъбов е трудно различни стоки да бъдат поставени под един знаменател, тъй като между тях има съществени разлики. „На щандовете на търговските вериги виждаме различни яйца и съответно има разлики в цените. В методиката за „справедливата стойност“ обаче такава разлика няма“, посочи той.

Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане, но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френският модел обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България.
Ивайло Гълъбов заяви, че производителите са против методиката в настоящия ѝ вид заради неточности. Той изрази очакване дефектите в нея да бъдат отстранени.

Маргаритов обясни, че при установени нарушения Комисията за защита на потребителите може да извършва проверки и да налага санкции.

Според Гълъбов основният проблем остава свързан с конкуренцията на пазара. Той посочи, че производителите искат по-голяма част от стойността на продукцията да остава при тях, докато търговците не са съгласни с това. „Производителите са в по-неприятна позиция, защото търговията на дребно в България не е при достатъчна конкуренция. Тя може да бъде далеч по-силна“, коментира Гълъбов.

„Важно е да произвеждаме повече български традиционни храни. Това би било по-евтино, по-качествено и по-здравословно“, заяви председателят на Съюза на птицевъдите.

По думите на Димитър Маргаритов държавата също може да има роля за постигането на тази цел, като подпомага българските производители и създава условия за по-конкурентен пазар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 2 Отговор
    КОГАТО ХОРАТА ПОДЦЕНЯВАТ НАУКАТА, ТЕ ПОДЦЕНЯВАТ И РИСКОВЕТЕ.
    ДНЕС, С ЧАСТИЧНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И АВТОНОМНИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ПО НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ.
    АКО НЯКОЙ РАЗГНЕВЕН БЪЛГАРИН, ВЛАДЕЕЩ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ, РЕШИ ДА НАСОЧИ МАШИНА СРЕЩУ АЛЧЕН ПОЛИТИК, ТОВА НЕ БИ БИЛО ПРОБЛЕМ.
    ДРОНИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ИЛИ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, НАВИГАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ.
    ТОВА Е СЕРИОЗЕН ВЪПРОС.

    09:30 08.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 1 Отговор
    за фрамция не зная, но у руско турската к0чина справедливост нема

    09:30 08.09.2026

  • 3 доктор 9мм

    1 2 Отговор
    само аз лекувам бг урудите, пълнител с грижа

    09:33 08.09.2026

  • 4 Критиките не са само към методиката

    7 3 Отговор
    те са и за цялото правителство от лъжци, крадци и неможачи начело с Мунчо.

    09:37 08.09.2026

  • 5 Доходите паднаха двойно

    5 0 Отговор
    с въвеждането на еврото!

    Коментиран от #14

    09:42 08.09.2026

  • 6 Няма пазар!

    3 0 Отговор
    Всичко е картел на мафията!

    09:43 08.09.2026

  • 7 лют пипер

    0 0 Отговор
    ИЗКУСТВЕННИЯТ ИНТЕЛЕКТ И АВТОНОМНИТЕ СИСТЕМИ яйца не могат да снасят. Или да отглеждат агънца.

    09:43 08.09.2026

  • 8 инж технолог по хранене

    2 0 Отговор
    Храните трябва да са качественни и съобразени с паричните възможности на българите. Скъпотията довежда до отказване на купувачите от хранителни стоки.От това страда хранителната промишленост и общата икономика на държавата ни. А това не е за предпочитане.

    09:47 08.09.2026

  • 9 Шапкаря

    3 0 Отговор
    Въпрос: що при боко нямаше критики?

    09:49 08.09.2026

  • 10 За кошницата искам да кажа

    3 0 Отговор
    Защо на стоките обозначени с кошница цените са същите както и когато не са обозначени с кошница даже още по зле. Те ако не са в кошница но са на промоция са много по ниски отколкото в кошницата. Мисля че веригите се подиграват на всички нас заедно с управляващите така излиза.

    09:55 08.09.2026

  • 11 Димитров, ЧАДО

    0 0 Отговор
    Цената се определя от продавача и купувача.
    Другото е разтягане на локуми.

    Коментиран от #15

    09:57 08.09.2026

  • 12 БОЦ - ко

    2 1 Отговор
    Кошницата на "прогреса",
    Лично пълнена от третият на Деса,
    Се оказа без дъно, без стени,
    Но, - с дръжка, етикетче и цени

    09:58 08.09.2026

  • 13 Факт

    2 1 Отговор
    Цените се смъквам със създаване на предпоставки за по-голяма конкуренция,изпитана формула откакто свят светува!С тези комунистически похвати мунчовите кратуни не знам какво се опитват да постигнат,даже и на Боко тиквите не бяха толкова некадърни!

    09:58 08.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Доходите паднаха двойно":

    По-точно доходите останаха същите, защото тях ги превалутираха 2:1❗
    Разходите скочиха двойно, защото там само смениха вида валута 1:1❗
    Така българите обедняхме двойно❗

    10:05 08.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Димитров, ЧАДО":

    Ти да не пишеш за пазара в Турция, където купувачът се пазари за цената❗
    Къде си определял цената в Кауфланд ли, в ЛИДЛ ли, в Била ли❓

    10:08 08.09.2026

  • 16 12...34

    0 0 Отговор
    Пич качеството не отговаря на цените,развален с всички е-та на макс.Със сигурност си се хранил в Италия,нищо общо с нашата храна.

    10:12 08.09.2026

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