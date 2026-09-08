Критики към методиката, по която се изчислява "справедливата стойност" на храните

Спор около методиката за изчисляване на т.нар. „справедлива стойност“ на храните. Темата коментираха председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на „Здравей, България“.
По думите на Гълъбов е трудно различни стоки да бъдат поставени под един знаменател, тъй като между тях има съществени разлики. „На щандовете на търговските вериги виждаме различни яйца и съответно има разлики в цените. В методиката за „справедливата стойност“ обаче такава разлика няма“, посочи той.
Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане, но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френският модел обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България.
Ивайло Гълъбов заяви, че производителите са против методиката в настоящия ѝ вид заради неточности. Той изрази очакване дефектите в нея да бъдат отстранени.
Маргаритов обясни, че при установени нарушения Комисията за защита на потребителите може да извършва проверки и да налага санкции.
Според Гълъбов основният проблем остава свързан с конкуренцията на пазара. Той посочи, че производителите искат по-голяма част от стойността на продукцията да остава при тях, докато търговците не са съгласни с това. „Производителите са в по-неприятна позиция, защото търговията на дребно в България не е при достатъчна конкуренция. Тя може да бъде далеч по-силна“, коментира Гълъбов.
„Важно е да произвеждаме повече български традиционни храни. Това би било по-евтино, по-качествено и по-здравословно“, заяви председателят на Съюза на птицевъдите.
По думите на Димитър Маргаритов държавата също може да има роля за постигането на тази цел, като подпомага българските производители и създава условия за по-конкурентен пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
ДНЕС, С ЧАСТИЧНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И АВТОНОМНИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ПО НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ.
АКО НЯКОЙ РАЗГНЕВЕН БЪЛГАРИН, ВЛАДЕЕЩ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ, РЕШИ ДА НАСОЧИ МАШИНА СРЕЩУ АЛЧЕН ПОЛИТИК, ТОВА НЕ БИ БИЛО ПРОБЛЕМ.
ДРОНИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ИЛИ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, НАВИГАЦИЯТА И КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ.
ТОВА Е СЕРИОЗЕН ВЪПРОС.
09:30 08.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
09:30 08.09.2026
3 доктор 9мм
09:33 08.09.2026
4 Критиките не са само към методиката
09:37 08.09.2026
5 Доходите паднаха двойно
Коментиран от #14
09:42 08.09.2026
6 Няма пазар!
09:43 08.09.2026
7 лют пипер
09:43 08.09.2026
8 инж технолог по хранене
09:47 08.09.2026
9 Шапкаря
09:49 08.09.2026
10 За кошницата искам да кажа
09:55 08.09.2026
11 Димитров, ЧАДО
Другото е разтягане на локуми.
Коментиран от #15
09:57 08.09.2026
12 БОЦ - ко
Лично пълнена от третият на Деса,
Се оказа без дъно, без стени,
Но, - с дръжка, етикетче и цени
09:58 08.09.2026
13 Факт
09:58 08.09.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Доходите паднаха двойно":По-точно доходите останаха същите, защото тях ги превалутираха 2:1❗
Разходите скочиха двойно, защото там само смениха вида валута 1:1❗
Така българите обедняхме двойно❗
10:05 08.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Димитров, ЧАДО":Ти да не пишеш за пазара в Турция, където купувачът се пазари за цената❗
Къде си определял цената в Кауфланд ли, в ЛИДЛ ли, в Била ли❓
10:08 08.09.2026
16 12...34
10:12 08.09.2026