Пинк на 47 г.: Бунтарката, която превърна попа в спектакъл

Пинк, една от най-темпераментните звезди на поп музиката, навършва 47 години на 8 септември 2026 г. Родена като Алиша Бет Мур, певицата се превърна в символ на бунтарския поп, смесвайки силни вокали, рок звучене и зрелищна сценична акробатика.

Кариерата ѝ започва в края на 90-те, а големият пробив идва с албума „M!ssundaztood“ и хитовете „Get the Party Started“, „Don't Let Me Get Me“ и „Just Like a Pill“.

Сред най-големите ѝ песни са още „So What“, „Try“, „Just Give Me a Reason“, „What About Us“, „Raise Your Glass“, „Who Knew“ и „Trustfall“.

Една от запазените марки на Пинк са концертите ѝ, в които тя буквално прелита над публиката, изпълнявайки сложни въздушни акробатики. Малцина знаят, че като дете тя се занимава сериозно с гимнастика – умение, което години по-късно превръща в част от сценичния си образ.

Пинк има три награди „Грами“, множество отличия на MTV и Billboard, както и звезда на Холивудската алея на славата.

Личният ѝ живот също често е във фокуса на медиите. Певицата е омъжена за бившия мотокрос състезател Кери Харт, с когото преминава през раздяла и последващо помирение. Двамата имат две деца – Уилоу и Джеймисън.

Дъщеря ѝ Уилоу вече върви по музикалните стъпки на майка си. Двете записаха заедно песента „Cover Me in Sunshine“, която се превърна в един от най-личните проекти на Пинк.

През 2026 г. звездата продължава да присъства активно в светския и музикалния живот, а около рождения ѝ ден отново попадна в заглавията на американските медии заради позицията си по актуални теми.

Само ден преди 47-ия ѝ рожден ден името на Пинк отново попадна в американските развлекателни медии. На 7 септември 2026 г. TMZ съобщи, че певицата се е включила в разгорелия се спор около изказвания на рапъра Макълмор по време на концерт на Ед Шийрън в Ню Джърси, след като е споделила публикация, критикуваща неговото поведение.

След повече от четвърт век на сцената Пинк остава рядък пример за поп звезда, която успява да съчетае огромен комерсиален успех със собствен характер. От „Get the Party Started“ до „Trustfall“, тя премина през различни музикални епохи, без да се отказва от образа на бунтарката, която предпочита да казва нещата направо.