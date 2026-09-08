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Димо Дренчев пред ФАКТИ: Унгарската киноиндустрия може да ни е за пример, държавна е и прави по млрд. евро годишно (ВИДЕО))

Димо Дренчев пред ФАКТИ: Унгарската киноиндустрия може да ни е за пример, държавна е и прави по млрд. евро годишно (ВИДЕО))

8 Септември, 2026 15:50 805 10

  • киноиндустрия-
  • бояна филм-
  • димо дренчев

Депутатът коментира бъдещето на "Бояна филм"

Димо Дренчев пред ФАКТИ: Унгарската киноиндустрия може да ни е за пример, държавна е и прави по млрд. евро годишно (ВИДЕО)) - 1
Димо Дренчев
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм сигурен в оценката си дали преди 20 г. подаряването на Киноцентъра и изобщо на филмовата индустрия в България на определена американска фирма е било грешка или не. Защото алтернативата, така както я виждам от дистанцията на времето, да остане държавна собственост и постепенно да изгасне или да бъде разпарчетосана по време на масовата приватизация, също не е положителен пример. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.

Той посочи като добър пример унгарската киноиндустрия, която е останала държавна и в момента прави годишен оборот над милиард евро.

Целия разговор гледайте във видеото:


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва да се включим

    0 0 Отговор
    Имаме циониста имаме и софиянеца, трагедия и алчен хюмор ще счупим парата. Жалко е че ромите гледат само турска телевизия, която даже и не разбират.

    Коментиран от #7

    15:53 08.09.2026

  • 2 Умнокрасив

    3 0 Отговор
    В щатско-турска колония е подходящо да се гледат турски сериали и холивудски пропагандни бози ! Евроатлантическо е !

    15:56 08.09.2026

  • 3 В университета по архитектура София

    4 1 Отговор
    Киноцентъра снима американски пропагандни антируски филми!

    15:58 08.09.2026

  • 4 Нормално

    4 1 Отговор
    на Дунава във всяко корабче снимат порно

    15:59 08.09.2026

  • 5 Унгария

    4 0 Отговор
    има порно звезди на световно ново... Да вземаме пример от тях! Не се продавайте за центове соросоиди!

    16:05 08.09.2026

  • 6 ДРЕНЧО

    1 0 Отговор
    АМА ТАМ РАБОТЯТ МЕСТНИ ЕВРЕИ, А У НАС ПРОСТО МЕСТНИ КРАДЦИ.

    16:24 08.09.2026

  • 7 Да де, ама

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва да се включим":

    Костя Късопинков изкупи Добруджа. Пеевски му помага.

    16:45 08.09.2026

  • 8 Милчо Лаков

    1 1 Отговор
    В София свършват терените,а строителството е с голям процент печалба,въпреки големите рушвети...Докато не стане София 4млн.,няма да мирясат.Чакам на пл.Ручей да бутнат бензиностанцията,за да си построи една госпожа билдинга.Не ми се мисли,колко взе Ст.Соф. за да даде градинката за бензиностанция.Новите ще вземат,за да я бутнат.

    Коментиран от #9

    16:45 08.09.2026

  • 9 До ком 8

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милчо Лаков":

    Кинаджиите да не точат сопли,а вкупом със жените и родата пред къщата на црън Ванчо,а след това при дедо- цар.Црън Ванчо подготви приватизацията ,за смешните 3,4 милиона долара на щатската Ню имидж ,при срок 20 години!? А дедо цар- преди да си бие камшика е финализира.Площ на Киноцентър Бояна -482 декара.Ако се раздроби на отделни парцели,при днешни цени в този топ- район,в полите на Витоша,продавача ще реализира чиста печалба ,над половин милиард евро.Буквално от въздуха,без един цент разходи.

    Коментиран от #10

    17:04 08.09.2026

  • 10 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "До ком 8":

    Кой да протестира,младеж?Те си разпродадоха държавата,всичко е платено.Сигурен съм,че се олизват и за Ботаническата градина на Околовръстното.Само имай търпение и ще видиш....

    17:09 08.09.2026

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