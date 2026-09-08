Ехие Укаки се завръща под тепетата

Ботев Пловдив официално обяви завръщането на нигерийското крило Ехие Укаки, който ще носи екипа на "канарчетата" през новия сезон. 21-годишният футболист пристига под наем от английския Шефилд Юнайтед, като това е вторият му престой в пловдивския клуб.

Укаки вече остави ярка следа в историята на Ботев, след като през 2024 година помогна на отбора да триумфира с Купата на България. Със своята бързина и нестандартни отигравания, нигериецът се превърна в истински кошмар за противниковите защити и любимец на "жълто-черната" публика.

По време на първия си престой в Ботев Пловдив, Ехие Укаки изигра 58 срещи, в които реализира 7 попадения и подаде за още 4 гола. Особено запомнящи се останаха двата му гола срещу градския съперник Локомотив Пловдив – моменти, които завинаги ще останат в сърцата на феновете.

След успешния си период в България, Укаки премина в гръцкия Атромитос, но сега отново ще облече жълто-черната фланелка. Той се превръща в 13-ото ново попълнение на Ботев Пловдив за това лято, като амбициите на клуба за предстоящия сезон са повече от сериозни.