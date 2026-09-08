Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ехие Укаки се завръща под тепетата

Ехие Укаки се завръща под тепетата

8 Септември, 2026 21:19 387 0

  • ботев пловдив-
  • ехие укаки-
  • шефилд юнайтед-
  • трансфер-
  • футбол-
  • купа на българия-
  • ново попълнение-
  • жълто-черни-
  • пловдив-
  • спортни новини

Нигерийският талант отново ще радва феновете на Ботев Пловдив като преотстъпен от Шефилд Юнайтед

Ехие Укаки се завръща под тепетата - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално обяви завръщането на нигерийското крило Ехие Укаки, който ще носи екипа на "канарчетата" през новия сезон. 21-годишният футболист пристига под наем от английския Шефилд Юнайтед, като това е вторият му престой в пловдивския клуб.

Укаки вече остави ярка следа в историята на Ботев, след като през 2024 година помогна на отбора да триумфира с Купата на България. Със своята бързина и нестандартни отигравания, нигериецът се превърна в истински кошмар за противниковите защити и любимец на "жълто-черната" публика.

По време на първия си престой в Ботев Пловдив, Ехие Укаки изигра 58 срещи, в които реализира 7 попадения и подаде за още 4 гола. Особено запомнящи се останаха двата му гола срещу градския съперник Локомотив Пловдив – моменти, които завинаги ще останат в сърцата на феновете.

След успешния си период в България, Укаки премина в гръцкия Атромитос, но сега отново ще облече жълто-черната фланелка. Той се превръща в 13-ото ново попълнение на Ботев Пловдив за това лято, като амбициите на клуба за предстоящия сезон са повече от сериозни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове