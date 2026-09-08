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Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба

Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба

8 Септември, 2026 21:25 600 33

  • евелина славкова-
  • президентски избори-
  • герб

Според социолога на евентуален балотаж избирателите на ГЕРБ по-скоро биха подкрепили Илияна Йотова, отколкото Андрей Гюров

Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От ГЕРБ съобщиха, че Изпълнителната комисия е взела решение да не издигат кандидати за президент и вицепрезидент, като за първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има свой претендент за поста. „Всички знаци водеха в тази посока, още на събирането на ГЕРБ и речта на Борисов ни подсказа, че по-скоро ГЕРБ няма да имат кандидат, а днес госпожа Петкова каза, че няма и да подкрепят някого гласно”, това коментира социологът от Агенция "Тренд" Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA“.

„Президентската институция никога не е била в някакъв особен фокус на партията, като досега интересни кандидати са се издигали в последния момент”, отбеляза Евелина Славкова. Според специалиста най-вече политическата логика при тях води в посоката да решат да не издигат кандидат, защото не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба след тази, която всички партии претърпяха на 19 април.

Според социолога със сигурност ще се стигне до балотаж, тъй като конституционните изисквания са много трудни за изпълнение на първи тур. „Първо трябва да излязат да гласуват половината от българските граждани с право на глас, което е над 3 милиона и 300 хиляди души, а очакванията са активността на тези избори да не е толкова висока”, припомни тя.

„При евентуален втори тур електоратът на ГЕРБ ще трябва да вземе решение. По-скоро смятам, че избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Илияна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров”, прогнозира социологът.

Славкова коментира и инициативния комитет на Илияна Йотова, в който има изненадващи имена на хора, които се асоциират с ГЕРБ. Според социолога това показва, че хора, които са работили по един или друг начин с Илияна Йотова, независимо от партийната окраска, имат добри впечатления и всъщност я подкрепят в този път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 0 Отговор
    Кога ще има сваляне на имунитети , разследване и конфискация на имущество..? Народа това чака , за това гласува...! Тези рекламни кампании и ненужни анализи не вървят..

    Коментиран от #19

    21:29 08.09.2026

  • 2 Горски

    7 0 Отговор
    Много отдавна всичко загубихте. И да излъчвате и да не излъчвате, все същия чеп, а отделно сте си й загубени.

    21:35 08.09.2026

  • 3 На БАБА фърчилото

    13 0 Отговор
    Горкият Бойко ! Толкова ли много се е уплашил ? На последните избори го бият много здраво. Бързо изчезна самодоволната му мутра , когато се хвалеше как ги биел кога му падне. Сега палачинката се обърна и СТРАХЛИВЕЦА веднага си пролича !

    21:36 08.09.2026

  • 4 Слоностозъбест Абракадабър

    7 0 Отговор
    Ако беше участвал на изборите , ББ гарантирано имаше поне гласа на мис Бикини. Все пак момичето получи цяла къща в Барселона , заради кекСуалните си умения и услуги , които е предложила на Вожда от Банкя !

    21:38 08.09.2026

  • 5 ЯЗЪК

    9 0 Отговор
    Много е тъжно , че Бойко няма да участва. Ще ни липсва неговото МЕ-кане , държане като на бай Ганьо , мрачния поглед и закривена глава.
    Язък ! Сеира беше гарантиран от ББ и ГЕРБ !

    21:40 08.09.2026

  • 6 Ама логика,

    6 0 Отговор
    ама мозък , ама опити за манипулация - ни очи , ни срама !

    21:42 08.09.2026

  • 7 Омагьосаната гора

    10 0 Отговор
    Бистришкия тигър се уплаши от кумчо Вълчев и червената шапчица и се скри в зайчарника.

    Коментиран от #13

    21:43 08.09.2026

  • 8 Щирлиц Ото фон

    9 0 Отговор
    Идеалната двойка бяха Бойко и Делян !
    Първо по телосложение и килограми.
    Второ по отвратителност.
    Трето по наглост , надменност и лицемерие.
    Четвърто - че ги ненавиждат и мразят много хора.
    Какво повече да искат ТЕ , а впоследствие и ХОРАТА !?

    21:44 08.09.2026

  • 9 за опг дпс-гроб

    8 0 Отговор
    чакам реални присъди за много народ

    21:46 08.09.2026

  • 10 Помак

    8 0 Отговор
    Който е заложил на Пеев заминава в канала , Бойко вече е във сифона сам се провали

    21:46 08.09.2026

  • 11 Загуба е да не издигне кандидат,

    7 1 Отговор
    но Бою се е разбрал с Радьо. Защо не издигна за кандидат гербавото вице йоцино. "Изтъргувал" е с Бою кандидата срещу какво само той си знае. Ще се разбере, шило в торба не стои. Курниците ни промиват мозъците с лицемерни коментари

    21:46 08.09.2026

  • 12 Петер Брьогел - СТАРИ

    8 0 Отговор
    За кой Борисов говорите ? Този , който се биеше по гърдите и заявяваше , че е ЕДИНСТВЕН , най-добър , НАЙ-подготвен и можещ.
    И сега какво стана ? Къде изчезна тази му просташка самоувереност ?

    21:47 08.09.2026

  • 13 фон Сморхаузен

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Омагьосаната гора":

    Тигърът се оказа ......котенце !

    21:48 08.09.2026

  • 14 мнение

    6 1 Отговор
    По-умни от мен вече писаха по други теми, че вицето на Йотова е всъщност кандидата на ГЕРБ. И започвам да се питам, затова ли ГЕРБ не излъчиха отделен кандидат, защото вече си имат такъв. Социоложката на снимката също казва, че на втория тур избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Йотова. Дори и да е така Борисов не става успешен политик, каквото и да прави неговото време изтече.

    21:49 08.09.2026

  • 15 Перо

    5 1 Отговор
    Тиквата има указание от посолството какво да прави, което го има за износен! Да не пречи на джендърията! А освен това тиквата отдавна заяви, че президентската власт няма каса!

    21:49 08.09.2026

  • 16 КарабасБарабас

    6 0 Отговор
    Значи класацията се оказа такава - страхлив , по-страхлив , най-страхлив , Бойко Борисов !

    Коментиран от #20

    21:50 08.09.2026

  • 17 Браво

    8 0 Отговор
    ОПГ Герб се разпада!

    21:53 08.09.2026

  • 18 Да,бе

    1 0 Отговор
    Без Ивилина магистралата въобще не е същата...Дано сЪ върне,нищо,че вече е лачена чанта...

    21:53 08.09.2026

  • 19 Такива

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Овчари сте сички, не си само ти! От тъпотия гласувате все за свалячи на имунитети и вкарвани в затвора. Накрая - само на вас вкарано, каквото има за вкарване! Ни имунитети свалят, ни по затвори вкарват вашите спасители. Само ви го набиват до макарите!

    21:54 08.09.2026

  • 20 коментатор

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "КарабасБарабас":

    Ама така се издъни навремето Цецка Цачева, че и досега му държи топло на Борисов. Не е забравил.

    Коментиран от #29, #31

    21:55 08.09.2026

  • 21 доктор ОХ боли

    4 0 Отговор
    Бойко не се кандидатира за ПРЕЗИДЕН лично , просто защото .......предполагам е решил да участва в друго състезание ! И то може би е ......ЕРГЕНЪТ !
    Ерген е ! Сам си стои в къщата в Банкя. Защо да не намери някоя сгодна женица , а не все в ЛЕЛКИ-гЕРБ да се отърква ?

    21:55 08.09.2026

  • 22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    мани тия чukиджии бе

    21:57 08.09.2026

  • 23 Дзак

    4 0 Отговор
    Участието е въпрос на престиж!

    Коментиран от #32

    21:57 08.09.2026

  • 24 Борисов праните гащи

    6 0 Отговор
    Голям го вадя ама мек

    Коментиран от #26, #27

    21:57 08.09.2026

  • 25 Пища ХУФнагел

    5 0 Отговор
    КЕФ ! Сеир на гърба и зад.ника на Бойко , слугите му и на цялата им ШАЙКА !

    21:58 08.09.2026

  • 26 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Борисов праните гащи":

    Обслужващият персонал е най-злобен!

    21:58 08.09.2026

  • 27 витаС Герулайтис

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Борисов праните гащи":

    Явно , че е МЕК , ама май и голям НЕ Е !

    21:58 08.09.2026

  • 28 За комунисти

    0 1 Отговор
    Не трябва да се гласува. Без значение от коя партия са.

    21:59 08.09.2026

  • 29 КарабасБарабас

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "коментатор":

    Ама хубаво се издъни с леля Цецка ! Чак издрънча като ГОЛ КОКАЛ В ТЕНДЖЕРА !

    22:01 08.09.2026

  • 30 рекох да попитам

    2 0 Отговор
    ГЕРБ не излъчват кандидат. От друга страна цял букет цветя са в комитета на Йотова. Да не би свише да подготвят пълен срив на България с последващ наложен изход дясна ястребова диктатура. Май е удобно за някой?

    22:05 08.09.2026

  • 31 жабока БОКО

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "коментатор":

    Интересното е , че всички , които се проваляха , заради ПРОСТАКА Борисов , впоследствие изчезваха от полит сцена - Цецка Цачева , Искра Фидосова , Антон Тодоров , Цецо Цветанов , Деса от Дулово , Лъчо Мозъка , Барни Ръбъл , Влади Горанчето и още куп герои на тиквеното време !
    Само ГЛАВНИЯ виновник за тези провали си стои невъзмутим , ни лук ял и мирисал !

    22:05 08.09.2026

  • 32 мухата ЦЕЦЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    Май думите ПРЕСТИЖ и БОЙКО хич не вървят да са в едно изречение !

    22:08 08.09.2026

  • 33 Мхм

    1 0 Отговор
    Евелина Славкова от герб да не е обърнала палачинката?

    22:08 08.09.2026

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