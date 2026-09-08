Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба

От ГЕРБ съобщиха, че Изпълнителната комисия е взела решение да не издигат кандидати за президент и вицепрезидент, като за първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има свой претендент за поста. „Всички знаци водеха в тази посока, още на събирането на ГЕРБ и речта на Борисов ни подсказа, че по-скоро ГЕРБ няма да имат кандидат, а днес госпожа Петкова каза, че няма и да подкрепят някого гласно”, това коментира социологът от Агенция "Тренд" Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA“.
„Президентската институция никога не е била в някакъв особен фокус на партията, като досега интересни кандидати са се издигали в последния момент”, отбеляза Евелина Славкова. Според специалиста най-вече политическата логика при тях води в посоката да решат да не издигат кандидат, защото не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба след тази, която всички партии претърпяха на 19 април.
Според социолога със сигурност ще се стигне до балотаж, тъй като конституционните изисквания са много трудни за изпълнение на първи тур. „Първо трябва да излязат да гласуват половината от българските граждани с право на глас, което е над 3 милиона и 300 хиляди души, а очакванията са активността на тези избори да не е толкова висока”, припомни тя.
„При евентуален втори тур електоратът на ГЕРБ ще трябва да вземе решение. По-скоро смятам, че избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Илияна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров”, прогнозира социологът.
Славкова коментира и инициативния комитет на Илияна Йотова, в който има изненадващи имена на хора, които се асоциират с ГЕРБ. Според социолога това показва, че хора, които са работили по един или друг начин с Илияна Йотова, независимо от партийната окраска, имат добри впечатления и всъщност я подкрепят в този път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #19
21:29 08.09.2026
2 Горски
21:35 08.09.2026
3 На БАБА фърчилото
21:36 08.09.2026
4 Слоностозъбест Абракадабър
21:38 08.09.2026
5 ЯЗЪК
Язък ! Сеира беше гарантиран от ББ и ГЕРБ !
21:40 08.09.2026
6 Ама логика,
21:42 08.09.2026
7 Омагьосаната гора
Коментиран от #13
21:43 08.09.2026
8 Щирлиц Ото фон
Първо по телосложение и килограми.
Второ по отвратителност.
Трето по наглост , надменност и лицемерие.
Четвърто - че ги ненавиждат и мразят много хора.
Какво повече да искат ТЕ , а впоследствие и ХОРАТА !?
21:44 08.09.2026
9 за опг дпс-гроб
21:46 08.09.2026
10 Помак
21:46 08.09.2026
11 Загуба е да не издигне кандидат,
21:46 08.09.2026
12 Петер Брьогел - СТАРИ
И сега какво стана ? Къде изчезна тази му просташка самоувереност ?
21:47 08.09.2026
13 фон Сморхаузен
До коментар #7 от "Омагьосаната гора":Тигърът се оказа ......котенце !
21:48 08.09.2026
14 мнение
21:49 08.09.2026
15 Перо
21:49 08.09.2026
16 КарабасБарабас
Коментиран от #20
21:50 08.09.2026
17 Браво
21:53 08.09.2026
18 Да,бе
21:53 08.09.2026
19 Такива
До коментар #1 от "Овчар":Овчари сте сички, не си само ти! От тъпотия гласувате все за свалячи на имунитети и вкарвани в затвора. Накрая - само на вас вкарано, каквото има за вкарване! Ни имунитети свалят, ни по затвори вкарват вашите спасители. Само ви го набиват до макарите!
21:54 08.09.2026
20 коментатор
До коментар #16 от "КарабасБарабас":Ама така се издъни навремето Цецка Цачева, че и досега му държи топло на Борисов. Не е забравил.
Коментиран от #29, #31
21:55 08.09.2026
21 доктор ОХ боли
Ерген е ! Сам си стои в къщата в Банкя. Защо да не намери някоя сгодна женица , а не все в ЛЕЛКИ-гЕРБ да се отърква ?
21:55 08.09.2026
22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
21:57 08.09.2026
23 Дзак
Коментиран от #32
21:57 08.09.2026
24 Борисов праните гащи
Коментиран от #26, #27
21:57 08.09.2026
25 Пища ХУФнагел
21:58 08.09.2026
26 Анонимен
До коментар #24 от "Борисов праните гащи":Обслужващият персонал е най-злобен!
21:58 08.09.2026
27 витаС Герулайтис
До коментар #24 от "Борисов праните гащи":Явно , че е МЕК , ама май и голям НЕ Е !
21:58 08.09.2026
28 За комунисти
21:59 08.09.2026
29 КарабасБарабас
До коментар #20 от "коментатор":Ама хубаво се издъни с леля Цецка ! Чак издрънча като ГОЛ КОКАЛ В ТЕНДЖЕРА !
22:01 08.09.2026
30 рекох да попитам
22:05 08.09.2026
31 жабока БОКО
До коментар #20 от "коментатор":Интересното е , че всички , които се проваляха , заради ПРОСТАКА Борисов , впоследствие изчезваха от полит сцена - Цецка Цачева , Искра Фидосова , Антон Тодоров , Цецо Цветанов , Деса от Дулово , Лъчо Мозъка , Барни Ръбъл , Влади Горанчето и още куп герои на тиквеното време !
Само ГЛАВНИЯ виновник за тези провали си стои невъзмутим , ни лук ял и мирисал !
22:05 08.09.2026
32 мухата ЦЕЦЕ
До коментар #23 от "Дзак":Май думите ПРЕСТИЖ и БОЙКО хич не вървят да са в едно изречение !
22:08 08.09.2026
33 Мхм
22:08 08.09.2026