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Борусия Дортмунд победи Виляреал у дома

Борусия Дортмунд победи Виляреал у дома

9 Септември, 2026 00:12 317 1

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Емоции до последния съдийски сигнал на "Сигнал Идуна Парк"

Борусия Дортмунд победи Виляреал у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд надделя над испанския Виляреал с 3:2 в първия кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Мачът предложи емоци, автоголове и напрежение до последната минута.

Домакините от Германия откриха резултата след нещастна намеса на защитника на Виляреал Ренато Вейга, който прати топката в собствената си мрежа в 53-ата минута.

Испанците обаче не се предадоха и само 13 минути по-късно Сантяго Моуриньо възстанови равенството, връщайки интригата на терена.

Серу Гираси се превърна в главно действащо лице на срещата. Нападателят на Борусия върна предимството на своя тим в 80-ата минута, а малко след това бе безпогрешен от бялата точка, удвоявайки аванса на домакините.

В самия край на двубоя обаче, националът на Гвинея неволно върна надеждите на Виляреал, след като си отбеляза автогол в 93-ата минута.


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