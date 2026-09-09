Борусия Дортмунд победи Виляреал у дома

Борусия Дортмунд надделя над испанския Виляреал с 3:2 в първия кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Мачът предложи емоци, автоголове и напрежение до последната минута.

Домакините от Германия откриха резултата след нещастна намеса на защитника на Виляреал Ренато Вейга, който прати топката в собствената си мрежа в 53-ата минута.

Испанците обаче не се предадоха и само 13 минути по-късно Сантяго Моуриньо възстанови равенството, връщайки интригата на терена.

Серу Гираси се превърна в главно действащо лице на срещата. Нападателят на Борусия върна предимството на своя тим в 80-ата минута, а малко след това бе безпогрешен от бялата точка, удвоявайки аванса на домакините.

В самия край на двубоя обаче, националът на Гвинея неволно върна надеждите на Виляреал, след като си отбеляза автогол в 93-ата минута.