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Окончателно: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент

Окончателно: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент

8 Септември, 2026 12:20 1 173 49

  • герб-
  • кандидат-
  • президент

Решението е взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес

Окончателно: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г., съобщи бТВ.

Решението е било взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов.

"Ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, това ще е най-голямата услуга, която можем да направим на Илияна Йотова", заяви преди дни лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в Арбанаси. Тогава той обяви, че е против ГЕРБ да участва със собствен кандидат.

„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, посочи Борисов на 6 септември и обясни, че ГЕРБ ще реши както дали да издигне свой кандидат, така и дали да подкрепи друга кандидатура.

Според лидера на ГЕРБ президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил.

Борисов изрази тогава още мнението, че подходящият президент трябва да бъде обществено разпознаваема и уважавана личност, способна да обединява различни политически и обществени групи. Той даде като пример възможността това да бъде професор, учен или общественик, на когото обществото има доверие.

По думите му предстоящите президентски избори са близо до последните парламентарни избори и ГЕРБ трябва да използва времето до местния вот, за да мобилизира и укрепи структурите си.

„Ние трябва да се мобилизираме, да обновим, да заздравим старите структури и да отидем на това състезание“, заяви Борисов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    33 3 Отговор
    Народа кът му го нчука на бойко незнай къде се намира:)

    Коментиран от #8, #21

    12:26 08.09.2026

  • 2 БАРБА ГАНЮЗ

    26 1 Отговор
    ДАНО БАЙ СТАВРИ ТЕ ПОСРЕШНЕ ПОДОБАВАЩО .

    12:26 08.09.2026

  • 3 честен ционист

    34 1 Отговор
    Стягай куфарите, амиго.

    12:26 08.09.2026

  • 4 Видяхме ги

    32 2 Отговор
    Професорите и учените що за стока са. Да лижат с големите езици. Това го умеят най добре.

    12:27 08.09.2026

  • 5 мнение

    9 11 Отговор
    Най-добре е да подкрепят Кирил Вълчев.

    Коментиран от #36

    12:27 08.09.2026

  • 6 Хо хо

    13 3 Отговор
    Сега е ред на Радев да избира магарица, щото магаретата се свършиха.

    12:27 08.09.2026

  • 7 Зеления

    34 3 Отговор
    Бойко, голям си страхливец !

    Коментиран от #17, #19

    12:27 08.09.2026

  • 8 честен ционист

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Народът е като пиле в калчища. Ако не бяха докарали льотчикът, пожарникарът да ви язди за емнайсти мандат вече.

    12:27 08.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Те си имат вице.Вълчев.

    12:28 08.09.2026

  • 10 Новичок

    17 1 Отговор
    Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – една от най-разпространените при корупционерите.
    Думата корупция произлиза от латинската дума "corruptio", което означава "разваляне", "поквара", "увреждане", "подкуп".

    12:28 08.09.2026

  • 11 Немаора

    14 1 Отговор
    И магаретата свършиха.

    12:28 08.09.2026

  • 12 Овчар

    8 3 Отговор
    Това няма никакво значение..! Ножа е в Радев за 4 г. Вот на недоверие НЕВЪЗМОЖЕН не стигат ръцете.! Протести НЕВЪЗМОЖНИ много скъпи ще излязат да убедят народа да искат по голямото ЗЛО.! Подкрепа от към технологии за решаване на проблема 100%възможни..!

    12:29 08.09.2026

  • 13 ту-туу

    14 1 Отговор
    В Арбанаси е твоя приятел Сретене

    12:29 08.09.2026

  • 14 Шапкаря

    17 1 Отговор
    Смехурко! Събаряй зайчарника!

    12:29 08.09.2026

  • 15 горски

    13 2 Отговор
    Ще издигне кандидат,ама ще му лъсне дира....като извади 8%....което ще се приказва до местните избори.....Бацето е стара лисица......а тези дето си мислят ,че прави мръсно на Йотова ,не го познават.

    12:30 08.09.2026

  • 16 Всеки !

    4 2 Отговор
    С Правото Си !

    12:31 08.09.2026

  • 17 ЗАЕКО БЯГАЙ

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    А СЕ ПРАВЕШЕ НА ИНДИАНЕЦ.КАКВА ИЗЛЕЗЕ НАКРАЯ

    12:31 08.09.2026

  • 18 Иван

    15 2 Отговор
    Безмозъчната мутра с неговите 2 процента много на сериозно се взема

    12:31 08.09.2026

  • 19 ПРАВ СИ ЗЕЛЕН

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    ГОЛЯМ ШОП СТРАХЛИВ ЧОВЕК ЗАЕШКО СЪРЦЕ НАПЪЛНИ ШОРТАЦИТЕ. РАДЕВ ИМ ПРЪСНА СЕДЯНКАТА.

    12:31 08.09.2026

  • 20 Чудо голямо

    7 1 Отговор
    Ей сега ще се разплача. Нали обаче мушенгията и бивш затворник Ивайло Дражев от Бургас се кандидатира... пълен позор и олигофрения ще са тези президентски маскаради ей

    Коментиран от #38

    12:32 08.09.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    ауу..да си оправя и аз чекмеджетата за 10 поколения напред , пък ми го..и на мене...никога няма да се оправите , ей

    12:33 08.09.2026

  • 22 Борисов

    10 3 Отговор
    хариза ГЕРБ НА ППДБ.

    ВМЕСТО ДА ПОДКРЕПИ ДОКАЗАНИ ДЕСНИ И ЕВРОПЕЙСКИ кандидати като Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
    Боко дори е забранил на герберските медии да споменават за Ненчев- Кирилова.
    ГЕРБ гузно мъчат!

    Коментиран от #26

    12:34 08.09.2026

  • 23 Народа !

    4 0 Отговор
    Та Народа !

    Какво направи Тоя Народ !

    Дори не може да си Направи Сметката !

    12:34 08.09.2026

  • 24 Лебедовата

    12 0 Отговор
    песен на герб. Предстои грандиозен разпад и зануляване на ОПГ-герб. Мечо държи ОПГ-то за собствената си сигурност, но това приключи. Оставка и затвор.

    12:36 08.09.2026

  • 25 ГЕРБ ако участва със собствен кандидат

    12 1 Отговор
    Няма и 5 % да получи. Надява се Бою някак си вот за Гюров да реализира по поръчка на "Америка за България" и соросоидите от ЕНП но няма как и това да му се случи !

    12:36 08.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цесекар

    14 1 Отговор
    Това е все едно ЦСКА да не иска да излезе срещу Левски в пряка битка, защото в момента Левски са в по-добра форма. Добре че не съм избирател на ГЕРБ.

    12:36 08.09.2026

  • 28 ?????

    10 2 Отговор
    Нищо ново.
    Тва кино сме го гледали при сглобката и при кметските избори в София.
    Тоя път Баце ще се спаси от посолствата, но ще изгуби партията.
    Което не е лошо.
    И още веднъж доказва че ПП-тата за нищо не стават без Бацетата.

    12:36 08.09.2026

  • 29 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 1 Отговор
    Казахме ви, че Бацо, ще става кум на младоженците Гюро и Кандьо, ама не ви се вярваше😉 Горчиво, горчиво... 😚

    12:38 08.09.2026

  • 30 Олеееее...

    2 1 Отговор
    „Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, посочи Борисов ... Но Гюров ще ни полегне в скута по някое време категорично

    12:39 08.09.2026

  • 31 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Решението не е на Бойко Борисов а на Урсулите в Брюксел за да може някой да се прекара и гласува за фашизоидите от ППДБ

    12:39 08.09.2026

  • 32 Пустиня(к)

    1 2 Отговор
    Баце, доле пред централата съм паркирал един осел по заместване. Оня, дет си го беше аресал от нащо село, снощи ми вика, че размислил. Не щел да са излага. Днеска по-после щел да ти звъни, да са разбирате некак си да ти върне парата. И ти са извинява предварително. Тоя, новия е некъв младок, нема да имаш ядове да го преметнеш. Братовчед му го е яздил Иисус, вика. Иначе, самара му е нов, мое направо да го водиш по студиата.

    12:39 08.09.2026

  • 33 Тракторист

    1 4 Отговор
    Президентът е обединителна фигура. Затова трябва да бъде личност която обединява нацията. И тази личност е господин Делян Пеевски и мисля, че ако евентуално се кандидатира за Президент всички политически формации, включително и Герб трябва да го подкрепят в името на националните интереси на страната.

    12:41 08.09.2026

  • 34 Няма и смисъл

    2 1 Отговор
    Няма да се броите, кои останахте я

    12:41 08.09.2026

  • 35 фаокес

    2 1 Отговор
    Време е всички от разбойници ГЕРБ със Винету от Банкя, да станат президенти на килия в софийския и да чукат камъни докато им окапят ушите. За 15 г изнасилиха българите и ги ограбиха както се скубе патка, до голя кожа. Ограбиха милиарди и всяка любовница на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя си има поне 1 дворец с парите за заплати, детски и пенсии. Този талибан от банкя и другата свиня грабиха кои колкото може да носи. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Внимаваите кого избирате да не вземете магаре на ГЕРБ и разбойници дето ги праха и се сглобяваха.

    12:41 08.09.2026

  • 36 Без майтап

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "мнение":

    ДПС ще издигнат Шиши и Бойко ще го подкрепи.

    12:42 08.09.2026

  • 37 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    на практика бат Бойчо призна края на ГЕРБ

    12:42 08.09.2026

  • 38 бивш затворник Ивайло Дражев

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чудо голямо":

    То всички кандидати са или бивши или бъдещи затворници. Кво толкова. Това принципно България е държавата на престъпниците и президентството е много подходящо място за техен централен офис. Гласувайте за мен престъпници !

    Коментиран от #48

    12:45 08.09.2026

  • 39 Хасковското нищожество увяхна

    1 3 Отговор
    Като че ли ГЕРБерастката престъпна шайка беше тръгнала към разпад, ама все пак Борисов удържа и запази лидерството в партията си! Защото тоав, което му беше подготвило хасковското Деляндобрево нищожество, вещаеше сигурен провал на изборите и отстраняването на Боко Мутрата от председателския пост! Защото кандидатурите на ГЕРБачева, пардон - Сачева и особено на самоковската даскалица по руски език, която във всяка нормална държава трябва и сега да търка наровете в силвенския затвор, беше чиста проба провокация и атентат срещу Боко! Че защо не му удариш един шут в задн--а на хасковското нищощжество бе, Боко? Защо? И от него ли те е страх? Че той те проваля само щом отвори мръсната си уста бе, Боко! Разкарай го веднага! Единственото ,което ти остава е да подкрепиш Гюров и Кандев! Това поне малко ще те покаже като лидер с достойнство, чест и характер на мъж!

    12:45 08.09.2026

  • 40 Развитие

    0 2 Отговор
    Това е правилната позиция на демокрацията Никой в Европа не гласува със счупени мадуровки

    12:45 08.09.2026

  • 41 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    След няколко дни размисъл Зайчарникът няма да издига собствен заек в президентското състезание.

    Така беше сложен край на спора сред делегатите дали да бъде пуснат партиен заек на пистата, въпреки че председателят още от самото начало беше против.

    От ръководството потвърдиха и другото важно решение: „Непоискани моркови на чужд заек няма да раздаваме.“

    Вместо да пуска свой кандидат, Зайчарникът ще използва времето, за да стегне клетките, да мобилизира зайците и да подготви структурите си за следващото голямо състезание.

    Така след Националното събрание, няколко дни обсъждания и множество изказвания Зайчарникът най-после има решение:

    Заек няма да издига. Морков няма да дава. Но за следващите местни състезания Зайчарникът ще е на стартовата линия. 🐰🥕🤗

    12:45 08.09.2026

  • 42 Господин Георгиев

    1 2 Отговор
    Боко тактически изчаква, кой ще му предложи повече. Аз съм сигурен, че ако Гюров и Кандев се представят добре на първият тур , на вторият ГЕРБ ще ги подкрепят, за да ударят Радев.

    12:46 08.09.2026

  • 43 Зеления

    1 1 Отговор
    Сега от ППДБ ще потриват ръце, че като няма кандидат ГЕРБ и гербаджии ще гласуват за Гюров, само че аз съм си говорил с привърженици на ГЕРБ и те ми казват, че изобщо няма да гласуват.
    С това неиздигане на кандидат, избирателната активност съвсем ще падне, което означава сигурно ходене на балотаж, ОБАЧЕ:
    -аз не си представям че повече от 1% от гербаджиите ще дадат гласа си за младоженците
    -не си представям Шиши да дава пари за купуване на гласове пак за младоженците
    -тоест на сватбата ще има представители само на най-близката розова рода
    -което означава, че шансовете на Възраждане да отиде на балотаж се увеличават значително !

    12:48 08.09.2026

  • 44 И чак толкоз не можаха да намерят

    1 0 Отговор
    някой пъдарин да предложат за Президент! Над 15 години пъдарна икономика правиха и сега да не могат един Президент да издигнат. Срамота!

    12:48 08.09.2026

  • 45 Верно ли

    3 0 Отговор
    А Тиквата кога влиза в затвора?

    12:49 08.09.2026

  • 46 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Не знам за вас, но на мен ми липсва в тая статия "Анонимен" ("Промяна", "Развитие") да почне да отговаря на всеки коментар срещу бандита с червените олигарси, мадуровките, 10-те години, лъжите, клеветите, "държавника", свободата, демокрацията... Нещо пропусах ли?🤔

    Коментиран от #49

    12:50 08.09.2026

  • 47 ООО УЖАС

    1 0 Отговор
    МАФИЯТА БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ. НЕЕЕЕ...... КАК ЩЕ ЖЕВЕЕМ ТАКА ?

    12:50 08.09.2026

  • 48 Ивайло Дражев е избушен от всякъде

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "бивш затворник Ивайло Дражев":

    Пари няма да се усмихне вече . Едно сайтче има завалията и сега държавата ще му отпусне средства под формата на медийни пакети за реклама в размер на 40 000 лева (около 20 450 евро) които сам ще си ги усвои реално . Пълен кокошкар ...

    12:55 08.09.2026

  • 49 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Евгени от Алфапласт":

    Бъди малко снизходителен към "Анонимен" - лошо му е !!!
    Не виждаш ли че на Урсула, Кая и на Мерц и на тях им е лошо заради Алтернатива за Германия, как мислиш го преживява нашия колега?

    12:56 08.09.2026

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