Окончателно: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г., съобщи бТВ.

Решението е било взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов.

"Ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, това ще е най-голямата услуга, която можем да направим на Илияна Йотова", заяви преди дни лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в Арбанаси. Тогава той обяви, че е против ГЕРБ да участва със собствен кандидат.

„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, посочи Борисов на 6 септември и обясни, че ГЕРБ ще реши както дали да издигне свой кандидат, така и дали да подкрепи друга кандидатура.

Според лидера на ГЕРБ президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил.

Борисов изрази тогава още мнението, че подходящият президент трябва да бъде обществено разпознаваема и уважавана личност, способна да обединява различни политически и обществени групи. Той даде като пример възможността това да бъде професор, учен или общественик, на когото обществото има доверие.

По думите му предстоящите президентски избори са близо до последните парламентарни избори и ГЕРБ трябва да използва времето до местния вот, за да мобилизира и укрепи структурите си.

„Ние трябва да се мобилизираме, да обновим, да заздравим старите структури и да отидем на това състезание“, заяви Борисов.