Окончателно: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г., съобщи бТВ.
Решението е било взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов.
"Ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, това ще е най-голямата услуга, която можем да направим на Илияна Йотова", заяви преди дни лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в Арбанаси. Тогава той обяви, че е против ГЕРБ да участва със собствен кандидат.
„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, посочи Борисов на 6 септември и обясни, че ГЕРБ ще реши както дали да издигне свой кандидат, така и дали да подкрепи друга кандидатура.
Според лидера на ГЕРБ президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил.
Борисов изрази тогава още мнението, че подходящият президент трябва да бъде обществено разпознаваема и уважавана личност, способна да обединява различни политически и обществени групи. Той даде като пример възможността това да бъде професор, учен или общественик, на когото обществото има доверие.
По думите му предстоящите президентски избори са близо до последните парламентарни избори и ГЕРБ трябва да използва времето до местния вот, за да мобилизира и укрепи структурите си.
„Ние трябва да се мобилизираме, да обновим, да заздравим старите структури и да отидем на това състезание“, заяви Борисов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #8, #21
12:26 08.09.2026
2 БАРБА ГАНЮЗ
12:26 08.09.2026
3 честен ционист
12:26 08.09.2026
4 Видяхме ги
12:27 08.09.2026
5 мнение
Коментиран от #36
12:27 08.09.2026
6 Хо хо
12:27 08.09.2026
7 Зеления
Коментиран от #17, #19
12:27 08.09.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Реалист":Народът е като пиле в калчища. Ако не бяха докарали льотчикът, пожарникарът да ви язди за емнайсти мандат вече.
12:27 08.09.2026
9 Последния Софиянец
12:28 08.09.2026
10 Новичок
Думата корупция произлиза от латинската дума "corruptio", което означава "разваляне", "поквара", "увреждане", "подкуп".
12:28 08.09.2026
11 Немаора
12:28 08.09.2026
12 Овчар
12:29 08.09.2026
13 ту-туу
12:29 08.09.2026
14 Шапкаря
12:29 08.09.2026
15 горски
12:30 08.09.2026
16 Всеки !
12:31 08.09.2026
17 ЗАЕКО БЯГАЙ
До коментар #7 от "Зеления":А СЕ ПРАВЕШЕ НА ИНДИАНЕЦ.КАКВА ИЗЛЕЗЕ НАКРАЯ
12:31 08.09.2026
18 Иван
12:31 08.09.2026
19 ПРАВ СИ ЗЕЛЕН
До коментар #7 от "Зеления":ГОЛЯМ ШОП СТРАХЛИВ ЧОВЕК ЗАЕШКО СЪРЦЕ НАПЪЛНИ ШОРТАЦИТЕ. РАДЕВ ИМ ПРЪСНА СЕДЯНКАТА.
12:31 08.09.2026
20 Чудо голямо
Коментиран от #38
12:32 08.09.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Реалист":ауу..да си оправя и аз чекмеджетата за 10 поколения напред , пък ми го..и на мене...никога няма да се оправите , ей
12:33 08.09.2026
22 Борисов
ВМЕСТО ДА ПОДКРЕПИ ДОКАЗАНИ ДЕСНИ И ЕВРОПЕЙСКИ кандидати като Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
Боко дори е забранил на герберските медии да споменават за Ненчев- Кирилова.
ГЕРБ гузно мъчат!
Коментиран от #26
12:34 08.09.2026
23 Народа !
Какво направи Тоя Народ !
Дори не може да си Направи Сметката !
12:34 08.09.2026
24 Лебедовата
12:36 08.09.2026
25 ГЕРБ ако участва със собствен кандидат
12:36 08.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цесекар
12:36 08.09.2026
28 ?????
Тва кино сме го гледали при сглобката и при кметските избори в София.
Тоя път Баце ще се спаси от посолствата, но ще изгуби партията.
Което не е лошо.
И още веднъж доказва че ПП-тата за нищо не стават без Бацетата.
12:36 08.09.2026
29 Гласове от зайчарника в Банкя
12:38 08.09.2026
30 Олеееее...
12:39 08.09.2026
31 Сатана Z
12:39 08.09.2026
32 Пустиня(к)
12:39 08.09.2026
33 Тракторист
12:41 08.09.2026
34 Няма и смисъл
12:41 08.09.2026
35 фаокес
12:41 08.09.2026
36 Без майтап
До коментар #5 от "мнение":ДПС ще издигнат Шиши и Бойко ще го подкрепи.
12:42 08.09.2026
37 Ний ша Ва упрайм
12:42 08.09.2026
38 бивш затворник Ивайло Дражев
До коментар #20 от "Чудо голямо":То всички кандидати са или бивши или бъдещи затворници. Кво толкова. Това принципно България е държавата на престъпниците и президентството е много подходящо място за техен централен офис. Гласувайте за мен престъпници !
Коментиран от #48
12:45 08.09.2026
39 Хасковското нищожество увяхна
12:45 08.09.2026
40 Развитие
12:45 08.09.2026
41 Червената шапчица
Така беше сложен край на спора сред делегатите дали да бъде пуснат партиен заек на пистата, въпреки че председателят още от самото начало беше против.
От ръководството потвърдиха и другото важно решение: „Непоискани моркови на чужд заек няма да раздаваме.“
Вместо да пуска свой кандидат, Зайчарникът ще използва времето, за да стегне клетките, да мобилизира зайците и да подготви структурите си за следващото голямо състезание.
Така след Националното събрание, няколко дни обсъждания и множество изказвания Зайчарникът най-после има решение:
Заек няма да издига. Морков няма да дава. Но за следващите местни състезания Зайчарникът ще е на стартовата линия. 🐰🥕🤗
12:45 08.09.2026
42 Господин Георгиев
12:46 08.09.2026
43 Зеления
С това неиздигане на кандидат, избирателната активност съвсем ще падне, което означава сигурно ходене на балотаж, ОБАЧЕ:
-аз не си представям че повече от 1% от гербаджиите ще дадат гласа си за младоженците
-не си представям Шиши да дава пари за купуване на гласове пак за младоженците
-тоест на сватбата ще има представители само на най-близката розова рода
-което означава, че шансовете на Възраждане да отиде на балотаж се увеличават значително !
12:48 08.09.2026
44 И чак толкоз не можаха да намерят
12:48 08.09.2026
45 Верно ли
12:49 08.09.2026
46 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #49
12:50 08.09.2026
47 ООО УЖАС
12:50 08.09.2026
48 Ивайло Дражев е избушен от всякъде
До коментар #38 от "бивш затворник Ивайло Дражев":Пари няма да се усмихне вече . Едно сайтче има завалията и сега държавата ще му отпусне средства под формата на медийни пакети за реклама в размер на 40 000 лева (около 20 450 евро) които сам ще си ги усвои реално . Пълен кокошкар ...
12:55 08.09.2026
49 Зеления
До коментар #46 от "Евгени от Алфапласт":Бъди малко снизходителен към "Анонимен" - лошо му е !!!
Не виждаш ли че на Урсула, Кая и на Мерц и на тях им е лошо заради Алтернатива за Германия, как мислиш го преживява нашия колега?
12:56 08.09.2026