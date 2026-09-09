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Бетис триумфира с драматичен обрат срещу Лил в зрелищен мач, белязан от червен картон и пет гола

Бетис триумфира с драматичен обрат срещу Лил в зрелищен мач, белязан от червен картон и пет гола

9 Септември, 2026 00:05 292 0

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Испанците демонстрираха характер и обърнаха резултата под ръководството на Георги Кабаков

Бетис триумфира с драматичен обрат срещу Лил в зрелищен мач, белязан от червен картон и пет гола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболните фенове станаха свидетели на истински спектакъл във Франция, където Реал Бетис изкова впечатляваща победа с 3:2 като гост на Лил в мач, изпълнен с обрати, емоции и напрежение до последния съдийски сигнал. Българският рефер Георги Кабаков бе в центъра на събитията, ръководейки срещата с твърда ръка и вземайки ключови решения, които повлияха на развоя на двубоя. -

От първите минути испанците поеха инициативата, но домакините от Лил показаха, че не са за подценяване. В 13-ата минута Итън Мбапе асистира на Аясе Уеда, който с хладнокръвие откри резултата и изведе френския тим напред – 1:0.

Гостите от Севиля не се предадоха и постепенно наложиха натиск, който даде плодове в 35-ата минута. Пабло Форналс центрира прецизно, а Марк Бартра с мощен удар с глава възстанови равенството.

Радостта на Бетис обаче трая само миг – две минути по-късно Александро от Лил се възползва от неразбирателство в защитата на гостите и с глава върна предимството на домакините – 2:1.

След почивката момчетата на Мануел Пелегрини излязоха преобразени и само седем минути след подновяването на играта отново Бартра бе точен с глава след асистенция на Иско – 2:2.

В 56-ата минута Бетис нанесе решаващия удар – Антони пресече пас в половината на Лил, подаде към Трой Парот, който с елегантен финт и безпощаден шут с левия крак донесе пълния обрат – 3:2 за гостите.

Само две минути по-късно напрежението на терена ескалира – след спречкване между Натан и Итън Мбапе, Кабаков показа директен червен картон на младия французин за удар с лакът, оставяйки Лил с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, Лил не се отказа и опита да върне интригата с няколко опасни атаки. Треньорският щаб на домакините направи смени в търсене на свежи сили, но Бетис удържа преднината си с дисциплинирана игра и тактически нарушения, за които получи няколко жълти картона в заключителните минути.


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