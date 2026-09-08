Шефът на СДВР: Фентанилът измества хероина, килограм марихуана вече струва до 7000 евро

Фентанилът измества от пазара хероина, но марихуаната непрекъснато си качва цената. У нас килограм трева вече струва между 6 и 7 хиляди евро, каза директорът на Столичната полиция Николай Пелтеков пред БТВ.

Употребата на наркотици в София се увеличава непрекъснато през последните години, каза Пелтеков. Схемите се запазват, но все по-често посредниците са непълнолетни.

„От една страна, криминално непроявени, и от втора страна, законът в България е по-снизходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки“, казва Николай Пелтеков.

Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте.

„От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7, в Турция достига между 8 и 9 хиляди евро“, посочва Пелтеков.

„Ако трябва да използваме жаргона на улицата, предпочитан е канабисът, който се произвежда в оранжерия или**,** както те го наричат, „лампа““, казва още директорът на Столичната полиция.

Освен марихуаната, от пазара не е излизал и кокаинът. Хероинът се измества от фентанила.

„Сега можем да кажем, че хероин няма на пазарите, и това от своя страна води до фентанила“, коментира Пелтеков.

„Има оперативна информация, че част от суровините влизат от друга държава на територията на България. Да кажем, от Китай“, казва той.

20 дни след изчезването на заглушителя в квартал Драгалевци Столичната полиция още го търси, каза Пелтеков.

„Факт е, че в автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на самото заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да достигнат до антени. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да е сигналът по-силен“, разказва Николай Пелтеков.

На въпрос дали е необходимо да има самият заглушител, той отговаря: „Да, необходимо е да има самият заглушител, който съдържа информацията“.

„А него го няма?“, гласи въпросът. „Към момента, да“, казва Пелтеков.

На въпрос има ли информация къде може да бъде тази част, този заглушител, той отговаря: „От съображения за сигурност и да не попреча на нашето разследване, ще спестя тази информация“.

Директорът на Столичната полиция разказа и повече за акцията в комплекса в Драгалевци, за който стана ясно, че има и тунели.

„Говорим за няколко сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати, за някои от които, за да достигнем, се наложи да използваме ключар“, казва Пелтеков.

На въпрос дали някога в годините назад е охраняван този ресторант, той отговаря: „Официално охрана на лица и обекти не е имало“.

„Има образувано досъдебно производство и за да не влизаме в конфронтация със СРП, ще спестя тази информация“, казва Пелтеков на въпрос колко хора са разпитани досега.

На въпрос „Ами разпитан ли е?“, директорът на Столичната полиция отговаря: „Ще ви отговоря по същия начин“.

„Вие знаете ли къде е той?“, гласи друг въпрос. „Полицията знае всичко, така ще отговоря“, казва Николай Пелтеков.