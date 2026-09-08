Новини
България »
Шефът на СДВР: Фентанилът измества хероина, килограм марихуана вече струва до 7000 евро

Шефът на СДВР: Фентанилът измества хероина, килограм марихуана вече струва до 7000 евро

8 Септември, 2026 21:55 697 10

  • николай пелтеков-
  • наркотици-
  • фентанил

Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте

Шефът на СДВР: Фентанилът измества хероина, килограм марихуана вече струва до 7000 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фентанилът измества от пазара хероина, но марихуаната непрекъснато си качва цената. У нас килограм трева вече струва между 6 и 7 хиляди евро, каза директорът на Столичната полиция Николай Пелтеков пред БТВ.

Употребата на наркотици в София се увеличава непрекъснато през последните години, каза Пелтеков. Схемите се запазват, но все по-често посредниците са непълнолетни.

„От една страна, криминално непроявени, и от втора страна, законът в България е по-снизходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки“, казва Николай Пелтеков.

Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте.

„От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7, в Турция достига между 8 и 9 хиляди евро“, посочва Пелтеков.

„Ако трябва да използваме жаргона на улицата, предпочитан е канабисът, който се произвежда в оранжерия или**,** както те го наричат, „лампа““, казва още директорът на Столичната полиция.

Освен марихуаната, от пазара не е излизал и кокаинът. Хероинът се измества от фентанила.

„Сега можем да кажем, че хероин няма на пазарите, и това от своя страна води до фентанила“, коментира Пелтеков.

„Има оперативна информация, че част от суровините влизат от друга държава на територията на България. Да кажем, от Китай“, казва той.

20 дни след изчезването на заглушителя в квартал Драгалевци Столичната полиция още го търси, каза Пелтеков.

„Факт е, че в автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на самото заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да достигнат до антени. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да е сигналът по-силен“, разказва Николай Пелтеков.

На въпрос дали е необходимо да има самият заглушител, той отговаря: „Да, необходимо е да има самият заглушител, който съдържа информацията“.

„А него го няма?“, гласи въпросът. „Към момента, да“, казва Пелтеков.

На въпрос има ли информация къде може да бъде тази част, този заглушител, той отговаря: „От съображения за сигурност и да не попреча на нашето разследване, ще спестя тази информация“.

Директорът на Столичната полиция разказа и повече за акцията в комплекса в Драгалевци, за който стана ясно, че има и тунели.

„Говорим за няколко сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати, за някои от които, за да достигнем, се наложи да използваме ключар“, казва Пелтеков.

На въпрос дали някога в годините назад е охраняван този ресторант, той отговаря: „Официално охрана на лица и обекти не е имало“.

„Има образувано досъдебно производство и за да не влизаме в конфронтация със СРП, ще спестя тази информация“, казва Пелтеков на въпрос колко хора са разпитани досега.

На въпрос „Ами разпитан ли е?“, директорът на Столичната полиция отговаря: „Ще ви отговоря по същия начин“.

„Вие знаете ли къде е той?“, гласи друг въпрос. „Полицията знае всичко, така ще отговоря“, казва Николай Пелтеков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казал

    8 3 Отговор
    едно голямо нищо !

    21:57 08.09.2026

  • 2 Пецата

    6 1 Отговор
    Нищо не може да измести ракиата разбираш ли със салата и яка музика 🤣

    Коментиран от #9

    21:59 08.09.2026

  • 3 Овчар

    5 5 Отговор
    Марихуаната е безвредна алкохола е вреден..Основния играч , вносител на фентанил и кокаин е Великобритания те държат монопола в селия ЕС..Това е ФАКТ които всички знаят но мълчат..

    22:00 08.09.2026

  • 4 Ух...

    7 2 Отговор
    Сфащате ли какво прават чингетата?
    Чингетата повишават цените, и престроктурирът пазаро на наркотици. Дават предимство на фентънил.

    22:01 08.09.2026

  • 5 Цингарела

    3 1 Отговор
    любимата ми песен за софра ............

    22:04 08.09.2026

  • 6 бгполитик

    2 1 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    22:14 08.09.2026

  • 7 Гробар

    3 0 Отговор
    Хаха. Тоя не говори като ченге а като борсов агент.

    22:25 08.09.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    В учебниците по химия отпреди 50-60 години се описват в домашни условия Как се правят наркотици а отделно в България растат много растения които са естествени наркотици Индийския коноп не е забранен заради защото е опият. А по други причини

    22:37 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба ти

    1 0 Отговор
    Пусни ги чеде свободно и ша видиш как ша са нагоди пазара.Цената ке падне и айдее юрош на стокицата .

    22:43 08.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове