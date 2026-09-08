Емил Радев: Не ми е в характера да мишкувам

Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Това написа евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в профила си във Фейсбук.
Публикуваме целия текст без редакторска намеса
"Работих с Илияна Йотова във времето, когато беше евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Нямам съмнения, че тя е боец, когато трябва да се защитават националните каузи, и убеден европеец в отстояването на демократичните ценности и достиженията на ЕС. В нейно лице съм открил диалогичен човек, коректен колега и опитен политик.
Когато преди 10 години ѝ предложих да организираме съвместна конференция, на която да поставим ребром въпроса за прекратяването на дискриминационния Механизъм за сътрудничество и проверка за България, тя прие, без да се замисли. Независимо от политическите си различия, обединихме усилия, за да се борим срещу двойните стандарти спрямо страната ни и да поставим на дневен ред необходимостта от преглед на върховенството на закона не за една или две, а за всички държави членки.
Битката ни за пълноправното членство на България в Шенген отне години, но всички български евродепутати я водихме заедно. Илияна Йотова се включи активно в този процес. Щом станеше въпрос за приемането на България в Шенген, знаех, че мога да разчитам на нея без значение, че аз съм от политическото семейство на ЕНП, а тя – на ПЕС.
Работата е пресичала пътищата ни и по други поводи като предизвикателствата за сигурността след терористичните атентати в Европа, позицията на страната ни за Северна Македония, развитието на електронното правосъдие и дори подкрепата за кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица. Когато през 2022 г. организирах форум за цифровата трансформация в правосъдието, Илияна Йотова вече беше вицепрезидент, но се включи като последователен поддръжник на политиките в тази сфера.
Влязох в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата ѝ за президент с увереността, че подкрепям отговорен държавник. Сред останалите кандидати за поста не виждам алтернатива на висотата, която изисква институцията. Да, имаше смисъл в идеята за общ десен кандидат, но тя беше минирана. Сега има двойка с претенции за десен профил, но зад нея стоят партии, които правят политика с доноси срещу България.
Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Но това значи ли, че трябва да се отказваме от правото си на избор?!
Наясно съм, че решението ми ще даде повод да се вихрят спекулации, но всички опити да бъда отписан от ГЕРБ и вписан в нечии други политически кръгове или сметки са напълно безпочвени! Не сменям отбора. Винаги съм бил отборен играч и такъв ще остана.
Не са ми чужди опасенията на много от членовете и симпатизантите на ГЕРБ, че президентският вот може да бетонира цялата власт в ръцете на една политическа сила, но смятам, че Илияна Йотова е надраснала партийните противоборства – доказа го и с избора на Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент. Тя има и куража да отстоява интересите на България.
Това съвсем не означава, че приемам всички нейни позиции безкритично. Напротив!
Можех да не давам гласност на подкрепата си, но ако честната позиция в политиката е проблем, явно твърде много сме се отдалечили от нормалността. Не ми е в характера да мишкувам.
Предстои ни мажоритарен избор за държавен глава и обединител на нацията, а Илияна Йотова има необходимите качества за отговорностите на президентската институция".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 след всичко
23:00 08.09.2026
2 Каква промяна
23:03 08.09.2026
3 Дзак
Коментиран от #13, #45
23:03 08.09.2026
4 Пустиня(к)
23:05 08.09.2026
5 Емил Радев евродепутат от ПП ГЕРБ
Картите са свалени дами и господа!
23:05 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Роки
Коментиран от #22, #25
23:06 08.09.2026
8 Герб се цепи
23:06 08.09.2026
9 Баш ти ли не мишкуваш?
23:07 08.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не е само Емил Радев
Траги-комедията е на макс дами и господа!
Коментиран от #20, #32, #33
23:08 08.09.2026
12 Софето
23:08 08.09.2026
13 по-точно
До коментар #3 от "Дзак":в ГЕРБ има три Трупи. Това е самодеен екип от самозванци, назначенци и службогонци, предвождани от главатар, който не е съвсем с всичкия си, но пък години наред беше удобен на външните врагове на родината ни.
23:08 08.09.2026
14 Брях
23:10 08.09.2026
15 ?????
Той просто първи повлече крак.
Но не очаквах че гербаджийската номенклатура толкова бързо ще го предаде.
Идва ми наум физиономията на бай Тошо на 10.11.1989 г.
23:11 08.09.2026
16 ТИКВАТА С ПОДКРЕПАТА СИ ,
23:11 08.09.2026
17 Чичо
23:12 08.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
23:14 08.09.2026
20 Да се смеем ли или да плачем
До коментар #11 от "Не е само Емил Радев":Валерия Велева( Мадам В.) както я наричаше Доган ,правила му турско кафе по пеньоар в сарая , Патрашкова взета в Биг Брадър като шут и известна с поставените бомби на Алексей Петров, Явор Дачков бивш говорител на Иван Костов ,много малко време трезвен и завлякъл половин София с пари за алкохол. Е сега може вече на някой да върне борчовете си. Трагедията или комедията е проба. Или Йотова и мунчо експериментират и се подиграват с народа или го мислят че е вече толкова подтиснат и безпомощен че могат да го тъпчат колкото си пожелаят!
Кое от вас е вярно?
23:15 08.09.2026
21 ЕДИН ПЛЪХ НЕ МОЖЕ ДА МИШКУВА
23:15 08.09.2026
22 да де,
До коментар #7 от "Роки":ама Андрешко кара каруцата и като нищо може да ги остави насред блатото да се спасяват в тъмното. Не знаят как да ценят и уважават Андрешко, значи ги чака потъване. А либералите доказано не четат Андрешко правилно и го изкарват отрицателен герой, който не искал да си плаща данъците на охранените политици и бирници. Това е, защото са функционално неграмотни.
23:16 08.09.2026
23 Vасил
23:16 08.09.2026
24 Цвете
23:18 08.09.2026
25 Дзак
До коментар #7 от "Роки":А с тебе за какво си говорят?
23:19 08.09.2026
26 Пълен боклук
23:21 08.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Попов
Марш при Ф.Мерц да се готви УРСУЛА И МАКРОН.
23:25 08.09.2026
29 Евала
23:25 08.09.2026
30 Работил бил той с Илияна Йотова
23:27 08.09.2026
31 дедо
23:27 08.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Xи Хи Хи
До коментар #11 от "Не е само Емил Радев":Вижте ги добре ,едвам пиша от смях😂🤣😅 И за капак в инициативният комитет Недялко Йорданов баща на Недялко Недялков бивш собственик на сайта ПИК ,който преди 6 години организираше контрапротести срещу Радев и Йотова заедно с мyтрaта стъки и още 10-на мyтри начело с наркoмана Георги Валентинов и се закaнваха на протестиращите...това е гaврaaa с хората които тогава излязоха да защитят мунчо от прокуратурата и Гешев.. Мунчо е най зловeщото дънo в Българския политически живот!
23:29 08.09.2026
34 Наглост от висока класа
23:29 08.09.2026
35 Те били водили битки а тя била боец
Коментиран от #42
23:33 08.09.2026
36 Име
23:33 08.09.2026
37 Тъпи лейки
Чрез позицията си в LIBE, Йотова последователно ръководи и участва в политически инициативи и лобиране за пълноправното приемане на България в Шенгенското пространство. .... и пълноправно ли е? А? А визиза САЩ защо имаме бре муржо щом е пълноправно ? Кажи бе нещастник ? Изкривен от борби и геройства ? То квот и да се замислиш все сте се провалили. Ама на 100%
23:39 08.09.2026
38 наблюдател
23:39 08.09.2026
39 Мъжко поведение
23:41 08.09.2026
40 Изчезни бре некадърник
23:42 08.09.2026
41 Не се наядохте
23:45 08.09.2026
42 водили битки, геройски
До коментар #35 от "Те били водили битки а тя била боец":И гулеми херои били и въобще герой до героя... майко лй... Д ви ЕМ ..
23:48 08.09.2026
43 Ти да видиш
Трябва да признаем, че в структурите на ГЕРБ има повече хора с личностни качества отколкото в структурите на дебилите и педофилите от ПП и ДБ. Там хора няма!
Коментиран от #49, #50
23:50 08.09.2026
44 Дядо ви Курти от село пиперково
23:53 08.09.2026
45 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #3 от "Дзак":Тиквата и радев подписаха присъдата на пееФски.
23:54 08.09.2026
46 Много сте важни и борбени нали ?
23:55 08.09.2026
47 Шиле
23:58 08.09.2026
48 Кърлежи мръсни и вредни
23:59 08.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тъй де ...
До коментар #43 от "Ти да видиш":После за посланник, аташе и т.н на маааайната си и отново на хранилка требе и президента един подпис да тууури ....тъй де ...не може вечно евродепутатин а жената и децата плачат и не искат да се връщат...мдааа
00:04 09.09.2026