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Емил Радев: Не ми е в характера да мишкувам

Емил Радев: Не ми е в характера да мишкувам

8 Септември, 2026 22:55 940 50

  • емил радев-
  • илияна йотова-
  • герб-
  • кандидат президент

"Работих с Илияна Йотова във времето, когато беше евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Нямам съмнения, че тя е боец, когато трябва да се защитават националните каузи

Емил Радев: Не ми е в характера да мишкувам - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Това написа евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в профила си във Фейсбук.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса

"Работих с Илияна Йотова във времето, когато беше евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Нямам съмнения, че тя е боец, когато трябва да се защитават националните каузи, и убеден европеец в отстояването на демократичните ценности и достиженията на ЕС. В нейно лице съм открил диалогичен човек, коректен колега и опитен политик.

Когато преди 10 години ѝ предложих да организираме съвместна конференция, на която да поставим ребром въпроса за прекратяването на дискриминационния Механизъм за сътрудничество и проверка за България, тя прие, без да се замисли. Независимо от политическите си различия, обединихме усилия, за да се борим срещу двойните стандарти спрямо страната ни и да поставим на дневен ред необходимостта от преглед на върховенството на закона не за една или две, а за всички държави членки.

Битката ни за пълноправното членство на България в Шенген отне години, но всички български евродепутати я водихме заедно. Илияна Йотова се включи активно в този процес. Щом станеше въпрос за приемането на България в Шенген, знаех, че мога да разчитам на нея без значение, че аз съм от политическото семейство на ЕНП, а тя – на ПЕС.

Работата е пресичала пътищата ни и по други поводи като предизвикателствата за сигурността след терористичните атентати в Европа, позицията на страната ни за Северна Македония, развитието на електронното правосъдие и дори подкрепата за кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица. Когато през 2022 г. организирах форум за цифровата трансформация в правосъдието, Илияна Йотова вече беше вицепрезидент, но се включи като последователен поддръжник на политиките в тази сфера.

Влязох в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата ѝ за президент с увереността, че подкрепям отговорен държавник. Сред останалите кандидати за поста не виждам алтернатива на висотата, която изисква институцията. Да, имаше смисъл в идеята за общ десен кандидат, но тя беше минирана. Сега има двойка с претенции за десен профил, но зад нея стоят партии, които правят политика с доноси срещу България.

Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Но това значи ли, че трябва да се отказваме от правото си на избор?!

Наясно съм, че решението ми ще даде повод да се вихрят спекулации, но всички опити да бъда отписан от ГЕРБ и вписан в нечии други политически кръгове или сметки са напълно безпочвени! Не сменям отбора. Винаги съм бил отборен играч и такъв ще остана.

Не са ми чужди опасенията на много от членовете и симпатизантите на ГЕРБ, че президентският вот може да бетонира цялата власт в ръцете на една политическа сила, но смятам, че Илияна Йотова е надраснала партийните противоборства – доказа го и с избора на Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент. Тя има и куража да отстоява интересите на България.

Това съвсем не означава, че приемам всички нейни позиции безкритично. Напротив!

Можех да не давам гласност на подкрепата си, но ако честната позиция в политиката е проблем, явно твърде много сме се отдалечили от нормалността. Не ми е в характера да мишкувам.

Предстои ни мажоритарен избор за държавен глава и обединител на нацията, а Илияна Йотова има необходимите качества за отговорностите на президентската институция".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 след всичко

    21 5 Отговор
    това има ли още някой, който да се съмнява, че Йотова е кандидатура на ГЕРБ? Или да се съмнява, че Радев и Борисов, а вероятно и Пеевски, са се споразумели да играят заедно? Защо ли Борисов не издигна партиен кандидат? Защо ли точно мишката Радев, който никога, ама никога не е мишкувал, подкрепя точно кандидатурата на Йотова? Вярно е, че има вариант с подкрепата си да я дискредитират, но този вариант е малко вероятен.

    23:00 08.09.2026

  • 2 Каква промяна

    14 4 Отговор
    Те едни и същи муцуни седят зад Гепп, дъпъсъ мунчо и метресата

    23:03 08.09.2026

  • 3 Дзак

    12 2 Отговор
    Очевидно в ГЕРБ има три групи!

    Коментиран от #13, #45

    23:03 08.09.2026

  • 4 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Е па, кат не ти е, що го праиш?

    23:05 08.09.2026

  • 5 Емил Радев евродепутат от ПП ГЕРБ

    16 8 Отговор
    Зам.предеседател на инициативният комитет на Илияна Йотова, метреса на червената олигархия ,генералите от ДС с крадените от народа милиони раздели на силовите групировки ,говорител на Гоце Първанов и подлога на мунчо!
    Картите са свалени дами и господа!

    23:05 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роки

    19 5 Отговор
    Темплиери, масони, сектанти и национални предатели, постоянно обясняват на Андрешко, че е глупав и много беден, та затуй те пак ще го управляват!

    Коментиран от #22, #25

    23:06 08.09.2026

  • 8 Герб се цепи

    24 1 Отговор
    И ортаците на Тиквата бягат към новата делавера.

    23:06 08.09.2026

  • 9 Баш ти ли не мишкуваш?

    22 0 Отговор
    Мишока, не мишкувала казва. Този алчен безделник, вече иска да е котак, но от мишка котка не става такова му е ДНК то.

    23:07 08.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не е само Емил Радев

    17 4 Отговор
    Ето и други "герои"😀
    Траги-комедията е на макс дами и господа!

    Коментиран от #20, #32, #33

    23:08 08.09.2026

  • 12 Софето

    10 8 Отговор
    Руските пАдлоги до една са мишки

    23:08 08.09.2026

  • 13 по-точно

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    в ГЕРБ има три Трупи. Това е самодеен екип от самозванци, назначенци и службогонци, предвождани от главатар, който не е съвсем с всичкия си, но пък години наред беше удобен на външните врагове на родината ни.

    23:08 08.09.2026

  • 14 Брях

    13 1 Отговор
    Уау, да разбираме ли, че многогодишен герб евродепутат - милионер от заплати в ЕС подкрепя Йотова? Независим депутат от герб/енп ли ще става? Лелей...

    23:10 08.09.2026

  • 15 ?????

    20 3 Отговор
    Както и написах Баце почва да губи ГЕРБ въпреки патоса на Емил Радев че остава верен на партията.
    Той просто първи повлече крак.
    Но не очаквах че гербаджийската номенклатура толкова бързо ще го предаде.
    Идва ми наум физиономията на бай Тошо на 10.11.1989 г.

    23:11 08.09.2026

  • 16 ТИКВАТА С ПОДКРЕПАТА СИ ,

    10 4 Отговор
    РАЗСТРЕЛЯ С ЦЯЛ ПЪЛНИТЕЛ ПАРАЗИТА ИОТОВА !

    23:11 08.09.2026

  • 17 Чичо

    15 1 Отговор
    Този господин да каже защо участва в атаката на либийския танкера" ,BADR", който стои на котва в Бургаския залив повече от 5 години. Водят се дела, които либийската страна печели. Не знам кога ще е финалното дело на арбитража ,но знам , че България ще трябва да плати огромна сума пари заради злоупотреба със служебното положение на господина. Нотариуса, който участва му отнеха правата заради случая и впоследствие почина, но на този господин не му се случва нищо. Все още е в. . Брюксел, все още е търсен за компетентно мнение. Пази боже ! Далеч от такива хора ! Токсични са !

    23:12 08.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    9 2 Отговор
    ПОДЛОСТТА ТИ Е ИЗПИСАНА НА ЛИЦЕТО. ЗАЩО СЕ ОПРАВДАВАШ ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ СИ НАГАЗИЛ ЛУКА ЛИ? ТИ ВСЪЩНОСТ В КОЯ ПАРТИЯ СИ ИЗОБЩО? КОГА СЕ ДОГОВОРИХТЕ С БОРИСОВ? КОЛКО ГОДИНИ СИ В ЕВРОЗОНАТА? КАКВО СВЪРШИ ПОЛОЖИТЕЛНО ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО ТИ? ВИДЯХМЕ И РАШИДОВ.ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ТОЙ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ Е С ВЛАСТТА НА ДЕНЯ.КОЛКО НИСКО СТЕ ПАДНАЛИ.ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ СЕ СЪБРА И СТАНИШЕВ И ТОЙ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ ,БОГАТЕЕТЕ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ. МАЛКО СРАМ ,СВЯН ИЛИ СА ЧУЖДИЦИ ЗА ВАС ?! ЛАКЕИТЕ СТЕ НА РУСИЯ. ПРЕДАТЕЛСТВОТО ЕМИЛ НЕ СЕ ЗАБРАВЯ.ПРОСТО НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ ХОРОТО ,КОЕТО ИГРАЕТЕ.

    23:14 08.09.2026

  • 20 Да се смеем ли или да плачем

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Не е само Емил Радев":

    Валерия Велева( Мадам В.) както я наричаше Доган ,правила му турско кафе по пеньоар в сарая , Патрашкова взета в Биг Брадър като шут и известна с поставените бомби на Алексей Петров, Явор Дачков бивш говорител на Иван Костов ,много малко време трезвен и завлякъл половин София с пари за алкохол. Е сега може вече на някой да върне борчовете си. Трагедията или комедията е проба. Или Йотова и мунчо експериментират и се подиграват с народа или го мислят че е вече толкова подтиснат и безпомощен че могат да го тъпчат колкото си пожелаят!
    Кое от вас е вярно?

    23:15 08.09.2026

  • 21 ЕДИН ПЛЪХ НЕ МОЖЕ ДА МИШКУВА

    8 1 Отговор
    ТОЙ Е КЪДЕ , КЪДЕ ПО - ГОЛЯМ БОКЛУК

    23:15 08.09.2026

  • 22 да де,

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роки":

    ама Андрешко кара каруцата и като нищо може да ги остави насред блатото да се спасяват в тъмното. Не знаят как да ценят и уважават Андрешко, значи ги чака потъване. А либералите доказано не четат Андрешко правилно и го изкарват отрицателен герой, който не искал да си плаща данъците на охранените политици и бирници. Това е, защото са функционално неграмотни.

    23:16 08.09.2026

  • 23 Vасил

    8 1 Отговор
    Мишката не може да мишкува,защото си е по природа мишка

    23:16 08.09.2026

  • 24 Цвете

    5 2 Отговор
    ПОДЛОСТТА ТИ Е ИЗПИСАНА НА ЛИЦЕТО. ЗАЩО СЕ ОПРАВДАВАШ ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ СИ НАГАЗИЛ ЛУКА ЛИ? ТИ ВСЪЩНОСТ В КОЯ ПАРТИЯ СИ ИЗОБЩО? КОГА СЕ ДОГОВОРИХТЕ С БОРИСОВ? КОЛКО ГОДИНИ СИ В ЕВРОЗОНАТА? КАКВО СВЪРШИ ПОЛОЖИТЕЛНО ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО ТИ? ВИДЯХМЕ И РАШИДОВ.ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ТОЙ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ Е С ВЛАСТТА НА ДЕНЯ.КОЛКО НИСКО СТЕ ПАДНАЛИ.ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ СЕ СЪБРА И СТАНИШЕВ И ТОЙ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ ,БОГАТЕЕТЕ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ. МАЛКО СРАМ ,СВЯН ИЛИ СА ЧУЖДИЦИ ЗА ВАС ?! ЛАКЕИТЕ СТЕ НА РУСИЯ. ПРЕДАТЕЛСТВОТО ЕМИЛ НЕ СЕ ЗАБРАВЯ.ПРОСТО НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ ХОРОТО ,КОЕТО ИГРАЕТЕ.

    23:18 08.09.2026

  • 25 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роки":

    А с тебе за какво си говорят?

    23:19 08.09.2026

  • 26 Пълен боклук

    10 2 Отговор
    Варненският "герой" от аферата БАДР се обади! Баща му беше замесен в някаква далавера, а левентът Емо заплаши да съди всеки по темата, ама всуе - виж заглавието!

    23:21 08.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Попов

    5 0 Отговор
    Герберасти, ИЗЧЕРПАНИ СТЕ.
    Марш при Ф.Мерц да се готви УРСУЛА И МАКРОН.

    23:25 08.09.2026

  • 29 Евала

    4 0 Отговор
    Издигна ми се в очите

    23:25 08.09.2026

  • 30 Работил бил той с Илияна Йотова

    8 2 Отговор
    Ама направо се преработихте с нея нали мурджо? 10 години айляк. И сякаш не знаеш че тая коза и тя е соросоидка нали? 10 години само тъпни и пръдни... миграционната криза, борбата с тероризма, сигурността и защитата на личните данни..и какво постигна в комисията LIBE да те питам нещастник? Кажи де? Управление на миграционната криза, Защита на външните граници и Шенген, промяна на Дъблинския регламент, мерките за противодействие на радикализма и терористичните заплахи.... Самата групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (SD) към която беше какво значимо за пролетариата постигна те питам от 2007 до 2017 г. ? Безполезници смотани нещастни и очи имате да се показвате и да умувате нали? ... аре у лево и изчезни

    23:27 08.09.2026

  • 31 дедо

    6 0 Отговор
    Тимаджиите смениха лагера.

    23:27 08.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Xи Хи Хи

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Не е само Емил Радев":

    Вижте ги добре ,едвам пиша от смях😂🤣😅 И за капак в инициативният комитет Недялко Йорданов баща на Недялко Недялков бивш собственик на сайта ПИК ,който преди 6 години организираше контрапротести срещу Радев и Йотова заедно с мyтрaта стъки и още 10-на мyтри начело с наркoмана Георги Валентинов и се закaнваха на протестиращите...това е гaврaaa с хората които тогава излязоха да защитят мунчо от прокуратурата и Гешев.. Мунчо е най зловeщото дънo в Българския политически живот!

    23:29 08.09.2026

  • 34 Наглост от висока класа

    7 2 Отговор
    В характера ти, долен, мръсен, безскрупулен и нагъл ГЕРБерастки наглец е да искаш милион и половина рушвет от либийците, за да им бъде върнеет танкера, който откраднахте ти и престъпници като теб! Да, ти лично беше поискал рушвета от милион и половиан, което беше доказано! Да, ама прогизналата от корупция и зависимости от Тиквата и Прасето Прокуратура се разсея! Да, в природата ти е да си наглец, измамник и престъпник!

    23:29 08.09.2026

  • 35 Те били водили битки а тя била боец

    4 2 Отговор
    5 докладчета за 10 години и всичко е основно тъпотии... да се борим вика като на Шипка срещу двойните стандарти спрямо страната ни и да поставим на дневен ред необходимостта..... олееее..... не думай мурджо че трябва и орден за храброст да ви дадем явно нещастници за тази борба епична ...

    Коментиран от #42

    23:33 08.09.2026

  • 36 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:33 08.09.2026

  • 37 Тъпи лейки

    2 2 Отговор
    Присъединяването на България и Румъния към Шенген: ......
    Чрез позицията си в LIBE, Йотова последователно ръководи и участва в политически инициативи и лобиране за пълноправното приемане на България в Шенгенското пространство. .... и пълноправно ли е? А? А визиза САЩ защо имаме бре муржо щом е пълноправно ? Кажи бе нещастник ? Изкривен от борби и геройства ? То квот и да се замислиш все сте се провалили. Ама на 100%

    23:39 08.09.2026

  • 38 наблюдател

    4 2 Отговор
    Забелязал съм, че когато някой каже, че нещо не му е в характера, значи е присъщо за характера му. Иначе не би се сетил да акцентира точно върху това. А този си е мишка, която мишкува от години и сега отново с готовност мишкува на Радев и Йотова. Идеологията на мишките е мишкуването, те само това могат.

    23:39 08.09.2026

  • 39 Мъжко поведение

    2 4 Отговор
    Има право, още повече, че е мажоритарен избор, но ми е жал за тия мизерни плюещи, включително и в този сайт, които май не схващат, че мутренските времена и противопоставяния отминават... макар и бавно

    23:41 08.09.2026

  • 40 Изчезни бре некадърник

    3 2 Отговор
    И ти и Йотова си бяхте безполезници. Кви глупости дрънкаш въобще ?

    23:42 08.09.2026

  • 41 Не се наядохте

    2 0 Отговор
    10 години ей безполезници....кръгла нула сте като полезност ! 0...

    23:45 08.09.2026

  • 42 водили битки, геройски

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Те били водили битки а тя била боец":

    И гулеми херои били и въобще герой до героя... майко лй... Д ви ЕМ ..

    23:48 08.09.2026

  • 43 Ти да видиш

    4 3 Отговор
    Очевидно ОПГ Герб се разпада и някои хора , използвали гербовата марка за собствена кариера сега търсят лично спасение . Няма лошо.
    Трябва да признаем, че в структурите на ГЕРБ има повече хора с личностни качества отколкото в структурите на дебилите и педофилите от ПП и ДБ. Там хора няма!

    Коментиран от #49, #50

    23:50 08.09.2026

  • 44 Дядо ви Курти от село пиперково

    3 1 Отговор
    Тиквата и радев подписаха присъдата на пееФски.

    23:53 08.09.2026

  • 45 Дядо ви Курти от село пиперково

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Тиквата и радев подписаха присъдата на пееФски.

    23:54 08.09.2026

  • 46 Много сте важни и борбени нали ?

    3 0 Отговор
    Щото сигурно ние сме много прости и не знаем че всяка една постоянна комисия има между 25 и 90 евродепутати и една сюрия асистенти, помощници, консултанти и ква се сетиш друга роднинска сган нали борецо, боецо, герой мили ... ? Пълни нещастници и случайници сте. Ей това сте вие

    23:55 08.09.2026

  • 47 Шиле

    0 0 Отговор
    ти си лъв не мишкувай

    23:58 08.09.2026

  • 48 Кърлежи мръсни и вредни

    3 0 Отговор
    Соросоидни боклуци до един. И Йотова, и тоя Радев, и Гютов и....и....и

    23:59 08.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тъй де ...

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ти да видиш":

    После за посланник, аташе и т.н на маааайната си и отново на хранилка требе и президента един подпис да тууури ....тъй де ...не може вечно евродепутатин а жената и децата плачат и не искат да се връщат...мдааа

    00:04 09.09.2026

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