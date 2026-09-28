Представиха заключенията и международна експертиза по делото срещу Ива Михайлова

Съдът изслуша експертите, изготвили заключенията за катастрофата от 7 октомври миналата година на пътя между Кочани и Щип, по време на поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която притежава и българско гражданство, съобщава bTV.

При инцидента загина един човек, а 23-годишната Михайлова беше ранена. Местните власти не ѝ позволяват да продължи лечението си в България.

Експертът не е отчел, че загиналият водач на другия автомобил е пътувал без предпазен колан, нито наличието на строителни материали в колата му, които са се разпилели при сблъсъка.

Българските адвокати на Михайлова представиха международна експертиза, която според защитника Николай Димитров показва, че "ударът е настъпил в насрещната лента за движение, тоест другият автомобил е влязъл в лентата, в която се е движила нашата доверителка, а първопричина за настъпилото събитие е това, че е имало спрян полицейски автомобил".

Михайлова акцентира върху необходимостта да получи адекватно лечение, което не може да ѝ бъде осигурено в Северна Македония.

"Чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоуспокояващите вече не помагат. Държавата ме държи като заложник вече почти една година. Полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми"., заяви тя.

Адвокатът предупреди, че въпросът ще бъде отнесен до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Съдът насрочи следващото заседание за 9 ноември.

За да подкрепят Ива, днес в съда бяха български депутати.