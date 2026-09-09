Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Петър Витанов: ГЕРБ се отказаха от президентската надпревара заради притеснение от слаб резултат

Петър Витанов: ГЕРБ се отказаха от президентската надпревара заради притеснение от слаб резултат

9 Септември, 2026 20:13 472 14

  • петър витанов-
  • герб-
  • отказ-
  • президентски избори-
  • страх-
  • слаб резултат

Витанов посочи, че голяма част от твърдото ядро на ГЕРБ вероятно няма да излезе да гласува, тъй като през годините партията е била сериозен опонент на ПП-ДБ.

Петър Витанов: ГЕРБ се отказаха от президентската надпревара заради притеснение от слаб резултат - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори заради притеснение от слаб резултат. Това заяви в ефира на bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и част от инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Илияна Йотова.

По думите му има индикации, че кандидатът на ГЕРБ не би стигнал до балотаж.

„Това определено ги вади от първа лига в голямата политическа игра и партията ще продължи да губи влияние“, коментира Витанов.

Той посочи, че голяма част от твърдото ядро на ГЕРБ вероятно няма да излезе да гласува, тъй като през годините партията е била сериозен опонент на ПП-ДБ.

„Там има една нетърпимост и ненавист. Една част, разбира се, биха подкрепили кандидатурата на Гюров и Кандев. Предполагам, че и една част биха подкрепили тази на Илияна Йотова“, каза Витанов.

Петър Витанов коментира и присъствието на емблематични фигури, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Предполагам, че това се дължи на индивидуалността на президента, на умението ѝ да комуникира, да общува, да търси общи и допирни точки, на доверието, което е изградила към себе си“, заяви той.

Витанов подчерта, че в инициативния комитет има представители на различни политически формации, но според него те трябва да бъдат разглеждани като личности, а не като официални представители на партиите си.

Витанов обясни и личната си мотивация да стане част от инициативния комитет.

„При мен е много просто. Аз чувствам госпожа Йотова като приятел“, каза той.

По думите му приятел е човек, на когото имаш доверие, с когото изповядваш общи цели и идеали и с когото си тръгнал заедно на път, знаейки, че няма да те предаде.

Според Петър Витанов външната политика не би трябвало да бъде използвана като вътрешнопартиен инструмент и няма да бъде определяща за изхода от предстоящите президентски избори.

Той отхвърли опасенията, че при евентуален нов мандат на Илияна Йотова България може да промени стратегическата си ориентация.

„9 години беше вицепрезидент и една година президент. Аз не съм чул да иска да изважда от съюзите, в които членуваме, които са стратегически важни за България. Напротив, по-скоро иска да се чува гласът ни по-ясно там“, каза той.

Витанов припомни, че според него изборът на България по отношение на европейската ѝ ориентация е направен още в началото и средата на 90-те години.

По думите му именно затова противопоставянето между ляво и дясно на тези президентски избори не е продуктивно.

По отношение на войната в Украйна Витанов заяви, че България трябва да продължи да оказва хуманитарна помощ, а при възможност и финансова.

Той обаче каза, че не възприема концепцията „мир чрез сила“.

„Помощ за Украйна, разбира се, хуманитарна, ако има възможност и финансово. Оръжието обаче, концепцията „мир чрез сила“ – аз не я възприемам“, заяви Витанов.

„Трябва да се положат основите, да се предприемат инициативи, които да гарантират поне някакъв диалог, който пък от своя страна да доведе до временно спиране на огъня“, каза още той.

По думите на Витанов през последните няколко месеца почти няма движение на бойното поле, но има десетки хиляди жертви. Според него липсата на мирни инициативи през последната близо една година не е повод за гордост.

Относно състава на ВСС и издигнатите кандидатури до момента, Витанов заяви, че вече част от предложените кандидати са подкрепени от „Прогресивна България“.

„ВСС не е просто едно механично гласуване. Това беше серия от разговори, те започнаха с избора на правила, по които да се избират тези членове. Имахме широк консенсус“, каза той.

Витанов посочи, че според тях не е редно да бъдат номинирани прокурори или следователи заради високата степен на централизация в системата и възможните зависимости в професионалното им развитие.

Той каза още, че не е редно да се номинират хора от върховните съдилища, особено от ВАС, както и кандидати, чиито деца работят в съдебната система.

„Ние стигнахме и до това да изградим общите профили. В момента сме на етап конкретно за хора“, обясни Витанов.

„Прогресивна България“ е предложила 11 души – колкото е цялата квота. По думите му са водени предварителни разговори с партии, които са заявили желание за промяна на модела, включително ПП и ДБ.

Той посочи като имена, които са припознати или обсъждани, професор Катерина Салкова, Петър Славов, съдия Калин Баталски, Силвия Цанова и Анита Методиева.

На въпрос защо „Прогресивна България“ не е разговаряла с ГЕРБ и ДПС, Витанов отговори, че търси консенсус с партиите, които са декларирали желание за промяна, особено в съдебната система.

„Знаем, че този модел се акумулираше, той се подхранваше от точно тези партии – ГЕРБ и ДПС“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Кирил Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.

    20:15 09.09.2026

  • 2 Ама това преди

    6 2 Отговор
    Вежди да отиде или след това.

    20:16 09.09.2026

  • 3 Тиквен премиер

    6 2 Отговор
    - Свърших парите и играя само на сигурно.

    20:17 09.09.2026

  • 4 име

    4 3 Отговор
    Без зачение дали е само това или имат договорка, важното е че ГЕРБ ще покажат cpeден пpъcт на Гяypoв. Мисля че боко нарочно постъпи така, защото преди това ПеПедофилите го отрязаха за обща кандидатура.

    20:18 09.09.2026

  • 5 И вашия резултат

    5 3 Отговор
    Може да бъде под очакваното.

    20:23 09.09.2026

  • 6 Не членувам в ГЕРБ нито в ПБ

    5 2 Отговор
    Най много мразя предателството.

    20:26 09.09.2026

  • 7 Не, не са се

    5 3 Отговор
    отказали ГЕРБ. Участвате заедно, като обединена партийна мафия, вече и на яве. Досега си играехте на опозиция.

    20:31 09.09.2026

  • 8 Досадно

    2 2 Отговор
    Не е ясно дали Прогресивните лидери се радват ехидно или се притесняват от това, че ГЕРБ няма партиен кандидат, та подчертано го обсъждат.
    Излиза че Йотова е прогресивен и бесепарски кандидат действащ вице президент, маскиран от личности в инициативен комитет като безпартийна и подкрепена от още подобни симпатизанти.

    20:40 09.09.2026

  • 9 И вие

    3 3 Отговор
    не сте по стока!

    20:41 09.09.2026

  • 10 Изрод

    4 2 Отговор
    Каунски цървул

    20:43 09.09.2026

  • 11 Симо

    3 3 Отговор
    Този червен шаран скоро ще разбере кой е кандидатът на ГЕРБ.

    20:43 09.09.2026

  • 12 Умен

    4 4 Отговор
    Е..та Тиквата си има кандидат за вицепрезидент-Кирил Вълчев Стига му толкова

    20:43 09.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    2 4 Отговор
    ВИЕ СЕ ОКАЗАХТЕ ПО ГОЛЯМИ ОТРЕПКИ ОТ БОКО И ШИШИ ВЗЕТИ ЗАЕДНО !
    ВЪПРОС: С КОЛКО МИЛИОНА СЕ НАГУШИХТЕ?

    20:44 09.09.2026

  • 14 И по-добре

    2 1 Отговор
    Важно е да вървим напред, стига противоборство, а и бебяърви Борисов да подкрепя партията, която го арестува

    20:44 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол