Петър Витанов: ГЕРБ се отказаха от президентската надпревара заради притеснение от слаб резултат

ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори заради притеснение от слаб резултат. Това заяви в ефира на bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и част от инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Илияна Йотова.

По думите му има индикации, че кандидатът на ГЕРБ не би стигнал до балотаж.

„Това определено ги вади от първа лига в голямата политическа игра и партията ще продължи да губи влияние“, коментира Витанов.

Той посочи, че голяма част от твърдото ядро на ГЕРБ вероятно няма да излезе да гласува, тъй като през годините партията е била сериозен опонент на ПП-ДБ.

„Там има една нетърпимост и ненавист. Една част, разбира се, биха подкрепили кандидатурата на Гюров и Кандев. Предполагам, че и една част биха подкрепили тази на Илияна Йотова“, каза Витанов.

Петър Витанов коментира и присъствието на емблематични фигури, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Предполагам, че това се дължи на индивидуалността на президента, на умението ѝ да комуникира, да общува, да търси общи и допирни точки, на доверието, което е изградила към себе си“, заяви той.

Витанов подчерта, че в инициативния комитет има представители на различни политически формации, но според него те трябва да бъдат разглеждани като личности, а не като официални представители на партиите си.

Витанов обясни и личната си мотивация да стане част от инициативния комитет.

„При мен е много просто. Аз чувствам госпожа Йотова като приятел“, каза той.

По думите му приятел е човек, на когото имаш доверие, с когото изповядваш общи цели и идеали и с когото си тръгнал заедно на път, знаейки, че няма да те предаде.

Според Петър Витанов външната политика не би трябвало да бъде използвана като вътрешнопартиен инструмент и няма да бъде определяща за изхода от предстоящите президентски избори.

Той отхвърли опасенията, че при евентуален нов мандат на Илияна Йотова България може да промени стратегическата си ориентация.

„9 години беше вицепрезидент и една година президент. Аз не съм чул да иска да изважда от съюзите, в които членуваме, които са стратегически важни за България. Напротив, по-скоро иска да се чува гласът ни по-ясно там“, каза той.

Витанов припомни, че според него изборът на България по отношение на европейската ѝ ориентация е направен още в началото и средата на 90-те години.

По думите му именно затова противопоставянето между ляво и дясно на тези президентски избори не е продуктивно.

По отношение на войната в Украйна Витанов заяви, че България трябва да продължи да оказва хуманитарна помощ, а при възможност и финансова.

Той обаче каза, че не възприема концепцията „мир чрез сила“.

„Помощ за Украйна, разбира се, хуманитарна, ако има възможност и финансово. Оръжието обаче, концепцията „мир чрез сила“ – аз не я възприемам“, заяви Витанов.

„Трябва да се положат основите, да се предприемат инициативи, които да гарантират поне някакъв диалог, който пък от своя страна да доведе до временно спиране на огъня“, каза още той.

По думите на Витанов през последните няколко месеца почти няма движение на бойното поле, но има десетки хиляди жертви. Според него липсата на мирни инициативи през последната близо една година не е повод за гордост.

Относно състава на ВСС и издигнатите кандидатури до момента, Витанов заяви, че вече част от предложените кандидати са подкрепени от „Прогресивна България“.

„ВСС не е просто едно механично гласуване. Това беше серия от разговори, те започнаха с избора на правила, по които да се избират тези членове. Имахме широк консенсус“, каза той.

Витанов посочи, че според тях не е редно да бъдат номинирани прокурори или следователи заради високата степен на централизация в системата и възможните зависимости в професионалното им развитие.

Той каза още, че не е редно да се номинират хора от върховните съдилища, особено от ВАС, както и кандидати, чиито деца работят в съдебната система.

„Ние стигнахме и до това да изградим общите профили. В момента сме на етап конкретно за хора“, обясни Витанов.

„Прогресивна България“ е предложила 11 души – колкото е цялата квота. По думите му са водени предварителни разговори с партии, които са заявили желание за промяна на модела, включително ПП и ДБ.

Той посочи като имена, които са припознати или обсъждани, професор Катерина Салкова, Петър Славов, съдия Калин Баталски, Силвия Цанова и Анита Методиева.

На въпрос защо „Прогресивна България“ не е разговаряла с ГЕРБ и ДПС, Витанов отговори, че търси консенсус с партиите, които са декларирали желание за промяна, особено в съдебната система.

„Знаем, че този модел се акумулираше, той се подхранваше от точно тези партии – ГЕРБ и ДПС“, каза той.