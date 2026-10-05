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МОН представя дигитална платформа за училищното образование

МОН представя дигитална платформа за училищното образование

5 Октомври, 2026 06:32 451 0

  • мон-
  • училищно образование-
  • дигитална платформа-
  • учебни ресурси-
  • учители

Системата ще даде безплатен достъп до готови учебни проекти, разработени уроци и дигитални ресурси.

МОН представя дигитална платформа за училищното образование - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката представя нова дигитална платформа за училищното образование. Системата ще бъде достъпна безплатно за всички училища в България и ще събира на едно място готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси.

От МОН посочват, че платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес. Очакването е тя да намали административната и подготвителната тежест върху учителите, като им осигури достъп до материали, които могат да използват при планирането и провеждането на учебните занятия.

„Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес.“

Представянето ще бъде с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство.

Очаква се новата система да бъде инструмент за по-лесно споделяне на учебни разработки и дигитално съдържание между училищата. Подробностите за начина на достъп и използване на платформата ще бъдат представени от образователното министерство.

Източници: БНТ


София / България
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