МОН представя дигитална платформа за училищното образование

Министерството на образованието и науката представя нова дигитална платформа за училищното образование. Системата ще бъде достъпна безплатно за всички училища в България и ще събира на едно място готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси.

От МОН посочват, че платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес. Очакването е тя да намали административната и подготвителната тежест върху учителите, като им осигури достъп до материали, които могат да използват при планирането и провеждането на учебните занятия.

„Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес.“

Представянето ще бъде с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство.

Очаква се новата система да бъде инструмент за по-лесно споделяне на учебни разработки и дигитално съдържание между училищата. Подробностите за начина на достъп и използване на платформата ще бъдат представени от образователното министерство.

Източници: БНТ