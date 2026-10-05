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Политолог: Зад публичните сблъсъци може да стои опит за пренареждане на политическите партньорства

Политолог: Зад публичните сблъсъци може да стои опит за пренареждане на политическите партньорства

5 Октомври, 2026 08:40 1 370 23

  • цветанка андреева-
  • теодор славев-
  • кампания

Според Теодор Славев криминалните случаи и действията на институциите не за първи път се превръщат в част от политическата кампания

Политолог: Зад публичните сблъсъци може да стои опит за пренареждане на политическите партньорства - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври политическото напрежение се засилва, а криминални случаи и взаимни обвинения между управляващи и опозиция изместват част от очакваните геополитически теми в кампанията. В надпреварата участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а анализатори очакват балотаж.

Как ще се отразят последните събития върху нагласите на избирателите, възможни ли са размествания в подкрепата за кандидатите и какъв е залогът отвъд самия президентски вот? Тези въпроси коментираха пред бТВ политолозите Цветанка Андреева и Теодор Славев.

Според Теодор Славев криминалните случаи и действията на институциите не за първи път се превръщат в част от политическата кампания. Като пример той посочи обществените реакции след убийството в Пловдив, при което, по думите му, се оформиха две крайни интерпретации – че държавата се разпада заради случилото се, или че тя функционира добре, защото заподозрян е установен в кратък срок.

Според политолога и двете оценки са преувеличени. Той обърна внимание на риска от случаи, които първоначално предизвикват силен обществен отзвук, впоследствие да останат без ясен обществено видим резултат от разследването и съдебното производство.

Славев направи паралел с други скандали, възниквали в предизборни периоди, сред които „Хемусгейт“, и посочи случая с мантинелите като тема, чието развитие тепърва предстои да бъде проследено. По думите му въпросът ще бъде обсъждан и в парламента, а действията на прокуратурата също ще имат значение за развитието на казуса.

Той отбеляза и предстоящите промени около временното ръководство на прокуратурата като фактор, който може да повлияе върху обществените реакции в оставащите дни до вота.

Политическите битки излизат извън рамките на президентския вот

Цветанка Андреева смята, че зад част от публичните сблъсъци стоят политически конфликти, които надхвърлят непосредствената цел на президентската кампания.

По думите ѝ управляващите разполагат с определени предимства, тъй като техният кандидат е действащ президент. Същевременно тя обърна внимание на напрежението между управляващите и различните опозиционни формации, което според нея се е изострило по време на парламентарните дебати.

Андреева постави акцент и върху конфликта между Румен Радев и Делян Пеевски. Според нея противопоставянето има по-дълбоки корени и не се изчерпва с актуалните скандали около обществените поръчки и разследванията.

Политологът свърза напрежението с предишните конфликти в ДПС между Делян Пеевски и Ахмед Доган, както и с отношенията на Радев с представители на кръга около Доган. Според нейната оценка зад публичните сблъсъци може да стои опит за пренареждане на политическите партньорства.

В разговора беше засегнат и казусът с обществените поръчки за мантинели. Андреева коментира твърденията за значително увеличение на цените и постави въпроса за отговорността на изпълнителната власт при управлението на публичните средства.

По думите ѝ, ако политическите сили заявяват намерение да се борят с корупцията и олигархичните зависимости, трябва да има яснота и за отговорността на институциите и хората, които управляват публичния ресурс.

Тя свърза случая с убийството в Пловдив и с по-широкия проблем за възможните връзки между бизнеса, престъпността и политиката. Става дума за опасения, които според нея надхвърлят конкретната трагедия и поставят въпроси за влиянието на икономически интереси върху политическите процеси.

Ще отблъснат ли скандалите избирателите от урните?

Според Теодор Славев една от възможните последици от натрупването на скандали и взаимни обвинения е по-ниската избирателна активност. Когато кампанията се доминира от криминални сюжети и съмнения за зависимости, част от гражданите могат да загубят мотивация да гласуват.

Политологът отбеляза, че предизборните атаки невинаги постигат търсения ефект. Опитите за дискредитиране на политически опонент могат да се обърнат срещу тези, които ги използват, особено когато обществеността възприема действията като черен пиар.

Според Славев кампанията остава фрагментирана, като кандидатите разчитат в значителна степен на подкрепата на собствените си партийни ядра. Същевременно има и избиратели, които все още не са решили за кого ще гласуват.

Той посочи, че развитието на криминалните случаи и появата на нови обвинения могат да повлияят върху нагласите в последните седмици преди вота. Затова според него е важно внимателно да се проследява както съдържанието на публичните твърдения, така и последващите действия на компетентните институции.

В оставащото време до 25 октомври основният въпрос е дали кампанията ще се върне към същинските политически приоритети и визиите на кандидатите за президентската институция, или ще продължи да бъде доминирана от скандали, взаимни обвинения и конфликти между политическите сили.

Очакванията за балотаж допълнително увеличават значението на последните дни от кампанията, когато позициите на кандидатите могат да се променят, а колебаещите се избиратели да се окажат решаващи за крайния резултат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ВАКСИНАТА ОБНОВЕНА ЛИ Е
    ....
    РУСКОТО МИНИСТЕРСТВО КАЗА ЧЕ ДА ОБНОВЕНИ ВСИЧКИ СЪСТАВКИ НА РУСКАТА ВАКСИНА ... ПОНЕЖЕ БРАТУШКИТЕ НЯМАЛИ ИМУНИТЕТ КЪМ НОВИТЕ ЩАМОВЕ КОИТО
    СЕГА ВЪРШЕЯТ ...
    ОТ СТАРИТЕ ПАРТИДИ НЯМАЛО ПОЛЗА

    07:45 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майко мила

    15 0 Отговор
    Ама дупчи ли се още някой с ваксини срещу ковид? Мислех, че отдавна им е минала модата, а и срокът на годност.

    08:14 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А Ваксини Против

    6 6 Отговор
    Руската Чума?
    Скоро от Иркутск
    Ще дойде и тука .

    Коментиран от #7

    08:33 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тогава

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "А Ваксини Против":

    ходи се ваксинирай ама с дебелата игла ! Веднага !

    08:50 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдааа

    16 0 Отговор
    Все едни и същи дежурни политолози по тв-студията, начело с Цветанката... Ей затова не гледам телевизия рано сутрин.

    Коментиран от #22

    09:02 05.10.2026

  • 10 Анонимен

    8 0 Отговор
    ВЪН НА ДЪРТИТЕ ЧЕРРЕНИ ОЛИГАРСИ СЕГА ЗАГРАБИЛИ ВЛАСТТА

    09:02 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвитанка ако

    10 1 Отговор
    Е политолог и анализатор, аз съм ракета!Карикатура, която обикаля тв студия!!!

    09:05 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 След Като Управлението Е !

    2 0 Отговор
    Криминализирало !

    Няма как !

    Да Не Е Така !

    09:12 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Божеее...

    12 1 Отговор
    Е какъв политолог е тая цвърцанка.... тая си е чист агитатор на шише и баци....

    09:15 05.10.2026

  • 19 Еми

    4 1 Отговор
    Коя е госпожата с белия костум? Цветарка някаква си. Прилича на българка, с индийски корени. Май е време ,да смени фронта на подкрепата и.

    09:30 05.10.2026

  • 20 Всички полотолози

    3 1 Отговор
    са или от управляващата партия или от казионната удобна опозиция от ГЕРБ, СДС, ППДБ или ДПС.

    Те дъвчат едни и същи теми, омръзнали на всички- кой с кого се конфронтирал и кой с кого щял да се съюзи.
    Ами това няма значение, понеже всички изброени се съюзиха и инсталираха Радев и Йотова на власт. Сега е решено Йотова да стане президент. Т.н. опозиция само се пени за пред публиката и нищо не прави. Така й е заповядано!

    Опозиция на Радев и Йотова в момента са единствено Ненчев и Кирилова и Костадинов и Волгин.

    За първите никой не говори, има табу за всяка тема, свързана с тях. Особено от ГЕРБ.
    За вторитте чат- пат пускат по някой материал, с определено негативно съдържание.

    Умните и осъзнати хора в България трябва да гласуват за тези две двойки, ако искат да няма пълен монопол на Радев и Йотова!

    09:39 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 САМО ПРЕДВИДИМИ И СЕР ВИЛНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "мдааа":

    ......НОР МАЛНИ НЕ КАНЯТ, ЩОТО КАЗВАТ ЧЕ ЦАРЯ Е ГОЛ ....ИЛИ ПО СКОРО ЧЕ В БРЮКСЕЛ НЕ СА С АКЪЛА СИ

    09:47 05.10.2026

  • 23 Ежко

    0 0 Отговор
    интелектуалният капацитет на тази анализаторка не води до трайни убеждения за логичност в мисловния процес....

    09:53 05.10.2026

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