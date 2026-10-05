Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Пътна полиция започна акция срещу разсеяното шофиране
  Тема: Трафик

Пътна полиция започна акция срещу разсеяното шофиране

5 Октомври, 2026 06:33 1 189 14

  • пътна полиция-
  • roadpol-
  • разсеяно шофиране-
  • мобилни телефони

Проверките са част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“. Екипите ще следят най-вече за използване на мобилни телефони зад волана.

Пътна полиция започна акция срещу разсеяното шофиране - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътна полиция започна акция в цялата страна срещу разсеяното шофиране. Проверките са част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, която се провежда от 5 до 11 октомври.

Целта е да се намалят катастрофите, причинени от липса на концентрация. Разсейването е сред водещите фактори за тежки пътни инциденти в Европа.

Мобилните телефони са сред основните нарушения

Полицейските екипи ще следят за действия, които отклоняват вниманието на водачите от пътя. Сред основните нарушения е използването на мобилен телефон по време на движение.

Контролът ще обхване пътищата в цялата страна. Акцията е част от координирана международна операция на ROADPOL, насочена към повишаване на безопасността и ограничаване на рисковото поведение зад волана.

„Фокус върху пътя“

Кампанията поставя акцент върху необходимостта водачите да запазват концентрация през цялото време на пътуването. Пътна полиция ще проверява нарушенията, които могат да доведат до отклоняване на вниманието и до тежки катастрофи.

Източници: БНТ


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    16 0 Отговор
    "акция" ? Не е ли постоянно ?

    Коментиран от #6, #9

    06:40 05.10.2026

  • 2 👮🏻‍♂️👮🏻👮🏿‍♀️

    15 0 Отговор
    Може ли за цял областен град на смяна да са по 1-2 патрулки ? Какво вършат другите 60 000 - 70 000 хрантутника.

    06:42 05.10.2026

  • 3 Фиеста

    8 0 Отговор
    Само за фокусите ли е акцията или и за други модели?

    06:44 05.10.2026

  • 4 мда

    8 1 Отговор
    Рекета продължава

    06:49 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кормило

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Дрън, дрън, отдавна всички си чатят по телефоните докато карат, ама милицията се прави, че не го вижда това. Повече от половината ПТП са заради телефоните.

    06:56 05.10.2026

  • 7 ПРОКОПИ

    9 1 Отговор
    Всеки втори кара и рови в телефона. При дамите е без изключение. Няма толкова полицаи за всяка кола с нарушител. И защо някой трябва да ме следи. Има си закон за движение по пътищата и там е казано. Акциите са за пред медиите. Ден до пладне-ефекта е нула.

    06:57 05.10.2026

  • 8 БББ

    6 2 Отговор
    За използване на телефон по време на шофиране глобите трябва да са жестоки,в някои страни от ЕС достигнаха до 1500€.

    Коментиран от #11

    06:57 05.10.2026

  • 9 Дърто ченге

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    От времето на соца е така. Прави се тридневна акция и всички проблеми се решават за години напред.

    06:58 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 15 000 евро фишинг

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БББ":

    Всички патрулки са оборудвани фабрично с "телефони за използване по време на шофиране", а когато са в засада в храстите - с триноги и таблети.

    07:27 05.10.2026

  • 12 Лумпен

    4 0 Отговор
    Кога ще има акция срещу стопаните на пътищата .?
    Кога ще глобяват АПИ и кметовете че и министъра за лоши пътища ?
    Ама май са на една хранилка ?
    Тоест никога !

    07:29 05.10.2026

  • 13 Гост3

    3 0 Отговор
    И никакви пешеходки с къси поли.

    07:30 05.10.2026

  • 14 МПС

    2 0 Отговор
    А пътища кога?

    07:41 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове