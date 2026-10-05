Пътна полиция започна акция срещу разсеяното шофиране

Пътна полиция започна акция в цялата страна срещу разсеяното шофиране. Проверките са част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, която се провежда от 5 до 11 октомври.

Целта е да се намалят катастрофите, причинени от липса на концентрация. Разсейването е сред водещите фактори за тежки пътни инциденти в Европа.

Мобилните телефони са сред основните нарушения

Полицейските екипи ще следят за действия, които отклоняват вниманието на водачите от пътя. Сред основните нарушения е използването на мобилен телефон по време на движение.

Контролът ще обхване пътищата в цялата страна. Акцията е част от координирана международна операция на ROADPOL, насочена към повишаване на безопасността и ограничаване на рисковото поведение зад волана.

„Фокус върху пътя“

Кампанията поставя акцент върху необходимостта водачите да запазват концентрация през цялото време на пътуването. Пътна полиция ще проверява нарушенията, които могат да доведат до отклоняване на вниманието и до тежки катастрофи.

Източници: БНТ