Пътна полиция започна акция срещу разсеяното шофиране

Пътна полиция започна акция в цялата страна срещу разсеяното шофиране. Проверките са част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, която се провежда от 5 до 11 октомври.
Целта е да се намалят катастрофите, причинени от липса на концентрация. Разсейването е сред водещите фактори за тежки пътни инциденти в Европа.
Мобилните телефони са сред основните нарушения
Полицейските екипи ще следят за действия, които отклоняват вниманието на водачите от пътя. Сред основните нарушения е използването на мобилен телефон по време на движение.
Контролът ще обхване пътищата в цялата страна. Акцията е част от координирана международна операция на ROADPOL, насочена към повишаване на безопасността и ограничаване на рисковото поведение зад волана.„Фокус върху пътя“
Кампанията поставя акцент върху необходимостта водачите да запазват концентрация през цялото време на пътуването. Пътна полиция ще проверява нарушенията, които могат да доведат до отклоняване на вниманието и до тежки катастрофи.
Източници: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #6, #9
06:40 05.10.2026
2 👮🏻♂️👮🏻👮🏿♀️
06:42 05.10.2026
3 Фиеста
06:44 05.10.2026
4 мда
06:49 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кормило
До коментар #1 от "Защо":Дрън, дрън, отдавна всички си чатят по телефоните докато карат, ама милицията се прави, че не го вижда това. Повече от половината ПТП са заради телефоните.
06:56 05.10.2026
7 ПРОКОПИ
06:57 05.10.2026
8 БББ
Коментиран от #11
06:57 05.10.2026
9 Дърто ченге
До коментар #1 от "Защо":От времето на соца е така. Прави се тридневна акция и всички проблеми се решават за години напред.
06:58 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 15 000 евро фишинг
До коментар #8 от "БББ":Всички патрулки са оборудвани фабрично с "телефони за използване по време на шофиране", а когато са в засада в храстите - с триноги и таблети.
07:27 05.10.2026
12 Лумпен
Кога ще глобяват АПИ и кметовете че и министъра за лоши пътища ?
Ама май са на една хранилка ?
Тоест никога !
07:29 05.10.2026
13 Гост3
07:30 05.10.2026
14 МПС
07:41 05.10.2026