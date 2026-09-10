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Елена Дариева: Още следващата седмица очаквам първите протести за сезона

Елена Дариева: Още следващата седмица очаквам първите протести за сезона

10 Септември, 2026 21:30 655 19

  • елена дариева-
  • президентски избори-
  • протести

При настоящите известни кандидатури основното противоборство според Елена Дариева се очертава между Илияна Йотова и Андрей Гюров

Елена Дариева: Още следващата седмица очаквам първите протести за сезона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Количеството хора, които застават зад инициативните комитети на кандидатите за президент, няма да има решаващо значение на изборите. Важен ще бъде крайният резултат и това кои кандидати ще стигнат до балотажа". Това коментира социологът Елена Дариева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя направи сравнение между представянията на инициативните комитети на Илияна Йотова и на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. По думите ѝ различията между двата екипа вече са видими и вероятно ще се задълбочават в хода на кампанията. Според нея едната кампания е по-традиционна и официална, докато другата залага на по-неформален и алтернативен подход. Социологът очаква опонентите все по-често да се дефинират чрез противопоставяне един на друг.

Дариева открои няколко основни линии, по които може да се структурира предстоящата президентска кампания. Сред тях е противопоставянето „старо срещу ново“. „Едните са политиците на вчерашния ден, а другите са политиците на утрешния ден. Това е един нов момент, който като че ли ще видим да се разгръща по време на кампанията”, коментира тя.

Другата важна ос според социолога ще бъде геополитическата ориентация. Тя очаква сериозно противопоставяне и по въпроса за концентрацията на власт. По думите ѝ от екипа на Андрей Гюров вече е отправено послание срещу допълнителното концентриране на власт в управляващите.

„Президентът като коректив – това ще бъде другата ос на противостояние”, каза Дариева.

Тя очаква сблъсък и по темите за антикорупционните мерки и съдебната реформа.

Социологът коментира и присъствието на много журналисти в инициативните комитети на кандидатите. Според нея журналистическата професия по традиция е близо до политическата сфера. „Журналистите са онези, които превеждат посланията на политиците, които изграждат образи и ги правят видими и популярни за аудиторията”, обясни Дариева.

Тя обаче подчерта, че журналистите трябва да запазят политическата си неутралност. „От гледна точка на обективността, в мисията да информира обективно своята аудитория, журналистът е задължително да остане неутрален, но политически неутрален”, заяви социологът.

По думите ѝ ценностната неутралност е различна и журналистът не може напълно да се освободи от собствените си ценности и позиции.

Дариева очаква отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент да се отрази допълнително върху избирателната активност. „С отказа на ГЕРБ да номинира собствен кандидат смятам, че този проблем се задълбочава и отиваме към още по-ниска избирателна активност”, посочи тя.

Според нея при липса на предпочитан кандидат част от избирателите гласуват по принципа на „по-малкото зло“. Особено важен ще бъде този въпрос на втория тур.

Социологът определи като голяма неизвестна и въпроса кой от кандидатите ще потърси подкрепата на ГЕРБ. „За мен това е по-същественият въпрос – дали ако има подобен ход, той ще бъде пред очите на всички или ще се случва по познатия начин между партиите вътре в централите”, коментира Дариева.

Дариева коментира и кандидатурата на „Възраждане“. Според нея остава интересно кой ще бъде говорителят на т.нар. „структурна носталгия“ – политическия разказ, който критикува настоящето чрез идеализиране на миналото. По думите ѝ тази тенденция се забелязва както сред най-младите избиратели, които тепърва започват да гласуват, така и сред по-възрастните и по-консервативно настроени граждани.

При настоящите известни кандидатури основното противоборство според нея се очертава между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Започва сезонът на протестите и това ще ни се припомни доста скоро – още в началото на следващата седмица. Нека да видим как кабинетът ще успее да реагира на тези протести, каза още Дариева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 13 Отговор
    Парите трябва да се усвоят ,че жълтопаветните лумпени скоро не са ги изкарали на площада да покрякат малко срещу скромно заплащане

    Коментиран от #16

    21:36 10.09.2026

  • 2 Помаки.нята

    14 11 Отговор
    Цените са безумно високи ,по високи от Гърция и западна Европа ..най вече храна,дрехи деца,услуги,ток,вода ...президента Радев ни обира буквално

    21:36 10.09.2026

  • 3 😈😈😈

    7 22 Отговор
    Ако не бяха Гюров и Кандев нямаше да има Радев и още щяхте да робувате на Тиквата и Прасето 🖕

    21:37 10.09.2026

  • 4 Гост

    9 9 Отговор
    Аз ще изчакам другия сезон. Определено ще платят по добре! И ще викам и скачам, важното е да има наденица у фурната и нета да фърчи! Ще изчакам, още имам пари от предния сезон!

    Коментиран от #6

    21:37 10.09.2026

  • 5 Европеец

    10 10 Отговор
    Бре ,много "умна" тая бе...... На първия Тур основното противоборство ще бъде между Възраждане и Гюро за място на балотажа, като съм убеден ,че то ще бъде за Възраждане... На втория Тур всички ще бъдат срещу Възраждане, но народа ще гласува за възраждане на България,но е рано за прогноза за втория тур.....

    Коментиран от #8

    21:40 10.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Твоята много харесва наденицата.

    Коментиран от #14

    21:40 10.09.2026

  • 7 Овчар

    9 8 Отговор
    Боклуци които няма да бъдат запомнени..! Протести в днешно време се правят с пари иначе овцете не ИЗЛИЗАТ..

    21:43 10.09.2026

  • 8 Сър Пичук

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Предлагам путинистите още от сега да започнете да ревете, че изборите са нечестни. Няма да ви огрее да стигнете до балотаж. Между другото, ако съберете повече от 4% можете да го обявите за победа.

    21:48 10.09.2026

  • 9 Добре е Кандев да се бори за вице

    9 1 Отговор
    , че ше се фърли да печели световната титла по шах. Тоа е роден свръхинтелИктуалИц.

    21:53 10.09.2026

  • 10 Фейк - либераст

    7 3 Отговор
    Жетва е сега! Пейте политолози, социолози, антрополози, наблюдатели, гадачки, врачки, говорещи с извънземни, хвърлящи боб и консултиращи се с Калудка циганката! Сега ви е жътвата! КОЙ ЗА КАКВОТО ВИ ПЛАЩА ТОВА ЩЕ КАЗВАТЕ! Минат ли изборите и вие потъвате, пък и никой не ви търси отговорност за казаното!

    21:54 10.09.2026

  • 11 На Кандьо Кандев му беше

    7 1 Отговор
    добре в МВРто. Може и да не се мисли. А съга да видиш - по цел ден требва да се при на УМЕН. Мъка!

    Коментиран от #18, #19

    21:55 10.09.2026

  • 12 Да бе

    4 3 Отговор
    Бля, бля. Костовистите от седмия ден издигнаха гюров за президент. А герб не издигна никой, защото дсб са протеза на герб. Защо? Защото са от един дол дренки, дсб и герб са заедно в енп (енп е европейската народна партия на урсула). Другата гербава протеза са онези от възраждане.

    21:56 10.09.2026

  • 13 ВРЕМЕ Е ШИШИ, БОКО И МУНьО

    2 4 Отговор
    ДА ИДАТ В ПАНДИЗА ДОЖИВОТ!

    21:57 10.09.2026

  • 14 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Бащичко, на теб се е метнала!!!

    21:57 10.09.2026

  • 15 Кидя го Картофа оу?

    4 0 Отговор
    Да изкочи от храстете и да саботира вицитопрезидент с компроматично уружие.

    21:58 10.09.2026

  • 16 Даа

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Протести сега са единствено в услуга на Пеевски- Борисов! Да спре съдебната реформа, да си остане статуквото и без това с отдавна изтекъл мандат.. Шиши и Боко трябва да вадят яки пачки за Протести, за да спасяват кожите си !!!

    22:00 10.09.2026

  • 17 Новия лозунг

    3 1 Отговор
    Гюров не е Гяуров. Да пее не може! Стаа за поддръжка на голф/двойка/. За голф-клуб не стаа. Иначе още щеше да е тамос.

    22:01 10.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "На Кандьо Кандев му беше":

    Язе го гледах при Ц.ъ.н.ц.а.т.а. Тоо, брат ми, са оплете кат пиле у кълчища. 4 пъти онаа го пита кой е агресора, Русия или Украйна, и тоо нема ти казвам къв ж.а.л.к.а.р беше да избегне отговора. Просто нема такъв бъзливец и п.а.л.а.ш, чесно. Направо кат оня, пияндето Марков у парлама-ментата къде са попоти целия и запецваше, те тоо същата работа, ма още по-зле.

    22:06 10.09.2026

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