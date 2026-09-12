Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Печалба от лотарията скара 15 колеги в Хонконг

Печалба от лотарията скара 15 колеги в Хонконг

12 Септември, 2026 13:11 541 2

  • китай-
  • хонгконг-
  • лотария-
  • мъже-
  • арестувани

Полицията замрази 3.8 милиона долара

Печалба от лотарията скара 15 колеги в Хонконг - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полицията в Хонконг замрази 30 млн. хонконгски долара (3,8 млн. USD), в банковата сметка на 36-годишен мъж, арестуван по подозрение в кражба след необичаен спор за голяма печалба от лотарията Mark Six.

Случаят започнал, след като група от 15 колеги събрали пари за общ лотариен билет. Според информация на South China Morning Post, сред участниците имало и служители на хонконгския Департамент по хигиена на храните и околната среда (FEHD).

36-годишният мъж купил билета и впоследствие печалбата била преведена в неговата лична банкова сметка. Според източник на изданието след това той отказал да раздели парите поравно между останалите участници.

Това довело до спор между колегите. В сряда вечерта те провели среща в района Абърдийн в опит да намерят решение. Разговорите продължили около половин час, но според източника мъжът продължил да отказва да подели сумата.

Един от участниците, 53-годишен мъж, подал сигнал в полицията в 22:06 часа същата вечер. Според първоначалната информация той се притеснявал, че човекът, в чиято сметка се намирали парите, може да задържи цялата печалба и да изчезне. 36-годишният мъж впоследствие бил арестуван по подозрение в кражба.

На 12 септември комисарят на полицията в Хонконг Джо Чоу Ят-минг потвърди, че средствата в банковата сметка на заподозрения са замразени.

Той уточни, че разследването се води от екип на полицията в Западния район. Властите не разглеждат случая като пряко свързан с FEHD, независимо че заподозреният е служител на ведомството и част от участниците в общия билет също са свързани с него.

Става дума за специалното теглене Mark Six 50th Anniversary Snowball на 5 септември. Джакпотът достигна рекордните 228 млн. хонконгски долара. Първият награден фонд беше разделен между 3,5 печеливши единици, като всяка пълна единица носеше около 63,3 млн. хонконгски долара.

Разследването трябва да установи обстоятелствата около закупуването на билета, договореностите между участниците и собствеността върху печалбата. Към момента 36-годишният мъж е заподозрян, а твърдението, че е присвоил полагащите се на останалите участници средства, не представлява окончателно установен от съд факт.

Случаят привлича сериозно внимание в Хонконг не само заради размера на сумата, но и заради необичайния спор за собствеността върху печеливш билет, закупен с общи средства.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много просто

    1 2 Отговор
    Печалбата е на този, който е купил билета. Колегите му са дали пари на заем, които той ще им върне.

    13:18 12.09.2026

  • 2 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Бе сетих са да питам. Кво стана с оние стотици иляди биткойни, дет бацо ги фана? Некой нещо чу ли повече нещо за ньих оттогава?

    13:27 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания