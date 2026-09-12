Печалба от лотарията скара 15 колеги в Хонконг

Полицията в Хонконг замрази 30 млн. хонконгски долара (3,8 млн. USD), в банковата сметка на 36-годишен мъж, арестуван по подозрение в кражба след необичаен спор за голяма печалба от лотарията Mark Six.

Случаят започнал, след като група от 15 колеги събрали пари за общ лотариен билет. Според информация на South China Morning Post, сред участниците имало и служители на хонконгския Департамент по хигиена на храните и околната среда (FEHD).

36-годишният мъж купил билета и впоследствие печалбата била преведена в неговата лична банкова сметка. Според източник на изданието след това той отказал да раздели парите поравно между останалите участници.

Това довело до спор между колегите. В сряда вечерта те провели среща в района Абърдийн в опит да намерят решение. Разговорите продължили около половин час, но според източника мъжът продължил да отказва да подели сумата.

Един от участниците, 53-годишен мъж, подал сигнал в полицията в 22:06 часа същата вечер. Според първоначалната информация той се притеснявал, че човекът, в чиято сметка се намирали парите, може да задържи цялата печалба и да изчезне. 36-годишният мъж впоследствие бил арестуван по подозрение в кражба.

На 12 септември комисарят на полицията в Хонконг Джо Чоу Ят-минг потвърди, че средствата в банковата сметка на заподозрения са замразени.

Той уточни, че разследването се води от екип на полицията в Западния район. Властите не разглеждат случая като пряко свързан с FEHD, независимо че заподозреният е служител на ведомството и част от участниците в общия билет също са свързани с него.

Става дума за специалното теглене Mark Six 50th Anniversary Snowball на 5 септември. Джакпотът достигна рекордните 228 млн. хонконгски долара. Първият награден фонд беше разделен между 3,5 печеливши единици, като всяка пълна единица носеше около 63,3 млн. хонконгски долара.

Разследването трябва да установи обстоятелствата около закупуването на билета, договореностите между участниците и собствеността върху печалбата. Към момента 36-годишният мъж е заподозрян, а твърдението, че е присвоил полагащите се на останалите участници средства, не представлява окончателно установен от съд факт.

Случаят привлича сериозно внимание в Хонконг не само заради размера на сумата, но и заради необичайния спор за собствеността върху печеливш билет, закупен с общи средства.