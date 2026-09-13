Пътна обстановка у нас: Трафик, ремонти и инциденти

Пътната обстановка в страната в неделната сутрин остава динамична, като се отчита засилено движение по основните пътни артерии, съобщават от Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание поради активни ремонтни дейности и промени в организацията на движението.

Мерки на АПИ, строителство и ремонти

Агенция „Пътна инфраструктура“ напомня на водачите да спазват стриктно поставената сигнализация. След отстраняването на последствията от вчерашната верижна катастрофа на 57-ия км на АМ „Тракия“ в посока Бургас, движението там вече е напълно възстановено в активната и изпреварващата лента. Във Врачанско също е възстановено движението по път II-15 Борован – Мизия в района на Алтимир след приключване на огледите на друго ПТП.

Продължават дейностите по текущо поддържане, премахване на крайпътна растителност и профилактика на пътни съоръжения в различни части от републиканската мрежа. В сила са и дългосрочните ограничения за камиони над 10 тона в участъка Самоков – Ново село по път III-822, като обходният маршрут е през АМ „Тракия“.

Трафик по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът на българо-турската граница при ГКПП „Капитан Андреево“ остава засилен за влизащи в страната леки и тежкотоварни автомобили. Преминаването през пунктовете с Гърция, Сърбия и Северна Македония се осъществява нормално в сутрешните часове.

Важно предупреждение за международните шофьори отправя Ситуационният център към МВнР. Оттам информират, че се подготвят мащабни стачни действия и блокади от превозвачи в Сърбия и Босна и Херцеговина, които от 14 септември се очаква да засегнат сериозно и сухопътните гранични пунктове с България.

Фериботните платформи при Свищов – Зимнич и Оряхово – Бекет продължават да не функционират поради критично ниското ниво на река Дунав (mvr.bg/press/трафик-граници).

Сводка на КАТ и Пожарната за изминалите 24 часа

Пътна полиция отчита тежко денонощие по българските пътища. За изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани 18 тежки катастрофи. При инцидентите са загинали 2 души, а други 23 са ранени с различна степен на наранявания. От КАТ призовават за съобразена скорост и дистанция.

Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 114 пожара на територията на страната през последното денонощие. Благодарение на бързата намеса на огнеборците няма пострадали граждани, но материални щети са нанесени при 28 от случаите. Повечето от произшествията са сухи треви и отпадъци на открити площи.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба към БЧК информират, че сутрешните условия за планински туризъм в по-голямата част от страната са добри. Сутринта е ясна и спокойна, но метеоролозите предупреждават за развитие на купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В планинските масиви на Западна и Централна България се очакват кратки, интензивни валежи с гръмотевични бури. Спасителите съветват туристите да планират преходите си рано сутрин и да избягват откритите била и била в следобедните часове поради риск от мълнии.