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Проданов след PISA: Обвързваме в по-голяма степен финансирането с получените резултати

Проданов след PISA: Обвързваме в по-голяма степен финансирането с получените резултати

12 Септември, 2026 13:44 418 11

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  • образование

Сегашният закон за бързите кредити не работи заради начина, по който се формира защитата на кредитополучателите, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси

Проданов след PISA: Обвързваме в по-голяма степен финансирането с получените резултати - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати", заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от „Прогресивна България“ за реформите в образованието в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Константин Проданов, ПБ: "Трябва да се направи функционален анализ навсякъде, за да се прецени по какъв начин и как да се промени всяка една система. Административната реформа вече е в процес. Здравеопазването – това е един от сериозните проблеми, най-големите течове са там. В бюджета ще видите повече средства за профилактика. Със Закона за обществените поръчки ще задължим частните болници да провеждат търгове за лекарства. Ще има и централизирани търгове, които държавата ще проведе за определен вид скъпи лекарства. Ние сме се сринали до невиждани нива в класацията PISA, въпреки че в последните години отделяхме все повече и повече за образованието. Трябва да се преформулира – работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати."

За предстоящия отоплителен сезон Проданов коментира:

Константин Проданов, ПБ: "Не съм чул нещо, което да ме наведе към мисълта, че доставките на газ са проблем. Имаме напълно достатъчно, за да преминем без проблем отоплителния сезон. В бюджета на Агенцията за социално подпомагане за този сезон има над 300 милиона за енергийно бедни домакинства. Има си механизъм, по който те се отпускат. Никой няма да бъде оставен без отопление. Има и механизъм за подпомагане на бизнеса – те са два вида. Единият е този, който подпомага бизнеса, ако цената за мегаватчас надвиши 120 евро, а другите са по-целеви – за енергоемките предприятия. Има механизми и те ще бъдат използвани при нужда."

За цените на горивата и мерките на правителството Проданов коментира:

Константин Проданов, ПБ: "Цените на горивата отново гонят високи стойности. 100 долара на барел през 2026 г. са малко по-различни от това, което беше през 2022 г., заради променената покупателна способност и инфлацията. Въпреки това отчитаме, че са проблем за голяма част от българите и се готви пакет от мерки, които да се активират при определени условия. Те обаче, за разлика от мерките, които бяха прилагани през 2022 г. и които бяха на калпак, така да се каже. Имаше отстъпка при горивата, независимо дали карате автомобил за 200 хиляди лева или стара кола. Помощите трябва да бъдат таргетирани и насочени към тези, които имат най-голяма нужда. Във всеки един момент държавата е готова да реагира, ако цените на горивата станат непосилни. Според нас този момент още не е дошъл."

За бюджета на общините Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: "На всички общини ще се разпределят средства на база на проекти, които те са подготвили и които са аргументирани като целесъобразност и капацитет за изпълнение. Няма да има никакви политически пристрастия при разпределението на средствата."

За увеличението на данъците на имотите Проданов коментира:

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Константин Проданов, ПБ: "Данъчните оценки не са пипани от 2007 г. България събира около 3 пъти по-малко местни данъци от средното за Европейския съюз. Това означава по-малко средства за общините, особено за по-малките общини, които зависят повече от милостта на държавата. Този тип актуализация ще им даде възможност да разполагат с повече средства за публични услуги. Няма как да има индикатори като данъчните оценки, но да не ги променяме. Говорим само за данъчните оценки, но няма да се пипа такса смет, която всъщност е по-голямата част от сметката, която вижда всеки един, когато плаща местни данъци и такси. И освен това, прави се плавно. Моето мнение е, че концептуално този тип индикатори, като данъчните оценки, не трябва да ги оставяме толкова дълго време без промяна, защото в един момент се налага ударно да догонваме. Много по-лесно е да се актуализират с по-малки стъпки, които са незабележими, ако го правиш от година до година."

За бързите кредите и мерките на властта Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: "Редовно в последните години затварят квартални магазини. На тяхно място, в нещо, което преди е било гараж или би могло да бъде гараж, изникват точно такъв тип фирми, които примамват с атрактивни оферти за бързи кредити. Отпред стоят хора в добра спортна форма, които напомнят на времена от 90-те години. В последните години сегашният закон за бързите кредити не работи. Не работи заради начина, по който се формира защитата на кредитополучателите. И заради това става дума за така наречения ГПР – годишен процент на разходите. По начина, по който се формира в момента, ако трябва да се спазва буквата на закона, ако вземете 100 евро заем, допустимата лихва, която може да ви бъде начислена, ако го върнете след две седмици, е 1,60 евро. Очевидно никоя фирма няма да отпусне такъв заем. И се случва едно от две неща. Или легалната фирма кредитор казва: „Не ви искам бизнеса“, в който случай този, който търси кредит, отива в сивия сектор при лихваря, който не се притеснява от това. Или самата фирма търси някакъв начин да заобиколи този въпрос с допълнителни анекси и споразумения, които му начисляват много по-висока лихва, защото тази фирма трябва все пак да си избие риска."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винаги

    9 1 Отговор
    отворени за пари и лични облаги са другарите ! А колко само са вредни за държавата и за българския народ е несравнимо , последиците им също .

    Коментиран от #9

    13:55 12.09.2026

  • 2 генералното

    5 0 Отговор
    Обещание преди изборите е да не се променят данъците, но сега само прогресивно ще се увеличава данъчната основа, за да се поне удвои, а такса смет няма да пипат, понеже тя и досега е свързана с процент от данъчната основа, което се отнася и за нотариалните такси и т.н....

    Коментиран от #4

    13:55 12.09.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Този е по npocT даже и от Владо Николов по икономическите въпроси !
    А бе, дайте волейболиста да кове законите, по добре ще се справи от тези покемони !
    Няма как наследниците на козари и шумкаpи да имат акъл - гена си е ген !

    13:59 12.09.2026

  • 4 прогресивни крадци

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "генералното":

    ще крадеме бе яд ли те е?

    13:59 12.09.2026

  • 5 Чуденка

    1 0 Отговор
    По спомен, транспортния бранш не скачаше ли веднага със заплахи за протести при едни други правителства? Юнион Икони, ааа... ууу... нещо?

    14:02 12.09.2026

  • 6 Перо

    4 0 Отговор
    Простотията на мутренската демокрация, че парите следват ученика и студента, дадоха резултат, за резил на цяла Европа! На 30г. имаме функционално неграмотни хора!

    14:03 12.09.2026

  • 7 Шофьор на ТИР

    3 0 Отговор
    Как така през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ нафтата е над 1,80€ ?

    14:05 12.09.2026

  • 8 Сделано в СССР

    2 2 Отговор
    Янка Такева ще оправи нещата, но и трябват още 30-на години.

    Днешната образователна система е продукт на хора, обучени в НРБ. Както създателите на системата в МОН, така и повечето учители са продукт на образованието, наложено от комунизма и продължено след 1990 г. от посттоталитарната върхушка – пряк наследник на старата номенклатура.
    Онова, което виждаме пред себе си, не е просто провал на днешния режим, а цялостен срив на образователния модел у нас, който се развива постепенно вече няколко десетилетия. Унищожаването на българското образование започва още през 1944 г. с избиването и репресирането на десетки хиляди интелектуалци и потъпкването на частната инициатива в образованието и икономиката. Гнилите плодове на бурените, посадени от БКП, дават своята реколта вече 80 години, като всяко следващо поколение е изложено на все по-пагубното им влияние.

    14:10 12.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винаги":

    Не знам, кои са ти другари, но изследването показа, че последните умни ученици в България са били набор 1989 г. Демокрацията роди тъпаци, които плюскат дюнери, слушат чалга , ме могат дори да четат, но целта е да гласуват и те за тъпаци. Бойко вдигна парите на учителите, а резултатите трябваше от чужбина да ни ги кажат. Училищата ни бълват най-простите ученици в Европа.

    14:17 12.09.2026

  • 10 Точен е

    1 0 Отговор
    От 5 месеца откакто са на власт цените паднаха наполовина- "Кошница с грижа" намали хранителните продукти ,дизел 2 евро ,на морето изминалото лято цените бяха най ниски от 30 години ,паднаха винетки ,ток,вода ,газ ,застраховки и лихви на бързи кредити ..
    Прогресивно ли ви е?

    14:19 12.09.2026

  • 11 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Забранете хазарта. Ама не смеете, че ручате здраво от там.

    14:21 12.09.2026

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