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Днес фенове и близки се прощават с Йоргос Мазонакис в църквата "Света Троица" в Атина

Днес фенове и близки се прощават с Йоргос Мазонакис в църквата "Света Троица" в Атина

13 Септември, 2026 13:22 305 2

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  • сбогуване

Тялото на певеца ще остане в църквата през нощта

Днес фенове и близки се прощават с Йоргос Мазонакис в църквата "Света Троица" в Атина - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Семейството на Йоргос Мазонакис съобщи, че тялото му ще бъде поставено за поклонение в църквата "Света Троица“ в Атина в квартал "Никея“ от днес, 13 септември, от 19:30 часа до ранните часове на понеделник сутринта. Погребението ще се състои в тесен семеен кръг на Третото гробище в Атина в понеделник, 14 септември, като близките молят вместо венци да се правят дарения на "Humanity Greece“.

Според адвоката на семейството на Йоргос Мазонакис – Хараламбос Ликуидис, обстоятелствата около смъртта на певеца са доста съмнителни, като той отправя и сериозни твърдения за случилото се в лекарския кабинет в Колонаки. Юристът заявява, че събраната информация показва, че процедурата по плазмафереза на певеца е започнала в 14:12 часа. Апаратът за плазмафереза е работил приблизително 42 минути, като този доклад противоречи на твърденията на лекарите, че певецът не е имал време да се подложи на процедурата, припомня Bulgaria ON AIR.

Адвокатът твърди още, че певецът е останал в безсъзнание дълго време, без компетентните органи да бъдат уведомени навреме, като става въпрос за период от приблизително час и половина.


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