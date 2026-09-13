Си Цзинпин предлага зона за изкуствен интелект с отворен код в рамките на БРИКС

Китай ще ръководи създаването на „зона за изкуствен интелект с отворен код“ за 11-те държави членки на БРИКС, обяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата на върха на блока в Ню Делхи, предадоха Синхуа и Франс прес, цитирани от БТА.

Китайските компании, специализирани в ИИ, разработват модели с отворен код, което означава, че кодът на приложението е достъпен за всички, позволявайки да се разбере как работи и да бъде променян, за разлика от „затворените“ модели, предлагани от западните, особено американските фирми.

Това предложение е част от „инициативата за открит и приобщаващ изкуствен интелект“, подкрепяна от китайския лидер. Тя предвижда по-специално „подкрепа за сътрудничеството в разработването и прилагането на големи езикови модели“, според резюмето на речта му, разпространено от китайската централна телевизия.

Китайският лидер също призова за създаване на „широка рамка за глобално управление на ИИ, основана на консенсус“.

Си Цзинпин: Глобалният юг трябва да защитава международните правила

Очаква се Си да се срещне с президента Доналд Тръмп в Съединените щати в края на септември. Управлението на изкуствения интелект вероятно ще бъде сред основните теми на разговорите им, на фона на нарастващи опасения относно екзистенциалните рискове, които тази технология може да представлява за човечеството.

„Ние се срещаме в момент, когато промени, невиждани от век, се ускоряват по целия свят. Глобалният юг, със своето колективно издигане, се превърна в ключов двигател на многополюсността в света. В същото време международната обстановка е нестабилна и изпълнена с рискове и предизвикателства“, подчерта Си Цзинпин в изказването си пред лидерите на БРИКС.

„Свят без правила е като кръстовище без светофари, където хаосът и безредицата са практически гарантирани. Справедливостта и безпристрастността са универсален стремеж, а международните правила трябва да бъдат писани от всички държави. Логиката „силният е прав“ не издържа и отдавна трябваше да бъде изоставена.

Страните от Глобалния юг трябва съвместно да защитават върховенството на закона в международните отношения, да отстояват основните норми на международните отношения, включително суверенното равенство, ненамесата във вътрешните работи и мирното уреждане на спорове, и да гарантират, че международното право и международните правила се прилагат към всички, без двойни стандарти“, подчерта той.

Всички държави, независимо от техния размер, сила или богатство, са равноправни членове на международната общност, отбеляза китайският президент.

Той призова Глобалния юг да подкрепя многостранния подход в международните отношения, да защитава авторитета и ролята на ООН, да се погрижи за реформата на СТО, да отстоява принципи като режима на най-облагодетелствана нация и активно да проучва нови правила за бъдещето.

Си: Развитието трябва да поставя хората на първо място

„За да постигне велики дела, човек трябва винаги да поставя хората на първо място“, и това трябва да бъде философията за развитие, подкрепяна от страните от Глобалния юг, стремейки се да изпълнят Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., подчерта Си.

„С оглед на непрекъснато появяващите се глобални предизвикателства трябва да възприемем цялостен подход, който да адресира както симптомите, така и коренните причини“, като страните от Глобалния юг трябва заедно да се справят както с традиционните, така и с нетрадиционните заплахи за сигурността.

Сред тях Си посочи глобалното управление на климата и развитието на изкуствения интелект, включително създаването на глобална рамка за управление на ИИ, основана на консенсус.