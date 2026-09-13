Времето днес, прогноза за неделя, 13 септември: Захлаждане, бури и жълт код

Сериозен обрат в синоптичната обстановка бележи края на седмицата у нас. В неделя. Есенното захлаждане ще обхване страната с пълна сила, като температурите ще продължат да отчитат рязък спад спрямо изминалите дни. Поради преминаването на студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви официален жълт код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури.

Предупреждението е в сила за 14 области в страната, разположени основно в централните и източните региони: Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Сливен, Стара Загора, Пловдив и съседните им райони. Синоптиците предупреждават, че в тези части на България количествата на дъжда ще бъдат значителни, като на места има и сериозен риск от градушки.

През деня в неделя ще продължи да духа умерен, а на места и временно силен северозападен вятър, с който в страната ще нахлува допълнително хладен въздух. В източната половина на България облачността ще остане значителна през по-голямата част от деня, а валежите ще започнат постепенно да отслабват и да спират едва в следобедните часове. Термометрите в Североизточна България ще отбележат между 18° и 19°, докато в Югозападна България и най-южните райони максималните стойности все още ще достигнат по-приятните 27°.

Пълна противоположност ще бъде времето над Западна България. Жителите на столицата и западните области ще се радват на променлива облачност, която бързо ще намалява, като около обед и в следобедните часове ще се установи предимно слънчево време.

По Черноморието времето в неделя ще бъде изключително неблагоприятно за плаж. Облачността там ще бъде плътна, придружена от значителни дъждове, силен вятър и гръмотевична дейност. Температурата на морската вода плавно се понижава, а вълнението на морето ще се засили.

Атмосферното налягане през целия ден ще остане без съществена промяна, задържайки се малко по-високо от средното за месец септември. Според дългосрочните прогнози, промяната в неделя бележи трайното настъпване на есенния климат у нас.