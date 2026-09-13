Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 13 септември: Захлаждане, бури и жълт код

Времето днес, прогноза за неделя, 13 септември: Захлаждане, бури и жълт код

13 Септември, 2026 03:00 667 6

  • времето-
  • температури-
  • прогноза

Студен фронт носи рязък обрат

Времето днес, прогноза за неделя, 13 септември: Захлаждане, бури и жълт код - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен обрат в синоптичната обстановка бележи края на седмицата у нас. В неделя. Есенното захлаждане ще обхване страната с пълна сила, като температурите ще продължат да отчитат рязък спад спрямо изминалите дни. Поради преминаването на студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви официален жълт код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури.

Предупреждението е в сила за 14 области в страната, разположени основно в централните и източните региони: Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Сливен, Стара Загора, Пловдив и съседните им райони. Синоптиците предупреждават, че в тези части на България количествата на дъжда ще бъдат значителни, като на места има и сериозен риск от градушки.

През деня в неделя ще продължи да духа умерен, а на места и временно силен северозападен вятър, с който в страната ще нахлува допълнително хладен въздух. В източната половина на България облачността ще остане значителна през по-голямата част от деня, а валежите ще започнат постепенно да отслабват и да спират едва в следобедните часове. Термометрите в Североизточна България ще отбележат между 18° и 19°, докато в Югозападна България и най-южните райони максималните стойности все още ще достигнат по-приятните 27°.

Пълна противоположност ще бъде времето над Западна България. Жителите на столицата и западните области ще се радват на променлива облачност, която бързо ще намалява, като около обед и в следобедните часове ще се установи предимно слънчево време.

По Черноморието времето в неделя ще бъде изключително неблагоприятно за плаж. Облачността там ще бъде плътна, придружена от значителни дъждове, силен вятър и гръмотевична дейност. Температурата на морската вода плавно се понижава, а вълнението на морето ще се засили.

Атмосферното налягане през целия ден ще остане без съществена промяна, задържайки се малко по-високо от средното за месец септември. Според дългосрочните прогнози, промяната в неделя бележи трайното настъпване на есенния климат у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    4 0 Отговор
    Троловете на Миленския Байганев яжте грездея, да ви издавят проливните дъждове! А на останалите пожелавам ползотворен ден.

    03:05 13.09.2026

  • 2 Фют

    1 1 Отговор
    Пфуу, посред лято къв студ скова, та чак напука дървените костюми.

    03:17 13.09.2026

  • 3 Бат Чури

    0 0 Отговор
    Бурите беа до сега. Ка си изпуснал тая сладост я не знам, но след такава нощ, времето ще бъде слънчево и топло в моя живот задължително.

    04:08 13.09.2026

  • 4 БЪЛГАРАН ЗСЛУХАВИЛУ

    1 0 Отговор
    ТИЯ СИНОПТИЦИ МЕТЕРОЛОЗИ КАКТО ИМ КАЗВАТ В БЪЛГАРИЯ НИТО ЕДИН ПЪТ НФ СА ПОЗНАЛИ ГОДИНИ НАРЕД ВРДМЕТО В РСЙОН ЧЕРВЕН БРЯГ. ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. За гадание гледане на боб карти ако случайно познаят и за такава НЕКАЧЕСТВЕНА ИЛИ ФАЛШ БРАК РАБОТА ДЪРЖАЕАТА ИМ ДАВА ЗАПЛАТИ И ДР. !????

    04:29 13.09.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГИ БИЯТ ПО.ЧЕСТО БЕЛКИМ ПОЗНАЯТ НЕЩО НЯКЪДЕ. И ТИЯ СА ОТ ГОЛЯМАТА ГРАФА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ХРАНТУТНИЦИ ЯСЛСДЖИИ НА ХРАНИЛКАТА.

    04:35 13.09.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.Когато падат повече УКРАНСКИ дронове по АЕЦа и тойГpъмнe и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    държава без морал и ценности

    04:46 13.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове