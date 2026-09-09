НС променя Закона за чистотата на атмосферния въздух

Народното събрание ще обсъди днес мащабни промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на първо четене. Точката е включена като приоритетна в проектопрограмата за седмицата, съобщават официалните информационни канали. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и има за цел да въведе по-строг контрол върху емисиите.
Основният фокус на измененията е пълното хармонизиране на българското екологично законодателство с актуалните изисквания на ЕС. Промените предвиждат определянето на конкретни национални органи, които ще отговарят за прилагането на новия Регламент на ЕС относно веществата, нарушаващи озоновия слой. Законопроектът вече премина успешно през ресорната Комисия по околната среда и водите, където бе одобрен с голямо мнозинство.
Според представените мотиви от заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, новите текстове ще оптимизират административния контрол. Текстът цели също така отмяната на остарели регулации за флуорсъдържащите парникови газове. Търговските и промишлените обекти ще подлежат на засилени проверки за качеството на изпусканите в атмосферата вещества.
Освен екологичните промени, депутатите ще разгледат днес изменения в Закона за частната охранителна дейност и ще гласуват промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), информира Българската телеграфна агенция (bta.bg). Предвиден е и редовен парламентарен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой си
07:01 09.09.2026
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11 Слава на другарката Урсула!!!
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането за КНР, си е вътрешно присъщо и позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!
Коментиран от #12
07:18 09.09.2026
12 14/88
До коментар #11 от "Слава на другарката Урсула!!!":туй отде го преписа беАмсалак
07:18 09.09.2026
13 Той
В съседните квартали не се диша смърди навсякъде.
Коментиран от #17
07:19 09.09.2026
14 бай оня
07:21 09.09.2026
15 Закривай
07:24 09.09.2026
16 Радомирчица
07:26 09.09.2026
17 Троян
До коментар #13 от "Той":Не знаеш какво става тук през студените месеци. Качих се на Къпинчо, градът не се виждаше от дим и то не поради ромове. По цял ден дънят резачки. Дядовците отсега приготвят дървата. Аз съм на климатици, и имам две печки на газ като резервен вариант.
07:29 09.09.2026
18 Газанализатор
07:29 09.09.2026
19 Готованец
07:46 09.09.2026