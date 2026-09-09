НС променя Закона за чистотата на атмосферния въздух

Народното събрание ще обсъди днес мащабни промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на първо четене. Точката е включена като приоритетна в проектопрограмата за седмицата, съобщават официалните информационни канали. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и има за цел да въведе по-строг контрол върху емисиите.

Основният фокус на измененията е пълното хармонизиране на българското екологично законодателство с актуалните изисквания на ЕС. Промените предвиждат определянето на конкретни национални органи, които ще отговарят за прилагането на новия Регламент на ЕС относно веществата, нарушаващи озоновия слой. Законопроектът вече премина успешно през ресорната Комисия по околната среда и водите, където бе одобрен с голямо мнозинство.

Според представените мотиви от заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, новите текстове ще оптимизират административния контрол. Текстът цели също така отмяната на остарели регулации за флуорсъдържащите парникови газове. Търговските и промишлените обекти ще подлежат на засилени проверки за качеството на изпусканите в атмосферата вещества.

Освен екологичните промени, депутатите ще разгледат днес изменения в Закона за частната охранителна дейност и ще гласуват промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), информира Българската телеграфна агенция (bta.bg). Предвиден е и редовен парламентарен контрол.