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НС променя Закона за чистотата на атмосферния въздух

НС променя Закона за чистотата на атмосферния въздух

9 Септември, 2026 06:53, обновена 9 Септември, 2026 06:56 690 19

  • народно събрание-
  • заседание-
  • дневен ред

Разглеждат на първо четене мерки за ограничаване на вредните емисии и синхронизиране на националното законодателство с новите екологични изисквания на Европейския съюз

НС променя Закона за чистотата на атмосферния въздух - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще обсъди днес мащабни промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на първо четене. Точката е включена като приоритетна в проектопрограмата за седмицата, съобщават официалните информационни канали. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и има за цел да въведе по-строг контрол върху емисиите.

Основният фокус на измененията е пълното хармонизиране на българското екологично законодателство с актуалните изисквания на ЕС. Промените предвиждат определянето на конкретни национални органи, които ще отговарят за прилагането на новия Регламент на ЕС относно веществата, нарушаващи озоновия слой. Законопроектът вече премина успешно през ресорната Комисия по околната среда и водите, където бе одобрен с голямо мнозинство.

Според представените мотиви от заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, новите текстове ще оптимизират административния контрол. Текстът цели също така отмяната на остарели регулации за флуорсъдържащите парникови газове. Търговските и промишлените обекти ще подлежат на засилени проверки за качеството на изпусканите в атмосферата вещества.

Освен екологичните промени, депутатите ще разгледат днес изменения в Закона за частната охранителна дейност и ще гласуват промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), информира Българската телеграфна агенция (bta.bg). Предвиден е и редовен парламентарен контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой си

    12 1 Отговор
    Всичката им цъфнала и вързала, до въздуха опряха...

    07:01 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Слава на другарката Урсула!!!

    6 0 Отговор
    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането за КНР, си е вътрешно присъщо и позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!

    Коментиран от #12

    07:18 09.09.2026

  • 12 14/88

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Слава на другарката Урсула!!!":

    туй отде го преписа беАмсалак

    07:18 09.09.2026

  • 13 Той

    4 0 Отговор
    Какъвто и закон да предлагате , не можете да накарате нашите "съграждани" от Максуда да не горят през зимата всякакви пластмаси,стари мебели и т.н.
    В съседните квартали не се диша смърди навсякъде.

    Коментиран от #17

    07:19 09.09.2026

  • 14 бай оня

    6 0 Отговор
    аха, с други думи отново брюкселските "зелени" ла йна са спуснати отгоре, нашите симулират дейност

    07:21 09.09.2026

  • 15 Закривай

    3 0 Отговор
    Само закона за въздуха остана и Радев е готов, оправи България, няма повече проблеми в държавата.

    07:24 09.09.2026

  • 16 Радомирчица

    2 0 Отговор
    Честит 9 септември европейци еееееее

    07:26 09.09.2026

  • 17 Троян

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Той":

    Не знаеш какво става тук през студените месеци. Качих се на Къпинчо, градът не се виждаше от дим и то не поради ромове. По цял ден дънят резачки. Дядовците отсега приготвят дървата. Аз съм на климатици, и имам две печки на газ като резервен вариант.

    07:29 09.09.2026

  • 18 Газанализатор

    3 0 Отговор
    Който се изреже в парламента, след консумация на депутатски кюфтета с гарнитура, порицание и глоба.

    07:29 09.09.2026

  • 19 Готованец

    2 0 Отговор
    Нищо не става от това мнозинство!!!

    07:46 09.09.2026

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